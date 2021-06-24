«Спартак» выставил неподъемные условия по Урунову. Спасибо за сотрудничество, выходим из сделки». Интервью Шамиля Газизова

Генеральный директор «Уфы» — о финансовых проблемах, Остоне Урунове и задачах на следующий сезон.

«Уфа» активно готовится к новому сезону. На прошлой неделе команда завершила подготовительный сбор в Москве, а уже сейчас клуб находится на сборах в Австрии. Генеральный директор команды неоднократно говорил, что «Уфа» испытывает трудности с финансированием. В таких условиях сезон-2021/22 для уфимской команды обещает быть очень непростым.

Корреспондент «СЭ» пообщался с гендиректором «Уфы» Шамилем Газизовым о финансовом состоянии команды, Остоне Урунове и задачах на следующий сезон.

— Какое сейчас финансовое положение у «Уфы»?

— Клуб пока находится в нормальном состоянии. Пока все как было раньше. Подушка безопасности у нас есть. Она и была у «Уфы». Мы примерно полтора года живем в подобных условиях. Для нас это не ново. Поэтому мы ищем новых игроков, которых будем развивать. И если так пойдет дальше, то при любой возможности будем их продавать. Бюджет надо пополнять. Самое главное, чтобы клуб всегда был на плаву.

— Уточните, какие это условия?

— Полтора года назад был урезан бюджет. И все время мы в этом урезанном бюджете находимся. Мы живем на свои деньги. Сначала поступления от властей были урезаны на 50%. Сейчас абсолютно ноль, ничего не получаем. Мы не первый год в РПЛ. Наш клуб заточен на зарабатывание, чтобы создавать себе определенную подушку.

— Из чего состоит эта финансовая подушка?

— Спонсорские контракты и продажа игроков. Это основная наша деятельность.

— А что говорят игроки о финансовом состоянии? Не жалуются?

— Задержек по зарплате нет. Мы действуем четко исходя из своих возможностей. Выше них не прыгаем. Может быть, мы теряем в том, что кого-то хотели оставить, например. Нам приходится с кем-то расставаться, чтобы клуб себя чувствовал в безопасности. Мы уже давно так живем.

— А в чем причина нестабильного финансового положения «Уфы»?

— Коронавирус. Все оттуда пошло.

— Насколько мне известно, решение о сборах в Австрию принималось за 2-3 дня до вылета. Это связано с нехваткой денег?

— Нет, почему? Мы заранее все запланировали. Плюс это все на три недели. Если брать совместно тренировки и игры, то в Австрии все получается намного дешевле. В России у нас нет спаррингов, которые бы нам были нужны. И на родине дороже. Если бы мы остались в Уфе, то с кем бы мы играли? Самолетами летать? Выбор на Австрию пал очевидный.

— Можете объяснить, почему Башкирия не выделяет средств?

— Не хочу на эту тему много говорить. Пока все нормально. Я же не жалуюсь. Мы довольны всем тем, что у нас есть. Играем дальше.

— Была информация, что вы должны были встретиться с главой республики. Как все прошло?

— Мы должны были встретиться с главой Башкирии (Радием Хабировым), но не получилось. Я встретился с главой администрации Александром Сидякиным. Мы находимся в диалоге. У меня нет сомнений, что все у нас получится.

— Есть ли вариант, что «Уфы» может просто не стать?

— Никогда не говори никогда, но я верю только в хорошее. Мы стараемся сделать все, чтобы этого не произошло.

— Рассматривает ли «Уфа» возможность перехода с государственного финансирования на частное?

— Мы так и работаем. Мы продаем игроков. «Уфа» стала работать так первой в России. Мы все показали, что так можно делать. Поставили на поток продажу качественных игроков. Заранее подготовились, потому что понимали, что республика не может нам давать деньги все время, пока мы будем бить баклуши. Мы должны научиться зарабатывать сами. Конечно, нам тоже желательна помощь. Но в любом случае через какое-то время мы должны слезть с государственной поддержки. Хотя «Уфа» — это бренд. Мы ведем рекламный контракт республики, это же стоит денег. Нам ведь за это могут платить.

— Помогло ли переименование стадиона с решением финансовой проблемы?

— Мы договорились о хорошем контракте со спонсором, который получил название стадиона. Это большой трехлетний контракт. Мы сделали это первыми, и я уверен, что клубы будут за нами повторять. Да, какую-то финансовую задачу это решает. Это большая помощь для нас. Но это только первые шаги. Естественно, мы будем и дальше работать для привлечения спонсоров. Работы предстоит еще очень много.

— Как в подобных условиях будет проводиться трансферная политика?

— Мы ее уже провели, закрыли почти все позиции. В течение недели будем объявлять игроков, которых подписали. Четыре игрока подписано, осталось закрыть одну позицию.

— А как обстоит ситуация с Остоном Уруновым?

— Среди этих подписанных игроков его нет. А что об этом говорить? Мы были готовы заплатить 1 миллион евро в три транша, которые были определены четко по срокам. Нам «Спартак» поставил другие условия, которые мы выполнить не можем. Спасибо за сотрудничество, извините, мы выходим из сделки. Это обычная практика.

— Какие сейчас вы ставите цели для команды на следующий сезон?

— Играть в агрессивный и современный футбол. Желательно попасть в восьмерку сильнейших команд.

— Интересно.

— А почему нет? Мне кажется, что мы очень достойно прошли конец чемпионата. Тем более мы знаем, что сейчас делаем. «Уфа» понимает, как она будет действовать в следующем сезоне. Я смотрю с оптимизмом на игру команды и на ее будущее.