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«Спартак» — «Уфа»: перчатка вернулась бумерангом

Константин Алексеев
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Сегодня, 08:10

Статья опубликована в газете под заголовком: ««Спартак» — «Уфа»: перчатка вернулась бумерангом»

№ 8422, от 19.04.2021

18 апреля. Москва. «Спартак» — «Уфа» — 0:3. Красно-белые благодарят болельщиков после поражения. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
18 апреля. Москва. «Спартак» — «Уфа» — 0:3. Красно-белые благодарят болельщиков после поражения. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Шамиль Газизов отомстил «Спартаку», где проработал гендиректором менее полугода, — его «Уфа» устроила красно-белым разгром на «Открытие банк арене»
Спартак — Уфа
18&nbsp;апреля. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Уфа&raquo;&nbsp;&mdash; 0:3. Красно-белые потерпели крупное поражение в&nbsp;день 99-летия клуба.«Спартак» — ЦСКА: дерби жизни

Это с виду матч «Спартака» и «Уфы» мог показаться рядовым. Не работай Газизов в московском клубе гендиректором, так и было бы. Но история расставания с руководителем, который публично кидал перчатку «Зениту», вышла настолько громкой, что не оставалось сомнений: для башкирской команды нет во втором круге встречи принципиальнее.

Газизов и остальной менеджмент красно-белых категорически не поняли друг друга. До такой степени, что один из акционеров ФК подал иск к «Спартаку» на 88 миллионов рублей. Претензия — выплата компенсации бывшему гендиру при расторжении соглашения. Вслед Газизову неслось очень много претензий — от проваленной селекции до финансовой нечистоплотности. Плюс еще 99-й день рождения «Спартака» пришелся точно на дату игры с «Уфой».

В общем, крутой сюжет вырисовывался еще до матча, а сама встреча в итоге превзошла все ожидания. Браво режиссеру трансляции, который выхватывал счастливого Шамиля Камиловича на трибунах. Его радость можно понять. И дело не только в крайне важных в борьбе за выживание трех очках.

18&nbsp;апреля. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Уфа&raquo; -0:3. Квинси Промес и&nbsp;Доменико Тедеско.
Шамиль Газизов.«Надо было гвоздики сажать, а не фиалки». Интервью Газизова после разгрома «Спартака»

Конечно, Газизову повезло, что встреча со «Спартаком» прошла уже тогда, когда «Уфа» рассталась с Рашидом Рахимовым. У опытного специалиста что-то не заладилось, а последняя игра с «Динамо» и вовсе стала катастрофой — 0:4. Как говорили болельщики бело-голубых: слабее соперника в этом сезоне мы еще не видели.

Но пришел Алексей Стукалов, и башкирский клуб выдал две крупные победы подряд. Для многих это 37-летний ноунейм, но только не для тех, кто следил за ФНЛ. Там-то понимали, что бороться за первую четверку со вторым с конца бюджетом (меньше только у «Чертаново») — история про очень сильную тренерскую работу.

18&nbsp;апреля 2021 года. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Уфа&raquo;&nbsp;&mdash; 0:3. Главный тренер москвичей Доменико Тедеско.«Спартак» как будто подменили. Красно-белые провели худший матч при Тедеско

И все равно разгром от аутсайдера удивителен. Красно-белые явно недооценили фактор нового тренера «Уфы» и обиженного Газизова. «Спартак» в начале сезона кидал перчатку питерцам, но теперь она вернулась бумерангом от бывшего гендиректора — «Зенит» уже не догнать, да и вторая строчка под большим вопросом.

Как сказал Леонид Федун, отмазаться можно только победой над ЦСКА в дерби следующего тура.

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