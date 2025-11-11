Футбол
11 ноября, 08:15

Аршавин — о победе Вадима Шилова в рейтинге «СЭ» «55 молодых талантов России-2025»: «Он предан футболу — футбол отплачивает тем же»

Андрей Аршавин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин в интервью «СЭ» высказал свое мнение о 17-летнем полузащитнике сине-бело-голубых Вадиме Шилове, который занял первое место в нашем рейтинге «55 молодых талантов России-2025».

— Когда вы поняли, что Шилов большой талант? — вопрос Аршавину.

— Мне сразу сказали, что это очень способный парень. Через полгода-год на него посмотрел, и стало понятно, что у него действительно большие задатки.

— В какой момент вы стали обсуждать перспективы Вадима с тренерским штабом основного состава «Зенита»?

— В этом году. Где-то весной, когда он и Даня Кондаков стали хорошо смотреться в молодежной команде. И возник вопрос, где они продолжат тренироваться, начиная с конца июня — думали, что в «Зените-2». Но оба перешагнули через эту ступень и начали работать с основой.

— Какие главные козыри у Вадима? И что ему нужно улучшать?

— Вадим — левша, поэтому ему нужно подтягивать правую ногу. Бывают эпизоды, когда надо наносить удар правой, но он не уверен, что хорошо получится и забьет, — из-за этого теряет время. Все остальное: скорость, техника, понимание игры и, самое главное, любовь к футболу — у него есть. Шилова не нужно заставлять: когда он жил в интернате, сам выходил на поле и бил, чеканил и занимался. Человек предан футболу, пока футбол ему отплачивает тем же.

Дмитрий Пестряков, Вадим Шилов и&nbsp;Владимир Игнатенко.55 главных талантов России-2025. Уникальный рейтинг «СЭ»

— Кого еще выделили бы из воспитанников «Зенита»?

— Того же Даню Кондакова. Надеюсь, что 2008 год у нас будет урожайным: вратарь Максим Зайцев, защитник Иван Терентьев. Матвей Иванов 2007 года, но у него выдался тяжелый сезон, много пропустил. Что касается более молодых ребят, то считаем, что у нас 2010 год перспективный.

— Вас в свое время тоже признавали одним из самых перспективных футболистов России — и те, кто это делал, оказались правы. Какие препятствия стояли на вашем профессиональном пути?

— Безусловно, без сложностей не обошлось. Меня несколько раз выгоняли из команды. Что касается всяких вещей, которые вне поля, то не сказал бы, что я их не делал. Но и не был на них податлив и не ставил футбол на второе-третье места. Это помогло. Не скажу, что безболезненно, но потихоньку двигался вперед в периоде между детским и взрослым футболом.

— В каком возрасте российскому футболисту лучше уезжать в иностранный чемпионат?

— Все индивидуально. Скорее я больше за то, чтобы ехать, чем нет. Но не советовал бы отправляться за границу просто ради того, чтобы потом об этом говорить. Что касается моего опыта, то сложнее, когда ты здесь имеешь что-то и едешь в никуда.

Илья Аникеев

Андрей Аршавин
Вадим Шилов
