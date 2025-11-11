Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

11 ноября, 00:00

«Для меня иконой был Криштиану». Вадим Шилов — о победе в рейтинге «СЭ» «55 молодых талантов России-2025»

Вадим Шилов.
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»

17-летний полузащитник «Зенита» Вадим Шилов, который занял первое место в нашем рейтинге «55 молодых талантов России-2025», в интервью «СЭ» поделился своим мнением о победе.

— Ты на первом месте в рейтинге самых талантливых футболистов России по версии «СЭ». Как сам считаешь — закономерно? — вопрос Шилову.

— Это плоды моей работы. Спасибо партнерам. Надо трудиться и не останавливаться.

— Насколько сложно молодому футболисту пробиться в основной состав топ-клуба России?

— У каждого есть шанс. Если хорошо тренируешься, то он у тебя всегда появится. Главное — работать. В ближайшие два года хочется закрепиться в основе, играть в «Зените».

— А в каком европейском чемпионате хотел бы себя попробовать?

— Не думаю об этом. Сначала нужно закрепиться в «Зените».

Дмитрий Пестряков, Вадим Шилов и&nbsp;Владимир Игнатенко.55 главных талантов России-2025. Уникальный рейтинг «СЭ»

— Кого сам определил бы на первое, второе и третье места в рейтинге «СЭ»?

— Знаю ребят своего возраста, с кем тренируюсь больше всего, так что первым поставил бы Даню Кондакова (полузащитник «Зенита». - Прим. «СЭ»), на второе — Максима Зайцева (вратарь «Зенита». - Прим. «СЭ»), на третье — парня из «Краснодара», Казбека Мукаилова.

— Кто твой кумир детства?

— Для меня иконой был Криштиану Роналду — пример того, как нужно трудиться, тренироваться, работать каждый день, не останавливаться.

— Ты приехал в Петербург из другого города — Белгорода. Это осложняло путь наверх?

— Батраков (из Орехово-Зуево. - Прим. «СЭ»), Кисляк (из Старого Оскола. - Прим. «СЭ») тоже из небольших городков, но пробились. Все зависит только от тебя, от того, как относишься к тренировкам, к работе.

Илья Аникеев

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Вадим Шилов
Читайте также
Путин призвал создавать собственные технологические платформы
Стал лысым на удачу, отказал в скидке по новому контракту и может не договориться с «Рейнджерс». Что происходит с Артемием Панариным
Гретцки пошутил про обещание купить машину Овечкину
Блогер Катрич рассказала о сравнении с Холанном
В Японии прокомментировали вероятность введения новых санкций против РФ
Сообщения о найденных подозрительных купюрах в Москве не подтвердились
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Микола Питерский

    А при чем тут европейское издание? Для российского футболиста переход в европейский чемпионат - это профессиональный рост. Для журналиста - нет. И вопрос вполне адекватен: в каком чемпионате ты себя видишь? какой, с твоей точки зрения, тебе больше подходит?

    11.11.2025

  • Roma Vedenichkin

    вряд ли целочка то)

    11.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    — А в каком европейском чемпионате хотел бы себя попробовать? ---------- А ты, журналист Илья Аникеев, в каком бы европейском издании хотел бы себя попробовать?

    11.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    В Гей-Хаусе

    11.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Парень повзрослел и понял, что бриолин псевдо-игруля.

    11.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Бриолин - это бесполезный игруля для командной игры любой команды.

    11.11.2025

  • KuziakaPm

    кристина - это девочка-целочка.

    11.11.2025

  • Labubal

    Криштиану это Легенда

    11.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Ничего из себя еще не представляет, по уже по дилетанской некогда спортивной газетёнки - якобы лучщий талант России? Хватит нести ахинею далекую от футбола. Когда будет стабильно играть в основном составе пару лет подряд, тогда и можно заикнутся об неком таланте. И то, только с большой поправкой на весьма серенький уровень нынешней РПЛ.

    11.11.2025

  • Dexterous

    В смысле "был"?

    11.11.2025

    • Карпин о ситуации с Нгамале: «Это влияет на него. По санкциям — вопрос к клубу»

    Рейтинг «СЭ»: воспитанник «Зенита» Шилов признан самым перспективным футболистом России-2025
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости