«Для меня иконой был Криштиану». Вадим Шилов — о победе в рейтинге «СЭ» «55 молодых талантов России-2025»

17-летний полузащитник «Зенита» Вадим Шилов, который занял первое место в нашем рейтинге «55 молодых талантов России-2025», в интервью «СЭ» поделился своим мнением о победе.

— Ты на первом месте в рейтинге самых талантливых футболистов России по версии «СЭ». Как сам считаешь — закономерно? — вопрос Шилову.

— Это плоды моей работы. Спасибо партнерам. Надо трудиться и не останавливаться.

— Насколько сложно молодому футболисту пробиться в основной состав топ-клуба России?

— У каждого есть шанс. Если хорошо тренируешься, то он у тебя всегда появится. Главное — работать. В ближайшие два года хочется закрепиться в основе, играть в «Зените».

— А в каком европейском чемпионате хотел бы себя попробовать?

— Не думаю об этом. Сначала нужно закрепиться в «Зените».

— Кого сам определил бы на первое, второе и третье места в рейтинге «СЭ»?

— Знаю ребят своего возраста, с кем тренируюсь больше всего, так что первым поставил бы Даню Кондакова (полузащитник «Зенита». - Прим. «СЭ»), на второе — Максима Зайцева (вратарь «Зенита». - Прим. «СЭ»), на третье — парня из «Краснодара», Казбека Мукаилова.

— Кто твой кумир детства?

— Для меня иконой был Криштиану Роналду — пример того, как нужно трудиться, тренироваться, работать каждый день, не останавливаться.

— Ты приехал в Петербург из другого города — Белгорода. Это осложняло путь наверх?

— Батраков (из Орехово-Зуево. - Прим. «СЭ»), Кисляк (из Старого Оскола. - Прим. «СЭ») тоже из небольших городков, но пробились. Все зависит только от тебя, от того, как относишься к тренировкам, к работе.

Илья Аникеев