Сегодня, 12:00

«Краснодар» станет чемпионом, «Локо» и «Спартак» — ниже «Балтики». Прогноз суперкомпьютера на второй круг РПЛ

Суперкомпьютер назвал претендентов на победу в РПЛ-2025/26
Михаил Ласкин
корреспондент отдела футбола
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Теперь мы знаем, как завершится сезон.

Прогнозировать итог чемпионата после первого круга — задача, которую сегодня решают не только аналитики клубов, но и крупнейшие спортивные медиа. Например, The Athletic и Opta регулярно строят подробные вероятностные расклады на сезон.

Такие модели зачастую оказываются точнее экспертных оценок, ведь они учитывают огромный массив исторических данных, а не только субъективные впечатления от матчей.

«СЭ» решил спрогнозировать итоги сезона РПЛ-2025/26 на основе результатов первого круга с помощью суперкомпьютера.

Какие данные использовались?

Мы взяли подробную статистику всех сезонов РПЛ с 2001 года (исключая переходный 2010/11, когда менялся формат турнира) и в качестве основных показателей использовали: очки, победы, забитые и пропущенные голы, рейтинг стоимости состава перед началом сезона (по данным Transfermarkt, с 2005 года), общую разницу xG за первый круг (с 2013 года, когда статистика стала доступной). Также учитывались смены тренеров.

На основе собранных данных мы обучили несколько программ (LinearRegression, Gradient Boosting и т. д.), которые ищут закономерности между статистикой первого круга и итогами чемпионата, а затем используют их для прогноза.

Футболисты &laquo;Краснодар&raquo; Станислав Агкацев и&nbsp;Александр Черников празднуют победу в&nbsp;РПЛ в&nbsp;сезоне-2024/25.«Краснодар» станет чемпионом, ЦСКА и «Зенит» войдут в тройку. Суперкомпьютер Opta назвал фаворитов в РПЛ

Проверочный тест: прогноз сезона-2024/25

Чтобы проверить точность, сначала делается ретропрогноз: нужно обучить модели на сезонах 2001-2023/24 и попытаться предсказать итоги сезона-2024/25.

Это позволяет понять, какая модель даст лучший результат.

Наиболее качественным оказался метод k-ближайших соседей (KNN) — это алгоритм классификации и регрессии, который предсказывает значение для новой точки данных на основе «мнения большинства» среди k наиболее похожих на нее объектов в обучающей выборке.

Проще говоря, он находит k самых близких соседей к новому объекту и присваивает ему то среднее значение, которое наиболее распространено среди этих соседей.

Итак, результат.

Видим, что результат действительно очень хороший: при округлении у 11 команд из 16 прогноз набранных очков совпал с точностью до двух баллов.

В итоговой таблице модель «поменяла» местами несколько команд, но результаты «Краснодара» и «Зенита» очень близки (в реальности борьба и шла до последнего тура). У «Факела» с «Оренбургом» аналогичная ситуация.

Прогноз сезона-2025/26

Теперь добавляем в обучение результаты сезона-2024/25, чтобы модель увидела самые свежие данные — и прогнозируем сезон-2025/26.

В этот раз «Краснодар», ЦСКА и «Зенит» практически равны по показателю ожидаемых очков. Фактическая разница между первым и третьим местом меньше одного балла. Вероятно, мы снова увидим сценарий сезона-2023/24, когда три команды претендовали на золото до последнего тура.

В связи с такой плотностью внутри тройки есть смысл посмотреть на результаты других моделей: большинство из них дает «Краснодару» отрыв в два-три очка и ставит на второе место «Зенит». При этом ЦСКА в каждом из прогнозов остается очень близко к двойке.

Возвращаясь к таблице, KNN отправляет «Балтику» на 4-е место — даже математика верит, что команда Андрея Талалаева не посыпется.

У «Локомотива» снова ожидается весенний кризис (6-е место), а «Динамо» без Валерия Карпина программа отправляет на 7-е место. В указанный темп набора очков «Динамо» поверить почти невозможно, но итоговая позиция вполне реальна.

Защитник &laquo;Краснодара&raquo; Диего Коста и&nbsp;хавбек ЦСКА Кирилл Глебов.В РПЛ опять интрига — сразу пять команд идут в группе лидеров после первого круга. Кто станет чемпионом?

В зоне вылета тоже будет интересная рубка: модель считает, что «Сочи» с «Оренбургом» имеют почти равные шансы на спасительное 14-е место. И при этом отправляет «Пари НН» на самое дно (почти без шансов), а вторым кандидатом на стыки ставит Махачкалу.

Кстати, этот прогноз сильнее всего расходится с личным впечатлением — думаю, Махачкала прибавит после зимней паузы и избежит стыковых матчей.

Такой сценарий нам дает математика. Будет интересно сравнить в конце мая, но уже сейчас ясно одно: второй круг должен подарить нам интригу по всем ключевым позициям до последнего тура.

РПЛ
ФК Балтика
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Кирилл

    ОБС - Один Большой Суперкомпьютер.

    21.11.2025

  • Vladimir Svolode

    сомневаюсь, что модели учитывают, то что балтика может потерять за зимнюю паузу несколько игроков

    21.11.2025

  • Soliton Оренбург

    Ну то есть всё - квартиру продавать и нести деньги в Фонбет? Это точно уже?

    21.11.2025

  • Белый Медведь

    Авторы готовы, «ничем не рискуя», поставить свой суперкомпьютер на то, что он предсказывает? Ведь если суперкомпьютер прав, то они получат вдвое, а если окажется не прав, то и фиг с ним, с тупой железякой?:)

    21.11.2025

  • Андрей Краснодарский

    А то))

    21.11.2025

  • КирпичИнвест

    Что метод KNN, что суперкомпьютер ёpta, что всякие-разные Ласкины-маскины - пишите, что хотите. Главное, чтобы ИгрьЯклич с подобными прогнозами не лез. А даже если и влезет, как в концовке прошлого сезона, то мы с Краснодарским его заплюём. Чемпионский опыт уже есть )

    21.11.2025

  • Андрей Краснодарский

    Всё, Можно заканчивать чемпионат))

    21.11.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

