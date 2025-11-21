«Краснодар» станет чемпионом, «Локо» и «Спартак» — ниже «Балтики». Прогноз суперкомпьютера на второй круг РПЛ
Прогнозировать итог чемпионата после первого круга — задача, которую сегодня решают не только аналитики клубов, но и крупнейшие спортивные медиа. Например, The Athletic и Opta регулярно строят подробные вероятностные расклады на сезон.
Такие модели зачастую оказываются точнее экспертных оценок, ведь они учитывают огромный массив исторических данных, а не только субъективные впечатления от матчей.
«СЭ» решил спрогнозировать итоги сезона РПЛ-2025/26 на основе результатов первого круга с помощью суперкомпьютера.
Какие данные использовались?
Мы взяли подробную статистику всех сезонов РПЛ с 2001 года (исключая переходный 2010/11, когда менялся формат турнира) и в качестве основных показателей использовали: очки, победы, забитые и пропущенные голы, рейтинг стоимости состава перед началом сезона (по данным Transfermarkt, с 2005 года), общую разницу xG за первый круг (с 2013 года, когда статистика стала доступной). Также учитывались смены тренеров.
На основе собранных данных мы обучили несколько программ (LinearRegression, Gradient Boosting и т. д.), которые ищут закономерности между статистикой первого круга и итогами чемпионата, а затем используют их для прогноза.
Проверочный тест: прогноз сезона-2024/25
Чтобы проверить точность, сначала делается ретропрогноз: нужно обучить модели на сезонах 2001-2023/24 и попытаться предсказать итоги сезона-2024/25.
Это позволяет понять, какая модель даст лучший результат.
Наиболее качественным оказался метод k-ближайших соседей (KNN) — это алгоритм классификации и регрессии, который предсказывает значение для новой точки данных на основе «мнения большинства» среди k наиболее похожих на нее объектов в обучающей выборке.
Проще говоря, он находит k самых близких соседей к новому объекту и присваивает ему то среднее значение, которое наиболее распространено среди этих соседей.
Итак, результат.
Видим, что результат действительно очень хороший: при округлении у 11 команд из 16 прогноз набранных очков совпал с точностью до двух баллов.
В итоговой таблице модель «поменяла» местами несколько команд, но результаты «Краснодара» и «Зенита» очень близки (в реальности борьба и шла до последнего тура). У «Факела» с «Оренбургом» аналогичная ситуация.
Прогноз сезона-2025/26
Теперь добавляем в обучение результаты сезона-2024/25, чтобы модель увидела самые свежие данные — и прогнозируем сезон-2025/26.
В этот раз «Краснодар», ЦСКА и «Зенит» практически равны по показателю ожидаемых очков. Фактическая разница между первым и третьим местом меньше одного балла. Вероятно, мы снова увидим сценарий сезона-2023/24, когда три команды претендовали на золото до последнего тура.
В связи с такой плотностью внутри тройки есть смысл посмотреть на результаты других моделей: большинство из них дает «Краснодару» отрыв в два-три очка и ставит на второе место «Зенит». При этом ЦСКА в каждом из прогнозов остается очень близко к двойке.
Возвращаясь к таблице, KNN отправляет «Балтику» на 4-е место — даже математика верит, что команда Андрея Талалаева не посыпется.
У «Локомотива» снова ожидается весенний кризис (6-е место), а «Динамо» без Валерия Карпина программа отправляет на 7-е место. В указанный темп набора очков «Динамо» поверить почти невозможно, но итоговая позиция вполне реальна.
В зоне вылета тоже будет интересная рубка: модель считает, что «Сочи» с «Оренбургом» имеют почти равные шансы на спасительное 14-е место. И при этом отправляет «Пари НН» на самое дно (почти без шансов), а вторым кандидатом на стыки ставит Махачкалу.
Кстати, этот прогноз сильнее всего расходится с личным впечатлением — думаю, Махачкала прибавит после зимней паузы и избежит стыковых матчей.
Такой сценарий нам дает математика. Будет интересно сравнить в конце мая, но уже сейчас ясно одно: второй круг должен подарить нам интригу по всем ключевым позициям до последнего тура.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2