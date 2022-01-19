«Рубин» покинул аналитик Васюхин, перешедший год назад из «Зенита»

По информации «СЭ», аналитик Никита Васюхин покинул «Рубин». Клуб не стал продлевать с ним контракт по решению главного тренера команды Леонида Слуцкого.

Васюхин пришел в казанский клуб из «Зенита» зимой 2021 года и подписал годичный контракт. В клубе он занимался подготовкой теории, видео материалов, а также участвовал в селекционной работе «Рубина».

В мае Слуцкий в интервью «СЭ» сказал, что Васюхин — один из самых профессиональных аналитиков, который он видел.