«Со всем, что написано, согласен, вот только интервью я не давал». Как Петренко-тренера перепутали с Петренко-таксистом

Сергея Петренко назначили главным тренером «Велеса» . Эта новость напомнила историю одного необычного интервью.

Интервью

Вышло оно в «СЭ» 8 декабря 2010 года.

Сергей Петренко: «У дуэта Вагнер — Думбия все еще впереди»

Своими соображениями о наиболее интересных по итогам минувшего чемпионата атакующих связках в российских клубах с корреспондентом «СЭ» поделился полузащитник московского «Торпедо» 70-х и 80-х годов, чемпион СССР 1976 года (осень).

— Выделил бы армейскую связку, — отметил заслуженный тренер России. — И Вагнер Лав, и Думбия — индивидуально сильные игроки, способные решить судьбу эпизода за счет собственного мастерства. Но у их дуэта, на мой взгляд, еще все впереди. Если они обойдутся без травм, то Леонид Слуцкий, полагаю, найдет им интересные варианты для взаимодействия.

— Другими словами, при всей эффективности сочетания двух названных форвардов у них есть резервы для укрепления сотрудничества, а пока они все-таки больше были каждый сам по себе?

— Именно так. Вообще, о связках сложно рассуждать однозначно, потому что постоянных тандемов вроде того, что был у Аршавина с Кержаковым, не говоря уж про Гаврилова и Ярцева, если углубиться в более давние времена, нынче, по существу, и нет. Не вижу я у большинства тренеров стремления иметь в составе наигранную связку.

— Почему же, на ваш взгляд, такое стремление отсутствует?

— Может быть, потому, что в контрактах многих легионеров оговаривается, что они должны обязательно выходить в составе. Главное же — крен в сторону индивидуализма, происшедший в футболе, как и в хоккее, в котором игрока оценивают по количеству забитых голов, сделанных результативных передач и прочим баллам. СМИ ввели систему оценок игроков — и это подстегнуло стремление к самовыражению. Результат команды, конечно, по-прежнему важен, но и личные показатели тоже.

Сергей Петренко в роли пассажира такси. кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

— Замечу, что на Западе такой подход процветал и раньше, в то время как у нас акцент делался на коллективизме, что было полностью в советском духе.

— Конечно. Традиционно на первом месте стояли интересы коллектива. И в то же время были налаженные «двойки», которых теперь не очень-то и видно.

— А как же пара Алекс — Веллитон?

— Вот у двух спартаковцев связка прослеживается. Но она существует вынужденно. В «Спартаке» просто нет других равноценных по классу этим исполнителям фигур, если не считать пришедшего посреди сезона Макгиди. К тому же Алекс и Веллитон оба бразильцы.

— Если судить по результату, то эффективнее всех сработал зенитовский дуэт Данни — Кержаков. На счету этих двух футболистов 23 забитых гола, а их клуб уверенно выиграл чемпионат.

— У Кержакова произошел всплеск в конце сезона. А в первой половине он был не слишком заметен. Словом, этот нападающий, полагаю, провел чемпионат неровно. Что касается Данни, то свой класс он подтвердил и в тройке сильнейших игроков нашего первенства точно должен присутствовать.

— Кого еще вы в нее включили бы?

— Безусловно, Вагнера Лав. А вот третьего назвать затрудняюсь. Такого явного кандидата, как названные двое, что-то с ходу не нахожу.

— На ваш взгляд, что-то изменилось в игре Данни по сравнению с его динамовским периодом?

— Мне кажется, в его игре стало меньше индивидуализма. Потому что и команда «Зенит» поровнее. В «Динамо» же ему приходилось тащить воз на себе. В «Зените» португальцу, по-моему, легче. Ну и определенная связь с Кержаковым, которого он снабжал передачами, у Данни, конечно же, наблюдалась.

— Что думаете о динамовской атакующей связке?

— Она интересна и перспективна. Кураньи очень уверенно включился в наш чемпионат, сразу принялся забивать голы. Свое дело он знает туго.

Сергей Петренко. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Если мы никого не забыли, то остается «Локомотив». Существовала ли, на ваш взгляд, в принципе связка Сычева с Алиевым или Лоськовым?

— Боюсь, что нет. Алиев забивал голы, но действовал в основном отдельно от партнеров. Сычев тоже. Мы все еще помним его по 2002 году, а время между тем идет.

— На финише сезона Сычев все-таки забил несколько важных для «Локомотива» голов. Это скорее результат его собственной напористости и хлесткого удара?

— Да.

— А какой вам видится роль Лоськова в хорошем финише железнодорожников?

— В связи с ним надо вспомнить о Юрии Семине. Лоськову требовалось доверие тренера, а Семин, зная потенциал футболиста, его ему оказал. Но не нужно обольщаться: выше головы Лоськов не прыгнет. То, что мы увидели, — это максимум, на что сегодня способен полузащитник. Возраст неминуемо сказывается. (Александр Просветов)

...Хорошо написано. Интересное мнение известного футболиста и тренера. Но есть нюанс.

Не тот Петренко

Номер телефона Петренко корреспонденту «СЭ» дали из записной книжки нашего коллеги Алексея Щукина, которого в тот день на работе не было. Щукина об этом не предупредили.

Корреспондент интервью сделал. Однако в день его выхода в редакции раздался звонок от Петренко: «Практически со всем, что написано, согласен, вот только интервью я не давал». Стали разбираться, что к чему, и выяснили: оказывается, у Щукина есть школьный приятель Сергей Петренко, который работает таксистом и ничего общего с тренерским ремеслом не имеет.

Когда казус обнаружился, Алексей набрал своему другу: расскажи, как все было. «Очень просто, — отвечает, — сижу дома, попиваю пиво, рядом ребенок играет, и тут звонок из «СЭ», Просветов с просьбой об интервью. Ну как я мог отказать такому уважаемому человеку! Интервью прочитал, нормальное. Единственное, не пойму, зачем вы меня назвали заслуженным тренером России?»