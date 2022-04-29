«Со всем, что написано, согласен, вот только интервью я не давал». Как Петренко-тренера перепутали с Петренко-таксистом
Интервью
Вышло оно в «СЭ» 8 декабря 2010 года.
Сергей Петренко: «У дуэта Вагнер — Думбия все еще впереди»
Своими соображениями о наиболее интересных по итогам минувшего чемпионата атакующих связках в российских клубах с корреспондентом «СЭ» поделился полузащитник московского «Торпедо» 70-х и 80-х годов, чемпион СССР 1976 года (осень).
— Выделил бы армейскую связку, — отметил заслуженный тренер России. — И Вагнер Лав, и Думбия — индивидуально сильные игроки, способные решить судьбу эпизода за счет собственного мастерства. Но у их дуэта, на мой взгляд, еще все впереди. Если они обойдутся без травм, то Леонид Слуцкий, полагаю, найдет им интересные варианты для взаимодействия.
— Другими словами, при всей эффективности сочетания двух названных форвардов у них есть резервы для укрепления сотрудничества, а пока они все-таки больше были каждый сам по себе?
— Именно так. Вообще, о связках сложно рассуждать однозначно, потому что постоянных тандемов вроде того, что был у Аршавина с Кержаковым, не говоря уж про Гаврилова и Ярцева, если углубиться в более давние времена, нынче, по существу, и нет. Не вижу я у большинства тренеров стремления иметь в составе наигранную связку.
— Почему же, на ваш взгляд, такое стремление отсутствует?
— Может быть, потому, что в контрактах многих легионеров оговаривается, что они должны обязательно выходить в составе. Главное же — крен в сторону индивидуализма, происшедший в футболе, как и в хоккее, в котором игрока оценивают по количеству забитых голов, сделанных результативных передач и прочим баллам. СМИ ввели систему оценок игроков — и это подстегнуло стремление к самовыражению. Результат команды, конечно, по-прежнему важен, но и личные показатели тоже.
— Замечу, что на Западе такой подход процветал и раньше, в то время как у нас акцент делался на коллективизме, что было полностью в советском духе.
— Конечно. Традиционно на первом месте стояли интересы коллектива. И в то же время были налаженные «двойки», которых теперь не очень-то и видно.
— А как же пара Алекс — Веллитон?
— Вот у двух спартаковцев связка прослеживается. Но она существует вынужденно. В «Спартаке» просто нет других равноценных по классу этим исполнителям фигур, если не считать пришедшего посреди сезона Макгиди. К тому же Алекс и Веллитон оба бразильцы.
— Если судить по результату, то эффективнее всех сработал зенитовский дуэт Данни — Кержаков. На счету этих двух футболистов 23 забитых гола, а их клуб уверенно выиграл чемпионат.
— У Кержакова произошел всплеск в конце сезона. А в первой половине он был не слишком заметен. Словом, этот нападающий, полагаю, провел чемпионат неровно. Что касается Данни, то свой класс он подтвердил и в тройке сильнейших игроков нашего первенства точно должен присутствовать.
— Кого еще вы в нее включили бы?
— Безусловно, Вагнера Лав. А вот третьего назвать затрудняюсь. Такого явного кандидата, как названные двое, что-то с ходу не нахожу.
— На ваш взгляд, что-то изменилось в игре Данни по сравнению с его динамовским периодом?
— Мне кажется, в его игре стало меньше индивидуализма. Потому что и команда «Зенит» поровнее. В «Динамо» же ему приходилось тащить воз на себе. В «Зените» португальцу, по-моему, легче. Ну и определенная связь с Кержаковым, которого он снабжал передачами, у Данни, конечно же, наблюдалась.
— Что думаете о динамовской атакующей связке?
— Она интересна и перспективна. Кураньи очень уверенно включился в наш чемпионат, сразу принялся забивать голы. Свое дело он знает туго.
— Если мы никого не забыли, то остается «Локомотив». Существовала ли, на ваш взгляд, в принципе связка Сычева с Алиевым или Лоськовым?
— Боюсь, что нет. Алиев забивал голы, но действовал в основном отдельно от партнеров. Сычев тоже. Мы все еще помним его по 2002 году, а время между тем идет.
— На финише сезона Сычев все-таки забил несколько важных для «Локомотива» голов. Это скорее результат его собственной напористости и хлесткого удара?
— Да.
— А какой вам видится роль Лоськова в хорошем финише железнодорожников?
— В связи с ним надо вспомнить о Юрии Семине. Лоськову требовалось доверие тренера, а Семин, зная потенциал футболиста, его ему оказал. Но не нужно обольщаться: выше головы Лоськов не прыгнет. То, что мы увидели, — это максимум, на что сегодня способен полузащитник. Возраст неминуемо сказывается. (Александр Просветов)
...Хорошо написано. Интересное мнение известного футболиста и тренера. Но есть нюанс.
Не тот Петренко
Номер телефона Петренко корреспонденту «СЭ» дали из записной книжки нашего коллеги Алексея Щукина, которого в тот день на работе не было. Щукина об этом не предупредили.
Корреспондент интервью сделал. Однако в день его выхода в редакции раздался звонок от Петренко: «Практически со всем, что написано, согласен, вот только интервью я не давал». Стали разбираться, что к чему, и выяснили: оказывается, у Щукина есть школьный приятель Сергей Петренко, который работает таксистом и ничего общего с тренерским ремеслом не имеет.
Когда казус обнаружился, Алексей набрал своему другу: расскажи, как все было. «Очень просто, — отвечает, — сижу дома, попиваю пиво, рядом ребенок играет, и тут звонок из «СЭ», Просветов с просьбой об интервью. Ну как я мог отказать такому уважаемому человеку! Интервью прочитал, нормальное. Единственное, не пойму, зачем вы меня назвали заслуженным тренером России?»
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|17
|7
|2
|61-25
|58
|
2
|Динамо
|26
|16
|4
|6
|45-25
|52
|
3
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
4
|Сочи
|26
|14
|4
|8
|42-29
|46
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|36-27
|39
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ростов
|26
|9
|7
|10
|44-44
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
10
|Спартак
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
|Рубин
|26
|8
|5
|13
|33-44
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|- : -
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|- : -
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0