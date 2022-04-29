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«Со всем, что написано, согласен, вот только интервью я не давал». Как Петренко-тренера перепутали с Петренко-таксистом

Сергей Петренко назначен главным тренером «Велеса»
Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
«Таксист» Сергей Петренко.
Фото кадр из фильма «Бриллиантовая рука»
Сергей Петренко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Сергей Петренко в роли пассажира такси.
Фото кадр из фильма «Бриллиантовая рука»
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Сергея Петренко назначили главным тренером «Велеса». Эта новость напомнила историю одного необычного интервью.

Интервью

Вышло оно в «СЭ» 8 декабря 2010 года.

Сергей Петренко: «У дуэта Вагнер — Думбия все еще впереди»

Своими соображениями о наиболее интересных по итогам минувшего чемпионата атакующих связках в российских клубах с корреспондентом «СЭ» поделился полузащитник московского «Торпедо» 70-х и 80-х годов, чемпион СССР 1976 года (осень).

— Выделил бы армейскую связку, — отметил заслуженный тренер России. — И Вагнер Лав, и Думбия — индивидуально сильные игроки, способные решить судьбу эпизода за счет собственного мастерства. Но у их дуэта, на мой взгляд, еще все впереди. Если они обойдутся без травм, то Леонид Слуцкий, полагаю, найдет им интересные варианты для взаимодействия.

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— Другими словами, при всей эффективности сочетания двух названных форвардов у них есть резервы для укрепления сотрудничества, а пока они все-таки больше были каждый сам по себе?

— Именно так. Вообще, о связках сложно рассуждать однозначно, потому что постоянных тандемов вроде того, что был у Аршавина с Кержаковым, не говоря уж про Гаврилова и Ярцева, если углубиться в более давние времена, нынче, по существу, и нет. Не вижу я у большинства тренеров стремления иметь в составе наигранную связку.

— Почему же, на ваш взгляд, такое стремление отсутствует?

— Может быть, потому, что в контрактах многих легионеров оговаривается, что они должны обязательно выходить в составе. Главное же — крен в сторону индивидуализма, происшедший в футболе, как и в хоккее, в котором игрока оценивают по количеству забитых голов, сделанных результативных передач и прочим баллам. СМИ ввели систему оценок игроков — и это подстегнуло стремление к самовыражению. Результат команды, конечно, по-прежнему важен, но и личные показатели тоже.

Сергей Петренко в роли пассажира такси. Фото кадр из фильма «Бриллиантовая рука»
Сергей Петренко в роли пассажира такси.
кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

— Замечу, что на Западе такой подход процветал и раньше, в то время как у нас акцент делался на коллективизме, что было полностью в советском духе.

— Конечно. Традиционно на первом месте стояли интересы коллектива. И в то же время были налаженные «двойки», которых теперь не очень-то и видно.

— А как же пара Алекс — Веллитон?

— Вот у двух спартаковцев связка прослеживается. Но она существует вынужденно. В «Спартаке» просто нет других равноценных по классу этим исполнителям фигур, если не считать пришедшего посреди сезона Макгиди. К тому же Алекс и Веллитон оба бразильцы.

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— Если судить по результату, то эффективнее всех сработал зенитовский дуэт Данни — Кержаков. На счету этих двух футболистов 23 забитых гола, а их клуб уверенно выиграл чемпионат.

— У Кержакова произошел всплеск в конце сезона. А в первой половине он был не слишком заметен. Словом, этот нападающий, полагаю, провел чемпионат неровно. Что касается Данни, то свой класс он подтвердил и в тройке сильнейших игроков нашего первенства точно должен присутствовать.

— Кого еще вы в нее включили бы?

— Безусловно, Вагнера Лав. А вот третьего назвать затрудняюсь. Такого явного кандидата, как названные двое, что-то с ходу не нахожу.

— На ваш взгляд, что-то изменилось в игре Данни по сравнению с его динамовским периодом?

— Мне кажется, в его игре стало меньше индивидуализма. Потому что и команда «Зенит» поровнее. В «Динамо» же ему приходилось тащить воз на себе. В «Зените» португальцу, по-моему, легче. Ну и определенная связь с Кержаковым, которого он снабжал передачами, у Данни, конечно же, наблюдалась.

— Что думаете о динамовской атакующей связке?

— Она интересна и перспективна. Кураньи очень уверенно включился в наш чемпионат, сразу принялся забивать голы. Свое дело он знает туго.

Сергей Петренко. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Сергей Петренко.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Если мы никого не забыли, то остается «Локомотив». Существовала ли, на ваш взгляд, в принципе связка Сычева с Алиевым или Лоськовым?

— Боюсь, что нет. Алиев забивал голы, но действовал в основном отдельно от партнеров. Сычев тоже. Мы все еще помним его по 2002 году, а время между тем идет.

— На финише сезона Сычев все-таки забил несколько важных для «Локомотива» голов. Это скорее результат его собственной напористости и хлесткого удара?

— Да.

— А какой вам видится роль Лоськова в хорошем финише железнодорожников?

— В связи с ним надо вспомнить о Юрии Семине. Лоськову требовалось доверие тренера, а Семин, зная потенциал футболиста, его ему оказал. Но не нужно обольщаться: выше головы Лоськов не прыгнет. То, что мы увидели, — это максимум, на что сегодня способен полузащитник. Возраст неминуемо сказывается. (Александр Просветов)

...Хорошо написано. Интересное мнение известного футболиста и тренера. Но есть нюанс.

Не тот Петренко

Номер телефона Петренко корреспонденту «СЭ» дали из записной книжки нашего коллеги Алексея Щукина, которого в тот день на работе не было. Щукина об этом не предупредили.

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Корреспондент интервью сделал. Однако в день его выхода в редакции раздался звонок от Петренко: «Практически со всем, что написано, согласен, вот только интервью я не давал». Стали разбираться, что к чему, и выяснили: оказывается, у Щукина есть школьный приятель Сергей Петренко, который работает таксистом и ничего общего с тренерским ремеслом не имеет.

Когда казус обнаружился, Алексей набрал своему другу: расскажи, как все было. «Очень просто, — отвечает, — сижу дома, попиваю пиво, рядом ребенок играет, и тут звонок из «СЭ», Просветов с просьбой об интервью. Ну как я мог отказать такому уважаемому человеку! Интервью прочитал, нормальное. Единственное, не пойму, зачем вы меня назвали заслуженным тренером России?»

Андрей Аршавин
Вагнер Лав
Сейду Думбия
ФНЛ
ФК Велес
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Сергей Петренко
Юрий Семин
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3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
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 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
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