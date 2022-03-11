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Сегодня, 15:30

Рынок ФНЛ может стать главным для России. Называем 5 игроков, которые готовы зажечь в РПЛ

«СЭ» назвал игроков из ФНЛ, которые могут усилить клубы премьер-лиги
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Мамаду Майга, Артур Галоян и Давид Кобесов.
«СЭ» рассказывает, кто уже сейчас готов пойти на повышение.

По данным «СЭ», российские клубы еще неделю назад были обеспокоены отъездом иностранных футболистов и на собрании РПЛ предлагали открыть трансферное окно весной для осуществления переходов внутри страны между РПЛ, ФНЛ и ПФЛ.

Через несколько дней ФИФА официально разрешила иностранцам РПЛ приостанавливать контракты до лета без каких-либо последствий.

Малком. ФИФА ввела санкции против российского футбола. Но они вряд ли сработают

Очевидно, что в таких условиях основной упор будет сделан на рынок ФНЛ. «СЭ» выделил пять самых интересных футболистов лиги с учетом возраста, статистики и игровых качеств.

Артур Галоян, центральный полузащитник

Пожалуй, самый востребованный российский игрок из ФНЛ — хавбек Галоян из «Велеса», которым зимой интересовались «Локомотив», «Сочи» и «Ростов». 22-летний полузащитник в этом сезоне забил 10 голов и сделал 7 ассистов в 25 матчах.

Галоян может сыграть «десятку» или «восьмерку», во многом определяет игру «Велеса», куда его привел Алексей Стукалов — нынешний тренер «Уфы». Известная история, как летом Артур мог перейти в ЦСКА, но после отставки Ивицы Олича был приглашен только на просмотр, после которого с ним не стали подписывать контракт. Хотя о переезде в РПЛ объявлял даже сам «Велес».

В «Уфу» его тоже звали — Стукалов рассказывал, что пытался убедить игрока еще до интереса ЦСКА. В итоге в РПЛ ни летом, ни зимой Галоян не перебрался. Вероятно, в связи с последними событиями интерес к 22-летнему игроку значительно возрастет, а переезд случится, как только откроется трансферное окно.

Мамаду Майга, опорный полузащитник

Малиец Мамаду Майга — капитан «Велеса» и один из самых необычных игроков ФНЛ. Опорный полузащитник и центральный защитник не так давно получил российский паспорт. Это цепкий и атлетичный опорник с хорошей пластикой и умением вести верховые единоборства, универсал.

До «Велеса» Майга играл в Белоруссии, а в России два года пылил в любительских лигах. С «Велесом» он заключил свой первый профессиональный контракт. Поставив подпись, Мамаду даже заплакал от радости.

В этом сезоне интерес к Майге проявляли два клуба из РПЛ, также запрос приходил от бельгийского «Стандарда». Удивительный прогресс, учитывая, что до «Велеса» Майга играл за десять тысяч рублей и, по слухам, продавал табак: «Знаю, что в России обо мне говорят, что я продавал сигареты в магазине. Хочу сказать: это неправда! Мне самому смешно, когда я слышу об этом. Все, что я делал, — это помогал другу. У него были клиенты, которые покупали табак. Он и предложил в свободное от тренировок время развозить заказы на автомобиле».

Сегодня Майга уже на карандаше многих клубов в ФНЛ, за ним давно следят и в РПЛ. В «Велесе» даже допускали, что проведут свой первый европейский трансфер на выход. Но теперь гораздо реальнее, что Майга останется в России и пойдет на повышение в премьер-лигу. Кстати, его любимый клуб — «Спартак», а игроки — Промес и Фернандо.

Давид Кобесов, центральный полузащитник

22-летний полузащитник «Алании» Кобесов — тонкий и умный игрок, что для ФНЛ в целом редкость. Давид хорошо видит поле, здорово двигает мяч. В команде Гогниева именно он во многом отвечает за переход из обороны в атаку. В этом сезоне хавбек забил 6 голов и сделал 8 ассистов в 22 матчах. В «Алании» он играл и опорного хавбека, и «десятку». Несколько матчей провел на левом фланге полузащиты.

Кобесов мог оказаться в РПЛ, если бы остался в академии ЦСКА: «Сыграл контрольную игру, понравился тренерам, начал заниматься, потихонечку обустраиваться, но в один прекрасный день выяснилось, что кто-то стал распространять про меня слухи, что я «переписанный». В ЦСКА сомневались, оставлять меня или нет. Попросили привезти какой-то документ из роддома, чтобы убедиться, что я 2000 года рождения. Когда увидели его, сказали, чтобы я приехал после зимы, но, честно говоря, я уже не хотел туда возвращаться после этого случая».

Кобесова вели и в «Краснодаре», куда приглашали в академию, но Давид отказался из-за «армейского режима» и требований по учебе. В итоге он вернулся в Осетию, где показывает лучший футбол в карьере. Теперь вполне может рассчитывать на предложение из РПЛ.

Батраз Гурциев, правый полузащитник

Ещё один яркий полузащитник из «Алании» — правый хавбек Гурциев, который тоже проводит результативный сезон: 9 голов и 3 ассиста в 25 матчах ФНЛ. Обыграть соперников, сместиться в центр и пробить — самый частый прием Батраза.

Зимой писали об интересе к игроку из «Рубина» и «Химок». Возможно, на своего воспитанника обратит внимание «Краснодар», в академии которого Гурциев провел несколько лет.

Батраз Гурциев. Фото Instagram
Батраз Гурциев.
Фото Instagram

«Условия сумасшедшие. Галицкий — замечательный человек, который реально знает каждого воспитанника. У меня как-то была травма, я находился в медцентре. Заходит Галицкий, смотрит на меня и говорит: «Привет, Батраз, как здоровье?» Меня это очень впечатлило. Такие вещи еще и мотивируют молодых, когда ты понимаешь, что сам президент тебя знает лично и следит за тобой», — рассказывал Батраз пресс-службе «Алании».

Артем Мещанинов, центральный защитник

Хороший центральный защитник с российским паспортом — редкость. На таких игроков в РПЛ всегда особый спрос. До перехода в «Балтику» Мещанинов несколько сезонов провел в Чехии, куда не побоялся отправиться за практикой в 18 лет. «Вот я играл на Гранаткина — почему мне куда-то не уехать? Или лучше вариться в каком-нибудь дубле до 25 лет, а потом закончить, как происходит у 95% футболистов?» — рассуждал Артем в беседе со Sports.ru в декабре.

Бывший гендиректор «Балтики» Тажутдин Качукаев рассказывал, что в позапрошлом году скауты «Зенита» несколько раз просматривали Мещанинова, но в итоге подписали Чистякова. Сам Артем не хотел возвращаться в клуб, из академии которого ушел в 2013 году: «Я сразу сказал: нет! Что мне там сейчас делать? Сидеть на банке ради капусты? Она придет в любом случае, если ты будешь выкладываться на 100%. Я не знаю всей ситуации, с моей стороны все выглядело так: «Балтика спросила»: «Хочешь туда? Нет?» Я ответил, что у них есть Ловрен и Ракицкий, а с той ротацией, какую Семак производит, вряд ли там будет играть кто-то еще».

Во время этого интервью Мещанинов вряд ли предполагал, что спустя два месяца его слова утратят актуальность, а ценность на футбольном рынке взлетит в несколько раз. Теперь он — отличный вариант для усиления целого ряда клубов РПЛ, включая «Зенит», где его хорошо знают.

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Основные источники исследования

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Манчестер Юнайтед
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ТБ 2.5

19%

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X2

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Краснодар

Обе забьют - да

22%

1.69

П1

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