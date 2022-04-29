Дмитрий Булыкин: «Немецкий «псевдосапсан» надо поскорее забыть и возвращаться к старому доброму «Локо»

1 — Ну что, «Зенит» — чемпион?

— Сегодня так говорить нельзя, по крайней мере пока у «Динамо» сохраняются математические шансы на золото. В то же время не представляю, что может помешать «Зениту» в одном из ближайших матчей оформить очередное чемпионство. Главное, все по делу. Команда Сергея Семака ровно прошла по дистанции. Преследователи выдержать этот темп не смогли. А жаль. Мне-то хотелось, чтобы интрига жила до последнего тура.

30.04.2022 | Зенит — Локомотив

2 — Вы понимаете тех, кто твердит, что «Зенит» играет скучно?

— Да, конечно. Это особенно бросается в глаза, когда переключаешься с РПЛ на какой-нибудь европейский чемпионат. Хотя бы голландский — об Англии, Испании, Германии уже не говорю. Скорости совершенно другие!

Но тут еще в чем проблема? В России почти все соперники выставляют против «Зенита» такой «автобус», что даже пятерке бразильцев во главе с Клаудиньо и Малкомом вскрыть его очень тяжело. В Европе играют в более открытый футбол. Вот когда «Зениту» противостоят команды, которые не отгружают по десять человек к своей штрафной, получаются классные матчи.

Сергей Семак. Александр Федоров, Фото «СЭ»

3 — За какой командой в РПЛ вам сегодня особенно интересно наблюдать?

— Мне нравятся команды, где доверяют молодым футболистам. Сейчас в этом смысле на виду «Динамо», «Крылья», «Локомотив», «Ростов» и «Краснодар». Кто-то изначально придерживался подобной стратегии, кого-то жизнь заставила — из-за внезапного отъезда легионеров. Надеюсь, в следующем сезоне таких команд в России станет еще больше. А то у нас некоторые клубы любят тратить баснословные деньги на покупку готовых футболистов. Своих растить не хотят.

4 — Сергей Семак в шаге от четвертого чемпионства подряд. Значит, он лучший тренер РПЛ?

— Если судить исключительно по турнирной таблице — безусловно. Хотя кто-то скажет — мол, да с такими возможностями, как у «Зенита», любой возьмет золото. Но мы же помним, что ни Манчини, ни Луческу это не удавалось. А пришел Семак — и пожалуйста, четыре титула за четыре года. В команде хорошая атмосфера, никаких скандалов, футболисты прогрессируют. Отсюда и результат.

Правда, не могу назвать Семака безоговорочно лучшим. На мой взгляд, сейчас в России вообще нет тренера, который по всем критериям был бы номер один. Потому что лакмусовая бумажка — еврокубки. А там наши клубы давно ничего не выигрывали.

Если говорить об РПЛ, то еще из тренеров выделяются Шварц, Федотов, Осинькин, Березуцкий. У них узнаваемые команды, со своим почерком. То же самое можно сказать про Карпина, который всего за два месяца поднял «Ростов» из подвала таблицы на восьмое место. И дело не только в набранных очках. Играет команда весело!

5 — О каком матче сезона-2021/22 будете вспоминать даже годы спустя?

— За последний год ярких матчей в РПЛ хватало. Одни запомнились драматичным сюжетом, другие — красивыми голами, третьи — вопиющими судейскими ошибками. Но если отталкиваться от качества футбола, ничто не сравнится с недавним полуфиналом Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал». Вот это была феерия! Какие скорости! Какие комбинации!

Что особенно радует — интрига в этом противостоянии по-прежнему сохраняется. Но в «Реал» при всей симпатии к Бензема не верю. Полагаю, нас ждет английский финал: «Ливерпуль» — «Манчестер Сити».

6 — Кто же круче — Левандовски или Бензема?

— Еще недавно я бы, не задумываясь, ответил: Левандовски. Но сейчас француз абсолютно вне конкуренции. Машина! В 34 года показывает нереальный футбол! Регулярно забивает и в чемпионате, и в Лиге чемпионов.

Наверное, мало кто ожидал, что Бензема, не реализовав два пенальти подряд в матче с «Осасуной», через неделю в полуфинале с «Сити» снова шагнет к «точке». И не просто забьет — паненкой! Фантастическое хладнокровие! Ну а если 4 мая совершит очередное чудо и все-таки затащит «Реал» в финал, станет главным претендентом на «Золотой мяч».

7 — Лучший игрок РПЛ?

— Я как нападающий отмечу Агаларова — лучшего снайпера лиги на данный момент. Думаю, вряд ли его кто-то догонит. Это в прошлом сезоне Дзюба в последнем туре отыгрался на обреченном «Тамбове», сделал покер и обошел Азмуна в бомбардирской гонке. Теперь такой фокус не прокатит. Слава богу, в РПЛ уже не осталось команд уровня «Тамбова».

Гамид Агаларов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Козыри Гамида — хорошая «физика» и голевое чутье. Ценность его успеха возрастает вдвойне, если взглянуть на турнирную таблицу. «Уфа» на предпоследнем месте, за 26 туров забила 24 мяча. Из них 17 — у Агаларова! Шикарный результат!

Не знаю, в каком клубе Гамид начнет следующий сезон. В любом случае желаю ему не сбавлять оборотов. Пусть докажет скептикам, что он не выскочка, а настоящий бомбардир.

8 — Главное разочарование РПЛ?

— «Спартак». В год столетия у клуба были очень амбициозные планы, а что в итоге? Десятое место... С таким составом!

Чехарда с тренерами и менеджерами бьет по команде, создает дополнительную нервозность, не позволяет игрокам выжимать из себя максимум. Должна быть стабильность — во всей клубной вертикали. Пока ее не будет, ничего в «Спартаке» не изменится — кто бы его ни тренировал и какие бы футболисты там ни играли.

9 — После прихода в «Локомотив» Ральф Рангник заявил: «Из паровоза хотим сделать «Сапсан». Как можно охарактеризовать то, что получилось?

— «Сапсан» мы так и не увидели. Остался старый добрый паровоз. Который долго радовал болельщиков игрой и титулами, но теперь надо очень постараться, чтобы вернуть его на вершину российского футбола. Немецкий эксперимент, затеянный руководством клуба, себя не оправдал. Как и большинство трансферов за этот период. Денег потратили много, но крайне неэффективно. Из кучи новичков угадали разве что с Изидором. Возможно, со временем еще кто-то раскроется. Но отбить колоссальные затраты все равно нереально.

10 — 36-летний немец Марвин Комппер — именно тот тренер, который и нужен «Локомотиву»?

— Нет. Меня он не убедил. При всем уважении не та фигура, вокруг которой можно выстраивать долгосрочный проект, особенно в нынешних реалиях. «Локомотиву» необходим российский тренер, который вдохнет в команду новую жизнь после неудачной попытки встать на немецкие рельсы.

11 — Кто же мог бы возглавить «Локо»?

— Поверьте, достойных кандидатур хватает — Семин, Овчинников, Лоськов, Пашинин... Или, например, Черчесов, на днях сделавший «Ференцварош» чемпионом Венгрии. А немецкую историю с «псевдосапсаном» надо поскорее забыть и возвращаться к старому доброму «Локомотиву».

Юрий Семин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

12 — Самая интересная книга, которая побывала в ваших руках за последнее время?

— Когда учился на элитных курсах UEFA MIP, читал в основном специализированную литературу и разные методички из УЕФА. Теперь читаю, как бороться с договорными матчами. Но от подробностей в силу занимаемой должности воздержусь (с 2020 года Булыкин — офицер РФС по профилактике и борьбе с договорняками. — Прим. «СЭ»). Могу лишь добавить, что я и футбол сейчас уже смотрю под другим углом, пристальное внимание обращаю на игроков, которые допускают грубейшие ошибки. Хотя чаще всего вызваны они не умыслом, а низким уровнем мастерства.

13 — Последний человек, который вас сильно насмешил?

— Позабавила пикировка в прессе Карпина и Заремы Салиховой после матча «Ростов» — «Спартак». Вообще из российских тренеров всегда весело слушать Карпина и Слуцкого, оба с юмором. Что касается Заремы, то ее реплики тоже часто вызывают улыбку. В хорошем смысле.

14 — Если бы вы оказались в горящем Лувре, кого бросились бы спасать — «Мону Лизу» или приблудную кошку?

— Конечно, кошку! Во-первых, живое существо важнее картины. Даже такой, как «Мона Лиза». К тому же еще неизвестно, что там висит — подлинник или копия (смеется). Во-вторых, я обожаю кошек. У меня их сейчас семь — от породистых до обычных, подобранных на улице.

15 — Три «не люблю» на ваш выбор.

— Печенка — в любом виде. Понты. А еще ненавижу конфликты. Это как в анекдоте. Мужика спрашивают: «Как вам удается столько успевать и относиться ко всему оптимистично?» — «А я просто ни с кем не спорю». — «Но это же невозможно!» — «Ну, невозможно так невозможно...»