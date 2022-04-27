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Судья Матюнин уже проходил проверку на детекторе лжи. Когда Халк обвинил его в расизме

Матюнину предложили пройти тест на полиграфе после матча «Химки» — «Крылья Советов»
Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Алексей Матюнин и Халк.
Халк.
Фото ФК «Зенит»
Алексей Матюнин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Арбитру матча 26-го тура Тинькофф РПЛ «Химки» — «Крылья Советов» (4:1) Алексею Матюнину предложено пройти тест на полиграфе.

У него уже есть опыт собеседований с полиграфологом — в декабре 2014 года он добровольно ответил на вопросы, когда разгорелся расистский скандал.

Что случилось

По информации обозревателя «СЭ» Максима Алланазарова, Алексей Матюнин и Павел Шадыханов приглашены для прохождения проверки на полиграфе по итогам их работы на матче между «Химками» и «Крыльями Советов». В нем Матюнин выполнял функции судьи, Шадыханов — его видеоассистента. В случае отказа от прохождения проверки оба могут быть отстранены от работы на длительный срок.

По итогам встречи футболисты и сотрудники «Крыльев» остались недовольны судейством. Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС во вторник определила, что в игре в Химках допущены две ошибки — неверно назначен пенальти в пользу подмосковной команды и неправильно засчитан гол в ворота самарцев.

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Не первый случай

У Матюнина уже есть опыт собеседований с полиграфологом. В конце 2014 года, когда нападающий «Зенита» Халк после матча с «Мордовией» (0:1) обвинил его в расизме, судья прошел проверку на детекторе.

Бразилец в интервью Reuters рассказал, что в начале второго тайма Матюнин сказал ему, что не любит темнокожих и, в частности, Халка. Позже глава департамента судейства и инспектирования Валентин Иванов после общения с руководством питерского клуба констатировал: произошло недопонимание и инцидент исчерпан.

Однако после игры 17-го тура с «Краснодаром» Халк вновь прокомментировал эту историю, обвинив арбитра в проявлении расизма. После этого Максим Пашков, адвокат Матюнина, сообщил, что его клиент настаивает на проведении расследования, а Иванов позже лично попросил главу РФС Николая Толстых направить дело в комитет по этике.

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Заявление арбитра

Матюнин передал тогда заявление в РФС. Привожу текст полностью, орфография и пунктуация сохранены.

«Президенту Российского Футбольного союза

Н.А.Толстых

от

Матюнина Алексея Валерьевича

Уважаемый Николай Александрович!

29 ноября 2014 года я в качестве главного арбитра проводил матч 15 тура Российской Футбольной Премьер-Лиги между командами Российской Футбольной Премьер-Лиги «Мордовия» (Саранск) и «Зенит» (Санкт-Петербург).

Матч закончился со счетом 1-0 в пользу команды «Мордовия».

После окончания матча, за который я получил оценку «8,3» в протокол матча не было занесено никаких замечаний в мою сторону как со стороны команды «Зенит» так и со стороны отдельных игроков команды.

Через несколько дней из сообщений иностранной прессы я узнал, что игрок команды «Зенит» Живанилду Виейра ди Соуза, известный также как «Халк» обвинил меня в том, что я допустил в отношении него выпады расистского характера.

После совещания с руководителем Департамента судейства и инспектирования РФС Ивановым В.В. мной было принято решение не раздувать вокруг указанной ситуации шум, так как никаких официальных документов в Российский Футбольный Союз ни от «Халка» ни от команды «Зенит» не поступало.

Однако через некоторое время главный тренер ФК «Зенит» А. Виллаш-Боаш в послематчевом интервью также сообщил, что верит «Халку» и что Матюнин действительно допустил указанную выходку.

Затем после матча между ФК «Зенит» и ФК «Краснодар» Халк в очередной раз обвинил меня в расизме.

Замечу, что никаких официальных документов по указанной ситуации в органы Российского Футбольного Союза ни от «Халка» ни от ФК «Зенит» не поступало.

Я не хотел и не хочу никакой шумихи вокруг этого инцидента, так как понимаю, что в результате этого могут быть затронуты интересы российского футбола в целом. Но, тем не менее, неоднократными высказываниями «Халка» по указанной теме были затронуты моя честь, достоинство и репутация арбитра.

Более того, я уже был несколько лет назад обвинен недобросовестным футболистом в чем-то подобном. Апелляционный Комитет РФС своим решением от 16 августа 2011 года снял с меня все обвинения.

Я не допускал никаких расистских высказываний в отношении «Халка». Это могли слышать мои помощники Суховерхов Сергей Валерьевич, Назаров Владислав Олегович, Куликов Сергей Николаевич. Между нами существует радиосвязь, которая работала бесперебойно во время матча и мы слышим кто и что говорит по его ходу.

Это могут подтвердить и игроки, которые находились в тот момент на поле, в частности голкипер ФК «Мордовия» Кочетков Антон и Ибрахима Ниассе Байя, которые уже выступали в прессе и опровергали слова «Халка».

Я не могу знать, намеренно ли «Халк» обвиняет меня в расизме или это является вопросом недопонимания, в связи с тем, что «Халк» не владеет русским языком и общается в основном на португальском языке, но тем не менее, указанные обвинения порочат меня.

В связи с этим, я прошу Вас, как Президента Российского Футбольного Союза, передать данную ситуацию на рассмотрение Комитета по этике РФС, для того, чтобы Комитет изучил эту ситуацию и дал ей правовую оценку.

При этом я прошу Вас также обеспечить максимальную открытость и непредвзятость разбирательства, для того чтобы истина была установлена.

При этом прошу Комитет по этике РФС пригласить на заседание как меня, так и «Халка» для того, чтобы услышать наши с ним объяснения.

С уважением,

Матюнин Алексей Валерьевич".

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Проверка

В декабре 2014-го Матюнин прошел проверку на полиграфе.

— Результаты проверки полиграфом (которую проводила лицензированная организация, уполномоченная по закону заниматься такой деятельностью) свидетельствуют в пользу Алексея, — сообщила Евгения Галушкина, адвокат Московской коллегии адвокатов, по поручению Московской федерации футбола представляющая интересы арбитра. — Он не считает себя виновным, и итоги проверки полностью подтверждают его позицию. У нас также имеются свидетельские показания тех судей, кто входил в его бригаду на матче. Они выступили с соответствующими письменными заявлениями. Сейчас мы решаем: защищать ли честь и достоинство Алексея в суде в гражданско-правовом порядке, или же передать материалы в правоохранительные органы, потому как случившееся можно рассматривать как клевету. Тогда уже правоохранительные органы определят, уголовно это наказуемо или нет.

Алексей Матюнин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Алексей Матюнин.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Я даже не сомневался в результатах проверки детектора лжи, — сказал президент Московской федерации футбола Сергей Анохин. — Московская коллегия судей готовит качественных судей, которые адекватно ведут себя на поле — и в плане принятия решений, и в плане этики, общения с игроками вне зависимости от национальности и расы. В общем, Матюнин ни в чем не виноват. Не понимаю, откуда взялись все эти нелепые обвинения в расизме. Возможно, произошло какое-то недопонимание на поле. В любом случае арбитру и Халку следует встретиться на том же комитете по этике и закрыть этот вопрос.

— Почему вы предложили Матюнину пройти проверку на детекторе лжи?

— Матюнин рекомендован нами для работы в премьер-лиге, а в следующем году будем просить, чтобы он обслуживал матчи уже на международном уровне под эгидой ФИФА. Алексей — очень квалифицированный рефери. А вся эта история может негативно сказаться на его перспективах.

— Вам не кажется, что, согласившись на эту проверку, Матюнин оказался в роли оправдывавшегося?

— Нет. Мы предложили ему пройти проверку, чтобы и федерация, и сам арбитр были честны перед всем футбольным миром. Он нам не отказал, значит, не боялся, не чувствовал за собой вины. Алексей всем все доказывает своей работой, а оправдываться ему не надо.

— Не считаете, что теперь Халку следует пройти такую же проверку?

— Наверное, было бы честнее, если бы Федерация футбола Санкт-Петербурга попросила бразильца пройти такую проверку. Однако нужно понимать, что Халк — легионер. Наверное, наша российская действительность может помешать ему принять такое решение. Если он сочтет это нужным, мы будем только «за»!

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Итог разбирательств

Разбирательства продолжались пару месяцев, пока в феврале 2015-го комитет РФС по этике не вынес окончательный вердикт: Халка никто не оскорблял, никаких подтверждений обвинений со стороны бразильца нет.

— Нет прямых доказательств того, что Матюнин оскорблял Халка по расовому признаку, — заявил Владимир Лукин, возглавлявший тогда комитет по этике. — Мы их не обнаружили. Невозможно выяснить, что именно во время матча «Мордовия» — «Зенит» сказал главный арбитр в адрес Халка. Тем не менее на основании изложенных обеими сторонами позиций, а также с учетом других фактов и обстоятельств комитет признает, что во время матча произошел серьезный личностный конфликт между судьей и футболистом.

Комитет, по словам Лукина, пришел к нескольким выводам. Первое — рекомендовать коллегии футбольных арбитров предупредить Матюнина о необходимости строго соблюдать статус официального лица и не нарушать принципы честной игры и уважительного отношения к участникам соревнований. Второе — напомнить Халку о том, что любые дискуссии с судьями во время соревнований не соответствуют этическим нормам. Третье — рекомендовать разработать и принять меры по созданию системы мониторинга словесных контактов арбитра и спортсменов. Только это даст возможность устанавливать, что произошло, кто прав и кто виноват.

Халк. Фото ФК «Зенит»
Халк.
Фото ФК «Зенит»

И Халк, и Матюнин выразили удовлетворение принятым решением. Но будут ли извиняться друг перед другом — это они решат сами.

Обе стороны говорят, что у них было плохое взаимопонимание частично из-за проблем с языком. Халк английский знает скверно. Матюнин говорит, что он тоже не владеет английским, если не считать основных терминов — whistle, free kick и т. д. Очевидно, что судьи, обслуживающие матчи такого высокого уровня, должны иметь багаж из хотя бы пары иностранных языков. Иначе такие ситуации будут возникать постоянно.

Халк
Футбол
РФС
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Химки
Алексей Матюнин
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