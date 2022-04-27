Судья Матюнин уже проходил проверку на детекторе лжи. Когда Халк обвинил его в расизме

Арбитру матча 26-го тура Тинькофф РПЛ «Химки» — «Крылья Советов» (4:1) Алексею Матюнину предложено пройти тест на полиграфе.

У него уже есть опыт собеседований с полиграфологом — в декабре 2014 года он добровольно ответил на вопросы, когда разгорелся расистский скандал.

Что случилось

По информации обозревателя «СЭ» Максима Алланазарова, Алексей Матюнин и Павел Шадыханов приглашены для прохождения проверки на полиграфе по итогам их работы на матче между «Химками» и «Крыльями Советов». В нем Матюнин выполнял функции судьи, Шадыханов — его видеоассистента. В случае отказа от прохождения проверки оба могут быть отстранены от работы на длительный срок.

По итогам встречи футболисты и сотрудники «Крыльев» остались недовольны судейством. Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС во вторник определила, что в игре в Химках допущены две ошибки — неверно назначен пенальти в пользу подмосковной команды и неправильно засчитан гол в ворота самарцев.

Не первый случай

У Матюнина уже есть опыт собеседований с полиграфологом. В конце 2014 года, когда нападающий «Зенита» Халк после матча с «Мордовией» (0:1) обвинил его в расизме, судья прошел проверку на детекторе.

Бразилец в интервью Reuters рассказал, что в начале второго тайма Матюнин сказал ему, что не любит темнокожих и, в частности, Халка. Позже глава департамента судейства и инспектирования Валентин Иванов после общения с руководством питерского клуба констатировал: произошло недопонимание и инцидент исчерпан.

Однако после игры 17-го тура с «Краснодаром» Халк вновь прокомментировал эту историю, обвинив арбитра в проявлении расизма. После этого Максим Пашков, адвокат Матюнина, сообщил, что его клиент настаивает на проведении расследования, а Иванов позже лично попросил главу РФС Николая Толстых направить дело в комитет по этике.

Заявление арбитра

Матюнин передал тогда заявление в РФС. Привожу текст полностью, орфография и пунктуация сохранены.

«Президенту Российского Футбольного союза

Н.А.Толстых

от

Матюнина Алексея Валерьевича

Уважаемый Николай Александрович!

29 ноября 2014 года я в качестве главного арбитра проводил матч 15 тура Российской Футбольной Премьер-Лиги между командами Российской Футбольной Премьер-Лиги «Мордовия» (Саранск) и «Зенит» (Санкт-Петербург).

Матч закончился со счетом 1-0 в пользу команды «Мордовия».

После окончания матча, за который я получил оценку «8,3» в протокол матча не было занесено никаких замечаний в мою сторону как со стороны команды «Зенит» так и со стороны отдельных игроков команды.

Через несколько дней из сообщений иностранной прессы я узнал, что игрок команды «Зенит» Живанилду Виейра ди Соуза, известный также как «Халк» обвинил меня в том, что я допустил в отношении него выпады расистского характера.

После совещания с руководителем Департамента судейства и инспектирования РФС Ивановым В.В. мной было принято решение не раздувать вокруг указанной ситуации шум, так как никаких официальных документов в Российский Футбольный Союз ни от «Халка» ни от команды «Зенит» не поступало.

Однако через некоторое время главный тренер ФК «Зенит» А. Виллаш-Боаш в послематчевом интервью также сообщил, что верит «Халку» и что Матюнин действительно допустил указанную выходку.

Затем после матча между ФК «Зенит» и ФК «Краснодар» Халк в очередной раз обвинил меня в расизме.

Замечу, что никаких официальных документов по указанной ситуации в органы Российского Футбольного Союза ни от «Халка» ни от ФК «Зенит» не поступало.

Я не хотел и не хочу никакой шумихи вокруг этого инцидента, так как понимаю, что в результате этого могут быть затронуты интересы российского футбола в целом. Но, тем не менее, неоднократными высказываниями «Халка» по указанной теме были затронуты моя честь, достоинство и репутация арбитра.

Более того, я уже был несколько лет назад обвинен недобросовестным футболистом в чем-то подобном. Апелляционный Комитет РФС своим решением от 16 августа 2011 года снял с меня все обвинения.

Я не допускал никаких расистских высказываний в отношении «Халка». Это могли слышать мои помощники Суховерхов Сергей Валерьевич, Назаров Владислав Олегович, Куликов Сергей Николаевич. Между нами существует радиосвязь, которая работала бесперебойно во время матча и мы слышим кто и что говорит по его ходу.

Это могут подтвердить и игроки, которые находились в тот момент на поле, в частности голкипер ФК «Мордовия» Кочетков Антон и Ибрахима Ниассе Байя, которые уже выступали в прессе и опровергали слова «Халка».

Я не могу знать, намеренно ли «Халк» обвиняет меня в расизме или это является вопросом недопонимания, в связи с тем, что «Халк» не владеет русским языком и общается в основном на португальском языке, но тем не менее, указанные обвинения порочат меня.

В связи с этим, я прошу Вас, как Президента Российского Футбольного Союза, передать данную ситуацию на рассмотрение Комитета по этике РФС, для того, чтобы Комитет изучил эту ситуацию и дал ей правовую оценку.

При этом я прошу Вас также обеспечить максимальную открытость и непредвзятость разбирательства, для того чтобы истина была установлена.

При этом прошу Комитет по этике РФС пригласить на заседание как меня, так и «Халка» для того, чтобы услышать наши с ним объяснения.

С уважением,

Матюнин Алексей Валерьевич".

Проверка

В декабре 2014-го Матюнин прошел проверку на полиграфе.

— Результаты проверки полиграфом (которую проводила лицензированная организация, уполномоченная по закону заниматься такой деятельностью) свидетельствуют в пользу Алексея, — сообщила Евгения Галушкина, адвокат Московской коллегии адвокатов, по поручению Московской федерации футбола представляющая интересы арбитра. — Он не считает себя виновным, и итоги проверки полностью подтверждают его позицию. У нас также имеются свидетельские показания тех судей, кто входил в его бригаду на матче. Они выступили с соответствующими письменными заявлениями. Сейчас мы решаем: защищать ли честь и достоинство Алексея в суде в гражданско-правовом порядке, или же передать материалы в правоохранительные органы, потому как случившееся можно рассматривать как клевету. Тогда уже правоохранительные органы определят, уголовно это наказуемо или нет.

Алексей Матюнин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Я даже не сомневался в результатах проверки детектора лжи, — сказал президент Московской федерации футбола Сергей Анохин. — Московская коллегия судей готовит качественных судей, которые адекватно ведут себя на поле — и в плане принятия решений, и в плане этики, общения с игроками вне зависимости от национальности и расы. В общем, Матюнин ни в чем не виноват. Не понимаю, откуда взялись все эти нелепые обвинения в расизме. Возможно, произошло какое-то недопонимание на поле. В любом случае арбитру и Халку следует встретиться на том же комитете по этике и закрыть этот вопрос.

— Почему вы предложили Матюнину пройти проверку на детекторе лжи?

— Матюнин рекомендован нами для работы в премьер-лиге, а в следующем году будем просить, чтобы он обслуживал матчи уже на международном уровне под эгидой ФИФА. Алексей — очень квалифицированный рефери. А вся эта история может негативно сказаться на его перспективах.

— Вам не кажется, что, согласившись на эту проверку, Матюнин оказался в роли оправдывавшегося?

— Нет. Мы предложили ему пройти проверку, чтобы и федерация, и сам арбитр были честны перед всем футбольным миром. Он нам не отказал, значит, не боялся, не чувствовал за собой вины. Алексей всем все доказывает своей работой, а оправдываться ему не надо.

— Не считаете, что теперь Халку следует пройти такую же проверку?

— Наверное, было бы честнее, если бы Федерация футбола Санкт-Петербурга попросила бразильца пройти такую проверку. Однако нужно понимать, что Халк — легионер. Наверное, наша российская действительность может помешать ему принять такое решение. Если он сочтет это нужным, мы будем только «за»!

Итог разбирательств

Разбирательства продолжались пару месяцев, пока в феврале 2015-го комитет РФС по этике не вынес окончательный вердикт: Халка никто не оскорблял, никаких подтверждений обвинений со стороны бразильца нет.

— Нет прямых доказательств того, что Матюнин оскорблял Халка по расовому признаку, — заявил Владимир Лукин, возглавлявший тогда комитет по этике. — Мы их не обнаружили. Невозможно выяснить, что именно во время матча «Мордовия» — «Зенит» сказал главный арбитр в адрес Халка. Тем не менее на основании изложенных обеими сторонами позиций, а также с учетом других фактов и обстоятельств комитет признает, что во время матча произошел серьезный личностный конфликт между судьей и футболистом.

Комитет, по словам Лукина, пришел к нескольким выводам. Первое — рекомендовать коллегии футбольных арбитров предупредить Матюнина о необходимости строго соблюдать статус официального лица и не нарушать принципы честной игры и уважительного отношения к участникам соревнований. Второе — напомнить Халку о том, что любые дискуссии с судьями во время соревнований не соответствуют этическим нормам. Третье — рекомендовать разработать и принять меры по созданию системы мониторинга словесных контактов арбитра и спортсменов. Только это даст возможность устанавливать, что произошло, кто прав и кто виноват.

Халк. Фото ФК «Зенит»

И Халк, и Матюнин выразили удовлетворение принятым решением. Но будут ли извиняться друг перед другом — это они решат сами.

Обе стороны говорят, что у них было плохое взаимопонимание частично из-за проблем с языком. Халк английский знает скверно. Матюнин говорит, что он тоже не владеет английским, если не считать основных терминов — whistle, free kick и т. д. Очевидно, что судьи, обслуживающие матчи такого высокого уровня, должны иметь багаж из хотя бы пары иностранных языков. Иначе такие ситуации будут возникать постоянно.