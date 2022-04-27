Судья Матюнин уже проходил проверку на детекторе лжи. Когда Халк обвинил его в расизме
У него уже есть опыт собеседований с полиграфологом — в декабре 2014 года он добровольно ответил на вопросы, когда разгорелся расистский скандал.
Что случилось
По информации обозревателя «СЭ» Максима Алланазарова, Алексей Матюнин и Павел Шадыханов приглашены для прохождения проверки на полиграфе по итогам их работы на матче между «Химками» и «Крыльями Советов». В нем Матюнин выполнял функции судьи, Шадыханов — его видеоассистента. В случае отказа от прохождения проверки оба могут быть отстранены от работы на длительный срок.
По итогам встречи футболисты и сотрудники «Крыльев» остались недовольны судейством. Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС во вторник определила, что в игре в Химках допущены две ошибки — неверно назначен пенальти в пользу подмосковной команды и неправильно засчитан гол в ворота самарцев.
Не первый случай
У Матюнина уже есть опыт собеседований с полиграфологом. В конце 2014 года, когда нападающий «Зенита» Халк после матча с «Мордовией» (0:1) обвинил его в расизме, судья прошел проверку на детекторе.
Бразилец в интервью Reuters рассказал, что в начале второго тайма Матюнин сказал ему, что не любит темнокожих и, в частности, Халка. Позже глава департамента судейства и инспектирования Валентин Иванов после общения с руководством питерского клуба констатировал: произошло недопонимание и инцидент исчерпан.
Однако после игры 17-го тура с «Краснодаром» Халк вновь прокомментировал эту историю, обвинив арбитра в проявлении расизма. После этого Максим Пашков, адвокат Матюнина, сообщил, что его клиент настаивает на проведении расследования, а Иванов позже лично попросил главу РФС Николая Толстых направить дело в комитет по этике.
Заявление арбитра
Матюнин передал тогда заявление в РФС. Привожу текст полностью, орфография и пунктуация сохранены.
«Президенту Российского Футбольного союза
Н.А.Толстых
от
Матюнина Алексея Валерьевича
Уважаемый Николай Александрович!
29 ноября 2014 года я в качестве главного арбитра проводил матч 15 тура Российской Футбольной Премьер-Лиги между командами Российской Футбольной Премьер-Лиги «Мордовия» (Саранск) и «Зенит» (Санкт-Петербург).
Матч закончился со счетом 1-0 в пользу команды «Мордовия».
После окончания матча, за который я получил оценку «8,3» в протокол матча не было занесено никаких замечаний в мою сторону как со стороны команды «Зенит» так и со стороны отдельных игроков команды.
Через несколько дней из сообщений иностранной прессы я узнал, что игрок команды «Зенит» Живанилду Виейра ди Соуза, известный также как «Халк» обвинил меня в том, что я допустил в отношении него выпады расистского характера.
После совещания с руководителем Департамента судейства и инспектирования РФС Ивановым В.В. мной было принято решение не раздувать вокруг указанной ситуации шум, так как никаких официальных документов в Российский Футбольный Союз ни от «Халка» ни от команды «Зенит» не поступало.
Однако через некоторое время главный тренер ФК «Зенит» А. Виллаш-Боаш в послематчевом интервью также сообщил, что верит «Халку» и что Матюнин действительно допустил указанную выходку.
Затем после матча между ФК «Зенит» и ФК «Краснодар» Халк в очередной раз обвинил меня в расизме.
Замечу, что никаких официальных документов по указанной ситуации в органы Российского Футбольного Союза ни от «Халка» ни от ФК «Зенит» не поступало.
Я не хотел и не хочу никакой шумихи вокруг этого инцидента, так как понимаю, что в результате этого могут быть затронуты интересы российского футбола в целом. Но, тем не менее, неоднократными высказываниями «Халка» по указанной теме были затронуты моя честь, достоинство и репутация арбитра.
Более того, я уже был несколько лет назад обвинен недобросовестным футболистом в чем-то подобном. Апелляционный Комитет РФС своим решением от 16 августа 2011 года снял с меня все обвинения.
Я не допускал никаких расистских высказываний в отношении «Халка». Это могли слышать мои помощники Суховерхов Сергей Валерьевич, Назаров Владислав Олегович, Куликов Сергей Николаевич. Между нами существует радиосвязь, которая работала бесперебойно во время матча и мы слышим кто и что говорит по его ходу.
Это могут подтвердить и игроки, которые находились в тот момент на поле, в частности голкипер ФК «Мордовия» Кочетков Антон и Ибрахима Ниассе Байя, которые уже выступали в прессе и опровергали слова «Халка».
Я не могу знать, намеренно ли «Халк» обвиняет меня в расизме или это является вопросом недопонимания, в связи с тем, что «Халк» не владеет русским языком и общается в основном на португальском языке, но тем не менее, указанные обвинения порочат меня.
В связи с этим, я прошу Вас, как Президента Российского Футбольного Союза, передать данную ситуацию на рассмотрение Комитета по этике РФС, для того, чтобы Комитет изучил эту ситуацию и дал ей правовую оценку.
При этом я прошу Вас также обеспечить максимальную открытость и непредвзятость разбирательства, для того чтобы истина была установлена.
При этом прошу Комитет по этике РФС пригласить на заседание как меня, так и «Халка» для того, чтобы услышать наши с ним объяснения.
С уважением,
Матюнин Алексей Валерьевич".
Проверка
В декабре 2014-го Матюнин прошел проверку на полиграфе.
— Результаты проверки полиграфом (которую проводила лицензированная организация, уполномоченная по закону заниматься такой деятельностью) свидетельствуют в пользу Алексея, — сообщила Евгения Галушкина, адвокат Московской коллегии адвокатов, по поручению Московской федерации футбола представляющая интересы арбитра. — Он не считает себя виновным, и итоги проверки полностью подтверждают его позицию. У нас также имеются свидетельские показания тех судей, кто входил в его бригаду на матче. Они выступили с соответствующими письменными заявлениями. Сейчас мы решаем: защищать ли честь и достоинство Алексея в суде в гражданско-правовом порядке, или же передать материалы в правоохранительные органы, потому как случившееся можно рассматривать как клевету. Тогда уже правоохранительные органы определят, уголовно это наказуемо или нет.
— Я даже не сомневался в результатах проверки детектора лжи, — сказал президент Московской федерации футбола Сергей Анохин. — Московская коллегия судей готовит качественных судей, которые адекватно ведут себя на поле — и в плане принятия решений, и в плане этики, общения с игроками вне зависимости от национальности и расы. В общем, Матюнин ни в чем не виноват. Не понимаю, откуда взялись все эти нелепые обвинения в расизме. Возможно, произошло какое-то недопонимание на поле. В любом случае арбитру и Халку следует встретиться на том же комитете по этике и закрыть этот вопрос.
— Почему вы предложили Матюнину пройти проверку на детекторе лжи?
— Матюнин рекомендован нами для работы в премьер-лиге, а в следующем году будем просить, чтобы он обслуживал матчи уже на международном уровне под эгидой ФИФА. Алексей — очень квалифицированный рефери. А вся эта история может негативно сказаться на его перспективах.
— Вам не кажется, что, согласившись на эту проверку, Матюнин оказался в роли оправдывавшегося?
— Нет. Мы предложили ему пройти проверку, чтобы и федерация, и сам арбитр были честны перед всем футбольным миром. Он нам не отказал, значит, не боялся, не чувствовал за собой вины. Алексей всем все доказывает своей работой, а оправдываться ему не надо.
— Не считаете, что теперь Халку следует пройти такую же проверку?
— Наверное, было бы честнее, если бы Федерация футбола Санкт-Петербурга попросила бразильца пройти такую проверку. Однако нужно понимать, что Халк — легионер. Наверное, наша российская действительность может помешать ему принять такое решение. Если он сочтет это нужным, мы будем только «за»!
Итог разбирательств
Разбирательства продолжались пару месяцев, пока в феврале 2015-го комитет РФС по этике не вынес окончательный вердикт: Халка никто не оскорблял, никаких подтверждений обвинений со стороны бразильца нет.
— Нет прямых доказательств того, что Матюнин оскорблял Халка по расовому признаку, — заявил Владимир Лукин, возглавлявший тогда комитет по этике. — Мы их не обнаружили. Невозможно выяснить, что именно во время матча «Мордовия» — «Зенит» сказал главный арбитр в адрес Халка. Тем не менее на основании изложенных обеими сторонами позиций, а также с учетом других фактов и обстоятельств комитет признает, что во время матча произошел серьезный личностный конфликт между судьей и футболистом.
Комитет, по словам Лукина, пришел к нескольким выводам. Первое — рекомендовать коллегии футбольных арбитров предупредить Матюнина о необходимости строго соблюдать статус официального лица и не нарушать принципы честной игры и уважительного отношения к участникам соревнований. Второе — напомнить Халку о том, что любые дискуссии с судьями во время соревнований не соответствуют этическим нормам. Третье — рекомендовать разработать и принять меры по созданию системы мониторинга словесных контактов арбитра и спортсменов. Только это даст возможность устанавливать, что произошло, кто прав и кто виноват.
И Халк, и Матюнин выразили удовлетворение принятым решением. Но будут ли извиняться друг перед другом — это они решат сами.
Обе стороны говорят, что у них было плохое взаимопонимание частично из-за проблем с языком. Халк английский знает скверно. Матюнин говорит, что он тоже не владеет английским, если не считать основных терминов — whistle, free kick и т. д. Очевидно, что судьи, обслуживающие матчи такого высокого уровня, должны иметь багаж из хотя бы пары иностранных языков. Иначе такие ситуации будут возникать постоянно.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|17
|7
|2
|61-25
|58
|
2
|Динамо
|26
|16
|4
|6
|45-25
|52
|
3
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
4
|Сочи
|26
|14
|4
|8
|42-29
|46
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|36-27
|39
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ростов
|26
|9
|7
|10
|44-44
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
10
|Спартак
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
|Рубин
|26
|8
|5
|13
|33-44
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|- : -
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|- : -
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0