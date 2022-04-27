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Судейство

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Арбитры Матюнин и Шадыханов не обязаны проходить полиграф. Такое право им дано РФС

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Судья Алексей Матюнин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Судьи РПЛ Алексей Матюнин и Павел Шадыханов не обязаны проходить проверку на полиграфе и имеют полное право отказаться выполнять просьбу или требование своих руководителей.

Этому есть документальное подтверждение — одно из положений «Правил делового поведения судьи, инспектора, члена судейского органа». В статье 8.3 «Использование технических средств при проведении служебной проверки» этого документа РФС говорится:

«1. При проведении служебной проверки возможно применение технических средств, когда их применение допускается законодательством Российской Федерации.

2. При наличии обстоятельств, которые, по мнению судьи, инспектора, члена судейского органа, препятствуют применению технического средства, он должен заблаговременно оповестить об этом лицо, проводящее проверку. Если указанные обстоятельства будут признаны уважительными, то лицо, проводящее проверку, назначает новую дату применения или отменяет применение.

3. Судья, инспектор, член судейского органа могут в любой момент отказаться от применения технического средства без объяснения причин. Сам по себе отказ от применения технического средства без уважительных причин не может рассматриваться, как доказательство вины лица в совершении дисциплинарного нарушения или нарушения правил делового поведения".

Этот документ утвердило бюро исполкома РФС 26 августа 2021 года.

— Я считаю данный документ ключевым для проводимой реформы. Его положения призваны прежде всего способствовать профилактике нарушений в сфере судейства. В дальнейшем четкое следование этому регламенту положительно скажется на имидже и качестве российского футбола, — цитировал тогда сайт РФС председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.

При этом, как стало известно «СЭ», арбитры Матюнин и Шадыханов приглашены для прохождения проверки на полиграфе по итогам их работы на матче 26-го тура РПЛ между «Химками» и «Крыльями Советов» (4:1). Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС вчера определила, что в этой игре допущены две ошибки — неверно назначен пенальти в пользу «Химок» и неправильно засчитан гол в ворота самарцев.

Футбол
РПЛ
Алексей Матюнин
Павел Шадыханов
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2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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Динамо – Урал
 - : -
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Рубин – Сочи
 - : -
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