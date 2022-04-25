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Арбитров РПЛ станет еще меньше. Хачатурянц отстранит Матюнина, но не тронет Мешкова?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Виталий Мешков.
Фото ФК «Ростов»

На этой неделе президент РПЛ Ашот Хачатурянц, по всей видимости, оставит без работы еще одного или двух судей. Он де-юре сохранил посты председателя судейского комитета РФС и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС и, реагируя на скандал после матча «Химки» — «Крылья Советов» (4:1), будет настаивать на серьезном наказании арбитра Алексея Матюнина — на отстранении до конца сезона. Если, конечно, ЭСК определит, что рефери допустил грубые ошибки в тех или иных моментах игры.

Заседание комиссии может пройти в ближайшие вторник или среду.

А вот арбитр Виталий Мешков и его видеопомощник Владислав Безбородов если и отдохнут, то только в следующем туре. Решение об отмене гола Михаила Игнатова в матче «Ростов» — «Спартак» (3:2) хотя и спорное, но может найти поддержку у экспертов ЭСК.

То же самое относится к пенальти, назначенному после падения Дмитрия Полоза. Он, скорее всего, не был бы назначен в Лиге чемпионов или на чемпионате Европы, потому что в таких ситуациях видеоарбитрам не рекомендуется вмешиваться в действия судьи. Мешков находился в хорошей позиции, видел детали единоборства и продолжил игру.

Но нашим арбитрам, работающим в роли ВАР, этой весной дано четкое указание: они должны вмешиваться даже при малейшем сомнении и звать коллег к мониторам. Безбородов так и сделал — в итоге Мешков назначил «телевизионный пенальти». И это наверняка учтут и эксперты ЭСК, и члены судейского комитета. Тем более что в большинстве своем это одни и те же люди.

Есть еще одно обстоятельство, которое может заставить воздержаться от отстранения большого числа арбитров. Как известно, до конца сезона уже остались без работы Игорь Панин, Артем Любимов и Алексей Сухой, получивший такое наказание непонятно за что. В 26-м туре без назначений оказались Иван Сиденков, Анатолий Жабченко, Алексей Амелин и Антон Фролов. Значит, к ним тоже есть претензии.

При выборе судей и видеоассистентов уже и так возникают большие проблемы. Исключение из списка одного, двух или трех рефери их только усугубит.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов 3
Спартак 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 1
Динамо 0
Матч завершен

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
Алексей Матюнин
Ашот Хачатурянц
Виталий Мешков
25
17
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
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24.04 19:30
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