Арбитров РПЛ станет еще меньше. Хачатурянц отстранит Матюнина, но не тронет Мешкова?

На этой неделе президент РПЛ Ашот Хачатурянц, по всей видимости, оставит без работы еще одного или двух судей. Он де-юре сохранил посты председателя судейского комитета РФС и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС и, реагируя на скандал после матча «Химки» — «Крылья Советов» (4:1), будет настаивать на серьезном наказании арбитра Алексея Матюнина — на отстранении до конца сезона. Если, конечно, ЭСК определит, что рефери допустил грубые ошибки в тех или иных моментах игры.

Заседание комиссии может пройти в ближайшие вторник или среду.

А вот арбитр Виталий Мешков и его видеопомощник Владислав Безбородов если и отдохнут, то только в следующем туре. Решение об отмене гола Михаила Игнатова в матче «Ростов» — «Спартак» (3:2) хотя и спорное, но может найти поддержку у экспертов ЭСК.

То же самое относится к пенальти, назначенному после падения Дмитрия Полоза. Он, скорее всего, не был бы назначен в Лиге чемпионов или на чемпионате Европы, потому что в таких ситуациях видеоарбитрам не рекомендуется вмешиваться в действия судьи. Мешков находился в хорошей позиции, видел детали единоборства и продолжил игру.

Но нашим арбитрам, работающим в роли ВАР, этой весной дано четкое указание: они должны вмешиваться даже при малейшем сомнении и звать коллег к мониторам. Безбородов так и сделал — в итоге Мешков назначил «телевизионный пенальти». И это наверняка учтут и эксперты ЭСК, и члены судейского комитета. Тем более что в большинстве своем это одни и те же люди.

Есть еще одно обстоятельство, которое может заставить воздержаться от отстранения большого числа арбитров. Как известно, до конца сезона уже остались без работы Игорь Панин, Артем Любимов и Алексей Сухой, получивший такое наказание непонятно за что. В 26-м туре без назначений оказались Иван Сиденков, Анатолий Жабченко, Алексей Амелин и Антон Фролов. Значит, к ним тоже есть претензии.

При выборе судей и видеоассистентов уже и так возникают большие проблемы. Исключение из списка одного, двух или трех рефери их только усугубит.