«Локомотив» похоронил проект Рангника. Цорн берет всю ответственность на себя

Константин Алексеев — о революции в клубе.

«Локомотив» окончательно похоронил проект «Ральф Рангник». Маститый специалист ушел в «МЮ» еще прошлой осенью, но нас продолжали уверять: Ральф все настроил, его дело продолжит правая рука Ларс Корнетка. Рангник, мол, и раньше был в разъездах, а на месте всем руководил его друг и соратник. Так что не волнуйтесь, ничего не изменилось, немецкий вектор живет и здравствует, Маркус Гисдоль приведет команду к вершинам.

Но ушел тренер, а сегодня клуб официально попрощался и с Корнеткой. Из наследия Рангника остался лишь бывший помощник Гисдоля — Марвин Комппер, который де-факто будет руководить красно-зелеными.

Заур Хапов, Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Де-юре главный тренер теперь — Заур Хапов. И это следующий очаг напряжения. Председатель совета директоров клуба Александр Плутник на днях анонсировал, что в вопросе главного тренера сюрпризов не будет. Видимо, имея в виду, что все равно командой продолжит руководить Комппер, никого со стороны приглашать не станут. Вот только все были уверены, что из-за отсутствия лицензии у немца официальным первым лицом станет Дмитрий Лоськов, до того назначенный и.о. главного тренера. В крайнем случае Олег Пашинин. В этом плане кандидатура Хапова действительно стала сюрпризом.

Впрочем, если открутить пленку немного назад, то мы вспомним, что слухи об уходе Лоськова и Пашинина ходили еще осенью, когда назначали Гисдоля. Желание расстаться с легендами клуба приписывали Томасу Цорну, но в итоге они сохранили посты. Как выяснилось, лишь на полгода — сегодня было объявлено не только об уходе Корнетки, но и о том, что Лоськов и Пашинин «продолжат работу в клубе за пределами тренерского штаба».

Добавим к этому, что вчера «СЭ» поделился новостью: Александр Самедов уволен с должности селекционера «Локомотива». И поймем, что окончательно и бесповоротно наступила эпоха спортивного директора клуба Цорна.

Томас Цорн. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Именно он стоит за всеми последними решениями — ему за все теперь и отвечать. Не гендиректору Владимиру Леонченко, которому не удалось даже отстоять свою креатуру Самедова, а бывшему гендиректору «Спартака».

Над Цорном теперь нет начальника и громоотвода в лице Рангника, нет правой руки Ральфа — самостоятельной фигуры Корнетки. Очевидна роль второго плана Леонченко, нет Самедова в офисе, а Лоськова и Пашинина — в тренерском штабе.

Поляна расчищена. Томасу остается только согласовывать решения с Плутником, единолично претворяя их в жизнь.

И быть готовым, что в случае неудач все шишки полетят на его голову. Впрочем, как и все лавры в случае успеха.