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«Локомотив» похоронил проект Рангника. Цорн берет всю ответственность на себя

Руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ларс Корнетка покинул свой пост
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в
Томас Цорн, Ларс Корнетка и Иван Лопес Мартинес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Заур Хапов, Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Томас Цорн.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Константин Алексеев — о революции в клубе.

«Локомотив» окончательно похоронил проект «Ральф Рангник». Маститый специалист ушел в «МЮ» еще прошлой осенью, но нас продолжали уверять: Ральф все настроил, его дело продолжит правая рука Ларс Корнетка. Рангник, мол, и раньше был в разъездах, а на месте всем руководил его друг и соратник. Так что не волнуйтесь, ничего не изменилось, немецкий вектор живет и здравствует, Маркус Гисдоль приведет команду к вершинам.

Но ушел тренер, а сегодня клуб официально попрощался и с Корнеткой. Из наследия Рангника остался лишь бывший помощник Гисдоля — Марвин Комппер, который де-факто будет руководить красно-зелеными.

Заур Хапов, Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Заур Хапов, Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Де-юре главный тренер теперь — Заур Хапов. И это следующий очаг напряжения. Председатель совета директоров клуба Александр Плутник на днях анонсировал, что в вопросе главного тренера сюрпризов не будет. Видимо, имея в виду, что все равно командой продолжит руководить Комппер, никого со стороны приглашать не станут. Вот только все были уверены, что из-за отсутствия лицензии у немца официальным первым лицом станет Дмитрий Лоськов, до того назначенный и.о. главного тренера. В крайнем случае Олег Пашинин. В этом плане кандидатура Хапова действительно стала сюрпризом.

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Впрочем, если открутить пленку немного назад, то мы вспомним, что слухи об уходе Лоськова и Пашинина ходили еще осенью, когда назначали Гисдоля. Желание расстаться с легендами клуба приписывали Томасу Цорну, но в итоге они сохранили посты. Как выяснилось, лишь на полгода — сегодня было объявлено не только об уходе Корнетки, но и о том, что Лоськов и Пашинин «продолжат работу в клубе за пределами тренерского штаба».

Добавим к этому, что вчера «СЭ» поделился новостью: Александр Самедов уволен с должности селекционера «Локомотива». И поймем, что окончательно и бесповоротно наступила эпоха спортивного директора клуба Цорна.

Томас Цорн. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Томас Цорн.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Именно он стоит за всеми последними решениями — ему за все теперь и отвечать. Не гендиректору Владимиру Леонченко, которому не удалось даже отстоять свою креатуру Самедова, а бывшему гендиректору «Спартака».

Над Цорном теперь нет начальника и громоотвода в лице Рангника, нет правой руки Ральфа — самостоятельной фигуры Корнетки. Очевидна роль второго плана Леонченко, нет Самедова в офисе, а Лоськова и Пашинина — в тренерском штабе.

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Поляна расчищена. Томасу остается только согласовывать решения с Плутником, единолично претворяя их в жизнь.

И быть готовым, что в случае неудач все шишки полетят на его голову. Впрочем, как и все лавры в случае успеха.

Владимир Леонченко
Дмитрий Лоськов
Заур Хапов
Марвин Комппер
Олег Пашинин
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Ральф Рангник
Томас Цорн
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2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
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 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
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26.02 16:30
Сочи – Арсенал
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26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
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 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Локомотив
 - : -
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Локомотив

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Краснодар

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