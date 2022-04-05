«Локомотив» похоронил проект Рангника. Цорн берет всю ответственность на себя
«Локомотив» окончательно похоронил проект «Ральф Рангник». Маститый специалист ушел в «МЮ» еще прошлой осенью, но нас продолжали уверять: Ральф все настроил, его дело продолжит правая рука Ларс Корнетка. Рангник, мол, и раньше был в разъездах, а на месте всем руководил его друг и соратник. Так что не волнуйтесь, ничего не изменилось, немецкий вектор живет и здравствует, Маркус Гисдоль приведет команду к вершинам.
Но ушел тренер, а сегодня клуб официально попрощался и с Корнеткой. Из наследия Рангника остался лишь бывший помощник Гисдоля — Марвин Комппер, который де-факто будет руководить красно-зелеными.
Де-юре главный тренер теперь — Заур Хапов. И это следующий очаг напряжения. Председатель совета директоров клуба Александр Плутник на днях анонсировал, что в вопросе главного тренера сюрпризов не будет. Видимо, имея в виду, что все равно командой продолжит руководить Комппер, никого со стороны приглашать не станут. Вот только все были уверены, что из-за отсутствия лицензии у немца официальным первым лицом станет Дмитрий Лоськов, до того назначенный и.о. главного тренера. В крайнем случае Олег Пашинин. В этом плане кандидатура Хапова действительно стала сюрпризом.
Впрочем, если открутить пленку немного назад, то мы вспомним, что слухи об уходе Лоськова и Пашинина ходили еще осенью, когда назначали Гисдоля. Желание расстаться с легендами клуба приписывали Томасу Цорну, но в итоге они сохранили посты. Как выяснилось, лишь на полгода — сегодня было объявлено не только об уходе Корнетки, но и о том, что Лоськов и Пашинин «продолжат работу в клубе за пределами тренерского штаба».
Добавим к этому, что вчера «СЭ» поделился новостью: Александр Самедов уволен с должности селекционера «Локомотива». И поймем, что окончательно и бесповоротно наступила эпоха спортивного директора клуба Цорна.
Именно он стоит за всеми последними решениями — ему за все теперь и отвечать. Не гендиректору Владимиру Леонченко, которому не удалось даже отстоять свою креатуру Самедова, а бывшему гендиректору «Спартака».
Над Цорном теперь нет начальника и громоотвода в лице Рангника, нет правой руки Ральфа — самостоятельной фигуры Корнетки. Очевидна роль второго плана Леонченко, нет Самедова в офисе, а Лоськова и Пашинина — в тренерском штабе.
Поляна расчищена. Томасу остается только согласовывать решения с Плутником, единолично претворяя их в жизнь.
И быть готовым, что в случае неудач все шишки полетят на его голову. Впрочем, как и все лавры в случае успеха.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|7
|2
|53-23
|49
|
2
|Динамо
|23
|14
|4
|5
|42-24
|46
|
3
|ЦСКА
|23
|13
|4
|6
|34-20
|43
|
4
|Сочи
|23
|12
|3
|8
|35-24
|39
|
5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
6
|Краснодар
|22
|10
|6
|6
|34-22
|36
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|22
|9
|5
|8
|29-25
|32
|
9
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
10
|Н. Новгород
|23
|7
|6
|10
|22-33
|27
|
11
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
12
|Ростов
|22
|5
|7
|10
|34-40
|22
|
13
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
14
|Урал
|23
|4
|9
|10
|15-24
|21
|
15
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|
16
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0