Дерби против ЦСКА покажет на что способен «Спартак» Ваноли

У итальянца в России не будет времени на раскачку.

После зимнего перерыва возобновляется чемпионат России. И сразу же, без раскачки, болельщиков ждет главное дерби РПЛ — «Спартак» против ЦСКА. Сделать ставку на этот матч вы можете с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

Когда сыграют и где смотреть «Спартак» — ЦСКА

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится в субботу, 26 февраля, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Тушине. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Прямую трансляцию игры можно посмотреть на matchtv.ru, начало эфира в 18.45.

«Спартак» — ЦСКА: прогноз и ставка на матч 26 февраля

Во время зимней паузы в обеих командах произошли изменения, но, конечно, куда больше перемены затронули «Спартак». У красно-белых теперь новый главный тренер — итальянец Паоло Ваноли, а также новый спортивный директор — его соотечественник Лука Каттани.

Последний активно взялся за работу, и состав красно-белых претерпел не глобальные, но заметные изменения. Покинули команду нападающие Эсекьель Понсе и Георгий Мелкадзе, полузащитники Йоррит Хендрикс и Александр Ломовицкий, а также защитник Илья Гапонов. Кроме того, определилось будущее Самюэля Жиго — француз подписал контракт с «Марселем», однако остаток сезона на правах аренды проведет в «Спартаке». Наконец, завершил карьеру и перешел на работу в тренерский штаб Андрей Ещенко.

Пришедшие новички — вратарь Илья Свинов, защитники Никита Чернов и Леон Классен, полузащитники Данил Пруцев, Мартинс Перейра и Даниил Хлусевич, нападающий Шамар Николсон.

Паоло Ваноли. Фото ФК «Спартак»

У ЦСКА нет перемен в том, что касается тренерского и административного штаба, однако красно-синие провели интересную трансферную кампанию. Пришли полузащитники Хесус Медина Юссуф Языджи, Хорхе Карраскаль и Жан-Филипп Гбамен. Причем трое последних — на правах аренды. Покинули ЦСКА защитник Виктор Васин, полузащитники Эмиль Бохинен и Константин Кучаев, а также нападающий Федор Чалов, который уехал в аренду в швейцарский «Базель».

Пока кажется, что и «Спартак», и ЦСКА за зиму усилились — по крайней мере кадрово. Что касается контрольных матчей, которые проводили оба клуба, то делать по ним какие-либо серьезные выводы не стоит — речь идет о тренировочных играх. Тем более что «Спартак» свои последние спарринги на сборе в Турции проводил в закрытом режиме.

Именно поэтому букмекерская компания БЕТСИТИ считает шансы соперников примерно равными. Коэффициент на победу «Спартака» — 2.55, на ЦСКА — 2.85, на ничью — 3.40.

Ожидание равной и упорной борьбы, а также тот факт, что это первая игра после зимней паузы, намекают и на то, что в матче вряд ли будет много голов. Тем более что два последних дерби завершились со счетом 1:0. Когда мы получше узнаем, что собой представляет «Спартак» Паоло Ваноли и каков обновленный ЦСКА Алексея Березуцкого, можно будет делать более смелые и обстоятельные прогнозы, но пока лучше выбрать консервативный и осторожный вариант.

Прогноз «СЭ»: тотал меньше 2,5 голов с неплохим коэффициентом 1,82.

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