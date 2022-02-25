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Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:00

Дерби против ЦСКА покажет на что способен «Спартак» Ваноли

Прогнозы на матч 19-го тура чемпионата России по футболу «Спартак» — ЦСКА
Отдел футбола «СЭ»
Георгий Джикия и Антон Заболотный.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Паоло Ваноли.
Фото ФК «Спартак»
1/2
У итальянца в России не будет времени на раскачку.

После зимнего перерыва возобновляется чемпионат России. И сразу же, без раскачки, болельщиков ждет главное дерби РПЛ — «Спартак» против ЦСКА. Сделать ставку на этот матч вы можете с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 19-й тур
26 февр, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
ЦСКА

Когда сыграют и где смотреть «Спартак» — ЦСКА

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится в субботу, 26 февраля, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Тушине. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Прямую трансляцию игры можно посмотреть на matchtv.ru, начало эфира в 18.45.

Виталий Мешков удаляет Александра Соболева в&nbsp;матче &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ахмат&raquo;. На дерби назначен Мешков. Этому «рады» «Спартак» и Соболев

«Спартак» — ЦСКА: прогноз и ставка на матч 26 февраля

Во время зимней паузы в обеих командах произошли изменения, но, конечно, куда больше перемены затронули «Спартак». У красно-белых теперь новый главный тренер — итальянец Паоло Ваноли, а также новый спортивный директор — его соотечественник Лука Каттани.

Последний активно взялся за работу, и состав красно-белых претерпел не глобальные, но заметные изменения. Покинули команду нападающие Эсекьель Понсе и Георгий Мелкадзе, полузащитники Йоррит Хендрикс и Александр Ломовицкий, а также защитник Илья Гапонов. Кроме того, определилось будущее Самюэля Жиго — француз подписал контракт с «Марселем», однако остаток сезона на правах аренды проведет в «Спартаке». Наконец, завершил карьеру и перешел на работу в тренерский штаб Андрей Ещенко.

Пришедшие новички — вратарь Илья Свинов, защитники Никита Чернов и Леон Классен, полузащитники Данил Пруцев, Мартинс Перейра и Даниил Хлусевич, нападающий Шамар Николсон.

Паоло Ваноли. Фото ФК «Спартак»
Паоло Ваноли.
Фото ФК «Спартак»

У ЦСКА нет перемен в том, что касается тренерского и административного штаба, однако красно-синие провели интересную трансферную кампанию. Пришли полузащитники Хесус Медина Юссуф Языджи, Хорхе Карраскаль и Жан-Филипп Гбамен. Причем трое последних — на правах аренды. Покинули ЦСКА защитник Виктор Васин, полузащитники Эмиль Бохинен и Константин Кучаев, а также нападающий Федор Чалов, который уехал в аренду в швейцарский «Базель».

Пока кажется, что и «Спартак», и ЦСКА за зиму усилились — по крайней мере кадрово. Что касается контрольных матчей, которые проводили оба клуба, то делать по ним какие-либо серьезные выводы не стоит — речь идет о тренировочных играх. Тем более что «Спартак» свои последние спарринги на сборе в Турции проводил в закрытом режиме.

Именно поэтому букмекерская компания БЕТСИТИ считает шансы соперников примерно равными. Коэффициент на победу «Спартака» — 2.55, на ЦСКА — 2.85, на ничью — 3.40.

Ожидание равной и упорной борьбы, а также тот факт, что это первая игра после зимней паузы, намекают и на то, что в матче вряд ли будет много голов. Тем более что два последних дерби завершились со счетом 1:0. Когда мы получше узнаем, что собой представляет «Спартак» Паоло Ваноли и каков обновленный ЦСКА Алексея Березуцкого, можно будет делать более смелые и обстоятельные прогнозы, но пока лучше выбрать консервативный и осторожный вариант.

Прогноз «СЭ»: тотал меньше 2,5 голов с неплохим коэффициентом 1,82.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Паоло Ваноли
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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