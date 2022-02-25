Дерби против ЦСКА покажет на что способен «Спартак» Ваноли
После зимнего перерыва возобновляется чемпионат России. И сразу же, без раскачки, болельщиков ждет главное дерби РПЛ — «Спартак» против ЦСКА. Сделать ставку на этот матч вы можете с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!
Когда сыграют и где смотреть «Спартак» — ЦСКА
Матч «Спартак» — ЦСКА состоится в субботу, 26 февраля, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Тушине. Начало — в 19.00 по московскому времени.
Прямую трансляцию игры можно посмотреть на matchtv.ru, начало эфира в 18.45.
«Спартак» — ЦСКА: прогноз и ставка на матч 26 февраля
Во время зимней паузы в обеих командах произошли изменения, но, конечно, куда больше перемены затронули «Спартак». У красно-белых теперь новый главный тренер — итальянец Паоло Ваноли, а также новый спортивный директор — его соотечественник Лука Каттани.
Последний активно взялся за работу, и состав красно-белых претерпел не глобальные, но заметные изменения. Покинули команду нападающие Эсекьель Понсе и Георгий Мелкадзе, полузащитники Йоррит Хендрикс и Александр Ломовицкий, а также защитник Илья Гапонов. Кроме того, определилось будущее Самюэля Жиго — француз подписал контракт с «Марселем», однако остаток сезона на правах аренды проведет в «Спартаке». Наконец, завершил карьеру и перешел на работу в тренерский штаб Андрей Ещенко.
Пришедшие новички — вратарь Илья Свинов, защитники Никита Чернов и Леон Классен, полузащитники Данил Пруцев, Мартинс Перейра и Даниил Хлусевич, нападающий Шамар Николсон.
У ЦСКА нет перемен в том, что касается тренерского и административного штаба, однако красно-синие провели интересную трансферную кампанию. Пришли полузащитники Хесус Медина Юссуф Языджи, Хорхе Карраскаль и Жан-Филипп Гбамен. Причем трое последних — на правах аренды. Покинули ЦСКА защитник Виктор Васин, полузащитники Эмиль Бохинен и Константин Кучаев, а также нападающий Федор Чалов, который уехал в аренду в швейцарский «Базель».
Пока кажется, что и «Спартак», и ЦСКА за зиму усилились — по крайней мере кадрово. Что касается контрольных матчей, которые проводили оба клуба, то делать по ним какие-либо серьезные выводы не стоит — речь идет о тренировочных играх. Тем более что «Спартак» свои последние спарринги на сборе в Турции проводил в закрытом режиме.
Именно поэтому букмекерская компания БЕТСИТИ считает шансы соперников примерно равными. Коэффициент на победу «Спартака» — 2.55, на ЦСКА — 2.85, на ничью — 3.40.
Ожидание равной и упорной борьбы, а также тот факт, что это первая игра после зимней паузы, намекают и на то, что в матче вряд ли будет много голов. Тем более что два последних дерби завершились со счетом 1:0. Когда мы получше узнаем, что собой представляет «Спартак» Паоло Ваноли и каков обновленный ЦСКА Алексея Березуцкого, можно будет делать более смелые и обстоятельные прогнозы, но пока лучше выбрать консервативный и осторожный вариант.
Прогноз «СЭ»: тотал меньше 2,5 голов с неплохим коэффициентом 1,82.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7