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Ваноли — загадка для всех. Матч с ЦСКА ответит на многие вопросы по «Спартаку»

«Спартак» проведет первый матч с тренером Ваноли против ЦСКА
Максим Никитин
Корреспондент
Паоло Ваноли.
Фото ФК «Спартак»
Паоло Ваноли и Леонид Федун.
Фото ФК «Спартак»
1/2
Невероятно важный матч для итальянца.

«Спартак» Ваноли — вторая по загадочности команда после «Краснодара» Фарке. Да, я помню, что немец брал Чемпионшип и тренировал в АПЛ, но у Галицкого никогда не было тренера, не говорящего по-русски. Каким выйдет их взаимодействие, не знает никто. Поэтому по непредсказуемости «быки» все-таки впереди. Что касается «Спартака», то красно-белые под руководством спортивного директора Каттани провели масштабную зимнюю селекцию.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 19-й тур
26 февр, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
ЦСКА

Ушли: Понсе (аренда), Гапонов (аренда), Ломовицкий, Хендрикс (аренда), Мелкадзе, официально завершили карьеру Ещенко и Ребров.

Трансферы «на вход» — тоже объемные: Николсон, Мартинс (аренда), Пруцев, Классен, Хлусевич, Чернов, Свинов.

Если резюмировать трансферную политику, то «Спартак» точечно укрепил критические позиции: латерали (Хлусевич и Классен будут подменять Мозеса и Айртона), центр обороны (Чернов), центр поля (Мартинс и Пруцев), вратарь (Свинов). Вдобавок продлили контракты: Мозеса, Айртона, Денисова, Литвинова, Игнатова.

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При Витории стало очевидно, что у «Спартака» недостаток качественных вариантов для глубины состава, поэтому выбывание практически любого футболиста основы становилось катастрофой. Каттани устранил это несовершенство, и теперь Ваноли вряд ли пожалуется на скудность скамейки. Практически на каждую позицию итальянец имеет варианты.

С другой стороны, нельзя сказать, что спартаковцы получили новое качество. Пожалуй, из всех покупок однозначной опцией в основу выглядит Мартинс Перейра. Он обладает набором качеств, которых ни у кого из центральных полузащитников красно-белых не было. Из остальных трансферов только Николсон выглядит способным получать значительное игровое время в основе. Разумеется, никто не отменял революционные прорывы в развитии, но прямо сейчас все выглядит так.

Внимательно смотрел все матчи «Спартака» на сборах. Команда в открытых матчах примерно с одинаковой частотой использовала схемы 3-4-3 и 3-5-2. Первый вариант с двумя фланговыми нападающими — максимально атакующая история, с интенсивным прессингом и широкими позициями фланговых игроков. Второй — сбалансированный, нацеленный на осторожную игру с максимально насыщенной опорной зоной и надеждой на контратаки. Насколько я знаю, Ваноли в первых матчах планирует опираться на 3-5-2, чтобы минимизировать риски. Тем более они высокие, а календарь — адовый. Не надо забывать, что фанаты «Спартака» с любовью относились к ушедшему Витории, поэтому к новому тренеру в этом контексте будут чуть более придирчивы.

Паоло Ваноли и Леонид Федун. Фото ФК «Спартак»
Паоло Ваноли и Леонид Федун.
Фото ФК «Спартак»

И это опасно, если вспомнить календарь «Спартака» в РПЛ и четверку первых соперников: ЦСКА, «Динамо», «Краснодар», «Локомотив». При таком раскладе даже ноль очков не выглядит совсем уж фантастическим вариантом. И в этом смысле особенно важно, как «Спартак» проведет стартовое дерби с ЦСКА. Это максимально интересно, поскольку армейцы в межсезонье тоже мощно закупились, правда, в основном иностранцами с серьезным зарубежным бэкграундом: Языджи, Медина, Карраскаль и Гбамен.

Дерби, кроме того что это априори огненный матч, важно для Алексея Березуцкого и Ваноли одинаково. Это легко отследить по первому кругу. В сентябре 2021-го Березуцкий, несмотря на серую игру, победил «Спартак» (1:0) и на положительном настрое проехал в РПЛ четыре матча подряд без поражений. В тот раз «Спартак» выглядел получше, но Понсе не попал в пустые ворота, а свой гол Промес забил из офсайда.

Паоло Ваноли. Высокий прессинг, отличная физподготовка и схема с тремя центральными. Ваноли строит новый «Спартак»

Тогда Березуцкий только начинал, и результат для него был критически важен. Теперь в похожей ситуации Ваноли. Для него удача в статусном матче окажется фактором, модулирующим абсолютно все. В России его как тренера никто не знает. Более того, его вообще не знают, поэтому впечатление формируется здесь и сейчас. И это, с одной стороны, здорово — можно по методу Карреры стать в России реально мощным, а с другой — очень рискованно, поскольку провал экранирует не только на репутацию Ваноли, но и на цепочку: Лука Каттани — Зарема Салихова — Леонид Федун. Короче говоря, у Ваноли есть все инструменты, чтобы стартовать в космос или низвергнуться куда-нибудь на уровень дна Байкала.

При этом для Березуцкого тоже есть смысловая важность матча: он хотел усиления, ему его предоставили. Теперь кивать на слабость состава не получится, особенно при наличии игрока уровня Языджи, который, кстати, в товарищеских матчах уже отметился тремя голевыми передачами. Для Алексея это шанс, потеряв который, он очень нескоро получит назначение в топ РПЛ. Главный тренер ЦСКА это прекрасно понимает, и два победных дерби — крутая строчка в резюме после первого самостоятельного тренерского сезона.

Если резюмировать, то девиз нынешнего дерби — все или ничего. И это не бравада. В субботу на «Открытии» будут решаться судьбы людей, назначений, трансферов и оцениваться качество решений, принятых менеджментом обеих сторон. И скорее всего, матч не будет суперкачественным (все-таки февраль), но жарким и искристым — гарантированно.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
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  • Alvin Almazov
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  • Sport Prediction
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  • keepscore.ru
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Спартак
ЦСКА

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
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Челси
Ливерпуль

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
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Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Паоло Ваноли
11
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
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 - : -
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