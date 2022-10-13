«Не согласен, что уровень РПЛ упал, — мы дважды обыгрывали «Наполи». Промес — перед дерби с ЦСКА
Квинси Промес в третий раз в карьере стал обладателем «Золотого кабана» — награды, которую вручают лучшим футболистам сезона по версии болельщиков «Спартака».
После официальной церемонии Промес рассказал о подготовке к дерби, взаимодействии с Соболевым и работе с Абаскалем. «СЭ» записал главные цитаты полузащитника красно-белых.
Каждый в «Спартаке» — художник
— Получить «Золотого кабана» — огромная честь для меня. Возможно, в ежедневной работе мы не успеваем подумать, как много это значит. Но теперь я понимаю, что тренировки приводят и к таким результатам. Это прекрасная награда, она придает силы и невероятно мотивирует.
У меня уже целая коллекция индивидуальных наград. И вся она составлена из призов «Спартака». Они все — спартаковские!
Я не знаю, кто такой Брейгель (на «Золотом кабане» есть частички картины художника. - Прим. «СЭ»), но обязательно о нем почитаю. В «Спартаке» каждый из нас — художник. Вратарь отбивает мяч — это искусство, защитник в подкате — искусство. Мои голы также невозможны без поддержки команды.
У нас отличная связка с Соболевым
— Самый запоминающийся гол из прошлого сезона — в ворота «Динамо» в финале Кубка России. Мы разыграли прекрасную комбинацию. Плюс это победный гол, финал... Все совпало! Поэтому я ставлю его на первое место.
Могу сказать, что мне очень комфортно играть с Соболевым. Он отвлекает на себя многих защитников — кажется, у нас отличная связка. Не буду сравнивать Сашу с другими форвардами, но скажу: если он продолжит играть так, как сейчас, то станет лучшим российским нападающим.
«Спартак» — мой дом
— Конечно, я могу сказать, что «Спартак» — это мой дом. Все знают об этом, и я никогда не скрывал. Когда вернулся в Россию, то сразу сказал, что вернулся домой.
В этом сезоне у нас новый тренер, который проделывает огромную работу! Абаскаль доносит свои мысли — команда понимает, что он хочет увидеть на поле. Мы в хорошей форме. У нас отличные, насыщенные, интересные тренировки. Но хочу отметить, что мы только движемся к цели и нам есть в чем прибавлять. При этом я бы не хотел говорить о чемпионской гонке — обсудим это ближе к завершению чемпионата.
Когда вернемся в еврокубки, покажем наш уровень
— Не буду скрывать, у меня есть персональная цель на сезон. Но конкретную цифру не скажу. При этом она меня очень подстегивает! Конечно, есть и командная задача, к которой мы стремимся. Для ее достижения важно хорошо потрудиться.
Говорите, уровень РПЛ упал? Я не согласен. Да, сейчас мы не играем в Европе, но нам есть с чем сравнивать. Мы дважды обыграли «Наполи». Когда вернемся в еврокубки, покажем наш уровень.
У ЦСКА качественная команда
— Мы серьезно готовимся к матчу с ЦСКА. Это дерби — самое яркое! В таких матчах всегда хочется побеждать. У них очень качественная команда. Но и мы в отличной форме. Сделаем все, чтобы выиграть.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|3
|0
|33-5
|30
|
2
|Ростов
|12
|7
|4
|1
|23-17
|25
|
3
|Спартак
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|
5
|Краснодар
|12
|6
|3
|3
|23-17
|21
|
6
|Сочи
|12
|6
|2
|4
|22-20
|20
|
7
|Оренбург
|12
|6
|0
|6
|20-28
|18
|
8
|Ахмат
|12
|5
|2
|5
|18-19
|17
|
9
|Динамо
|12
|4
|5
|3
|18-14
|17
|
10
|Н. Новгород
|12
|3
|4
|5
|17-20
|13
|
11
|Кр. Советов
|12
|2
|5
|5
|12-19
|11
|
12
|Урал
|12
|3
|1
|8
|11-22
|10
|
13
|Факел
|12
|1
|7
|4
|16-23
|10
|
14
|Локомотив
|12
|2
|3
|7
|15-26
|9
|
15
|Химки
|12
|2
|2
|8
|13-23
|8
|
16
|Торпедо
|12
|1
|3
|8
|7-23
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|- : -
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|- : -
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|8
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|11
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|7
|1
|1