Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

13 октября, 17:25

«Не согласен, что уровень РПЛ упал, — мы дважды обыгрывали «Наполи». Промес — перед дерби с ЦСКА

Артем Бухаев
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/2
Квинси в третий раз в карьере получил «Золотого кабана».

Квинси Промес в третий раз в карьере стал обладателем «Золотого кабана» — награды, которую вручают лучшим футболистам сезона по версии болельщиков «Спартака».

После официальной церемонии Промес рассказал о подготовке к дерби, взаимодействии с Соболевым и работе с Абаскалем. «СЭ» записал главные цитаты полузащитника красно-белых.

&laquo;Спартак&raquo; разгромил &laquo;Крылья Советов&raquo; со&nbsp;счетом 5:2 в&nbsp;матче 12-го тура РПЛ 9&nbsp;октября 2022 года. Соболев и Промес неудержимы! «Спартак» обошел ЦСКА перед дерби

Каждый в «Спартаке» — художник

— Получить «Золотого кабана» — огромная честь для меня. Возможно, в ежедневной работе мы не успеваем подумать, как много это значит. Но теперь я понимаю, что тренировки приводят и к таким результатам. Это прекрасная награда, она придает силы и невероятно мотивирует.

У меня уже целая коллекция индивидуальных наград. И вся она составлена из призов «Спартака». Они все — спартаковские!

Я не знаю, кто такой Брейгель (на «Золотом кабане» есть частички картины художника. - Прим. «СЭ»), но обязательно о нем почитаю. В «Спартаке» каждый из нас — художник. Вратарь отбивает мяч — это искусство, защитник в подкате — искусство. Мои голы также невозможны без поддержки команды.

У нас отличная связка с Соболевым

— Самый запоминающийся гол из прошлого сезона — в ворота «Динамо» в финале Кубка России. Мы разыграли прекрасную комбинацию. Плюс это победный гол, финал... Все совпало! Поэтому я ставлю его на первое место.

Могу сказать, что мне очень комфортно играть с Соболевым. Он отвлекает на себя многих защитников — кажется, у нас отличная связка. Не буду сравнивать Сашу с другими форвардами, но скажу: если он продолжит играть так, как сейчас, то станет лучшим российским нападающим.

Квинси Промес. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Квинси Промес.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Спартак» — мой дом

— Конечно, я могу сказать, что «Спартак» — это мой дом. Все знают об этом, и я никогда не скрывал. Когда вернулся в Россию, то сразу сказал, что вернулся домой.

В этом сезоне у нас новый тренер, который проделывает огромную работу! Абаскаль доносит свои мысли — команда понимает, что он хочет увидеть на поле. Мы в хорошей форме. У нас отличные, насыщенные, интересные тренировки. Но хочу отметить, что мы только движемся к цели и нам есть в чем прибавлять. При этом я бы не хотел говорить о чемпионской гонке — обсудим это ближе к завершению чемпионата.

Квинси Промес. За счет чего расцвел Промес, где полезнее Литвинов и почему прав судья Любимов. Интервью Бушманова

Когда вернемся в еврокубки, покажем наш уровень

—  Не буду скрывать, у меня есть персональная цель на сезон. Но конкретную цифру не скажу. При этом она меня очень подстегивает! Конечно, есть и командная задача, к которой мы стремимся. Для ее достижения важно хорошо потрудиться.

Говорите, уровень РПЛ упал? Я не согласен. Да, сейчас мы не играем в Европе, но нам есть с чем сравнивать. Мы дважды обыграли «Наполи». Когда вернемся в еврокубки, покажем наш уровень.

У ЦСКА качественная команда

— Мы серьезно готовимся к матчу с ЦСКА. Это дерби — самое яркое! В таких матчах всегда хочется побеждать. У них очень качественная команда. Но и мы в отличной форме. Сделаем все, чтобы выиграть.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
16 окт, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Спартак
Александр Соболев
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
Гильермо Абаскаль
14
46
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Спасаем жизни по обе стороны». Босс мирового дзюдо объяснил, почему не хочет отстранять Россию
Гаджиев заявил, что бой Минеева против бразильца Родригеса может стать последним в карьере россиянина
В ДНР сообщили о проникновении в регион диверсантов из «Азова»
Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении территории ДНР
В Киевской области заявили об ударах по объектам инфраструктуры
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
Акинфеев — номер 1 в РПЛ. Чалов играет тоньше Соболева. Как остановить Промеса? Почему Зиньковский в запасе? Корнеев — о составах ЦСКА и «Спартака»
Два московских дерби в туре. И в «Торпедо» — «Локо» огня будет не меньше, чем в ЦСКА — «Спартак»!
ЦСКА не обыграет «Спартак», «Локомотив» победит «Торпедо». Прогнозы на 13-й тур РПЛ
Сергей Гуренко: «Едвай — это катастрофа! Семин такого защитника давно бы выгнал»
Агент Карраскаля отреагировал на новость об интересе «Атлетико» к полузащитнику ЦСКА
Бывший футболист ЦСКА сравнил результативность Чалова и Соболева перед дерби
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Андрей Талалаев: «Мой принцип — не ври и не предавай. После Грозного добавлю: будь сдержаннее»

Сергей Гуренко: «Едвай — это катастрофа! Семин такого защитника давно бы выгнал»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 7 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости