«Не согласен, что уровень РПЛ упал, — мы дважды обыгрывали «Наполи». Промес — перед дерби с ЦСКА

Квинси в третий раз в карьере получил «Золотого кабана».

Квинси Промес в третий раз в карьере стал обладателем «Золотого кабана» — награды, которую вручают лучшим футболистам сезона по версии болельщиков «Спартака».

После официальной церемонии Промес рассказал о подготовке к дерби, взаимодействии с Соболевым и работе с Абаскалем. «СЭ» записал главные цитаты полузащитника красно-белых.

Каждый в «Спартаке» — художник

— Получить «Золотого кабана» — огромная честь для меня. Возможно, в ежедневной работе мы не успеваем подумать, как много это значит. Но теперь я понимаю, что тренировки приводят и к таким результатам. Это прекрасная награда, она придает силы и невероятно мотивирует.

У меня уже целая коллекция индивидуальных наград. И вся она составлена из призов «Спартака». Они все — спартаковские!

Я не знаю, кто такой Брейгель (на «Золотом кабане» есть частички картины художника. - Прим. «СЭ»), но обязательно о нем почитаю. В «Спартаке» каждый из нас — художник. Вратарь отбивает мяч — это искусство, защитник в подкате — искусство. Мои голы также невозможны без поддержки команды.

У нас отличная связка с Соболевым

— Самый запоминающийся гол из прошлого сезона — в ворота «Динамо» в финале Кубка России. Мы разыграли прекрасную комбинацию. Плюс это победный гол, финал... Все совпало! Поэтому я ставлю его на первое место.

Могу сказать, что мне очень комфортно играть с Соболевым. Он отвлекает на себя многих защитников — кажется, у нас отличная связка. Не буду сравнивать Сашу с другими форвардами, но скажу: если он продолжит играть так, как сейчас, то станет лучшим российским нападающим.

Квинси Промес. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Спартак» — мой дом

— Конечно, я могу сказать, что «Спартак» — это мой дом. Все знают об этом, и я никогда не скрывал. Когда вернулся в Россию, то сразу сказал, что вернулся домой.

В этом сезоне у нас новый тренер, который проделывает огромную работу! Абаскаль доносит свои мысли — команда понимает, что он хочет увидеть на поле. Мы в хорошей форме. У нас отличные, насыщенные, интересные тренировки. Но хочу отметить, что мы только движемся к цели и нам есть в чем прибавлять. При этом я бы не хотел говорить о чемпионской гонке — обсудим это ближе к завершению чемпионата.

Когда вернемся в еврокубки, покажем наш уровень

— Не буду скрывать, у меня есть персональная цель на сезон. Но конкретную цифру не скажу. При этом она меня очень подстегивает! Конечно, есть и командная задача, к которой мы стремимся. Для ее достижения важно хорошо потрудиться.

Говорите, уровень РПЛ упал? Я не согласен. Да, сейчас мы не играем в Европе, но нам есть с чем сравнивать. Мы дважды обыграли «Наполи». Когда вернемся в еврокубки, покажем наш уровень.

У ЦСКА качественная команда

— Мы серьезно готовимся к матчу с ЦСКА. Это дерби — самое яркое! В таких матчах всегда хочется побеждать. У них очень качественная команда. Но и мы в отличной форме. Сделаем все, чтобы выиграть.