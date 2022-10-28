«Спартак» разгромит «Торпедо», «Зенит» потеряет очки в Краснодаре. Прогнозы на 15-й тур РПЛ
Евгений Плотников — 2:2. Думаю, что будет ничья. И тем и другим нужны очки, обе команды атакующие.
Александр Шпрыгин — 1:0. «Оренбург» сейчас на подъеме. Сычевой — лучший снайпер РПЛ. Победа «Оренбурга», «Факел» не выигрывал последние пять матчей.
Евгений Плотников — 3:0. «Динамо» сейчас уверено в себе. В «Химках» непонятно что происходит, футболистов отстраняют от тренировок.
Александр Шпрыгин — 4:1. Победа «Динамо» с разностью в два и более мяча. «Химки» сейчас в кризисе и в футбольном аспекте, и в нефутбольном. А «Динамо» выиграло три матча кряду.
Евгений Плотников — 2:1. Интересная игра. «Ростов» много потерял. «Ахмат» дома не отпускает соперников без боя. Думаю, победят хозяева.
Александр Шпрыгин — 2:1. «Ахмат» хорошо играет дома, «Ростов» сейчас не в форме. Грозненцы выиграют.
Евгений Плотников — 0:2. У «Локомотива» чувствуются проблемы. ЦСКА потерял очки в предыдущем туре, теперь должен побеждать.
Александр Шпрыгин — 1:3. «Локомотив», как и «Химки», испытывает проблемы вне футбольного поля. У ЦСКА проблемы в обороне, но они не должны помешать набрать три очка.
«Крылья Советов» — «Нижний Новгород»
Евгений Плотников — 2:0. Думаю, «Крылья» выиграют. Ходят разговоры о смене тренера в «Нижнем», это давит на команду.
Александр Шпрыгин — 0:0. Обе команды не в лучшей форме, нас ждет безголевая ничья.
Евгений Плотников — 2:1. Думаю, «Сочи» выиграет. Команда слишком давно без побед, уже нет права на осечку.
Александр Шпрыгин — 2:0. «Урал» одержал шесть побед подряд. У «Сочи» три поражения подряд. В этом туре обе серии прервутся, «Сочи» дома окажется сильнее.
Евгений Плотников — 3:0. «Спартак» сейчас на подъеме, показывает хороший комбинационный футбол. У «Торпедо» все наоборот. Думаю, будет 3:0.
Александр Шпрыгин — 3:1. Спартак играет результативно, стабильно набирает очки. Победа красно-белых.
Евгений Плотников — 1:3. Жду результативную игру, обе команды атакующие. При этом «Зенит» все равно выиграет.
Александр Шпрыгин — 1:1. У «Краснодара» есть большая мотивация отобрать очки у лидера. В строй вернется после дисквалификации ключевой полузащитник Кривцов. Будет ничья.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|11
|3
|0
|43-5
|36
|
2
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
4
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Ахмат
|14
|7
|2
|5
|22-21
|23
|
7
|Динамо
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|
8
|Сочи
|14
|6
|2
|6
|22-29
|20
|
9
|Оренбург
|14
|6
|1
|7
|24-33
|19
|
10
|Урал
|14
|5
|1
|8
|15-24
|16
|
11
|Кр. Советов
|14
|3
|5
|6
|15-21
|14
|
12
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
13
|Факел
|14
|1
|9
|4
|17-24
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|14
|2
|3
|9
|13-28
|9
|
16
|Торпедо
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|- : -
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|- : -
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|- : -
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|- : -
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2