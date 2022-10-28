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«Спартак» разгромит «Торпедо», «Зенит» потеряет очки в Краснодаре. Прогнозы на 15-й тур РПЛ

Леонид Александров
Корреспондент отдела футбола
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Футболисты «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-вратарь «Кубани», ЦСКА и «Динамо» Евгений Плотников и бывший глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Каманча Шпрыгин.

«Оренбург» — «Факел»

Евгений Плотников — 2:2. Думаю, что будет ничья. И тем и другим нужны очки, обе команды атакующие.

Александр Шпрыгин — 1:0. «Оренбург» сейчас на подъеме. Сычевой — лучший снайпер РПЛ. Победа «Оренбурга», «Факел» не выигрывал последние пять матчей.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
28 окт, 17:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Факел

«Динамо» — «Химки»

Евгений Плотников — 3:0. «Динамо» сейчас уверено в себе. В «Химках» непонятно что происходит, футболистов отстраняют от тренировок.

Александр Шпрыгин — 4:1. Победа «Динамо» с разностью в два и более мяча. «Химки» сейчас в кризисе и в футбольном аспекте, и в нефутбольном. А «Динамо» выиграло три матча кряду.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
29 окт, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Химки

«Ахмат» — «Ростов»

Евгений Плотников — 2:1. Интересная игра. «Ростов» много потерял. «Ахмат» дома не отпускает соперников без боя. Думаю, победят хозяева.

Александр Шпрыгин — 2:1. «Ахмат» хорошо играет дома, «Ростов» сейчас не в форме. Грозненцы выиграют.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
29 окт, 16:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Ростов

«Локомотив» — ЦСКА

Евгений Плотников — 0:2. У «Локомотива» чувствуются проблемы. ЦСКА потерял очки в предыдущем туре, теперь должен побеждать.

Александр Шпрыгин — 1:3. «Локомотив», как и «Химки», испытывает проблемы вне футбольного поля. У ЦСКА проблемы в обороне, но они не должны помешать набрать три очка.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
29 окт, 19:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
ЦСКА

«Крылья Советов» — «Нижний Новгород»

Евгений Плотников — 2:0. Думаю, «Крылья» выиграют. Ходят разговоры о смене тренера в «Нижнем», это давит на команду.

Александр Шпрыгин — 0:0. Обе команды не в лучшей форме, нас ждет безголевая ничья.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
30 окт, 14:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Нижний Новгород

«Сочи» — «Урал»

Евгений Плотников — 2:1. Думаю, «Сочи» выиграет. Команда слишком давно без побед, уже нет права на осечку.

Александр Шпрыгин — 2:0. «Урал» одержал шесть побед подряд. У «Сочи» три поражения подряд. В этом туре обе серии прервутся, «Сочи» дома окажется сильнее.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
30 окт, 14:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Урал

«Спартак» — «Торпедо»

Евгений Плотников — 3:0. «Спартак» сейчас на подъеме, показывает хороший комбинационный футбол. У «Торпедо» все наоборот. Думаю, будет 3:0.

Александр Шпрыгин — 3:1. Спартак играет результативно, стабильно набирает очки. Победа красно-белых.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
30 окт, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Торпедо М

«Краснодар» — «Зенит»

Евгений Плотников — 1:3. Жду результативную игру, обе команды атакующие. При этом «Зенит» все равно выиграет.

Александр Шпрыгин — 1:1. У «Краснодара» есть большая мотивация отобрать очки у лидера. В строй вернется после дисквалификации ключевой полузащитник Кривцов. Будет ничья.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
30 окт, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Зенит

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Ростов
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 - : -
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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