«Спартак» разгромит «Торпедо», «Зенит» потеряет очки в Краснодаре. Прогнозы на 15-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-вратарь «Кубани», ЦСКА и «Динамо» Евгений Плотников и бывший глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Каманча Шпрыгин.

«Оренбург» — «Факел»

Евгений Плотников — 2:2. Думаю, что будет ничья. И тем и другим нужны очки, обе команды атакующие.

Александр Шпрыгин — 1:0. «Оренбург» сейчас на подъеме. Сычевой — лучший снайпер РПЛ. Победа «Оренбурга», «Факел» не выигрывал последние пять матчей.

«Динамо» — «Химки»

Евгений Плотников — 3:0. «Динамо» сейчас уверено в себе. В «Химках» непонятно что происходит, футболистов отстраняют от тренировок.

Александр Шпрыгин — 4:1. Победа «Динамо» с разностью в два и более мяча. «Химки» сейчас в кризисе и в футбольном аспекте, и в нефутбольном. А «Динамо» выиграло три матча кряду.

«Ахмат» — «Ростов»

Евгений Плотников — 2:1. Интересная игра. «Ростов» много потерял. «Ахмат» дома не отпускает соперников без боя. Думаю, победят хозяева.

Александр Шпрыгин — 2:1. «Ахмат» хорошо играет дома, «Ростов» сейчас не в форме. Грозненцы выиграют.

«Локомотив» — ЦСКА

Евгений Плотников — 0:2. У «Локомотива» чувствуются проблемы. ЦСКА потерял очки в предыдущем туре, теперь должен побеждать.

Александр Шпрыгин — 1:3. «Локомотив», как и «Химки», испытывает проблемы вне футбольного поля. У ЦСКА проблемы в обороне, но они не должны помешать набрать три очка.

«Крылья Советов» — «Нижний Новгород»

Евгений Плотников — 2:0. Думаю, «Крылья» выиграют. Ходят разговоры о смене тренера в «Нижнем», это давит на команду.

Александр Шпрыгин — 0:0. Обе команды не в лучшей форме, нас ждет безголевая ничья.

«Сочи» — «Урал»

Евгений Плотников — 2:1. Думаю, «Сочи» выиграет. Команда слишком давно без побед, уже нет права на осечку.

Александр Шпрыгин — 2:0. «Урал» одержал шесть побед подряд. У «Сочи» три поражения подряд. В этом туре обе серии прервутся, «Сочи» дома окажется сильнее.

«Спартак» — «Торпедо»

Евгений Плотников — 3:0. «Спартак» сейчас на подъеме, показывает хороший комбинационный футбол. У «Торпедо» все наоборот. Думаю, будет 3:0.

Александр Шпрыгин — 3:1. Спартак играет результативно, стабильно набирает очки. Победа красно-белых.

«Краснодар» — «Зенит»

Евгений Плотников — 1:3. Жду результативную игру, обе команды атакующие. При этом «Зенит» все равно выиграет.

Александр Шпрыгин — 1:1. У «Краснодара» есть большая мотивация отобрать очки у лидера. В строй вернется после дисквалификации ключевой полузащитник Кривцов. Будет ничья.