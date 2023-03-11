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Дзюба — рекордсмен РПЛ по хет-трикам: дважды бил «Ростов» Карпина, но ни разу не наказывал топ-клубы

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Артем Дзюба празднует гол в ворота «Ростова» с партнерами по команде
Фото ФК «Локомотив»
Еще одно достижение форварда.

Забив три гола «Ростову», Артем Дзюба укрепил рекорд РПЛ по хет-трикам. В ноябре 2021 года форвард в пятый раз в карьере забил три мяча в одной игре (в ворота «Нижнего Новгорода»), а теперь сделал это в шестой раз, обновив собственное достижение.

У ближайших преследователей Артема по четыре хет-трика, но все они уже завершили карьеру: Вагнер Лав, Олег Гарин, Александр Кержаков, Дмитрий Кириченко и Саломон Рондон.

Дзюба может поднять планку еще выше даже в этом сезоне: у «Локомотива» впереди домашние матчи с «Химками» и «Факелом», а также выезд к «Оренбургу» — это три команды, которые в РПЛ пропускают больше всех.

Учитывая перформанс Артема с «Ростовом» и уровень его мотивации, особенно на фоне невызова в сборную России, от Дзюбы точно стоит ждать голов.

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Хет-трики Дзюбы: дважды — в ворота «Ростова», ни одного — с топ-клубами

Первый и последний на текущий момент хет-трики Артема отделили 10 лет. Впервые забить три мяча ему удалось в составе «Ростова» под руководством Миодрага Божовича — в июле 2013 года пострадала «Томь». Дзюбе ассистировали Тимофей Калачев и Джано Ананидзе, а третий мяч нападающий забил с пенальти.

После этого Дзюба шесть лет не мог оформить больше двух голов за матч, но с приходом в «Зенит» личная статистика взлетела. В октябре 2019-го досталось «Ростову» Валерия Карпина. «Зенит» победил 6:1, а Дзюба к голу с игры и двум мячам с пенальти добавил две результативные передачи — на Вячеслава Караваева и Сердара Азмуна.

В сезоне-2020/21 Артем оформил хет-трик и покер: не повезло «Уфе» Вадима Евсеева (0:6), а также вылетевшему «Тамбову» (1:5).

Отметим, что нападающий ни разу не забивал больше двух мячей в матчах с топ-клубами. Для сравнения, Вагнер Лав оформлял хет-трик в играх со «Спартаком» и чемпионским «Рубином» в 2008 году. От Артема в основном страдали клубы из нижней восьмерки.

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Кто в теории может догнать Дзюбу?

Из действующих футболистов РПЛ только трое могут замахнуться на достижение форварда «Локомотива».

Это Федор Смолов и Федор Чалов — на счету каждого по три хет-трика в чемпионате России. Кстати, Чалов в последний раз тоже забил три гола в матче с «Ростовом».

Все хет-трики Смолова случились в матчах за «Краснодар». А последний датирован 2017 годом. Учитывая, что Федору уже 33, догнать Дзюбу будет проблематично.

Возможно, в перспективе приблизиться к Артему сможет Владимир Писарский, который в этом сезоне уже оформил два хет-трика за «Оренбург» — больше всех в этом розыгрыше чемпионата России.

Хет-трик Дзюбы в Ростове — лишь пятый в текущем сезоне. Помимо Артема и Писарского по три гола в сезоне-2022/23 забивали Вендел и Иван Игнатьев. Причем оба отличились в матчах с «Оренбургом».

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Дзюба уступает Наталушко и Гогниеву

Дзюба оформил шестой хет-трик в 34 года, но далек от достижения самого возрастного бомбардира в истории чемпионата России — Сергея Наталушко.

Бывший нападающий «Сатурна» в 1999 году забил три мяча в ворота «Локомотива» в возрасте 38 лет и 216 дней.

Второе место в рейтинге самых возрастных авторов хет-трика занимает Спартак Гогниев. Нынешний главный тренер «Химок» в сезоне-2015/16 забил восемь голов, три из них — в ворота «Анжи», когда ему было 35 лет и 53 дня. За это достижение президент «Урала» Григорий Иванов подарил Гогниеву нарды.

Дзюба отличился трижды в возрасте 34 лет и 194 дней. Превзойти Гогниева форвард сможет уже в следующем сезоне. А чтобы опередить Наталушко, понадобится еще пять лет.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
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