Дзюба — рекордсмен РПЛ по хет-трикам: дважды бил «Ростов» Карпина, но ни разу не наказывал топ-клубы
Забив три гола «Ростову», Артем Дзюба укрепил рекорд РПЛ по хет-трикам. В ноябре 2021 года форвард в пятый раз в карьере забил три мяча в одной игре (в ворота «Нижнего Новгорода»), а теперь сделал это в шестой раз, обновив собственное достижение.
У ближайших преследователей Артема по четыре хет-трика, но все они уже завершили карьеру: Вагнер Лав, Олег Гарин, Александр Кержаков, Дмитрий Кириченко и Саломон Рондон.
Дзюба может поднять планку еще выше даже в этом сезоне: у «Локомотива» впереди домашние матчи с «Химками» и «Факелом», а также выезд к «Оренбургу» — это три команды, которые в РПЛ пропускают больше всех.
Учитывая перформанс Артема с «Ростовом» и уровень его мотивации, особенно на фоне невызова в сборную России, от Дзюбы точно стоит ждать голов.
Хет-трики Дзюбы: дважды — в ворота «Ростова», ни одного — с топ-клубами
Первый и последний на текущий момент хет-трики Артема отделили 10 лет. Впервые забить три мяча ему удалось в составе «Ростова» под руководством Миодрага Божовича — в июле 2013 года пострадала «Томь». Дзюбе ассистировали Тимофей Калачев и Джано Ананидзе, а третий мяч нападающий забил с пенальти.
После этого Дзюба шесть лет не мог оформить больше двух голов за матч, но с приходом в «Зенит» личная статистика взлетела. В октябре 2019-го досталось «Ростову» Валерия Карпина. «Зенит» победил 6:1, а Дзюба к голу с игры и двум мячам с пенальти добавил две результативные передачи — на Вячеслава Караваева и Сердара Азмуна.
В сезоне-2020/21 Артем оформил хет-трик и покер: не повезло «Уфе» Вадима Евсеева (0:6), а также вылетевшему «Тамбову» (1:5).
Отметим, что нападающий ни разу не забивал больше двух мячей в матчах с топ-клубами. Для сравнения, Вагнер Лав оформлял хет-трик в играх со «Спартаком» и чемпионским «Рубином» в 2008 году. От Артема в основном страдали клубы из нижней восьмерки.
Кто в теории может догнать Дзюбу?
Из действующих футболистов РПЛ только трое могут замахнуться на достижение форварда «Локомотива».
Это Федор Смолов и Федор Чалов — на счету каждого по три хет-трика в чемпионате России. Кстати, Чалов в последний раз тоже забил три гола в матче с «Ростовом».
Все хет-трики Смолова случились в матчах за «Краснодар». А последний датирован 2017 годом. Учитывая, что Федору уже 33, догнать Дзюбу будет проблематично.
Возможно, в перспективе приблизиться к Артему сможет Владимир Писарский, который в этом сезоне уже оформил два хет-трика за «Оренбург» — больше всех в этом розыгрыше чемпионата России.
Хет-трик Дзюбы в Ростове — лишь пятый в текущем сезоне. Помимо Артема и Писарского по три гола в сезоне-2022/23 забивали Вендел и Иван Игнатьев. Причем оба отличились в матчах с «Оренбургом».
Дзюба уступает Наталушко и Гогниеву
Дзюба оформил шестой хет-трик в 34 года, но далек от достижения самого возрастного бомбардира в истории чемпионата России — Сергея Наталушко.
Бывший нападающий «Сатурна» в 1999 году забил три мяча в ворота «Локомотива» в возрасте 38 лет и 216 дней.
Второе место в рейтинге самых возрастных авторов хет-трика занимает Спартак Гогниев. Нынешний главный тренер «Химок» в сезоне-2015/16 забил восемь голов, три из них — в ворота «Анжи», когда ему было 35 лет и 53 дня. За это достижение президент «Урала» Григорий Иванов подарил Гогниеву нарды.
Дзюба отличился трижды в возрасте 34 лет и 194 дней. Превзойти Гогниева форвард сможет уже в следующем сезоне. А чтобы опередить Наталушко, понадобится еще пять лет.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|
2
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|42-20
|37
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Динамо
|18
|9
|5
|4
|34-21
|32
|
5
|ЦСКА
|18
|8
|5
|5
|30-20
|29
|
6
|Ахмат
|18
|9
|2
|7
|30-28
|29
|
7
|Оренбург
|19
|9
|1
|9
|38-40
|28
|
8
|Сочи
|19
|8
|4
|7
|29-36
|28
|
9
|Краснодар
|18
|7
|5
|6
|33-31
|26
|
10
|Урал
|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|
11
|Кр. Советов
|18
|5
|5
|8
|20-26
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|18
|4
|4
|10
|23-35
|16
|
14
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|18
|1
|4
|13
|9-32
|7
|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|0 : 4
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|- : -
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|- : -
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3