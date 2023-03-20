Переворот Галактионова, черная неделя «Зенита», «киллер» Тюкавин. Рабинер — о главных событиях выходных в РПЛ

Обозреватель «СЭ» оценивает итоги 20-го тура премьер-лиги.

К Чалову приходит зрелость, а «Зенит» с Барриосом и без — две разные команды

Не в силах понять, как Федора Чалова в его нынешнем состоянии, полезного, умного, неутомимого и многофункционального, можно было не вызвать в сборную России на матчи с Ираном и Ираком. Он и по весне регулярно забивает, но этим совсем не ограничивается. Федор реально работает на команду, почему и играет сейчас не форварда в чистом виде — эта роль отведена Антону Заболотному. А его возраст более чем позволяет рассчитывать на него вдолгую, так что это не история Артема Дзюбы. Учитывая травму Алексея Миранчука, Валерию Карпину можно было бы Чалова и довызвать. Он ведь сейчас не узкий футболист острия, а «игрок группы атаки».

На сборе в Турции я разговаривал с Игорем Акинфеевым и среди прочего спросил:

— У Федора Чалова другой менталитет после возвращения из Швейцарии?

— Думаю, сейчас это более зрелый форвард, — ответил капитан ЦСКА. — И по сборам сейчас видно, как он распоряжается своими моментами. Прибавил в классе, наслаждается игрой, наслаждается командой — и все получается. Главное — не зажиматься.

Сезон возобновился — и стало ясно, что Чалов совсем не зажимается. А в довольно непростой момент матча, гораздо более сложный для армейцев, чем первый тайм, он нанес главный удар. Пусть и с небольшим рикошетом, который дезориентировал Михаила Кержакова. И ЦСКА одержал первую победу над «Зенитом» за четыре с половиной года. Судя по тому, что сказали после игры Чалов и Обляков, как раз с этого и начинавшие, безвыигрышная серия сидела в голове у красно-синих очень крепко. И здорово их мотивировала.

Федор Чалов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Матч на 3-й Песчаной был малозрелищный, и я не удивился бы нулевой ничьей. Но за инициативу в первом тайме при равенстве во втором армейцы, полагаю, заслужили победу. Хотя и забили не тогда, когда это выглядело бы более органичным.

Разумеется, на исход сезона для «Зенита» это не повлияет. Чемпионство от команды Сергея Семака никуда не денется. Но сегодняшний матч показал то, что и так давно понятно. Абсолютно ключевая для игры и баланса «Зенита» фигура — Вильмар Барриос. Нет его — питерцев вполне можно обыгрывать, несмотря на всех Малкомов, Венделов и Клаудиньо.

Последний вообще резко сдал и сейчас только руками машет. Но Клаудиньо по инерции выходит с первых минут, тогда как Владимир Федотов своего Клаудиньо по фамилии Карраскаль, миллион лет не забивающего и не отдающего, уже плотно посадил на лавочку. И от Заболотного, который колумбийца заменил, пользы сейчас намного больше.

ЦСКА сыграл более цельно и доказал то, что он — домашняя команда. Пора учиться так же эффективно играть на выезде, с чем пока у армейцев гораздо хуже. Валерий Газзаев считает, что ЦСКА был «гораздо сильнее» «Зенита», и слово «гораздо» кажется мне все же эмоциональным преувеличением. Но на три очка команда Федотова, полагаю, наиграла.

Теперь она снова делит с «Динамо» четвертое место, а отставание от идущего вторым «Ростова» составляет шесть очков. И красно-синие, и бело-голубые вполне могут претендовать даже на серебро.

Для «Зенита» же сезон фактически окончен, поскольку золото может уступить только при каких-то безумных раскладах, из Кубка уже вылетел, а в Европе наши команды не играют. Минувшая неделя получилась для команды Семака самой черной в сезоне — сначала вылет (да еще и домашний) от «Динамо» в Кубке России, к тому же сопровождавшийся оглушительным скандалом имени Евгения Кукуляка, а потом проигрыш ЦСКА. Экс-капитан сине-бело-голубых Владислав Радимов даже назвал эту неделю катастрофой.

Впрочем, не думаю, что в Санкт-Петербурге будут по этому поводу сильно и долго переживать. Если бы «Спартак» выиграл в Оренбурге, «Зениту» стоило бы чуть-чуть занервничать. Но красно-белые тоже проиграли (об этом я подробно говорил вчера), и даже несмотря на сокращение дистанции между «Зенитом» и ближайшим теперь конкурентом, «Ростовом», до семи очков, говорить о каком-либо обострении золотой интриги будет большим преувеличением.

Клаудиньо. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Клатчер Тюкавин: второй победный гол в концовке за три тура!

«Динамо» на 89-й минуте драматично прикончило 16-матчевую беспроигрышную серию «Урала». Снова Константин Тюкавин! Упустив железный момент минутой ранее (уральцы как-то невероятно вынесли мяч с линии ворот), в следующей атаке команда Славиши Йокановича все-таки добилась своего. Ярослав Гладышев оттер корпусом Эмерсона, отлично отпасовал Константину, тот на паузе классно убрал Менгияна Бевеева и катнул мяч через руки Ильи Помазуна в сетку.

И это при том, что «Динамо» играло без половины состава — основного вратаря Антона Шунина, Диего Лаксальта, Николаса Маричаля, Александра Кутицкого, Муми Нгамале, капитана Даниила Фомина, Федора Смолова, а в запасе с опытом игры в РПЛ остались только трое — Сергей Паршивлюк, Даниил Лесовой и Ярослав Гладышев.

Первые полтайма было тотальное преимущество «Урала», но хозяева в это время так и не забили, а это всегда опасно для атаковавшей команды — сил потрачено много, а выхлопа нет. И еще в первом тайме Арсен Захарян выходил один на один, но Помазун спас, то во втором у «Урала» начались уже более серьезные проблемы.

Обратил внимание, что во вторых половинах обоих таймов «Динамо» перехватывало инициативу. Если соединить это впечатление с последним получасом кубковой игры с «Зенитом», то напрашивается вывод: Йоканович хорошо подготовил команду функционально.

Константин Тюкавин и Саба Сазонов. ФК «Динамо»

Тюкавин — настоящий «клатчер», человек, который забивает решающие голы в самые важные моменты. Он также отправил победный мяч на первой добавленной минуте в позапрошлом туре с «Крыльями» — но тогда блондин вышел на замену, а теперь отыграл полный матч. И готовности хватило, чтобы в концовке вот так, с паузой, решить эпизод. Кстати, в проигранном матче прошлого тура с «Краснодаром» отличился тоже он.

Игра, как и в случае с ЦСКА и «Зенитом», была вязкая, трудная, не очень зрелищная, и в конце концов «Динамо» переработало «Урал». Виктор Гончаренко был зол (не знаю, на кого) так, что уже при 0:1 схватил красную и следующий матч с «Зенитом» проведет на трибуне.

Снова, как и в Кубке с «Зенитом», очень уверенно смотрелся в динамовских воротах Игорь Лещук. Интересно, когда вернется оплошавший в Краснодаре Шунин, неужели при такой игре Игоря опять поставят Антона?

А когда выздоровеет Смолов, я сильно удивлюсь, если он по новой вытеснит Тюкавина из основы. Все-таки Константин забивает уже три тура подряд, и два из них — победные в концовках. Воспитанник бело-голубых выгрыз себе долгожданное место в основе! Тем более что он, в отличие от Федора, не только забивает, но и прессингует, и вообще здорово помогает обороне. С ним «Динамо» выглядит более цельно.

Галактионов не боится жестких слов и решений

В отличие от довольно трудных для просмотра матчей в Москве и Екатеринбурге, от игры «Локомотив» — «Краснодар» невозможно было оторваться. Как же интересно начал работу с «Локо» Михаил Галактионов! Переломить такой матч — дорогого стоит. Девять команд из десяти при счете 0:2 и к тому же после не реализованного в раздевалку пенальти решили бы, что это не их день, и сложили крылышки. Красно-зеленые оказались десятой. Выскочили из раздевалки как звери из клетки — и разорвали.

Галактионов, даром что молодой тренер с юным для этой профессии лицом, никого не боится и ничего не стесняется говорить и делать. Дмитрий Баринов после игры усмехнулся: «В перерыве немножко получили люлей... Хотя нет, не немножко». После игры сам тренер скажет: «Бывают моменты, когда нужно посмотреть ребятам в глаза». Не удивлюсь, если скоро мы узнаем, что по раздевалке в перерыве что-то летало.

Это косвенно подтвердил после игры и Артем Дзюба: «Давно такого не видел. Это было жестко. И напоминало старые добрые времена Алекса Фергюсона, когда бутсы по раздевалке летали».

Михаил Галактионов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Главное, что тренера услышали — и сработало. Что это означает?

1. Что был не хаотичный ор, лишь бы выплеснуть эмоции, а продуманные слова на повышенных тонах, то есть управляемый гнев.

2. Что команда в принципе готова слушать этого тренера в такой ситуации, то есть он для них авторитет.

3. Что наряду с эмоциональной частью он внес точные игровые изменения.

В перерыве Галактионов сделал две замены — Антона Миранчука и Франсуа Камано на Рифата Жемалетдинова и Максима Глушенкова. Все больше складывается впечатление, что Антон в систему этого тренера вписывается не вполне. И недаром Вадим Шпинев, агент Миранчуков, упоминал о его мыслях с приоритетом Европы. Боюсь, и второго брата скоро в «Локомотиве» не будет. Хотя в лучшем своем состоянии он для команды человек важнейший — вспомните, например, как перевернул, выйдя на замену в перерыве, первую кубковую игру со «Спартаком».

Отдельного рассмотрения достойна история с Жемалетдиновым. Рифат вышел прекрасно и был одним из тех, кто перевернул игру. А потом Галактионов его... заменил, и игрок со злости от обратной замены бросил оземь перчатки. Тренер тут же сказал ему — это было слышно даже в эфире, — что речь идет о чисто тактическом решении.

И это была правда. Потом Галактионов разжевал: после удаления Игоря Смольникова нужно было выпускать опорника, а таковой на скамейке оставался один — 17-летний Михаил Щетинин. Тренер не хотел менять ни быстрые фланги (Сергея Пиняева и Глушенкова), ни Дзюбу. Оставался Жемалетдинов, он стал вынужденной жертвой. Понятно, что в такой ситуации опытный авторитетный игрок чувствует себя униженным. Но если тренер в чем-то убежден, он не должен бояться это делать. И он это сделал. А раз выиграл — был прав.

Хотя могли ведь железнодорожники и не победить, если бы Дмитрий Живоглядов не помешал могучему Джону Кордобе на последней добавленной минуте. Но ведь опять же — сыграла замена. Защитник вышел на место удаленного Смольникова и принес пользу.

Для Дзюбы чем хуже, тем лучше. А Пиняев перешел в «Локо» — и сразу начал доказывать

Психотип Дзюбы достоин исследований. Для него чем хуже, тем лучше. Вот и сейчас надо было, чтобы из-под него Хуниор Алонсо (кстати, похоже, что «быки» наконец-то нашли толкового центрального защитника) забил гол, а потом Артем бездарно запорол пенальти, чтобы он взбесился на себя — и сначала отдал голевую, а затем забил победный.

Когда-то Станислав Черчесов изобрел хороший эпитет — «спортсменистый». До него мне этого слова слышать не приходилось. И оно словно придумано про Дзюбу. Был символичный момент: он, сгорбившись и глядя под ноги, убегал после кошмарно пробитого пенальти в подтрибунку, а юный болельщик держал плакат: «Дзюба, подари футболку». Артем этого не видел, шел на флеш-интервью, где признавался: «Сам не понимаю, что сделал». Ясно было, что он поменял решение по ходу, а это ни к чему хорошему не приводит.

А через 15 минут он вышел на поле львом, готовым разрывать. Нельзя эту способность переломить себя в нем не уважать.

Еще один плюс работы Галактионова — моментальная ставка на Пиняева как основного игрока, которая работает. Важно, что Сергей в свои 18 и со своим отличным дриблингом — вообще не индивидуалист. Он делает то, что подсказывает игровая ситуация. При своих талантах он очень командный игрок, что в таком возрасте и при таких вводных редко встречается. Как же жаль, что не забил на 86-й, перехватив пас Кайю и пробежав к чужим воротам со своей половины! Ничего, еще забьет.

С действий Пиняева, причем на чужом правом фланге, ведь и начался на 46-й минуте отыгрыш «Локо», когда он обыграл соперника к лицевой линии и умно отдал назад на Баринова. 18-летний пацан, едва приехавший в московский клуб, при 0:2 ведет взрослых мужиков за собой — необычная ситуация.

Пока хромает то, о чем говорил после матча Баринов: раз за разом команда выходит на первые таймы расхлябанной — и вынуждена все спасать во втором. В первой игре со «Спартаком», с «Акроном», теперь с «Краснодаром». «Мы должны разобраться в себе», — справедливо говорит Дмитрий, и это как раз его капитанская обязанность. Потому что Галактионов Галактионовым, а на поле выходят футболисты. И они должны быть с первой секунды заряжены и заведены.

Тем не менее — третья победа в чемпионате подряд и выход из зоны стыков. «Локомотив» становится командой, на которую хочется смотреть, и включаешь его трансляции не только по долгу службы. А явная слабость у нее теперь — только центр обороны. И Херман Конти, которого Кордоба оттер перед вторым голом, как детсадовца, и Кузьмичев пока не соответствуют уровню этой команды.

У «Краснодара» в порядке были Эдуард Сперцян (как же мне нравится, что он играет с улыбкой!), Кордоба и Алонсо, и первый тайм «быки» выиграли абсолютно по делу. Очень приличное пополнение — помимо Алонсо нравится Кади Боржес — и игрок, и боец. Но единого стержня у Владимира Ивича пока нет. Набор хороших футболистов, тогда как прошлой весной при Сторожуке мастеров было меньше, а духа — больше. Сейчас же «Локо» больше похож на команду, на единый кулак.

Мне кажется, «Краснодар» абсолютно не ожидал, что «Локо» вылетит на второй тайм рвать и метать. Сами гости действовали после перерыва, как выражался в свое время Александр Бубнов, «на легком дамском». А потом ситуация вышла из-под контроля.

Артем Дзюба. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Ростовская аномалия

И два последних замечания.

С удовольствием прокомментировал бы выход «Ростова» на второе место, если бы по матчу с «Химками» было что хорошего сказать. А там даже Валерию Карпину хвалить команду оказалось не за что. Не «Ростов» оказался сильнее, а «Химки» — слабее. И то, что клуб сейчас оказался сразу за «Зенитом», скорее говорит об уровне всех остальных, нежели о нынешней силе ростовской команды. Хотя чужими проколами тоже надо уметь воспользоваться.

Словосочетание «пенальти «Ростова» теперь надо писать так — #пенальтиростова. У «Химок» команда с берегов Дона выиграла с помощью 13-го 11-метрового в РПЛ! Тем самым сравнявшись с рекордом чемпионатов России, который делили «Крылья Советов» 2004 года и «Краснодар» прошлого сезона. Вот только у «Ростова» впереди еще треть сезона!

Причем не сказать, что многие из пенальти вызывают вопросы. Такие, конечно, были (в частности, с «Торпедо», что признала и ЭСК), но в подавляющем большинстве все чисто. И учитывая, что «Ростов» не входит даже в топ-4 ни по одному из основных атакующих показателей — голам, владению мячом, ударам, дриблингу (по двум последним он и вовсе 12-й и 13-й соответственно), рационально объяснить такое количество пенальти невозможно. Так не бывает. Но так есть.

А еще за одну календарную неделю благодаря внимательности моего коллеги по «СЭ» Александра Боброва произошли аж две истории, когда в клубах РПЛ не посчитали карточки. И если «Локомотив» с Бариновым, можно сказать, отскочил, потому что в Кубке проиграл «Акрону» и так, то «Пари НН» попал под протест «Торпедо» после 1:1 и наверняка получит технические 0:3. Для Нижнего, который уже в зоне стыков, это может сыграть роковую роль.

Сейчас начинаются возмущения — мол, как лига все карточки клубов не учитывает? Что за систему РПЛ создала? Почему клубы не получают всю информацию в полном объеме?

Ну да, система, наверное, несовершенна. Удивился бы иному.

Но хочу на это спросить — вот как сто лет люди считали карточки вручную, безо всяких систем, и почти никогда не ошибались? Почему раньше знали дороги без навигаторов? Почему Николай Петрович Старостин на счетах (ветераны помнят, что это такое) считал быстрее, чем потом молодые на калькуляторах?

Может, на технику надо надеяться, но и самим не плошать? А то расслабляемся слишком, полагаясь, что за нас автоматика все сделает. Любую ерунду, которая раньше от зубов отскакивала, теперь в «Википедии» ищем.

Мозги заплывают жиром. Тупеем. Вот и проколы такие элементарные все чаще случаются.