Открытое письмо главе российских судей Павлу Каманцеву
Уважаемый Павел Юрьевич!
«Уважаемый» в данном случае — не дежурное обращение, а искреннее слово. Вы действительно заслуживаете уважения своим стремлением быть максимально открытым как для всех непосредственных участников футбольного процесса, так и для СМИ, а значит, через нас, журналистов, и для простых болельщиков. Такое можно только приветствовать. Даже не так — аплодировать этому!
Не сомневаюсь, что Вы всей душой хотите минимизировать число судейских скандалов в российском футболе, прежде всего в его флагманском разделе — РПЛ. Понимаю, что каждая ошибка арбитра Вам как ножом по сердцу и чем выше уровень матча, где она допущена, тем острее переживания. Абсолютно уверен, что Вы прикладываете массу усилий для наведения порядка в своем хозяйстве.
Но, Павел Юрьевич, разрешите дать Вам совет. Совет человека со стороны, пусть и не разбирающегося в судействе так, как Вы или мой коллега по «СЭ» Александр Бобров. Кстати, не нужно считать его врагом всех рефери, своими материалами Александр Борисович стремится, как и Вы, только к одному — чистоте и высокому классу футбольного арбитража.
Так вот, Павел Юрьевич, не исключаю, что поскольку Вы максимально глубоко погружены в процесс, то Ваш глаз мог немного замылиться, тогда как взгляд извне способен подсказать верный путь. По моему скромному мнению, неправильно встречаться с представителями какого-то одного клуба в обстановке «строгой секретности» (даром что это стало известно через пять, ну ок, десять минут после того, как за Вами закрылась дверь офиса «Спартака» на «Открытие Банк Арене») и тут же лететь на игру с участием той же команды.
Ни в коем случае не примите это как обвинение в предвзятости — лично я ни на секунду не сомневаюсь в чистоте Ваших помыслов. Но у конкурентов красно-белых по чемпионату такие мысли не исключены. С аргументацией: а почему разъяснительная работа проводилась не с нами, почему после этого глава судейского корпуса отправился именно на матч «Спартака», чем мы хуже, в конце концов? Кстати, к действующему обладателю Кубка страны никаких вопросов нет — люди делают свою работу, сейчас не об этом, а о реакции остальных.
К доводам, как мне кажется, стоит прислушаться. Представьте, что в Оренбурге судья допустил бы ошибку/ошибки в пользу москвичей. Условные «Зенит», ЦСКА, «Локо», да кто угодно, получили бы почву для примерно таких разговоров: ага, Каманцев пообщался с Абаскалем — и вот результат. Совершенно не нужная никому — ни Вам, ни арбитрам, ни клубам — полемика, причем на ровном месте.
Поймите меня правильно. Ни в коем случае не призываю Вас прекратить практику «разъяснительной работы в массах». Чем интенсивнее и плотнее диалог, тем реже будет возникать недопонимание по каким-то спорным эпизодам и тем больше станет доверие к рефери. Однако считаю, что у всех участников РПЛ вызовет одобрение создание на постоянной основе некоего института встреч с руководителями и тренерами с просветительскими целями. Все то же самое — только для всех вместе. Ведь тогда, если кто-то откажется от участия, это будет уже его проблема, а не Ваша. И оснований для обвинений в предвзятости станет намного меньше.
Подобные мероприятия можно было бы сделать регулярными, допустим, раз в две недели или в месяц. Или синхронизировать их с общими собраниями РПЛ, когда люди так или иначе либо приезжают в Москву, либо выходят на связь по видеосвязи. Вы, полагаю, возразите — но ведь у каждой команды свои вопросы по судейству, ситуаций под копирку на поле не бывает. Верно, но я отвечу: да, ради соблюдения принципа равноправия всех участников соревнований придется запастить терпением, потребуется на общение два часа — пусть два, три — значит, три.
Понятно, что кардинально улучшить уровень работы рефери не получится ни за сезон, ни за два, ни, не исключено, и за пять. Пока подрастет новое поколение, обученное по современным методикам, пока наберется опыта... А вот организовать диалог с клубами не по одному, а коллективный, в Ваших силах здесь и сейчас.
С искренними пожеланиями успехов в Вашей непростой работе,
заместитель главного редактора «СЭ»
Вячеслав Короткин
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|5
|10
|24-35
|20
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|1
|5
|14
|10-34
|8
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4