«Локомотив» закупился на 40 миллионов, а его громят шесть своих воспитанников. Когда заработает новая стратегия?
Глебов, Полоз, Щетинин, Сильянов, Поярков, Тугарев — эти парни в воскресенье выходили на поле в составе «Ростова» и внесли весомый вклад в разгром команды Комппера/Хапова 4:1. Что их объединяет? Локомотивское прошлое. Кто-то, как Тугарев, прошел все ступеньки — от академии через «Казанку» до основы. Кто-то, как Глебов, ограничился только детской школой. Не посещал академию «Локо» из этой шестерки только Сильянов, но и он прошел молодежную команду «Локо», «Казанку», играл за московский клуб в Юношеской лиге УЕФА, прежде чем дебютировать за основу.
Щетинин в итоге забил, возможно, самый красивый гол сезона в РПЛ, Полоз набрал 1 + 1 по «гол + пас», Глебов отметился результативной передачей, а еще на нем так сфолил Тикнизян, что увидел перед собой красную карточку.
Новичок «Локо», к слову, удаляется уже третий раз в сезоне, а обошелся клубу, согласно Transfermarkt, в 5 миллионов евро.
В сумме красно-зеленые потратили с начала прошлого лета более 40 миллионов евро. Об этом говорится постоянно, но разговоров было бы куда меньше, отрабатывай приобретения авансы. Борись «Локомотив» за золото — никто бы не вспоминал ни о тратах, ни о побеге Рангника, Корнетки и Гисдоля, ни об отстранении Пашинина и Лоськова, ни о непонятном Анджорине, перемещавшемся трусцой, и ляпах Мампасси. Когда же команда после солидных вложений и спорных кадровых решений идет на шестом месте, отставая даже от «Краснодара» без легионеров, то от вопросов никуда не деться.
Тем более после крупного поражения от «Ростова», борющегося за выживание и сильно ослабленного отъездом Альмквиста, Гиговича, Баштуша, Хаджикадунича, Кнудсена и Хашимото.
Но у Валерия Карпина нашелся крепкий российский резерв, значительная часть которого когда-то была в «Локомотиве».
Нет, я понимаю, что железнодорожники все равно выше в таблице, чем «Ростов», а в одном матче может случиться что угодно. Но уж очень наглядным получилось сравнение не в пользу московского клуба. Разве Глебов смотрелся слабее Бека-Бека, а Сильянов — Живоглядова? 21-летний защитник молодежной сборной имеет перспективы роста, выглядел в «Локомотиве» весьма бодро, но летом внезапно на ту же позицию за 2 миллиона евро из «Ахмата» взяли Ненахова.
Сильянов, несмотря на конкуренцию со стороны новичка, а также Живоглядова до зимнего перерыва сыграл в восьми матчах РПЛ, однако его отправили в аренду в «Ростов». С которым молодой игрок и оказался сильнее своего основного работодателя. Разгром и по счету, и по качеству игры.
Так может, для побед необязательно придумывать велосипед, принимать программы развития за 100 миллионов рублей, тратить десятки миллионов евро, а достаточно повнимательнее смотреть на результаты работы собственной академии?
В «Локомотиве» мне укажут на Бабкина и Петрова, и я с аргументом соглашусь. Как и с тем, что сильные легионеры рядом с воспитанниками академии обязательно нужны. Но все же есть четкое ощущение, что с водоворотом трансферов у «Локо» явный перебор.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|55-23
|52
|
2
|Динамо
|24
|15
|4
|5
|43-24
|49
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|23
|10
|7
|6
|33-29
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|24
|10
|2
|12
|29-32
|32
|
9
|Спартак
|24
|8
|6
|10
|27-32
|30
|
10
|Ростов
|24
|7
|7
|10
|39-41
|28
|
11
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|
15
|Уфа
|24
|4
|9
|11
|22-34
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|- : -
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|- : -
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|- : -
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|11
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0