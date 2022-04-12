«Локомотив» закупился на 40 миллионов, а его громят шесть своих воспитанников. Когда заработает новая стратегия?

Железнодорожники все дальше от медалей.

Глебов, Полоз, Щетинин, Сильянов, Поярков, Тугарев — эти парни в воскресенье выходили на поле в составе «Ростова» и внесли весомый вклад в разгром команды Комппера/Хапова 4:1. Что их объединяет? Локомотивское прошлое. Кто-то, как Тугарев, прошел все ступеньки — от академии через «Казанку» до основы. Кто-то, как Глебов, ограничился только детской школой. Не посещал академию «Локо» из этой шестерки только Сильянов, но и он прошел молодежную команду «Локо», «Казанку», играл за московский клуб в Юношеской лиге УЕФА, прежде чем дебютировать за основу.

Щетинин в итоге забил, возможно, самый красивый гол сезона в РПЛ, Полоз набрал 1 + 1 по «гол + пас», Глебов отметился результативной передачей, а еще на нем так сфолил Тикнизян, что увидел перед собой красную карточку.

Новичок «Локо», к слову, удаляется уже третий раз в сезоне, а обошелся клубу, согласно Transfermarkt, в 5 миллионов евро.

В сумме красно-зеленые потратили с начала прошлого лета более 40 миллионов евро. Об этом говорится постоянно, но разговоров было бы куда меньше, отрабатывай приобретения авансы. Борись «Локомотив» за золото — никто бы не вспоминал ни о тратах, ни о побеге Рангника, Корнетки и Гисдоля, ни об отстранении Пашинина и Лоськова, ни о непонятном Анджорине, перемещавшемся трусцой, и ляпах Мампасси. Когда же команда после солидных вложений и спорных кадровых решений идет на шестом месте, отставая даже от «Краснодара» без легионеров, то от вопросов никуда не деться.

Тем более после крупного поражения от «Ростова», борющегося за выживание и сильно ослабленного отъездом Альмквиста, Гиговича, Баштуша, Хаджикадунича, Кнудсена и Хашимото.

Но у Валерия Карпина нашелся крепкий российский резерв, значительная часть которого когда-то была в «Локомотиве».

Нет, я понимаю, что железнодорожники все равно выше в таблице, чем «Ростов», а в одном матче может случиться что угодно. Но уж очень наглядным получилось сравнение не в пользу московского клуба. Разве Глебов смотрелся слабее Бека-Бека, а Сильянов — Живоглядова? 21-летний защитник молодежной сборной имеет перспективы роста, выглядел в «Локомотиве» весьма бодро, но летом внезапно на ту же позицию за 2 миллиона евро из «Ахмата» взяли Ненахова.

Сильянов, несмотря на конкуренцию со стороны новичка, а также Живоглядова до зимнего перерыва сыграл в восьми матчах РПЛ, однако его отправили в аренду в «Ростов». С которым молодой игрок и оказался сильнее своего основного работодателя. Разгром и по счету, и по качеству игры.

Так может, для побед необязательно придумывать велосипед, принимать программы развития за 100 миллионов рублей, тратить десятки миллионов евро, а достаточно повнимательнее смотреть на результаты работы собственной академии?

В «Локомотиве» мне укажут на Бабкина и Петрова, и я с аргументом соглашусь. Как и с тем, что сильные легионеры рядом с воспитанниками академии обязательно нужны. Но все же есть четкое ощущение, что с водоворотом трансферов у «Локо» явный перебор.