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Как Слуцкий строил «Бомбонеру»: работал с букмекерами, вложил кучу своих средств. И открыл стадион за 135 миллионов

Слуцкий открыл стадион за 135 миллионов
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Леонид Слуцкий.
Леонид Слуцкий и футболисты «Рубина» во время съемок новогоднего клипа.
Фото ФК «Рубин»
Леонид Слуцкий во время съемок новогоднего клипа.
Фото ФК «Рубин»
Стадион «Бомбонера».
Стадион «Бомбонера».
Стадион «Бомбонера».
Стадион «Бомбонера».
Леонид Слуцкий с юными футболистами.
Стадион «Бомбонера».
Стадион «Бомбонера».
Стадион «Бомбонера».
Стадион «Бомбонера».
Леонид Слуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«СЭ» — о главном детище тренера «Рубина».

Леонид Слуцкий переживает один из самых тяжелых периодов в карьере. «Рубин» идет на 12-м месте в РПЛ, и тренеру в концовке сезона предстоит борьба за сохранение прописки.

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Неудивительно, что весной Слуцкого особенно часто критикуют: игра и результаты казанцев дают много поводов для негативных оценок. Но в то же время важно отметить: есть вещи, после которых Слуцкий заслуживает респекта и аплодисментов.

Пару дней назад Леонид Викторович объявил, что стадион «Бомбонера», который он больше двух лет строил в Волгограде, готов — и на нем уже тренируются дети.

О скепсисе и преградах от властей Слуцкий говорил много раз: не всем нравилось, что тренер решил на своем примере показать, как бывает, когда средства не осваиваются где-то в кабинетах, а идут в дело. «Когда ты вкладываешь свои деньги, строишь стадион, этого как-то не очень хотят», — признавался Слуцкий летом.

Слуцкий с юными футболистами.
Леонид Слуцкий с юными футболистами.

Были и сложности из-за ковида, резкого роста цен на строительные материалы, непорядочных подрядчиков. И, конечно, стресса из-за работы в «Рубине». Но тренер со своей командой довел дело до конца — для него это реально было важно.

«Это мой родной город. Это моя ответственность, моя обязанность. Я хочу сделать что-то хорошее для родного города. Я добьюсь, сделаю это. Дети точно заслуживают хорошего», — повторял он.

Объект, который изначально оценивался в 60 миллионов, обошелся в 135 миллионов рублей. Большая часть этих денег — личные сбережения Слуцкого. Но когда стало понятно, что только собственных средств не хватит, тренер начал активно зарабатывать на рекламе и медиаактивности.

Леонид Слуцкий и футболисты «Рубина» во время съемок новогоднего клипа. Фото ФК «Рубин»
Леонид Слуцкий и футболисты «Рубина» во время съемок новогоднего клипа.
ФК «Рубин»

«Этот объект построен для детей, которые уже есть в школе, и для тех, кто вдруг пожелает в этой инфраструктуре расти, тренироваться. Мы, и я в частности, делали все именно для того, чтобы у волгоградских мальчишек было футбольное будущее», — рассказал тренер на YouTube-канале стадиона.

Как Слуцкий монетизировал себя ради «Бомбонеры»

Слуцкий — главный медийный персонаж российского футбола, а также самый популярный его представитель для широкой аудитории. Его интервью собирает почти два миллиона просмотров у Ксении Собчак. Слуцкого зовут на юмористические проекты и в различные шоу. А «Рубин» выстраивает вокруг тренера всю медиаактивность.

В 50 лет Слуцкий смог монетизировать популярность ради реализации собственного проекта. После возвращения в Россию тренер активно заполнял информационное пространство и начал использовать свои соцсети не только для юмористических батлов с Дзюбой, но и для рекламных интеграций. А клипы и сюжеты на «Рубин ТВ», помимо продвижения клуба, работали ещё и на имидж тренера. Неудивительно, что медийность Слуцкого в последние два года привлекла рекламодателей, которые увидели в нем яркого амбассадора.

Леонид Слуцкий во время съемок новогоднего клипа. Фото ФК «Рубин»
Леонид Слуцкий во время съемок новогоднего клипа.
ФК «Рубин»

По данным «СЭ», помимо гонораров за комментирование матчей на Первом канале, у тренера было два контракта с букмекерскими конторами на сумму более 20 миллионов рублей. И участие в программах «Коммент.Шоу» — часть этого сотрудничества. Еще 15 миллионов рублей на стадион Слуцкому дал один российский банк — тренер стал его лицом, участвуя в рекламных интеграциях.

То есть около 40 миллионов рублей для строительства стадиона Слуцкому принесли рекламные контракты. Говорят, реквизиты для перевода средств тренер указывал напрямую в Волгоград, а не на свои счета.

Конечно, были и благотворительные взносы: около миллиона рублей тренеру на 50-летний юбилей подарили игроки «Рубина», а Василий Березуцкий выделил на стройку 5 миллионов. Но большая часть средств всё равно — личные деньги Леонида Викторовича.

В «Рубине» у него не самый большой оклад по меркам РПЛ (по данным «СЭ», около 60 миллионов рублей в год). То есть за два года в Казани он заработал более 120 миллионов. Это гораздо меньше, чем у бывших топ-тренеров команды — Курбана Бердыева и Хави Грасии. Но Слуцкий все равно вкладывал средства в свой социальный проект, а не в условную недвижимость или предметы роскоши.

Стадион «Бомбонера».
Стадион «Бомбонера».

«Бомбонера» — идеальный стадион для детей. Раздевалка там лучше, чем у «Рубина»

Сам стадион Слуцкий скорее называет тренировочным комплексом и базой для академии. На основном поле есть трибуны, пусть и небольшие. Поэтому проводить там турниры и мероприятия вполне реально.

Необычное название арены Слуцкий объяснял желанием отойти от типичных вывесок в духе «Электрон», «Пищевик» или «Звезда». Таких стадионов полно в каждом городе России, а «Бомбонера» есть только в Волгограде и в Буэнос-Айресе.

Стадион «Бомбонера».
Стадион «Бомбонера».

Что из себя представляет стадион? Это два поля стоимостью 25 миллионов рублей: одно на открытом воздухе, второе в манеже. Сам манеж стоимостью 19 миллионов отапливается, оборудован вентиляцией и освещением, позволяет тренироваться зимой. В здании стадиона есть раздевалки, тренерская, судейская, медицинский кабинет и прочие административные помещения — это обошлось Слуцкому в 26 миллионов рублей.

Стадион «Бомбонера».
Стадион «Бомбонера».
Стадион «Бомбонера».
Стадион «Бомбонера».

Раздевалки — очень необычные. Они отличаются друг от друга и выполнены в стилистике клубов, где работал Слуцкий: это ЦСКА, «Витесс» и «Рубин». И, конечно, «Бока Хуниорс» — чтобы оправдать название стадиона.

«То, что удалось сделать, сколько футбольных фишек на этом стадионе получилось реализовать, а также как это сделано... Испытываю огромный восторг и безумно рад каждой секунде на «Бомбонере»! Все создано для детей. Я всегда знал, что мы точно все достроим. Самая сложная часть была связана с документацией. Получение разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию... Бумаги — это самая нервная и тяжелая стадия», — рассказал Слуцкий в финальном выпуске о стройке стадиона.

Стадион «Бомбонера».
Стадион «Бомбонера».
Стадион «Бомбонера».
Стадион «Бомбонера».

Просто посмотрите на раздевалки «Бомбонеры»! Даже у «Рубина» на «Ак Барс Арене» нет такого персонализированного дизайна — там все гораздо нейтральнее.

Вокруг полей вывешены баннеры, на которых изображены звезды футбола и игроки, с которыми поработал Слуцкий: Александр Головин, Артем Дзюба и Игорь Акинфеев.

Стадион «Бомбонера».
Стадион «Бомбонера».
Стадион «Бомбонера».
Стадион «Бомбонера».

Помните, как Слуцкий на эмоциях сказал, что в случае дисквалификации за критику судей уедет в Волгоград работать с детьми? Правда в том, что его школа и новый комплекс — реально дело всей жизни.

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«Я сейчас поймал себя на ощущении, что когда приезжаю сюда, то получаю огромное наслаждение, — признавался он. — Если бы меня спросили, как бы прошел мой идеальный выходной... Я бы пообщался здесь с тренерами, посмотрел тренировку и игру, поговорил с детьми, зашел в раздевалку. Это то место, где так комфортно, что не хочется уходить».

Слуцкий доказал: в России можно не только говорить о необходимости развития футбола, но и самому — без помощи властей — заняться делом.

Даже когда все вокруг складывается против.

Александр Головин
Артем Дзюба
Игорь Акинфеев
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
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