Как Слуцкий строил «Бомбонеру»: работал с букмекерами, вложил кучу своих средств. И открыл стадион за 135 миллионов

«СЭ» — о главном детище тренера «Рубина».

Леонид Слуцкий переживает один из самых тяжелых периодов в карьере. «Рубин» идет на 12-м месте в РПЛ, и тренеру в концовке сезона предстоит борьба за сохранение прописки.

Неудивительно, что весной Слуцкого особенно часто критикуют: игра и результаты казанцев дают много поводов для негативных оценок. Но в то же время важно отметить: есть вещи, после которых Слуцкий заслуживает респекта и аплодисментов.

Пару дней назад Леонид Викторович объявил, что стадион «Бомбонера», который он больше двух лет строил в Волгограде, готов — и на нем уже тренируются дети.

О скепсисе и преградах от властей Слуцкий говорил много раз: не всем нравилось, что тренер решил на своем примере показать, как бывает, когда средства не осваиваются где-то в кабинетах, а идут в дело. «Когда ты вкладываешь свои деньги, строишь стадион, этого как-то не очень хотят», — признавался Слуцкий летом.

Леонид Слуцкий с юными футболистами.

Были и сложности из-за ковида, резкого роста цен на строительные материалы, непорядочных подрядчиков. И, конечно, стресса из-за работы в «Рубине». Но тренер со своей командой довел дело до конца — для него это реально было важно.

«Это мой родной город. Это моя ответственность, моя обязанность. Я хочу сделать что-то хорошее для родного города. Я добьюсь, сделаю это. Дети точно заслуживают хорошего», — повторял он.

Объект, который изначально оценивался в 60 миллионов, обошелся в 135 миллионов рублей. Большая часть этих денег — личные сбережения Слуцкого. Но когда стало понятно, что только собственных средств не хватит, тренер начал активно зарабатывать на рекламе и медиаактивности.

Леонид Слуцкий и футболисты «Рубина» во время съемок новогоднего клипа. ФК «Рубин»

«Этот объект построен для детей, которые уже есть в школе, и для тех, кто вдруг пожелает в этой инфраструктуре расти, тренироваться. Мы, и я в частности, делали все именно для того, чтобы у волгоградских мальчишек было футбольное будущее», — рассказал тренер на YouTube-канале стадиона.

Как Слуцкий монетизировал себя ради «Бомбонеры»

Слуцкий — главный медийный персонаж российского футбола, а также самый популярный его представитель для широкой аудитории. Его интервью собирает почти два миллиона просмотров у Ксении Собчак. Слуцкого зовут на юмористические проекты и в различные шоу. А «Рубин» выстраивает вокруг тренера всю медиаактивность.

В 50 лет Слуцкий смог монетизировать популярность ради реализации собственного проекта. После возвращения в Россию тренер активно заполнял информационное пространство и начал использовать свои соцсети не только для юмористических батлов с Дзюбой, но и для рекламных интеграций. А клипы и сюжеты на «Рубин ТВ», помимо продвижения клуба, работали ещё и на имидж тренера. Неудивительно, что медийность Слуцкого в последние два года привлекла рекламодателей, которые увидели в нем яркого амбассадора.

Леонид Слуцкий во время съемок новогоднего клипа. ФК «Рубин»

По данным «СЭ», помимо гонораров за комментирование матчей на Первом канале, у тренера было два контракта с букмекерскими конторами на сумму более 20 миллионов рублей. И участие в программах «Коммент.Шоу» — часть этого сотрудничества. Еще 15 миллионов рублей на стадион Слуцкому дал один российский банк — тренер стал его лицом, участвуя в рекламных интеграциях.

То есть около 40 миллионов рублей для строительства стадиона Слуцкому принесли рекламные контракты. Говорят, реквизиты для перевода средств тренер указывал напрямую в Волгоград, а не на свои счета.

Конечно, были и благотворительные взносы: около миллиона рублей тренеру на 50-летний юбилей подарили игроки «Рубина», а Василий Березуцкий выделил на стройку 5 миллионов. Но большая часть средств всё равно — личные деньги Леонида Викторовича.

В «Рубине» у него не самый большой оклад по меркам РПЛ (по данным «СЭ», около 60 миллионов рублей в год). То есть за два года в Казани он заработал более 120 миллионов. Это гораздо меньше, чем у бывших топ-тренеров команды — Курбана Бердыева и Хави Грасии. Но Слуцкий все равно вкладывал средства в свой социальный проект, а не в условную недвижимость или предметы роскоши.

Стадион «Бомбонера».

«Бомбонера» — идеальный стадион для детей. Раздевалка там лучше, чем у «Рубина»

Сам стадион Слуцкий скорее называет тренировочным комплексом и базой для академии. На основном поле есть трибуны, пусть и небольшие. Поэтому проводить там турниры и мероприятия вполне реально.

Необычное название арены Слуцкий объяснял желанием отойти от типичных вывесок в духе «Электрон», «Пищевик» или «Звезда». Таких стадионов полно в каждом городе России, а «Бомбонера» есть только в Волгограде и в Буэнос-Айресе.

Стадион «Бомбонера».

Что из себя представляет стадион? Это два поля стоимостью 25 миллионов рублей: одно на открытом воздухе, второе в манеже. Сам манеж стоимостью 19 миллионов отапливается, оборудован вентиляцией и освещением, позволяет тренироваться зимой. В здании стадиона есть раздевалки, тренерская, судейская, медицинский кабинет и прочие административные помещения — это обошлось Слуцкому в 26 миллионов рублей.

Стадион «Бомбонера».

Стадион «Бомбонера».

Раздевалки — очень необычные. Они отличаются друг от друга и выполнены в стилистике клубов, где работал Слуцкий: это ЦСКА, «Витесс» и «Рубин». И, конечно, «Бока Хуниорс» — чтобы оправдать название стадиона.

«То, что удалось сделать, сколько футбольных фишек на этом стадионе получилось реализовать, а также как это сделано... Испытываю огромный восторг и безумно рад каждой секунде на «Бомбонере»! Все создано для детей. Я всегда знал, что мы точно все достроим. Самая сложная часть была связана с документацией. Получение разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию... Бумаги — это самая нервная и тяжелая стадия», — рассказал Слуцкий в финальном выпуске о стройке стадиона.

Стадион «Бомбонера».

Стадион «Бомбонера».

Просто посмотрите на раздевалки «Бомбонеры»! Даже у «Рубина» на «Ак Барс Арене» нет такого персонализированного дизайна — там все гораздо нейтральнее.

Вокруг полей вывешены баннеры, на которых изображены звезды футбола и игроки, с которыми поработал Слуцкий: Александр Головин, Артем Дзюба и Игорь Акинфеев.

Стадион «Бомбонера».

Стадион «Бомбонера».

Помните, как Слуцкий на эмоциях сказал, что в случае дисквалификации за критику судей уедет в Волгоград работать с детьми? Правда в том, что его школа и новый комплекс — реально дело всей жизни.

«Я сейчас поймал себя на ощущении, что когда приезжаю сюда, то получаю огромное наслаждение, — признавался он. — Если бы меня спросили, как бы прошел мой идеальный выходной... Я бы пообщался здесь с тренерами, посмотрел тренировку и игру, поговорил с детьми, зашел в раздевалку. Это то место, где так комфортно, что не хочется уходить».

Слуцкий доказал: в России можно не только говорить о необходимости развития футбола, но и самому — без помощи властей — заняться делом.

Даже когда все вокруг складывается против.