«Краснодар» сделал заявление по ситуации с легионерами

«Краснодар» приостановил контракты с несколькими игроками, говорится на официальном сайте краснодарского клуба.

«ФК «Краснодар» по просьбе игроков приостановил действие контрактов следующих игроков: Вандерсон Масиэл, Кайо, Эрик Бутхейм, Кристиан Рамирес, Жуниор Алонсо, Джон Кордоба, Виктор Классон и Реми Кабелла, — говорится в заявлении клуба. — Игроки покинули расположение клуба и будут тренироваться самостоятельно, при этом их контракты будут действительны».

Вчера, 2 марта, «Краснодар» и главный тренер Даниэль Фарке расторгли контракт по взаимному согласию сторон, а агент Кайо сказал «СЭ», что клуб освободил всех иностранцев до особого распоряжения.

После 19 туров Тинькофф РПЛ «Краснодар» набрал 29 очков и занимает шестое место в турнирной таблице, имея один матч в запасе.