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Сегодня, 17:20

«Краснодар» сделал заявление по ситуации с легионерами

«Краснодар» объявил о приостановке контрактов 8 легионеров
Карен Саркисян
Корреспондент
Один из легионеров «Краснодара» Гжегож Крыховяк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Краснодар» приостановил контракты с несколькими игроками, говорится на официальном сайте краснодарского клуба.

«ФК «Краснодар» по просьбе игроков приостановил действие контрактов следующих игроков: Вандерсон Масиэл, Кайо, Эрик Бутхейм, Кристиан Рамирес, Жуниор Алонсо, Джон Кордоба, Виктор Классон и Реми Кабелла, — говорится в заявлении клуба. — Игроки покинули расположение клуба и будут тренироваться самостоятельно, при этом их контракты будут действительны».

Вчера, 2 марта, «Краснодар» и главный тренер Даниэль Фарке расторгли контракт по взаимному согласию сторон, а агент Кайо сказал «СЭ», что клуб освободил всех иностранцев до особого распоряжения.

После 19 туров Тинькофф РПЛ «Краснодар» набрал 29 очков и занимает шестое место в турнирной таблице, имея один матч в запасе.

Источник: https://fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=141382
Виктор Классон
Джон Кордоба
Кристиан Рамирес
Реми Кабелла
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
24
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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