Соболев дисквалифицирован на 4 матча, красная Роши отменена. Хронология скандала
Сегодня по итогам заседания КДК РФС нападающего «Спартака» Александра Соболева дисквалифицировали на четыре матча за оскорбительный жест в дерби, а защитника ЦСКА Виллиана Рошу оправдали и отменили полученную им красную карточку.
«СЭ» вспоминает хронологию развития событий.
Роша с Соболевым до удаления показывали неприличные жесты: кто кого спровоцировал первым?
Главный скандальный момент в дерби случился на 65-й минуте встречи: Соболев демонстративно схватился за пах перед лежащим на газоне Рошей. Бразилец, пытаясь привлечь внимание судей к эпизоду, повторил его, а затем оба игрока получили прямые красные карточки.
В протоколе эпизод отмечен по-разному. Соболев был удален «за непристойный жест в адрес соперника», а Роша — «за непристойный жест в направлении трибуны и помощника судьи». Речь идет о Дмитрии Чельцове, которому бразилец и показал жест Соболева.
Возможно, игроки цепляли друг друга и до момента с удалениями: Соболев показывал похожий жест во втором тайме чуть ранее. Скриншот эпизода опубликовал Telegram-канал «Мутко против».
Сам Роша в первом тайме тоже был замечен в ситуации, когда хватался за пах перед Соболевым. Несколько кадров с такими моментами разошлись по Telegram-каналам.
Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо позже пояснил, что Роша таким образом поправлял шорты.
«Два дня понадобилось проспартаковским каналам, чтобы с помощью клуба и технической записи найти моменты, где Роша поправляет игровые шорты. В одном случае Соболев стоит в 10 метрах за спиной Роши, а в другом сам стоит спиной. И далее следует комментарий об искусственном нагнетании ситуации. Ну серьезно? У «ЦСКА ТВ», кстати, есть уникальные кадры, как Роша поправляет трусы в раздевалке еще до матча. Можем предоставить, если коллегам они столь интересны», — написал он в своем Telegram-канале.
Позже ЦСКА действительно предоставил видео, на котором Роша перед матчем несколько раз держится за пах, готовясь к выходу на поле.
Оба клуба направили в КДК видео, поэтому чтобы принять решение, комиссии пришлось оценить все эти эпизоды и понять, где хватание за пах — жест в адрес соперника, а где тот или иной игрок просто «поправлял шорты».
Что говорили о жесте Соболева после дерби?
Сразу после матча сам Роша вышел к журналистам с комментарием по удалениям и жесту Соболева, осудив игрока красно-белых.
«Игрок «Спартака» проявил колоссальное неуважение ко мне. На стадионе присутствуют женщины и дети. Надо более уважительно относиться к этим людям. Он повернулся ко мне и потрогал свои причиндалы. Я показал судьям, что ко мне было применено, а меня удалили. Это вопиющая ошибка судьи. Надо посмотреть повтор, я не пытался показать этот жест судье, я пытался донести судье, что показали мне», — сказал бразилец.
Был и другой комментарий защитника ЦСКА, где он оскорбил Соболева. «Никогда не видел такого поведения игрока на поле. Для меня он клоун. Надо уважать не меня, а женщин, которые пришли на стадион», — приводит слова Роши журналист Фабио Алейшу в своих соцсетях.
Сам Соболев не общался с журналистами, но сделал заявление в своем Telegram-канале, принеся извинения за свое поведение.
«Я приношу свои извинения всем, кто был на стадионе, смотрел игру по телевизору, за свою несдержанность! Это эмоции, и то, что я сделал, просто непозволительно!
Понимаю, что у экранов были дети, женщины и все болельщики, которые любят футбол. Обещаю, что такого больше не повторится. Мне действительно очень жаль", — написал он.
В раздевалке Соболев не извинялся перед командой — об этом «СЭ» рассказал нападающий команды Кейта Бальде.
«Нет, он не извинялся. Соболев, на мой взгляд, совершил ошибку. Потому что такое удаление может подкосить команду».
Жест осудил и Гильермо Абаскаль и заявил, что нападающий будет наказан. Главный тренер «Спартака» довольно жестко высказался о Соболеве.
«Однозначно, он будет наказан. Этот жест не соответствует нашим ценностям. Но вы же видели агрессивные действия со стороны Роши против Соболева? Важно отметить, что в предыдущем матче с ЦСКА был момент, когда Промес получил карточку за фол на Роше. Тогда тоже долго разбирали тот момент. Если такое повторится, человек просто не будет играть. Уважение, воспитание — все эти качества важны», — сказал испанец на послематчевой пресс-конференции.
В прессе о поступке Соболева критично высказался Геннадий Орлов, Владислав Радимов призвал КДК к 10-матчевой дисквалификации Александра, а Андрей Канчельскис — к серьезному денежному штрафу.
Клуб отреагировал на травлю своего футболиста комментарием главы пресс-службы «Спартака» Дмитрия Зеленова.
«Искусственное нагнетание ситуации, истерия и травля нашего игрока совершенно неприемлемы. Так же как и попытка оказать давление на членов КДК», — заявил он «СЭ».
Какие матчи пропустит Соболев?
Нападающий «Спартака» не сыграет в двух оставшихся турах: Соболев не поможет «Спартаку» в домашнем матче с «Пари НН» в 29-м туре и с «Крыльями Советов» в Самаре в 30-м туре.
При этом Соболев бы и так не сыграл в следующем туре — из-за операции на пальце, который нападающий сломал в игре с «Химками» (1:1) в 27-м туре. В той игре Александр получил повреждение и поэтому играл с лангеткой в дерби с ЦСКА.
Но вместо одного матча Соболев пропустит игры этого сезона и старт следующего. Заслуженное наказание?
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|20
|6
|2
|72-19
|66
|
2
|ЦСКА
|28
|16
|6
|6
|52-26
|54
|
3
|Спартак
|28
|15
|8
|5
|60-37
|53
|
4
|Ростов
|28
|14
|8
|6
|44-38
|50
|
5
|Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|
6
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|60-44
|46
|
7
|Динамо
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
|
8
|Оренбург
|28
|12
|4
|12
|52-54
|40
|
9
|Локомотив
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|
10
|Сочи
|28
|11
|4
|13
|36-52
|37
|
11
|Урал
|28
|8
|6
|14
|29-45
|30
|
12
|Кр. Советов
|28
|7
|8
|13
|30-43
|29
|
13
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
14
|Пари НН
|28
|7
|5
|16
|31-50
|26
|
15
|Химки
|28
|4
|6
|18
|25-62
|18
|
16
|Торпедо
|28
|3
|4
|21
|20-55
|13
|27.05
|14:00
|
Химки – Урал
|- : -
|27.05
|16:30
|
Торпедо – Оренбург
|- : -
|27.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|27.05
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|28.05
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|28.05
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|28.05
|16:30
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|28.05
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|26
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|18
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9