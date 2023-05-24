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Сегодня, 18:20

Соболев дисквалифицирован на 4 матча, красная Роши отменена. Хронология скандала

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Александр Соболев на заседании КДК РФС.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Действие Александра Соболева.
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Спартаковец и армеец были удалены в дерби за оскорбительные жесты.

Сегодня по итогам заседания КДК РФС нападающего «Спартака» Александра Соболева дисквалифицировали на четыре матча за оскорбительный жест в дерби, а защитника ЦСКА Виллиана Рошу оправдали и отменили полученную им красную карточку.

«СЭ» вспоминает хронологию развития событий.

Роша с Соболевым до удаления показывали неприличные жесты: кто кого спровоцировал первым?

Главный скандальный момент в дерби случился на 65-й минуте встречи: Соболев демонстративно схватился за пах перед лежащим на газоне Рошей. Бразилец, пытаясь привлечь внимание судей к эпизоду, повторил его, а затем оба игрока получили прямые красные карточки.

В протоколе эпизод отмечен по-разному. Соболев был удален «за непристойный жест в адрес соперника», а Роша — «за непристойный жест в направлении трибуны и помощника судьи». Речь идет о Дмитрии Чельцове, которому бразилец и показал жест Соболева.

Возможно, игроки цепляли друг друга и до момента с удалениями: Соболев показывал похожий жест во втором тайме чуть ранее. Скриншот эпизода опубликовал Telegram-канал «Мутко против».

Действие Александра Соболева.

Сам Роша в первом тайме тоже был замечен в ситуации, когда хватался за пах перед Соболевым. Несколько кадров с такими моментами разошлись по Telegram-каналам.

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо позже пояснил, что Роша таким образом поправлял шорты.

«Два дня понадобилось проспартаковским каналам, чтобы с помощью клуба и технической записи найти моменты, где Роша поправляет игровые шорты. В одном случае Соболев стоит в 10 метрах за спиной Роши, а в другом сам стоит спиной. И далее следует комментарий об искусственном нагнетании ситуации. Ну серьезно? У «ЦСКА ТВ», кстати, есть уникальные кадры, как Роша поправляет трусы в раздевалке еще до матча. Можем предоставить, если коллегам они столь интересны», — написал он в своем Telegram-канале.

Позже ЦСКА действительно предоставил видео, на котором Роша перед матчем несколько раз держится за пах, готовясь к выходу на поле.

Оба клуба направили в КДК видео, поэтому чтобы принять решение, комиссии пришлось оценить все эти эпизоды и понять, где хватание за пах — жест в адрес соперника, а где тот или иной игрок просто «поправлял шорты».

Что говорили о жесте Соболева после дерби?

Сразу после матча сам Роша вышел к журналистам с комментарием по удалениям и жесту Соболева, осудив игрока красно-белых.

«Игрок «Спартака» проявил колоссальное неуважение ко мне. На стадионе присутствуют женщины и дети. Надо более уважительно относиться к этим людям. Он повернулся ко мне и потрогал свои причиндалы. Я показал судьям, что ко мне было применено, а меня удалили. Это вопиющая ошибка судьи. Надо посмотреть повтор, я не пытался показать этот жест судье, я пытался донести судье, что показали мне», — сказал бразилец.

Александр Соболев. «Соболев — главный клоун дерби! А Рошу удалили ни за что». Быстров — о победе «Спартака» над ЦСКА

Был и другой комментарий защитника ЦСКА, где он оскорбил Соболева. «Никогда не видел такого поведения игрока на поле. Для меня он клоун. Надо уважать не меня, а женщин, которые пришли на стадион», — приводит слова Роши журналист Фабио Алейшу в своих соцсетях.

Сам Соболев не общался с журналистами, но сделал заявление в своем Telegram-канале, принеся извинения за свое поведение.

«Я приношу свои извинения всем, кто был на стадионе, смотрел игру по телевизору, за свою несдержанность! Это эмоции, и то, что я сделал, просто непозволительно!

Понимаю, что у экранов были дети, женщины и все болельщики, которые любят футбол. Обещаю, что такого больше не повторится. Мне действительно очень жаль", — написал он.

В раздевалке Соболев не извинялся перед командой — об этом «СЭ» рассказал нападающий команды Кейта Бальде.

«Нет, он не извинялся. Соболев, на мой взгляд, совершил ошибку. Потому что такое удаление может подкосить команду».

Жест осудил и Гильермо Абаскаль и заявил, что нападающий будет наказан. Главный тренер «Спартака» довольно жестко высказался о Соболеве.

«Однозначно, он будет наказан. Этот жест не соответствует нашим ценностям. Но вы же видели агрессивные действия со стороны Роши против Соболева? Важно отметить, что в предыдущем матче с ЦСКА был момент, когда Промес получил карточку за фол на Роше. Тогда тоже долго разбирали тот момент. Если такое повторится, человек просто не будет играть. Уважение, воспитание — все эти качества важны», — сказал испанец на послематчевой пресс-конференции.

Виллиан Роша. «Удаление Роши заслуженное. Как и победа «Спартака». Романцев — о жесте Соболева, Промесе и эмоциях от дерби

В прессе о поступке Соболева критично высказался Геннадий Орлов, Владислав Радимов призвал КДК к 10-матчевой дисквалификации Александра, а Андрей Канчельскис — к серьезному денежному штрафу.

Клуб отреагировал на травлю своего футболиста комментарием главы пресс-службы «Спартака» Дмитрия Зеленова.

«Искусственное нагнетание ситуации, истерия и травля нашего игрока совершенно неприемлемы. Так же как и попытка оказать давление на членов КДК», — заявил он «СЭ».

Александр Соболев на заседании КДК РФС.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Какие матчи пропустит Соболев?

Нападающий «Спартака» не сыграет в двух оставшихся турах: Соболев не поможет «Спартаку» в домашнем матче с «Пари НН» в 29-м туре и с «Крыльями Советов» в Самаре в 30-м туре.

При этом Соболев бы и так не сыграл в следующем туре — из-за операции на пальце, который нападающий сломал в игре с «Химками» (1:1) в 27-м туре. В той игре Александр получил повреждение и поэтому играл с лангеткой в дерби с ЦСКА.

Но вместо одного матча Соболев пропустит игры этого сезона и старт следующего. Заслуженное наказание?

Александр Соболев
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
КДК
18
42
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Филипе Силва Малком

Зенит

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 26 1 4
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Локомотив

 18 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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