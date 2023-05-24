Соболева посадили, Рошу оправдали. Форвард красно-белых украл у себя 12 матчей за год

В среду КДК вынес решение по делу об оскорбительных жестах в дерби «Спартак» — ЦСКА (2:1).

КДК вынес вердикт по скандальному эпизоду из недавнего огненного дерби «Спартак» — ЦСКА, когда нападающий хозяев Александр Соболев и защитник армейцев Виллиан Роша получили по красной карточке за то, что хватали себя, скажем так, ниже пояса. Перед этим ЭСК определила, что бразилец пострадал незаслуженно, его удаление аннулировано, дисквалификации не будет, а вот российскому форварду впаяли четыре матча — это максимальное наказание по данной статье Дисциплинарного регламента.

Думаю, большинство согласится, что решение логичное. Да, Роша любит провоцировать, он постоянно падает и кричит там, где без такого вполне можно обойтись. Вот и в начале дерби повалился после контакта с Романом Зобниным и долго лежал, главному арбитру Сергею Карасеву пришлось прерывать встречу. Южноамериканец показывал, что соперник заехал ему локтем в челюсть, хотя повтор убеждал — ничего криминального там не произошло, обычный контакт по инерции, поводов хвататься за зубы не возникало. Футболисты других команд говорят, что Роша и словесно их часто на поле поддевает.

Можете представить, чтобы Соболев так закусился бы с Бактиером Зайнутдиновым, скажем, или даже более харизматичным и жестким Игорем Дивеевым? Вряд ли. Конечно, Роша во всей этой истории не паинька. Но разве легионер красно-синих в футболе такой один? Не он первый, не он последний, а в европейских клубах есть такие ребята, рядом с которыми Роша — божий одуванчик.

Виллиан Роша. Фото Александр Федоров, «СЭ»

В дерби они нашли друг друга — один из самых колких защитников и едва ли не самый эмоциональный форвард РПЛ. Спартаковец мог ответить на все раздражающие действия улыбкой и голами, но тогда это был бы не Соболев. Глобально мы не увидели ничего нового — Виллиан задирал соперников и раньше, у Александра тоже далеко не первый срыв. В знаменитой драке с «Зенитом» в ноябре в Кубке нападающий оказался среди основных действующих лиц, получил шесть игр турнира дисквалификации. Теперь к ним добавилось еще четыре в РПЛ. Плюс две просидел на трибуне из-за перебора желтых карточек. В сумме за сезон набегает 12. Явный перебор.

И это трагедия для Соболева. Сильно сомневаюсь, что Александр так рад оставаться без работы на длительное время, что чувствует безнаказанность и поэтому творит всякую дичь. Скорее тут подходит определение «сносит крышу». Даже мне, максимально спокойному человеку, по молодости было порой непросто сдержаться на поле в каких-то товарищеских междусобойчиках. Здесь же на кону победа в дерби... Это не оправдание, но психика у всех устроена по-разному.

И Соболев уже сам высек себя — следующий сезон ему придется начать в роли зрителя. Поэтому мне ближе позиция капитана красно-белых Георгия Джикии, подставившего плечо другу, чем тех, кто яростно закапывает нападающего в соцсетях. Да, он неправ, с Александром обязательно нужно вести разъяснительную и воспитательную работу. Гильермо Абаскаль уже объявил на пресс-конференции после победы над красно-синими о последнем китайском предупреждении и заявил, что последует штраф. Это тоже должно стать поводом для Соболева, чтобы пересмотреть поведение на поле. Но давайте на том и остановимся. И попробуем поверить человеку, который сразу после встречи с ЦСКА пообещал, что подобное не повторится.

А вообще кейс вышел любопытным. И речь даже не столько о произошедшем на «Открытие Банк Арене», сколько о той волне, которая поднялась следом. Пресс-службы обоих клубов устроили заочную дуэль в Telegram-пространстве, проявляя чудеса находчивости. А уж сколько разных интерпретаций блогеров — поправлял трусы, чесался, показывал неприличные жесты, кто и сколько раз за 90 с лишним минут это сделал...

За обсуждением степени вины футболистов как-то ушла в тень оценка работы Карасева. А ведь удаление Роши признано несправедливым — ЭСК признала, что бразилец имел право повторить жест Соболева, объясняя судьям причину своего возмущения.

Думаю, Карасева не особенно третируют из-за того, что во время дерби не создавалось ощущения симпатий к какой-либо команде. Скажем, спартаковцы вспоминают отмененный гол из-за спорного офсайда Игнатова (ЭСК признала, что мяч следовало засчитывать) и потенциальный пенальти на Зобнине, который ВАР рекомендовал назначить. Так что решение об удалении Роши после подсказки ассистентов представляется следствием неразберихи, а не желанием «прибить» армейцев.