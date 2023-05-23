«Удаление Роши заслуженное. Как и победа «Спартака». Романцев — о жесте Соболева, Промесе и эмоциях от дерби

«СЭ» поговорил с легендарным тренером «Спартака» и сборной России.

«Стычка Соболева и Роши подошла бы дворовому футболу. Перед десятками тысяч зрителей подобное — дикость»

— Предвижу, что, прежде всего, вас интересует мое мнение об очередном судейском скандале, спровоцированном стычкой между Рошей и Соболевым, — опередив меня, начинает Олег Иванович обсуждение воскресного матча на «Открытие Банк Арене».

— Почему вы так решили? — удивляюсь я проницательности Романцева.

— Да потому что в воспоминаниях об этом дерби будут больше говорить не о красивых голах и ярких комбинациях, а об этой грязной истории, которая заставила вздрогнуть даже таких тертых в футболе людей, как я. И это печально.

— И все-таки каким вы увидели этот конфликт? Ведь он тоже стал частью дерби.

— Считаю, что к футболу, к самой игре, эта заваруха с хамством, грубостью, взаимными оскорблениями и хулиганской выходкой не имеет никакого отношения. Для дворового футбола, где всякое случается, такое могло бы еще сойти. Но в матче лидеров, в присутствии десятков тысяч болельщиков это воспринялось как дикость и распущенность.

Александр Соболев и Виллиан Роша. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Но кого бы вы назвали в этой истории зачинщиком, а кого пострадавшим?

— Я не люблю обсуждать такие ситуации, как и оценивать решения судей. И уж тем более искать здесь правых и виноватых. Но то, что уже после свистка Роша толкнул Соболева, не давало повода для такого развития событий. И уж точно на такую выходку не стоило отвечать откровенной грубостью. А уж безобразный жест по отношению к сопернику — просто из ряда вон выходящий случай!

— Возможно, покажи перед этим Карасев Роше и Соболеву по желтой карточке, не было бы той дикой вспышки спартаковца?

— А ее и без карточки не должно было быть. Александр — уже сложившийся игрок, сделавший себе имя уважаемого форварда. Так расти дальше, становись настоящим лидером «Спартака», завоюй место в сборной! Допускаю, что это был только срыв, который станет для него уроком на будущее. О чем Саша сразу же заявил после матча, извинившись перед болельщиками. Случившееся еще и тревожный звонок — мол, одумайся, парень, ты перешел грань! И вот это уже опасно.

— Многие возмущаются удалением Роши, считая, что тот просто попал под раздачу.

— Не знаю всех подробностей, но видел, что бразилец получил красную карточку после того, как показал ассистенту судьи тот же жест, что и Соболев. И это видели все. А значит, удаление заслуженное.

— Но Роша сказал, что сделал это для того, чтобы привлечь внимание арбитра к случившемуся, и объяснил ему это.

— На бразильском языке? (смеется.) Не каждый арбитр с флажком им владеет. А того, кто мог бы ему перевести горячую речь армейца, под рукой не оказалось. Может, теперь стоит прикрепить к каждому из помощников главного арбитра по одному личному переводчику? Или пусть судьи учат португальский язык.

Виктор Фелипе Мендес. Фото ПФК ЦСКА

«Зачем Мендес ударил Мозеса, который выбегал из штрафной? Нелепость, но фол был!»

— А теперь давайте все-таки поговорим об игре. ЦСКА называют лучшей командой весны в РПЛ, чего не скажешь о «Спартаке». Это давало армейцам психологическое преимущество?

— Начну с того, что ЦСКА никогда не был для «Спартака» главным соперником. Уважаемым, заслуженным — да, но не самым принципиальным. Хотя ни один матч с армейцами, независимо от турнирных раскладов, не был для нас проходным. Всегда огонь, борьба до последнего патрона, настоящая битва, в которой ты можешь проверить себя от и до. Вот почему фаворитов в тех встречах не было.

Нынешнее дерби имело особый подтекст — в нем могла решиться судьба серебряных медалей. Потому все остальное, включая статистику, отходило на второй план. А то, что сейчас говорили и писали некоторые «друзья» «Спартака» о моральном превосходстве армейцев — для Абаскаля с ребятами должно было только поднять игровой градус. Что и произошло. К тому же болельщикам очень хотелось, чтобы вместе с победой они увидели еще и характер, игру. А значит, получили надежду на следующий сезон.

— Считаете, болельщики «Спартака» могут быть довольны на все сто?

— Результатом и характером команды — точно. А вот качество игры было, увы, небезупречным.

— Вы о действиях в обороне?

— В том числе. Вспомните, как армейцы открывали счет. Сначала наши защитники проморгали быстрый ввод мяча Акинфеевым. А когда поняли, что не успевают вернуться назад, похоже, понадеялись на искусственный офсайд. Это создало неразбериху в штрафной, где Чалов, перехитрив Джикию, сбросил мяч Медине, который в упор расстрелял Селихова. Но предупреждения об опасности для обороны звучали и до этого. И если бы вратарь не опередил в штрафной Облякова, а также не сумел парировать мощный удар Гайича, «Спартак» не избежал бы неприятностей.

— Но ведь и у «Спартака» были хорошие моменты, чтобы огорчить Акинфеева.

— Вот вы и сами обратили внимание на другие просчеты в игре красно-белых. Я имею в виду брак в завершении атак. Ну как не использовал верный шанс в конце первого тайма Соболев, которому никто не мешал в штрафной! И никто из спартаковцев после его удара не попытался достать катившийся мимо дальней штанги мяч. Великий Герд Мюллер на раз ловил такие моменты!

После перерыва был хороший повод отличиться у Зобнина. Не смогли переиграть Акинфеева и Промес с Таварешем, которые находились в идеальных позициях.

— И все-таки Промес забил прямо перед перерывом.

— Здесь как-то странно повела себя оборона ЦСКА. Сначала дала Зиньковскому свободно сделать верховую передачу на дальнюю штангу Промесу. А тот при попустительстве Гайича из вратарской головой пробил мимо Акинфеева. И к этому голу не могло быть претензий ни у Карасева, ни у ВАР, которые до этого отменили забитые мячи Игнатова и Заболотного.

— Вам не показались спорными эти решения?

— Показались или не показались — это все лирика. Если арбитр вынес решение, то обжалованию оно уже не подлежит. Если я скажу, что ситуация, после которой забивал Заболотный, была ближе к офсайду, чем та, когда отличился Игнатов, то Романцева как болельщика «Спартака» тут же обвинят в предвзятости. В обоих случаях, как говорится, все было на тоненького.

Единственное, из-за чего мне жаль, — что не засчитали гол после изумительной по исполнению комбинации в касание и с последним пасом пяткой Соболева на Игнатова. Я слышал, что в таких спорных случаях судьи должны принимать решения в пользу атакующей стороны.

— А что тогда скажете о моменте, после которого был назначен пенальти в ворота ЦСКА, решивший исход встречи?

— На мой взгляд, для армейцев это был несчастный случай. Ну зачем Мендес ударил по ноге выбегавшего из штрафной Мозеса? Нелепость какая-то! Но нарушение было. И здесь, можно сказать, «Спартаку» повезло.

— Выходит, победа команды Абаскаля — результат стечения обстоятельств?

— Нет. Считаю, что «Спартак» победил заслуженно. Пусть без особого преимущества и яркой игры. Но добился этого прежде всего за счет характера, не опустив крылья в трудные минуты. ЦСКА, который этой весной набрал обороты, на сей раз на победу не наиграл. Пресновато выглядели в атаке обычно острые и мобильные Чалов с Заболотным. Моментами у армейцев проседала средняя линия. А главное, не было видно лидера, который бы вел за собой остальных. Кстати, и в «Спартаке» я такого не заметил.

— А как же Промес, которого признали лучшим игроком дерби?

— Думаю, это был не самый удачный матч Квинси, игровые возможности которого гораздо выше. Но два забитых гола дают ему право считаться лучшим в этом матче.

— Комментаторы отмечали, что их особенно радует присутствие на матче двадцати с лишним тысяч болельщиков. А вас?

— А чему здесь радоваться, когда стадион вмещает почти в два раза больше? Лично мне от этого грустно...