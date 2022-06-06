Как изменится ЦСКА с приходом Федотова? Алексей Березуцкий может войти в штаб, Василий уйдет

Реплика Максима Алланазарова.

Тренер «Сочи» Владимир Федотов близок к тому, чтобы возглавить ЦСКА, сообщает инсайдер Иван Карпов (ранее об этом же писал «СЭ»). Решение о смене тренера возникло давно, а о переходе коуча договаривались непосредственно председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин и президент «Сочи» Борис Ротенберг.

Что теперь будет с братьями Березуцкими?

По моей информации, Алексей может войти в штаб нового тренера. Василий с высокой долей вероятности покинет клуб — он является более самостоятельной фигурой и принял соответствующее решение несколько месяцев назад. То есть даже если бы его брат сохранил должность главного тренера, Василий бы вряд ли остался в команде.

Алексей (слева) и Василий Березуцкие. Фото Федор Успенский, «СЭ» Федор Успенский, Фото «СЭ»

От Федотова в ЦСКА логично ожидают топ-результатов, которых он добился в «Сочи». Но в Москве тренер будет вынужден работать в принципиально новых условиях. Например, на юге Федотов сам подбирал коллектив, где его слово имело значительный вес. При этом ни для кого не секрет, что внутри московского клуба есть много течений и противоречий во взаимоотношениях высшего руководства. Новые условия для Федотова — стресс, к которому придется адаптироваться.

Еще один фактор, который смущает: Федотов никогда не работал с футболистами уровня Игоря Акинфеева. И в «Сочи», и в «Оренбурге» тренер управлял игроками, не претендовавшими на статус и влияние, которые есть у капитана ЦСКА. Он брал либо молодых и перспективных, либо возрастных футболистов, которым было необходимо перезапустить карьеру. Принять команду уровня ЦСКА, сразу привить ей новый стиль и быть услышанным всеми без исключения — реально сложная задача и вызов.

Владимир Федотов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Особенно учитывая нынешний состав армейцев, заточенный на атаку. Потому что основной вектор игры команд Федотова — контратаки. А разнообразием игровых принципов и схем тренер никогда не отличался. Главный показатель, который позволял Федотову добиваться успеха, — дисциплина и четкое понимание каждого на поле своей роли и задачи. К тому же при всем уважении к полузащите ЦСКА у армейцев на сегодняшний день нет игрока уровня Кристиана Нобоа, на персональных действиях которого строилась вся система «Сочи». Подобрать игрока на эту роль — еще одна задача, которую предстоит решить новому коучу.

Своей работой в «Сочи» и «Оренбурге» Федотов заслужил шанс попробовать силы в топ-клубе РПЛ. Но перестройка после работы с середняками точно будет нелегкой, и тренеру придется использовать максимум своих знаний и опыта. А также оперативно решать текущие проблемы.

Что будет с «Сочи» после ухода тренера такого уровня? Мой прогноз: ничего хорошего.