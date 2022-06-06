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Сегодня, 20:25

Как изменится ЦСКА с приходом Федотова? Алексей Березуцкий может войти в штаб, Василий уйдет

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в
Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Алексей (слева) и Василий Березуцкие.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Реплика Максима Алланазарова.

Тренер «Сочи» Владимир Федотов близок к тому, чтобы возглавить ЦСКА, сообщает инсайдер Иван Карпов (ранее об этом же писал «СЭ»). Решение о смене тренера возникло давно, а о переходе коуча договаривались непосредственно председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин и президент «Сочи» Борис Ротенберг.

Что теперь будет с братьями Березуцкими?

По моей информации, Алексей может войти в штаб нового тренера. Василий с высокой долей вероятности покинет клуб — он является более самостоятельной фигурой и принял соответствующее решение несколько месяцев назад. То есть даже если бы его брат сохранил должность главного тренера, Василий бы вряд ли остался в команде.

Алексей Березуцкий (слева) и Василий Березуцкий. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Алексей (слева) и Василий Березуцкие. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Федор Успенский, Фото «СЭ»

От Федотова в ЦСКА логично ожидают топ-результатов, которых он добился в «Сочи». Но в Москве тренер будет вынужден работать в принципиально новых условиях. Например, на юге Федотов сам подбирал коллектив, где его слово имело значительный вес. При этом ни для кого не секрет, что внутри московского клуба есть много течений и противоречий во взаимоотношениях высшего руководства. Новые условия для Федотова — стресс, к которому придется адаптироваться.

Еще один фактор, который смущает: Федотов никогда не работал с футболистами уровня Игоря Акинфеева. И в «Сочи», и в «Оренбурге» тренер управлял игроками, не претендовавшими на статус и влияние, которые есть у капитана ЦСКА. Он брал либо молодых и перспективных, либо возрастных футболистов, которым было необходимо перезапустить карьеру. Принять команду уровня ЦСКА, сразу привить ей новый стиль и быть услышанным всеми без исключения — реально сложная задача и вызов.

Владимир Федотов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Владимир Федотов.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Особенно учитывая нынешний состав армейцев, заточенный на атаку. Потому что основной вектор игры команд Федотова — контратаки. А разнообразием игровых принципов и схем тренер никогда не отличался. Главный показатель, который позволял Федотову добиваться успеха, — дисциплина и четкое понимание каждого на поле своей роли и задачи. К тому же при всем уважении к полузащите ЦСКА у армейцев на сегодняшний день нет игрока уровня Кристиана Нобоа, на персональных действиях которого строилась вся система «Сочи». Подобрать игрока на эту роль — еще одна задача, которую предстоит решить новому коучу.

Своей работой в «Сочи» и «Оренбурге» Федотов заслужил шанс попробовать силы в топ-клубе РПЛ. Но перестройка после работы с середняками точно будет нелегкой, и тренеру придется использовать максимум своих знаний и опыта. А также оперативно решать текущие проблемы.

Что будет с «Сочи» после ухода тренера такого уровня? Мой прогноз: ничего хорошего.

Алексей Березуцкий
Василий Березуцкий
Владимир Федотов (тренер, ФК Сочи)
Футбол
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
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1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
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Краснодар – Ахмат
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21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
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Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
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ЦСКА – Ростов
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