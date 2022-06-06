Как изменится ЦСКА с приходом Федотова? Алексей Березуцкий может войти в штаб, Василий уйдет
Тренер «Сочи» Владимир Федотов близок к тому, чтобы возглавить ЦСКА, сообщает инсайдер Иван Карпов (ранее об этом же писал «СЭ»). Решение о смене тренера возникло давно, а о переходе коуча договаривались непосредственно председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин и президент «Сочи» Борис Ротенберг.
Что теперь будет с братьями Березуцкими?
По моей информации, Алексей может войти в штаб нового тренера. Василий с высокой долей вероятности покинет клуб — он является более самостоятельной фигурой и принял соответствующее решение несколько месяцев назад. То есть даже если бы его брат сохранил должность главного тренера, Василий бы вряд ли остался в команде.
От Федотова в ЦСКА логично ожидают топ-результатов, которых он добился в «Сочи». Но в Москве тренер будет вынужден работать в принципиально новых условиях. Например, на юге Федотов сам подбирал коллектив, где его слово имело значительный вес. При этом ни для кого не секрет, что внутри московского клуба есть много течений и противоречий во взаимоотношениях высшего руководства. Новые условия для Федотова — стресс, к которому придется адаптироваться.
Еще один фактор, который смущает: Федотов никогда не работал с футболистами уровня Игоря Акинфеева. И в «Сочи», и в «Оренбурге» тренер управлял игроками, не претендовавшими на статус и влияние, которые есть у капитана ЦСКА. Он брал либо молодых и перспективных, либо возрастных футболистов, которым было необходимо перезапустить карьеру. Принять команду уровня ЦСКА, сразу привить ей новый стиль и быть услышанным всеми без исключения — реально сложная задача и вызов.
Особенно учитывая нынешний состав армейцев, заточенный на атаку. Потому что основной вектор игры команд Федотова — контратаки. А разнообразием игровых принципов и схем тренер никогда не отличался. Главный показатель, который позволял Федотову добиваться успеха, — дисциплина и четкое понимание каждого на поле своей роли и задачи. К тому же при всем уважении к полузащите ЦСКА у армейцев на сегодняшний день нет игрока уровня Кристиана Нобоа, на персональных действиях которого строилась вся система «Сочи». Подобрать игрока на эту роль — еще одна задача, которую предстоит решить новому коучу.
Своей работой в «Сочи» и «Оренбурге» Федотов заслужил шанс попробовать силы в топ-клубе РПЛ. Но перестройка после работы с середняками точно будет нелегкой, и тренеру придется использовать максимум своих знаний и опыта. А также оперативно решать текущие проблемы.
Что будет с «Сочи» после ухода тренера такого уровня? Мой прогноз: ничего хорошего.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0