Крыховяк вернется в «Краснодар» — а что с другими легионерами? Оттока иностранцев в РПЛ не будет

«СЭ» — о том, в каких составах клубы начнут новый сезон.

Футболисты, которые точно не вернутся из аренд

Пока только два игрока, чьи аренды в Европе закончились, обозначили, что не собираются возвращаться в Россию. Хавбек «Ростова» Матиас Норманн после «Норвича» ищет себе клуб в АПЛ, а Джордан Ларссон еще в АИКе заявлял, что не хочет играть в России. Аренда шведа действует до 1 июля — игрок надеется, что к этому времени найдет новую команду.

Также в «Спартак» не вернется Эсекиэль Понсе, который зимой перешел в аренду в «Эльче». Испанский клуб уже выкупил права на аргентинца.

Эмиль Бохинен из ЦСКА уезжал в «Салернитану» и останется в Италии: по договоренности между клубами, клуб должен активировать опцию выкупа, если останется в серии А.

Под вопросом будущее Адольфо Гайча: аргентинец играл в «Уэске», а после истечения аренды заявил о желании вернуться в Аргентину.

Целая группа игроков покинет «Рубин»: Филип Уремович расторг контракт из-за вылета в ФНЛ (это опция в соглашении из-за понижения команды в классе) и ушел в «Герту» к Сандро Шварцу. Хван Ин Бома, Дрейера и Хакшабановича в Казани также не ждут: их возвращение исключено.

Себастиан Шиманьски. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Кто уходит этим летом?

После финала Кубка об отъезде из России сообщил Себастиан Шиманьски. По информации «СЭ», летом «Динамо» покинут Николо Моро и Иван Ордец.

«Сочи» может отпустить нападающего Матео Кассьерру: по данным «СЭ», интерес к колумбийцу проявляет «Црвена звезда». От Владимира Федотова уже ушел Ивелин Попов: он еще в апреле договорился о переходе в польский «Левски», а после завершения сезона простился с Россией: «Ваш болгарский перчик, особый сорт».

«Спартак» красиво попрощался с Самюэлем Жиго, о чьем уходе было известно еще зимой. По остальным легионерам официальной позиции пока нет.

У защитника ЦСКА Хейдура Магнуссона истек контракт — он покинул клуб свободным агентом. Аналогичная ситуация с защитником «Локо» Мацеем Рыбусом — клуб уже объявил о расставании с поляком, хотя соглашение действовало до 30 июня.

Вылетевший в ФНЛ «Рубин» также не собирается оставлять своих легионеров. По нашей информации, Оливер Абильдгор и Монтассар Тальби, которые доиграли сезон в Казани, летом покинут столицу республики.

Кто готов вернуться или остаться в России?

Внезапно желание снова играть за «Краснодар» изъявил Гжегож Крыховяк. По информации «СЭ», польский полузащитник после аренды в греческом АЕКе намерен выступать в России, где зарабатывал около 3 миллионов евро в год. Играть в Греции ему не понравилось.

Вместе с ним в «Краснодар» могут вернуться Джон Кордоба, Кристиан Рамирес и Кайо. Клуб работает над этим вопросом — новый сезон футболисты могут начать в составе «быков».

Свой костяк легионеров сохранит «Зенит», «Спартак» и «Локомотив» — об уходах иностранцев клубы не сообщают, у всех действующие контракты. В «Спартак» на летние сборы могут вернуться почти все легионеры из аренды: Гус Тил, Алекс Крал, Педро Роша и Остон Урунов.

У ЦСКА пока нет ясности по будущему Юсуфа Языджи: клуб и игрок хотят продолжить сотрудничество, но армейцам предстоит договориться с «Лиллем» о сумме выкупа. Французы требуют компенсацию в 12 миллионов евро, ЦСКА рассчитывает сбить цену.

По информации «СЭ», в «Динамо» все устраивает Гильермо Варелу, Фабиана Бальбуэна, Диего Лаксальта и Клинтона Н'Жи. Они планируют играть за московскую команду и в новом сезоне.

Дарко Йевтич может вернуться в «Рубин». По информации «СЭ», швейцарский полузащитник после аренды в АЕКе готов играть за казанцев даже в ФНЛ.

Что будет с нашими футболистами в Европе?

Контракт Александра Головина с «Монако» рассчитан до 2024 года. В клубе у него нет никаких проблем, заявил агент футболиста Александр Клюев: «У Саши все замечательно. Все по-прежнему хорошо к нему относятся, несмотря на политику, от персонала до спортивного и тренерского штаба, президента клуба и хозяина».

Если Головин и уйдет из «Монако» летом, то приоритетными направлениями станут Испания и Англия. Вариант с возвращением в Россию Головин исключает.

Уход Алексея Миранчука из «Аталанты» также маловероятен, несмотря на то что три последних матча серии А футболист провел в запасе. В клубе отмечают, что довольны игрой Алексея и пока нет никаких предпосылок к расставанию. В том числе и политических. Контракт Миранчука с «Аталантой» рассчитан до лета 2024 года.

Александр Кокорин в этом сезоне провел лишь 55 минут в серии А, а в середине мая появилась информация о том, что «Фиорентина» собирается расторгнуть контракт, который действует еще два года. Правда, сам Кокорин не хочет уезжать из Флоренции: его агент Тимофей Бердышев заявил «СЭ», что Александр планирует остаться в Италии и будет работать над тем, чтобы получать больше игрового времени.

Александр Кокорин. Фото Global Look Press

В поиске нового клуба находится Денис Черышев. Его контракт с «Валенсией» не был продлен, и теперь российский полузащитник находится в статусе свободного агента. В интервью «Известиям» Денис рассказал об интересе из Турции, Испании, а также экзотических стран: «Буду думать, выбирать». По словам Черышева, из России конкретных предложений он пока не получал.

Вратарь сборной России и «Буде-Глимт» Никита Хайкин тоже пока далек от возвращения в Россию: ходили слухи об интересе со стороны «Зенита», но в клубе опровергли эту информацию. Пока вратарь остается в Норвегии, хотя его контракт с «Буде-Глимт» истекает в декабре этого года.

Из Швейцарии в Россию вернется Федор Чалов: у «Базеля» нет права выкупа игрока, поэтому новый сезон нападающий, вероятно, начнет в ЦСКА. В 14 матчах чемпионата Швейцарии Федор забил четыре гола и отдал два результативных паса.

Магомед-Шапи Сулейманов не останется в турецком «Гиренсунспоре». «Краснодар» заблокировал возможность для выкупа игрока и хочет, чтобы воспитанник играл в новом сезоне за «быков».

Месяц назад в Россию вернулся Евгений Башкиров. Польский «Заглембе» расторг с ним контракт посреди сезона. Игрок отправился в расположение «Рубина»: казанцы решили помочь бывшему футболисту с восстановлением от травмы и занимаются его реабилитацией. Но на данный момент речи о подписании контракта с клубом ФНЛ не идет.