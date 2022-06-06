Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 18:30

Крыховяк вернется в «Краснодар» — а что с другими легионерами? Оттока иностранцев в РПЛ не будет

Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Гжегож Крыховяк (слева).
Фото ФК «Краснодар»
Себастиан Шиманьски.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Александр Кокорин.
Фото Global Look Press
1/3
«СЭ» — о том, в каких составах клубы начнут новый сезон.
Джордан Ларссон, Артем Дзюба и&nbsp;другие: кто останется, кто сменит клубы? РПЛ, таблица переходов: куда пойдет Дзюба, кто из легионеров «Спартака» уедет?

Футболисты, которые точно не вернутся из аренд

Пока только два игрока, чьи аренды в Европе закончились, обозначили, что не собираются возвращаться в Россию. Хавбек «Ростова» Матиас Норманн после «Норвича» ищет себе клуб в АПЛ, а Джордан Ларссон еще в АИКе заявлял, что не хочет играть в России. Аренда шведа действует до 1 июля — игрок надеется, что к этому времени найдет новую команду.

Также в «Спартак» не вернется Эсекиэль Понсе, который зимой перешел в аренду в «Эльче». Испанский клуб уже выкупил права на аргентинца.

Эмиль Бохинен из ЦСКА уезжал в «Салернитану» и останется в Италии: по договоренности между клубами, клуб должен активировать опцию выкупа, если останется в серии А.

Под вопросом будущее Адольфо Гайча: аргентинец играл в «Уэске», а после истечения аренды заявил о желании вернуться в Аргентину.

Целая группа игроков покинет «Рубин»: Филип Уремович расторг контракт из-за вылета в ФНЛ (это опция в соглашении из-за понижения команды в классе) и ушел в «Герту» к Сандро Шварцу. Хван Ин Бома, Дрейера и Хакшабановича в Казани также не ждут: их возвращение исключено.

Себастиан Шиманьски. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Себастиан Шиманьски.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Кто уходит этим летом?

После финала Кубка об отъезде из России сообщил Себастиан Шиманьски. По информации «СЭ», летом «Динамо» покинут Николо Моро и Иван Ордец.

«Сочи» может отпустить нападающего Матео Кассьерру: по данным «СЭ», интерес к колумбийцу проявляет «Црвена звезда». От Владимира Федотова уже ушел Ивелин Попов: он еще в апреле договорился о переходе в польский «Левски», а после завершения сезона простился с Россией: «Ваш болгарский перчик, особый сорт».

«Спартак» красиво попрощался с Самюэлем Жиго, о чьем уходе было известно еще зимой. По остальным легионерам официальной позиции пока нет.

У защитника ЦСКА Хейдура Магнуссона истек контракт — он покинул клуб свободным агентом. Аналогичная ситуация с защитником «Локо» Мацеем Рыбусом — клуб уже объявил о расставании с поляком, хотя соглашение действовало до 30 июня.

Вылетевший в ФНЛ «Рубин» также не собирается оставлять своих легионеров. По нашей информации, Оливер Абильдгор и Монтассар Тальби, которые доиграли сезон в Казани, летом покинут столицу республики.

Гжегож Крыховяк. Крыховяк — снова в «Краснодаре», «МЮ» зовет Эриксена, «Реал» нацелился на одноклубника Головина

Кто готов вернуться или остаться в России?

Внезапно желание снова играть за «Краснодар» изъявил Гжегож Крыховяк. По информации «СЭ», польский полузащитник после аренды в греческом АЕКе намерен выступать в России, где зарабатывал около 3 миллионов евро в год. Играть в Греции ему не понравилось.

Вместе с ним в «Краснодар» могут вернуться Джон Кордоба, Кристиан Рамирес и Кайо. Клуб работает над этим вопросом — новый сезон футболисты могут начать в составе «быков».

Свой костяк легионеров сохранит «Зенит», «Спартак» и «Локомотив» — об уходах иностранцев клубы не сообщают, у всех действующие контракты. В «Спартак» на летние сборы могут вернуться почти все легионеры из аренды: Гус Тил, Алекс Крал, Педро Роша и Остон Урунов.

У ЦСКА пока нет ясности по будущему Юсуфа Языджи: клуб и игрок хотят продолжить сотрудничество, но армейцам предстоит договориться с «Лиллем» о сумме выкупа. Французы требуют компенсацию в 12 миллионов евро, ЦСКА рассчитывает сбить цену.

По информации «СЭ», в «Динамо» все устраивает Гильермо Варелу, Фабиана Бальбуэна, Диего Лаксальта и Клинтона Н'Жи. Они планируют играть за московскую команду и в новом сезоне.

Дарко Йевтич может вернуться в «Рубин». По информации «СЭ», швейцарский полузащитник после аренды в АЕКе готов играть за казанцев даже в ФНЛ.

Александр Головин. «Как суп без соли». Что пишут во Франции про игру Головина

Что будет с нашими футболистами в Европе?

Контракт Александра Головина с «Монако» рассчитан до 2024 года. В клубе у него нет никаких проблем, заявил агент футболиста Александр Клюев: «У Саши все замечательно. Все по-прежнему хорошо к нему относятся, несмотря на политику, от персонала до спортивного и тренерского штаба, президента клуба и хозяина».

Если Головин и уйдет из «Монако» летом, то приоритетными направлениями станут Испания и Англия. Вариант с возвращением в Россию Головин исключает.

Уход Алексея Миранчука из «Аталанты» также маловероятен, несмотря на то что три последних матча серии А футболист провел в запасе. В клубе отмечают, что довольны игрой Алексея и пока нет никаких предпосылок к расставанию. В том числе и политических. Контракт Миранчука с «Аталантой» рассчитан до лета 2024 года.

Александр Кокорин в этом сезоне провел лишь 55 минут в серии А, а в середине мая появилась информация о том, что «Фиорентина» собирается расторгнуть контракт, который действует еще два года. Правда, сам Кокорин не хочет уезжать из Флоренции: его агент Тимофей Бердышев заявил «СЭ», что Александр планирует остаться в Италии и будет работать над тем, чтобы получать больше игрового времени.

Александр Кокорин. Фото Global Look Press
Александр Кокорин.
Фото Global Look Press

В поиске нового клуба находится Денис Черышев. Его контракт с «Валенсией» не был продлен, и теперь российский полузащитник находится в статусе свободного агента. В интервью «Известиям» Денис рассказал об интересе из Турции, Испании, а также экзотических стран: «Буду думать, выбирать». По словам Черышева, из России конкретных предложений он пока не получал.

Вратарь сборной России и «Буде-Глимт» Никита Хайкин тоже пока далек от возвращения в Россию: ходили слухи об интересе со стороны «Зенита», но в клубе опровергли эту информацию. Пока вратарь остается в Норвегии, хотя его контракт с «Буде-Глимт» истекает в декабре этого года.

Из Швейцарии в Россию вернется Федор Чалов: у «Базеля» нет права выкупа игрока, поэтому новый сезон нападающий, вероятно, начнет в ЦСКА. В 14 матчах чемпионата Швейцарии Федор забил четыре гола и отдал два результативных паса.

Магомед-Шапи Сулейманов не останется в турецком «Гиренсунспоре». «Краснодар» заблокировал возможность для выкупа игрока и хочет, чтобы воспитанник играл в новом сезоне за «быков».

Месяц назад в Россию вернулся Евгений Башкиров. Польский «Заглембе» расторг с ним контракт посреди сезона. Игрок отправился в расположение «Рубина»: казанцы решили помочь бывшему футболисту с восстановлением от травмы и занимаются его реабилитацией. Но на данный момент речи о подписании контракта с клубом ФНЛ не идет.

Александр Головин
Алексей Миранчук
Гжегож Крыховяк
Гус Тил
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Юсуф Языджи
10
13
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Волков снес суринамского нокаутера в первом раунде главного боя шоу UFC
Шамиль Тарпищев: «Надаль – самый великий игрок на грунте, а Медведеву надо тренировать нервную систему»
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Алексей Березуцкий может войти в штаб Федотова в ЦСКА, Василий покинет команду
Борис Ротенберг — о возможном уходе Федотова из «Сочи»: «Я не в курсе этого, он мне не звонит!»
Источник: Федотов подпишет контракт с ЦСКА
РПЛ получит больше 11 миллиардов рублей по соглашению с новым официальным партнером
ЦСКА планирует представить нового главного тренера 7 июня
«Уфа» договорилась о продаже защитника Журавлева в «Ахмат»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Селфи Лисаковича? Из обычного празднования раздули черт-те что!» Колонка Олега Иванова
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости