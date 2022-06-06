Крыховяк вернется в «Краснодар» — а что с другими легионерами? Оттока иностранцев в РПЛ не будет
Футболисты, которые точно не вернутся из аренд
Пока только два игрока, чьи аренды в Европе закончились, обозначили, что не собираются возвращаться в Россию. Хавбек «Ростова» Матиас Норманн после «Норвича» ищет себе клуб в АПЛ, а Джордан Ларссон еще в АИКе заявлял, что не хочет играть в России. Аренда шведа действует до 1 июля — игрок надеется, что к этому времени найдет новую команду.
Также в «Спартак» не вернется Эсекиэль Понсе, который зимой перешел в аренду в «Эльче». Испанский клуб уже выкупил права на аргентинца.
Эмиль Бохинен из ЦСКА уезжал в «Салернитану» и останется в Италии: по договоренности между клубами, клуб должен активировать опцию выкупа, если останется в серии А.
Под вопросом будущее Адольфо Гайча: аргентинец играл в «Уэске», а после истечения аренды заявил о желании вернуться в Аргентину.
Целая группа игроков покинет «Рубин»: Филип Уремович расторг контракт из-за вылета в ФНЛ (это опция в соглашении из-за понижения команды в классе) и ушел в «Герту» к Сандро Шварцу. Хван Ин Бома, Дрейера и Хакшабановича в Казани также не ждут: их возвращение исключено.
Кто уходит этим летом?
После финала Кубка об отъезде из России сообщил Себастиан Шиманьски. По информации «СЭ», летом «Динамо» покинут Николо Моро и Иван Ордец.
«Сочи» может отпустить нападающего Матео Кассьерру: по данным «СЭ», интерес к колумбийцу проявляет «Црвена звезда». От Владимира Федотова уже ушел Ивелин Попов: он еще в апреле договорился о переходе в польский «Левски», а после завершения сезона простился с Россией: «Ваш болгарский перчик, особый сорт».
«Спартак» красиво попрощался с Самюэлем Жиго, о чьем уходе было известно еще зимой. По остальным легионерам официальной позиции пока нет.
У защитника ЦСКА Хейдура Магнуссона истек контракт — он покинул клуб свободным агентом. Аналогичная ситуация с защитником «Локо» Мацеем Рыбусом — клуб уже объявил о расставании с поляком, хотя соглашение действовало до 30 июня.
Вылетевший в ФНЛ «Рубин» также не собирается оставлять своих легионеров. По нашей информации, Оливер Абильдгор и Монтассар Тальби, которые доиграли сезон в Казани, летом покинут столицу республики.
Кто готов вернуться или остаться в России?
Внезапно желание снова играть за «Краснодар» изъявил Гжегож Крыховяк. По информации «СЭ», польский полузащитник после аренды в греческом АЕКе намерен выступать в России, где зарабатывал около 3 миллионов евро в год. Играть в Греции ему не понравилось.
Вместе с ним в «Краснодар» могут вернуться Джон Кордоба, Кристиан Рамирес и Кайо. Клуб работает над этим вопросом — новый сезон футболисты могут начать в составе «быков».
Свой костяк легионеров сохранит «Зенит», «Спартак» и «Локомотив» — об уходах иностранцев клубы не сообщают, у всех действующие контракты. В «Спартак» на летние сборы могут вернуться почти все легионеры из аренды: Гус Тил, Алекс Крал, Педро Роша и Остон Урунов.
У ЦСКА пока нет ясности по будущему Юсуфа Языджи: клуб и игрок хотят продолжить сотрудничество, но армейцам предстоит договориться с «Лиллем» о сумме выкупа. Французы требуют компенсацию в 12 миллионов евро, ЦСКА рассчитывает сбить цену.
По информации «СЭ», в «Динамо» все устраивает Гильермо Варелу, Фабиана Бальбуэна, Диего Лаксальта и Клинтона Н'Жи. Они планируют играть за московскую команду и в новом сезоне.
Дарко Йевтич может вернуться в «Рубин». По информации «СЭ», швейцарский полузащитник после аренды в АЕКе готов играть за казанцев даже в ФНЛ.
Что будет с нашими футболистами в Европе?
Контракт Александра Головина с «Монако» рассчитан до 2024 года. В клубе у него нет никаких проблем, заявил агент футболиста Александр Клюев: «У Саши все замечательно. Все по-прежнему хорошо к нему относятся, несмотря на политику, от персонала до спортивного и тренерского штаба, президента клуба и хозяина».
Если Головин и уйдет из «Монако» летом, то приоритетными направлениями станут Испания и Англия. Вариант с возвращением в Россию Головин исключает.
Уход Алексея Миранчука из «Аталанты» также маловероятен, несмотря на то что три последних матча серии А футболист провел в запасе. В клубе отмечают, что довольны игрой Алексея и пока нет никаких предпосылок к расставанию. В том числе и политических. Контракт Миранчука с «Аталантой» рассчитан до лета 2024 года.
Александр Кокорин в этом сезоне провел лишь 55 минут в серии А, а в середине мая появилась информация о том, что «Фиорентина» собирается расторгнуть контракт, который действует еще два года. Правда, сам Кокорин не хочет уезжать из Флоренции: его агент Тимофей Бердышев заявил «СЭ», что Александр планирует остаться в Италии и будет работать над тем, чтобы получать больше игрового времени.
В поиске нового клуба находится Денис Черышев. Его контракт с «Валенсией» не был продлен, и теперь российский полузащитник находится в статусе свободного агента. В интервью «Известиям» Денис рассказал об интересе из Турции, Испании, а также экзотических стран: «Буду думать, выбирать». По словам Черышева, из России конкретных предложений он пока не получал.
Вратарь сборной России и «Буде-Глимт» Никита Хайкин тоже пока далек от возвращения в Россию: ходили слухи об интересе со стороны «Зенита», но в клубе опровергли эту информацию. Пока вратарь остается в Норвегии, хотя его контракт с «Буде-Глимт» истекает в декабре этого года.
Из Швейцарии в Россию вернется Федор Чалов: у «Базеля» нет права выкупа игрока, поэтому новый сезон нападающий, вероятно, начнет в ЦСКА. В 14 матчах чемпионата Швейцарии Федор забил четыре гола и отдал два результативных паса.
Магомед-Шапи Сулейманов не останется в турецком «Гиренсунспоре». «Краснодар» заблокировал возможность для выкупа игрока и хочет, чтобы воспитанник играл в новом сезоне за «быков».
Месяц назад в Россию вернулся Евгений Башкиров. Польский «Заглембе» расторг с ним контракт посреди сезона. Игрок отправился в расположение «Рубина»: казанцы решили помочь бывшему футболисту с восстановлением от травмы и занимаются его реабилитацией. Но на данный момент речи о подписании контракта с клубом ФНЛ не идет.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0