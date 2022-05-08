Николич и Федотов — кандидаты на пост главного тренера ЦСКА

Как стало известно СЭ, руководство ЦСКА недовольно результатами команды и по окончании сезона может поменять главного тренера. Кандидатами на место Алексея Березуцкого являются Марко Николич и Владимир Федотов.

Березуцкий возглавляет ЦСКА с июня 2021 года.

В последних шести матчах чемпионата России команда одержала одну победу, дважды сыграла вничью и три раза проиграла. ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 47 очков в 28 матчах.

Федотов на данный момент возглавляет «Сочи», который вчера, 7 мая, обыграл армейцев со счетом 1:0. Команда занимает третье место в РПЛ (52 очка).

Николич с июня 2020 года по октябрь 2021 возглавлял «Локомотив». Под его руководством команда выиграла Кубок России и бронзовые медали чемпионата России-2020/21.