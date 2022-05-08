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Сегодня, 11:29

Николич и Федотов — кандидаты на пост главного тренера ЦСКА

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в
Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров., «СЭ»

Как стало известно СЭ, руководство ЦСКА недовольно результатами команды и по окончании сезона может поменять главного тренера. Кандидатами на место Алексея Березуцкого являются Марко Николич и Владимир Федотов.

Березуцкий возглавляет ЦСКА с июня 2021 года.

В последних шести матчах чемпионата России команда одержала одну победу, дважды сыграла вничью и три раза проиграла. ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 47 очков в 28 матчах.

Федотов на данный момент возглавляет «Сочи», который вчера, 7 мая, обыграл армейцев со счетом 1:0. Команда занимает третье место в РПЛ (52 очка).

Николич с июня 2020 года по октябрь 2021 возглавлял «Локомотив». Под его руководством команда выиграла Кубок России и бронзовые медали чемпионата России-2020/21.

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⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Атлетико
Реал

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Сочи 1
Матч завершен

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 1
Тоттенхэм Хотспур 1
Матч завершен

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
Алексей Березуцкий
Владимир Федотов (тренер, ФК Сочи)
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
6
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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28 тур
29 тур
30 тур
6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 5 : 2
7.05 14:00
Урал – Спартак
 1 : 3
7.05 16:30
Зенит – Химки
 1 : 0
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 0 : 1
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 0 : 1
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
Локомотив – Рубин
 - : -
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Дмитрий Полоз

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Краснодар

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 22 1 4
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Краснодар

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