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Сегодня, 18:57

Алексей Березуцкий может войти в штаб Федотова в ЦСКА, Василий покинет команду

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в
Алексей Березуцкий.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

По моей информации, наиболее вероятным вариантом для ЦСКА является уход Василия Березуцкого, при этом Алексей может остаться в тренерском штабе Владимира Федотова, о назначении которого написал Иван.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что главный тренер «Сочи» Федотов подпишет контракт с ЦСКА.

По информации источника, официально об этом объявят на днях, скорее всего уже завтра.

Алексей Березуцкий
Василий Березуцкий
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
0
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