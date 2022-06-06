Алексей Березуцкий может войти в штаб Федотова в ЦСКА, Василий покинет команду

По моей информации, наиболее вероятным вариантом для ЦСКА является уход Василия Березуцкого, при этом Алексей может остаться в тренерском штабе Владимира Федотова, о назначении которого написал Иван.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что главный тренер «Сочи» Федотов подпишет контракт с ЦСКА.

По информации источника, официально об этом объявят на днях, скорее всего уже завтра.