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Сегодня, 12:22

Маркус Гисдоль покинул пост главного тренера «Локомотива»

«Локомотив» объявил об уходе Гисдоля с поста главного тренера
Виктория Кравченко
Маркус Гисдоль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Локомотив» на официальном сайте объявил об уходе Маркуса Гисдоля с поста главного тренера.

Марвин Комппер назначен исполняющим обязанности главного тренера, он будет готовить команду к ближайшим матчам в Кубке России и РПЛ.

52-летний немец возглавил московский клуб 10 ноября 2021 года, сменив на посту Марко Николича.

«Локомотив» после 18 туров чемпионата России набрал 28 очков и расположился на 7-м месте в турнирной таблице.

Источник: https://www.fclm.ru/ru/publications/news/25694
ФК Локомотив (Москва)
Маркус Гисдоль
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 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
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31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
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П
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Зенит

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Себастьян Шиманьски

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Динамо

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