Маркус Гисдоль покинул пост главного тренера «Локомотива»

«Локомотив» объявил об уходе Гисдоля с поста главного тренера

«Локомотив» на официальном сайте объявил об уходе Маркуса Гисдоля с поста главного тренера.

Марвин Комппер назначен исполняющим обязанности главного тренера, он будет готовить команду к ближайшим матчам в Кубке России и РПЛ.

52-летний немец возглавил московский клуб 10 ноября 2021 года, сменив на посту Марко Николича.

«Локомотив» после 18 туров чемпионата России набрал 28 очков и расположился на 7-м месте в турнирной таблице.