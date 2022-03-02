В департаменте судейства РФС будет новый руководитель? Вместо португальца Мелу Перейры наших арбитров может возглавить Карасев

Позиция ФИФА и УЕФА, отстранивших российские сборные и клубы от участия в международных турнирах, скажется на будущем футбольных арбитров.

Еврокубки и игры сборных

В сложившейся ситуации, связанной с логистическими и иными сложностями, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) воздержатся от назначения российских судей и инспекторов на матчи, проходящие под эгидой этих организаций.

«Отстранение, о котором было объявлено в понедельник, распространяется на российские команды и клубы, но не на официальных лиц матча, — сообщили сегодня ТАСС в пресс-службе УЕФА. — При этом, учитывая нынешние обстоятельства и трудности с поездками за границу, официальные лица матчей из России в настоящее время не назначаются на матчи под эгидой УЕФА».

Фактически у наших рефери сегодня есть возможность работать на внутренних соревнованиях, а также попытаться последовать примеру Сергея Иванова и судить игры, к примеру, в Саудовской Аравии, если оттуда последует приглашение.

Никто не исключит арбитров из листа ФИФА, но в ближайшее время в Западную Европу они не полетят.

Напомню, что в список ФИФА на 2022 год от России вошли 14 судей: Владислав Безбородов (впервые включен в 2009 году), Надежда Горинова (2021), Сергей Иванов (2014), Сергей Карасев (2010), Марина Крупская (2018), Евгений Кукуляк (2022), Павел Кукуян (2021), Кирилл Левников (2016), Алексей Матюнин (2017), Виталий Мешков (2012), Владимир Москалев (2019), Вера Опейкина (2015), Александра Пономарева (2016) и Анастасия Пустовойтова (2009).

В число ассистентов включены 16 человек: Егор Болховитин, Сабина Валиева, Андрей Веретешкин, Максим Гаврилин, Валерий Данченко, Игорь Демешко, Яна Елеференко, Екатерина Козырева, Екатерина Курочкина, Алексей Лунев, Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов, Юлия Петрова, Дмитрий Сафьян, Роман Усачев и Екатерина Чернова.

Видеоассистентами на международных матчах могли бы работать Иванов, Карасев, Мешков, Москалев.

Футзальные матчи вправе обслуживать Татьяна Болтнева, Ирина Великанова, Виталий Грошев, Григорий Зеленцов, Владимир Кадыков и Юрий Неверов. Международные игры в пляжном футболе разрешено судить Роману Борисову, Алексею Иванову, Виктору Листратову и Денису Смольянинову.

Карасев

Ближайший год обещал стать самым успешным в карьере Карасева. Он должен был работать в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы, имел все шансы получить назначение на решающий матч Лиги Европы или Лиги конференций. Сергей входил в предварительный список кандидатов на судейство финального турнира чемпионата мира-2022.

Очевидно, что весной он сосредоточится на работе в чемпионате России — в качестве судьи и видеоассистента. В еврокубках и на играх сборных его и его бригады не будет. Соответственно, Карасев выпадет из числа претендентов на поездку в Катар.

В июне Сергею исполнится 43 года. Он вполне может судить еще несколько лет. Но захочет ли — с учетом накопившейся психологической усталости?

Витор Мануэл Мелу Перейра

В связи с этим, предположу, возникнет вопрос о целесообразности работы в России португальца Витора Мануэла Мелу Перейры и его помощника из Финляндии Йоуни Хютия. Не знаю, есть ли у них намерение остаться в нашем футболе или же они уедут вслед за экс-тренером «Локомотива» Маркусом Гисдолем.

Но в любом случае их услуги становятся слишком дорогими — в сравнении с тем, что они способны дать нашим рефери.

Замена на местного специалиста

Сам собой напрашивается такой шаг: договориться о расставании с португальцем и финном и пригласить своего или даже своих. Ведь помимо Карасева в обозримом будущем завершит карьеру 49-летний Безбородов. Понятно, что он всячески оттягивает это событие, держит себя в отличной форме и может дать фору более молодым. Но вечно так продолжаться не будет.

Так может, использовать самых известных российских арбитров в иной роли — предложить им стать функционерами?