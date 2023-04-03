«А я вам говорил: не сравнивайте Соболева с Дзюбой. Разный уровень». Мнение Орлова

Известный комментатор Геннадий Орлов — о ярких событиях 21-го тура РПЛ.

— Если говорить о победе «Зенита» над «Уралом», то у меня возникает вопрос к трем защитникам команды Сергея Семака. Караваев, Родригао и Ренан почему-то терялись под прессингом «Урала». Кстати, то же самое можно было увидеть и в матче с «Химками». Эти игроки начинают волноваться, нервничать, ошибаются в передачах. В итоге плохо выводят свою команду из обороны. Большой процент брака, причем порой на ровном месте. Характерный момент. Родригао с мячом, на него бежит соперник, у бразильца было время, но он сразу отдал пас на правый фланг Караваеву. Мяч ушел в аут... Технический огрех. Эти футболисты чувствуют себя неуверенно. Проблема.

А как Ренан упустил игрока? Лишь Вендел в последний момент выбил мяч из-под ноги Ранджеловича, спас команду. Исправил грубую ошибку партнера. Ренану 19 лет. Неудивительно, что он пока еще допускает огрехи. В идеале — лучше подпускать его к играм постепенно. На 20, 30 минут, потом на тайм, потом на матч. Но есть ли ему альтернатива? Не уверен... Такая вот дилемма для Семака. Пока сзади все у «Зенита» довольно напряженно.

Конечно, по-прежнему сказывается отсутствие Барриоса. И мне сложно сказать, когда он вернется на поле. Против «Локомотива», наверное, не сыграет. Опорник еще не тренируется в общей группе.

Кассьерра — старая история... Никак не может забить. Зато как вошел в игру Сергеев! Два великолепных гола! Спасибо медицинскому штабу, который поставил Ивана на ноги.

Трудная, но красивая победа «Зенита». При этом надо отдать должное «Уралу». Я уже как-то вам говорил, что в нашей программе «Футбольная столица» мы проводим опрос и выявляем лучшего тренера месяца. В голосовании принимают участие Валерий Газзаев, Юрий Семин и Валерий Непомнящий. Так вот Юрий Палыч сделал выбор в пользу Виктора Гончаренко. Его главный аргумент — команда прогрессирует, сбалансирована. Газзаев назвал Семака, Непомнящий — Галактионова.

У «Зенита», как обычно, понравились Малком и Вендел. И конечно, здорово проявил себя Сергеев. Эта победа приблизила Питер к очередному золоту. Пожалуй, со стратегической точки зрения «Зенит» устроит и ничья в поединке с «Локомотивом».

Дзюба против «Зенита» — это, безусловно, яркая вывеска. Артем — молодец. Когда хорошо, тогда хорошо. Видно, что он нашел общий язык с тренером, ему там комфортно. Но и партнеры, надо сказать, у него классные. Какой сильный матч опять провел Пиняев! Выздоровел и набирает обороты Жемалетдинов. Барионов ожил. Симпатичная команда, способная многим потрепать нервы. Прибавляет и прибавляет. Если бы у железнодорожников после зимней паузы было побольше очков, они могли бы бороться даже за тройку.

Пиняев самый интересный сейчас крайний нападающий в РПЛ. Давно у нас таких не было. Я как-то сказал, что он напоминает мне Аршавина. Но это ни в коем случае не второй Аршавин, а первый Пиняев. Он еще будет прогрессировать. Данные у него очень хорошие. Пока мы даже не знаем потолок его возможностей.

Дзюба сейчас лучший нападающий в РПЛ? Ну конечно! Правда, и Сергеев тоже оформил дубль в этом туре. Показал, что в «Зените» тоже есть забивной форвард. Но Дзюба, безусловно, хорош. Даже пяткой уже забивает!

Ничья «Спартака» с «Ахматом». Москвичей подвела реализация. Но в целом красно-белые сейчас играют не так ярко и эффективно, как осенью. Сказывается молодость Абаскаля. Ему 33 года. Он никогда раньше в Европе не проводил такие длительные сборы. Для него это в новинку. 103 дня сборов... Ранее он в таком режиме не работал. Мне кажется, где-то допустил просчет. Игроки еще не набрали оптимальную форму. Потенциально, конечно, «Спартак» силен, но надо же забивать.

Помните, я вам говорил: не надо сравнивать Соболева с Дзюбой. Это разный уровень. Футбольные качества у Дзюбы гораздо выше. Соболев в одиночку не может решить исход встречи. Артем же забивает и так и эдак. Пока форвард «Локомотива» — герой. Ни убавить, ни прибавить.

Так что матч «Локомотив» — «Зенит» получится весьма интересным. Защитникам сине-бело-голубых придется попотеть, чтобы нейтрализовать такого Дзюбу — сейчас он представляет реальную угрозу.