«А я вам говорил: не сравнивайте Соболева с Дзюбой. Разный уровень». Мнение Орлова
— Если говорить о победе «Зенита» над «Уралом», то у меня возникает вопрос к трем защитникам команды Сергея Семака. Караваев, Родригао и Ренан почему-то терялись под прессингом «Урала». Кстати, то же самое можно было увидеть и в матче с «Химками». Эти игроки начинают волноваться, нервничать, ошибаются в передачах. В итоге плохо выводят свою команду из обороны. Большой процент брака, причем порой на ровном месте. Характерный момент. Родригао с мячом, на него бежит соперник, у бразильца было время, но он сразу отдал пас на правый фланг Караваеву. Мяч ушел в аут... Технический огрех. Эти футболисты чувствуют себя неуверенно. Проблема.
А как Ренан упустил игрока? Лишь Вендел в последний момент выбил мяч из-под ноги Ранджеловича, спас команду. Исправил грубую ошибку партнера. Ренану 19 лет. Неудивительно, что он пока еще допускает огрехи. В идеале — лучше подпускать его к играм постепенно. На 20, 30 минут, потом на тайм, потом на матч. Но есть ли ему альтернатива? Не уверен... Такая вот дилемма для Семака. Пока сзади все у «Зенита» довольно напряженно.
Конечно, по-прежнему сказывается отсутствие Барриоса. И мне сложно сказать, когда он вернется на поле. Против «Локомотива», наверное, не сыграет. Опорник еще не тренируется в общей группе.
Кассьерра — старая история... Никак не может забить. Зато как вошел в игру Сергеев! Два великолепных гола! Спасибо медицинскому штабу, который поставил Ивана на ноги.
Трудная, но красивая победа «Зенита». При этом надо отдать должное «Уралу». Я уже как-то вам говорил, что в нашей программе «Футбольная столица» мы проводим опрос и выявляем лучшего тренера месяца. В голосовании принимают участие Валерий Газзаев, Юрий Семин и Валерий Непомнящий. Так вот Юрий Палыч сделал выбор в пользу Виктора Гончаренко. Его главный аргумент — команда прогрессирует, сбалансирована. Газзаев назвал Семака, Непомнящий — Галактионова.
У «Зенита», как обычно, понравились Малком и Вендел. И конечно, здорово проявил себя Сергеев. Эта победа приблизила Питер к очередному золоту. Пожалуй, со стратегической точки зрения «Зенит» устроит и ничья в поединке с «Локомотивом».
Дзюба против «Зенита» — это, безусловно, яркая вывеска. Артем — молодец. Когда хорошо, тогда хорошо. Видно, что он нашел общий язык с тренером, ему там комфортно. Но и партнеры, надо сказать, у него классные. Какой сильный матч опять провел Пиняев! Выздоровел и набирает обороты Жемалетдинов. Барионов ожил. Симпатичная команда, способная многим потрепать нервы. Прибавляет и прибавляет. Если бы у железнодорожников после зимней паузы было побольше очков, они могли бы бороться даже за тройку.
Пиняев самый интересный сейчас крайний нападающий в РПЛ. Давно у нас таких не было. Я как-то сказал, что он напоминает мне Аршавина. Но это ни в коем случае не второй Аршавин, а первый Пиняев. Он еще будет прогрессировать. Данные у него очень хорошие. Пока мы даже не знаем потолок его возможностей.
Дзюба сейчас лучший нападающий в РПЛ? Ну конечно! Правда, и Сергеев тоже оформил дубль в этом туре. Показал, что в «Зените» тоже есть забивной форвард. Но Дзюба, безусловно, хорош. Даже пяткой уже забивает!
Ничья «Спартака» с «Ахматом». Москвичей подвела реализация. Но в целом красно-белые сейчас играют не так ярко и эффективно, как осенью. Сказывается молодость Абаскаля. Ему 33 года. Он никогда раньше в Европе не проводил такие длительные сборы. Для него это в новинку. 103 дня сборов... Ранее он в таком режиме не работал. Мне кажется, где-то допустил просчет. Игроки еще не набрали оптимальную форму. Потенциально, конечно, «Спартак» силен, но надо же забивать.
Помните, я вам говорил: не надо сравнивать Соболева с Дзюбой. Это разный уровень. Футбольные качества у Дзюбы гораздо выше. Соболев в одиночку не может решить исход встречи. Артем же забивает и так и эдак. Пока форвард «Локомотива» — герой. Ни убавить, ни прибавить.
Так что матч «Локомотив» — «Зенит» получится весьма интересным. Защитникам сине-бело-голубых придется попотеть, чтобы нейтрализовать такого Дзюбу — сейчас он представляет реальную угрозу.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|
5
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|21
|2
|11
|8
|27-39
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|21
|2
|4
|15
|13-35
|10
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|- : -
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|- : -
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|- : -
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4