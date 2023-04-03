Футболиста «Урала» Влута приговорили к двум с половиной годам тюрьмы. По его вине погиб ребенок
Рай Влут — один из самых ярких легионеров «Урала». Он присоединился к команде только в сентябре, но успел забить несколько важнейших голов — дважды оформлял победные мячи в ворота «Ростова», отличался с «Сочи» и «Торпедо». До этого он провел прекрасный отрезок за «Астану», так что к его футбольным качествам минимум вопросов. Но вот биография хромает.
14 ноября 2021 года, еще играя в Нидерландах, Влут в компании с товарищем устроил ДТП, которое привело к гибели 4-летнего ребенка. Экспертиза показала, что футболист был пьян, а его машина двигалась со скоростью 203 км/час. Поначалу вину на себя взял пассажир — но, как писали местные СМИ, когда Рай узнал о последствиях, то решил во всем признаться.
Но оставаться в Нидерландах не стал. Клуб, в котором Влут играл на тот момент («Хераклес»), после публикации подробностей про скорость движения и алкоголь быстро отказался от поддержки игрока и даже не стал требовать деньги за его трансфер. Полузащитник бесплатно ушел в «Астану».
Там он провел отличный отрезок — в 19 матчах за клуб из Казахстана оформил 7+2 по «гол + пас». Это привлекло внимание «Урала», и в начале сентября 2022-го Влут переехал в Екатеринбург за 250 тысяч евро.
Параллельно шел судебный процесс. Хотя Рай и переехал в Россию (что давало почву для сомнений о том, собирается ли он исполнять потенциальный приговор), он неоднократно заявлял: скрываться от правосудия не намерен, прятаться в России — тоже, поэтому готов к любому исходу событий.
Слова полузащитник подкрепил делами — в марте он действительно побывал в Нидерландах на слушаниях, однако позже вернулся в Екатеринбург. Суд проходил без него — там Влута приговорили к двум с половиной годам лишения свободы.
Нидерландская пресса сообщает детали приговора: Рай получил такое небольшое наказание потому, что искренне раскаялся, не скрывался и, что самое странное, «получил урон карьере из-за повышенного внимания медиа к ходу расследования». Дополнительно футболист был лишен прав на четыре года — за то, что пьяным сел за руль.
Вряд ли кто-то остался доволен приговором — мать погибшего Джио Руса ранее требовала, чтобы футболиста вообще не выпускали из страны, но с этим не согласился суд. А в окружении Влута уже заявили, что тот будет подавать апелляцию — счел приговор слишком суровым. Пока же, по словам президента «Урала» Григория Иванова, Рай продолжает подготовку к матчам.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|
5
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|21
|2
|11
|8
|27-39
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|21
|2
|4
|15
|13-35
|10
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|- : -
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|- : -
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|- : -
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|Г
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Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
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Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
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Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4