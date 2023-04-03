Футболиста «Урала» Влута приговорили к двум с половиной годам тюрьмы. По его вине погиб ребенок

Устроил пьяное ДТП в Нидерландах.

Рай Влут — один из самых ярких легионеров «Урала». Он присоединился к команде только в сентябре, но успел забить несколько важнейших голов — дважды оформлял победные мячи в ворота «Ростова», отличался с «Сочи» и «Торпедо». До этого он провел прекрасный отрезок за «Астану», так что к его футбольным качествам минимум вопросов. Но вот биография хромает.

14 ноября 2021 года, еще играя в Нидерландах, Влут в компании с товарищем устроил ДТП, которое привело к гибели 4-летнего ребенка. Экспертиза показала, что футболист был пьян, а его машина двигалась со скоростью 203 км/час. Поначалу вину на себя взял пассажир — но, как писали местные СМИ, когда Рай узнал о последствиях, то решил во всем признаться.

Но оставаться в Нидерландах не стал. Клуб, в котором Влут играл на тот момент («Хераклес»), после публикации подробностей про скорость движения и алкоголь быстро отказался от поддержки игрока и даже не стал требовать деньги за его трансфер. Полузащитник бесплатно ушел в «Астану».

Рай Влут. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Там он провел отличный отрезок — в 19 матчах за клуб из Казахстана оформил 7+2 по «гол + пас». Это привлекло внимание «Урала», и в начале сентября 2022-го Влут переехал в Екатеринбург за 250 тысяч евро.

Параллельно шел судебный процесс. Хотя Рай и переехал в Россию (что давало почву для сомнений о том, собирается ли он исполнять потенциальный приговор), он неоднократно заявлял: скрываться от правосудия не намерен, прятаться в России — тоже, поэтому готов к любому исходу событий.

Слова полузащитник подкрепил делами — в марте он действительно побывал в Нидерландах на слушаниях, однако позже вернулся в Екатеринбург. Суд проходил без него — там Влута приговорили к двум с половиной годам лишения свободы.

Нидерландская пресса сообщает детали приговора: Рай получил такое небольшое наказание потому, что искренне раскаялся, не скрывался и, что самое странное, «получил урон карьере из-за повышенного внимания медиа к ходу расследования». Дополнительно футболист был лишен прав на четыре года — за то, что пьяным сел за руль.

Вряд ли кто-то остался доволен приговором — мать погибшего Джио Руса ранее требовала, чтобы футболиста вообще не выпускали из страны, но с этим не согласился суд. А в окружении Влута уже заявили, что тот будет подавать апелляцию — счел приговор слишком суровым. Пока же, по словам президента «Урала» Григория Иванова, Рай продолжает подготовку к матчам.