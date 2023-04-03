Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:00

У «Спартака» проблемы — закончился фарт, Промес травмирован. Карпин — новый фаворит на топ-2?

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Реплика Леонида Волотко о ключевом сюжете РПЛ.

Битва за серебро с первого же тура воспринималась как главная интрига сезона — и пока она превосходит ожидания. В падение «Зенита» на дистанции не верилось даже после провала в Химках на старте, а на второе место было столько претендентов, что мы чуть ли не ежемесячно меняли фаворита. Сначала восхищались ЦСКА Владимира Федотова. Затем переключились на «Спартак», где Гильермо Абаскаль за месяц добился тактического ренессанса. Наблюдали за «Динамо», которое постоянно буксует при Славише Йокановиче, но не отпускает конкурентов слишком далеко. И рассуждали, в какой момент из тройки выпадет «Ростов».

Владимир Ильин против Томаша Тавареша. Мозес вернулся, но «Спартак» не дожал «Ахмат». Красно-белые снова без победы

А перед рестартом РПЛ даже прикидывали расклады, при которых чемпион весной посыплется. Помните же аргументы про то, как хорошо выглядели красно-белые на турнире в Абу-Даби, а вот Сергей Семак завалил сборы завершившиеся ничьей с «Уралом» и поражением от «Сепахана»? В итоге Петербургу даже не дали шанса облажаться — «Спартак» увеличил отставание в первом же туре после возобновления премьер-лиги, а к апрелю выдал серию, с которой обычно начинаются разговоры о кризисе.

Но так ли все критично? Да, претендент на золото (даже теоретический) не может позволить себе терять очки дома против «Урала» и «Ахмата», а между этим проваливаться в Оренбурге. Но есть ли что предъявить Абаскалю по игре, кроме проблем с реализацией и вынужденного примитивизма в атаке, когда соперник обороняется низким блоком? К тому же во встрече с екатеринбуржцами не засчитали чистый гол Соболева из-за технической ошибки арбитра Виталия Мешкова (его хватило бы для победы), а в эту субботу один из лучших матчей в карьере выдал вратарь Георгий Шелия. Даже кошмара с «Оренбургом» можно было бы избежать, реализуй Шамар Николсон хотя бы половину шансов.

Это не попытка оправдывать Абаскаля, но мне правда сложно представить, сколько еще моментов нужно создать для трех очков в игре с «Ахматом». В «Спартаке» будто поверили, что кураж и фарт первой части сезона станут длиться вечно. И когда теперь на поле что-то не получается, а голы не даются так же легко, как раньше, начинаются паника и нервный поиск плана Б.

Сейчас резервным вариантом стал Промес на замене — и, кажется, именно в этом моменте штаб Абаскаля допустил ключевую ошибку, последствия которой только предстоит осознать. Сейчас мы можем лишь догадываться о полной хронологии событий, но если в клубе еще до стартового свистка знали о повреждении Квинси, зачем рисковали и выпускали его во втором тайме? К этому времени «Спартак» уже загнал соперника в штрафную, создавал моменты — ход матча не требовалось переворачивать. В итоге Промес за пару минут усугубил травму и, по информации «СЭ», вылетел минимум на две-три недели из-за проблем с икроножной мышцей.

Отсутствие Квинси, а не победы над «Ахматом», — вот настоящая проблема Абаскаля. Особенно учитывая календарь: впереди кубковый выезд к «Уралу», дерби с «Динамо» и «Торпедо». А дальше — «Краснодар» и «Ростов», который к тому моменту способен оторваться слишком далеко.

Валерий Карпин ежегодно выслушивает, что он хронически заваливает зимние сборы, а его команды валятся весной. В 2014-м на этом настаивал даже Леонид Федун, который так мотивировал решение об увольнении тренера «Спартака»: «Провалили подготовительный период, он был короче, чем у других, — и это не в первый раз. Команда оказалась физически не готова: 30 минут отбегали, дальше уже уставшие. У меня претензии не к тренеру по физподготовке, а к главному. За все отвечает он», — уверял экс-владелец красно-белых после ничьей с «Анжи» (2:2).

Евгений Чернов празднует забитый гол в&nbsp;ворота &laquo;Торпедо&raquo;. «Ростов» на жилах уходит в отрыв от «Спартака». Чернов забил с 30 метров

Теперь «Ростов» стал худшей командой зимнего турнира в Эмиратах (3 поражения в 3 матчах и 0 забитых мячей), а к свежим тезисам о провальном межсезонье, сформировавшимся после вылета из Кубка и поражения от «Локомотива», добавилась критика сборной России.

На протяжении двух недель Карпин выслушивал вопросы о готовности уйти в отставку, а также об отсутствии мотивации у футболистов и желания у тренера работать в команде. Но россияне сделали ничью с участником ЧМ-2022 Ираном (1:1) в гостях и победили Ирак (2:0) дома. А вернувшись в клуб, в меньшинстве грохнул «Торпедо», увеличив отрыв в борьбе за второе место. Теперь дончане, а не «Спартак», главные преследователи «Зенита».

Да, шансы на чемпионство — лишь математические, а в битве за топ-2 «Ростов» не факт, что явный фаворит. Но атаковать Карпина в сборной и не воспринимать в тройке РПЛ на фоне таких результатов — просто неправильно. И некрасиво.

Валерий Карпин
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
9
22
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Российская шпажистка Муртазаева о поддержке иностранных соперников: «Говорят, что скучают»
«Ростов» на жилах уходит в отрыв от «Спартака». Чернов забил с 30 метров
Число пострадавших при взрыве Петербурге возросло до 30
УПЦ сообщила о госпитализации одного из глумившихся над певчей лавры
Политолог назвал взрыв в Петербурге отвлечением внимания от событий на Украине
В Петербурге задержали подозреваемую в причастности к убийству Татарского
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: «Динамо» — «Сочи» «Факел» — ЦСКА и другие матчи
Байрамян назвал заслуженной победу «Ростова» над «Торпедо»
Стало известно, когда Юран возглавит «Пари НН»
В «Химках» пословицей ответили на вопрос о возможном увольнении Гогниева
РПЛ, результаты 21-го тура: «Ростов» победил «Торпедо», «Краснодар» разгромил «Химки»
Гендиректор «Химок» Оленев — о поражении от «Краснодара»: «Удаление спутало все карты»
«Химки» не будут обращаться в ЭСК РФС по итогам матча с «Краснодаром»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ростов» на жилах уходит в отрыв от «Спартака». Чернов забил с 30 метров
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.04 14:00
Динамо – Сочи
 0 : 2
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 0 : 4
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 0 : 0
1.04 19:00
Зенит – Урал
 2 : 0
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 1 : 1
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 0 : 6
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 0 : 2
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 2 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 19 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости