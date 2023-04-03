У «Спартака» проблемы — закончился фарт, Промес травмирован. Карпин — новый фаворит на топ-2?

Реплика Леонида Волотко о ключевом сюжете РПЛ.

Битва за серебро с первого же тура воспринималась как главная интрига сезона — и пока она превосходит ожидания. В падение «Зенита» на дистанции не верилось даже после провала в Химках на старте, а на второе место было столько претендентов, что мы чуть ли не ежемесячно меняли фаворита. Сначала восхищались ЦСКА Владимира Федотова. Затем переключились на «Спартак», где Гильермо Абаскаль за месяц добился тактического ренессанса. Наблюдали за «Динамо», которое постоянно буксует при Славише Йокановиче, но не отпускает конкурентов слишком далеко. И рассуждали, в какой момент из тройки выпадет «Ростов».

А перед рестартом РПЛ даже прикидывали расклады, при которых чемпион весной посыплется. Помните же аргументы про то, как хорошо выглядели красно-белые на турнире в Абу-Даби, а вот Сергей Семак завалил сборы завершившиеся ничьей с «Уралом» и поражением от «Сепахана»? В итоге Петербургу даже не дали шанса облажаться — «Спартак» увеличил отставание в первом же туре после возобновления премьер-лиги, а к апрелю выдал серию, с которой обычно начинаются разговоры о кризисе.

Но так ли все критично? Да, претендент на золото (даже теоретический) не может позволить себе терять очки дома против «Урала» и «Ахмата», а между этим проваливаться в Оренбурге. Но есть ли что предъявить Абаскалю по игре, кроме проблем с реализацией и вынужденного примитивизма в атаке, когда соперник обороняется низким блоком? К тому же во встрече с екатеринбуржцами не засчитали чистый гол Соболева из-за технической ошибки арбитра Виталия Мешкова (его хватило бы для победы), а в эту субботу один из лучших матчей в карьере выдал вратарь Георгий Шелия. Даже кошмара с «Оренбургом» можно было бы избежать, реализуй Шамар Николсон хотя бы половину шансов.

Это не попытка оправдывать Абаскаля, но мне правда сложно представить, сколько еще моментов нужно создать для трех очков в игре с «Ахматом». В «Спартаке» будто поверили, что кураж и фарт первой части сезона станут длиться вечно. И когда теперь на поле что-то не получается, а голы не даются так же легко, как раньше, начинаются паника и нервный поиск плана Б.

Сейчас резервным вариантом стал Промес на замене — и, кажется, именно в этом моменте штаб Абаскаля допустил ключевую ошибку, последствия которой только предстоит осознать. Сейчас мы можем лишь догадываться о полной хронологии событий, но если в клубе еще до стартового свистка знали о повреждении Квинси, зачем рисковали и выпускали его во втором тайме? К этому времени «Спартак» уже загнал соперника в штрафную, создавал моменты — ход матча не требовалось переворачивать. В итоге Промес за пару минут усугубил травму и, по информации «СЭ», вылетел минимум на две-три недели из-за проблем с икроножной мышцей.

Отсутствие Квинси, а не победы над «Ахматом», — вот настоящая проблема Абаскаля. Особенно учитывая календарь: впереди кубковый выезд к «Уралу», дерби с «Динамо» и «Торпедо». А дальше — «Краснодар» и «Ростов», который к тому моменту способен оторваться слишком далеко.

Валерий Карпин ежегодно выслушивает, что он хронически заваливает зимние сборы, а его команды валятся весной. В 2014-м на этом настаивал даже Леонид Федун, который так мотивировал решение об увольнении тренера «Спартака»: «Провалили подготовительный период, он был короче, чем у других, — и это не в первый раз. Команда оказалась физически не готова: 30 минут отбегали, дальше уже уставшие. У меня претензии не к тренеру по физподготовке, а к главному. За все отвечает он», — уверял экс-владелец красно-белых после ничьей с «Анжи» (2:2).

Теперь «Ростов» стал худшей командой зимнего турнира в Эмиратах (3 поражения в 3 матчах и 0 забитых мячей), а к свежим тезисам о провальном межсезонье, сформировавшимся после вылета из Кубка и поражения от «Локомотива», добавилась критика сборной России.

На протяжении двух недель Карпин выслушивал вопросы о готовности уйти в отставку, а также об отсутствии мотивации у футболистов и желания у тренера работать в команде. Но россияне сделали ничью с участником ЧМ-2022 Ираном (1:1) в гостях и победили Ирак (2:0) дома. А вернувшись в клуб, в меньшинстве грохнул «Торпедо», увеличив отрыв в борьбе за второе место. Теперь дончане, а не «Спартак», главные преследователи «Зенита».

Да, шансы на чемпионство — лишь математические, а в битве за топ-2 «Ростов» не факт, что явный фаворит. Но атаковать Карпина в сборной и не воспринимать в тройке РПЛ на фоне таких результатов — просто неправильно. И некрасиво.