ФИФА разрешила иностранцам приостанавливать контракты с клубами из России. Что это значит

Разбираем ситуацию.

Что случилось

В понедельник вечером ФИФА после «согласования с УЕФА и консультаций с различными заинтересованными сторонами» приняла решение временно изменить свой «Регламент по статусу и трансферу футболистов» для обеспечения правовой определенности и ясности по ряду вопросов.

Главное в решении, что касается российских клубов, — иностранным игрокам и тренерам разрешено приостанавливать действие своих контрактов. Вот что говорится в релизе на официальном сайте ФИФА:

«В целях облегчения отъезда иностранных игроков и тренеров из России в случае, если клубы не достигнут взаимного соглашения со своими иностранными игроками и тренерами до 10 марта 2022 года включительно и если иное не согласовано в письменной форме, иностранные игроки и тренеры будут иметь право в одностороннем порядке приостановить действие своих трудовых договоров с клубами, аффилированными с РФС, до конца сезона в России (30 июня 2022 года).

Приостановление действия контракта в соответствии с пунктами выше будет означать, что игроки и тренеры будут считаться «без контракта» до 30 июня 2022 года и, следовательно, смогут подписать договор с другим клубом без каких-либо последствий».

Срок, до которого иностранный футболист или тренер могут приостановить действие контракта с российским клубом, — 7 апреля.

Как это работает

Если раньше иностранный игрок или тренер хотел уехать из России, но не мог договориться о разрыве договора со своим клубом, то после 10 марта это возможно сделать на основании поправки, принятой ФИФА, — его трудовое соглашение станет считаться приостановленным в одностороннем порядке.

При этом важно помнить, что действие контракта может быть приостановлено только до конца сезона в России — 30 июня 2022 года. Начиная же с 1 июля все возвращается на свои места: трудовой договор снова считается действительным. Если, конечно, к тому времени ФИФА не примет какие-то новые решения.

На практике это может выглядеть так: футболист Х решил приостановить свое соглашение с российским клубом, заключил договор до конца сезона с командой Y из другой страны, а по окончании сезона вернулся обратно. Получается как бы аренда на два — два с половиной месяца.

Прецеденты

3 марта «Краснодар» на своем официальном сайте объявил, что «по просьбе игроков приостановил действие контрактов следующих футболистов: Вандерсон Масиэл, Кайо, Эрик Бутхейм, Кристиан Рамирес, Хуниор Алонсо, Джон Кордоба, Виктор Классон и Реми Кабелла». В заявлении подчеркивалось, что «игроки покинули расположение клуба и будут тренироваться самостоятельно, при этом их контракты будут действительны».

А позднее «Краснодар» объявил о расторжении договора с Классоном.

Кто уже уехал из РПЛ и кто остался

Подробнее об этом можно прочитать тут. Массового исхода легионеров из России не случилось. Посмотрим, как станет развиваться ситуация в дальнейшем.