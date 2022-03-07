ФИФА разрешила иностранцам приостанавливать контракты с клубами из России. Что это значит
Что случилось
В понедельник вечером ФИФА после «согласования с УЕФА и консультаций с различными заинтересованными сторонами» приняла решение временно изменить свой «Регламент по статусу и трансферу футболистов» для обеспечения правовой определенности и ясности по ряду вопросов.
Главное в решении, что касается российских клубов, — иностранным игрокам и тренерам разрешено приостанавливать действие своих контрактов. Вот что говорится в релизе на официальном сайте ФИФА:
«В целях облегчения отъезда иностранных игроков и тренеров из России в случае, если клубы не достигнут взаимного соглашения со своими иностранными игроками и тренерами до 10 марта 2022 года включительно и если иное не согласовано в письменной форме, иностранные игроки и тренеры будут иметь право в одностороннем порядке приостановить действие своих трудовых договоров с клубами, аффилированными с РФС, до конца сезона в России (30 июня 2022 года).
Приостановление действия контракта в соответствии с пунктами выше будет означать, что игроки и тренеры будут считаться «без контракта» до 30 июня 2022 года и, следовательно, смогут подписать договор с другим клубом без каких-либо последствий».
Срок, до которого иностранный футболист или тренер могут приостановить действие контракта с российским клубом, — 7 апреля.
Как это работает
Если раньше иностранный игрок или тренер хотел уехать из России, но не мог договориться о разрыве договора со своим клубом, то после 10 марта это возможно сделать на основании поправки, принятой ФИФА, — его трудовое соглашение станет считаться приостановленным в одностороннем порядке.
При этом важно помнить, что действие контракта может быть приостановлено только до конца сезона в России — 30 июня 2022 года. Начиная же с 1 июля все возвращается на свои места: трудовой договор снова считается действительным. Если, конечно, к тому времени ФИФА не примет какие-то новые решения.
На практике это может выглядеть так: футболист Х решил приостановить свое соглашение с российским клубом, заключил договор до конца сезона с командой Y из другой страны, а по окончании сезона вернулся обратно. Получается как бы аренда на два — два с половиной месяца.
Прецеденты
3 марта «Краснодар» на своем официальном сайте объявил, что «по просьбе игроков приостановил действие контрактов следующих футболистов: Вандерсон Масиэл, Кайо, Эрик Бутхейм, Кристиан Рамирес, Хуниор Алонсо, Джон Кордоба, Виктор Классон и Реми Кабелла». В заявлении подчеркивалось, что «игроки покинули расположение клуба и будут тренироваться самостоятельно, при этом их контракты будут действительны».
А позднее «Краснодар» объявил о расторжении договора с Классоном.
Кто уже уехал из РПЛ и кто остался
Подробнее об этом можно прочитать тут. Массового исхода легионеров из России не случилось. Посмотрим, как станет развиваться ситуация в дальнейшем.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|13
|5
|2
|49-22
|44
|
2
|Динамо
|20
|12
|3
|5
|36-22
|39
|
3
|Сочи
|20
|12
|1
|7
|33-21
|37
|
4
|ЦСКА
|20
|11
|3
|6
|24-16
|36
|
5
|Краснодар
|19
|9
|5
|5
|31-19
|32
|
6
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|27-21
|31
|
7
|Ахмат
|20
|10
|0
|10
|27-27
|30
|
8
|Кр. Советов
|19
|8
|4
|7
|24-20
|28
|
9
|Спартак
|20
|7
|5
|8
|22-28
|26
|
10
|Рубин
|20
|7
|4
|9
|27-31
|25
|
11
|Н. Новгород
|20
|6
|4
|10
|19-31
|22
|
12
|Арсенал
|20
|5
|5
|10
|23-39
|20
|
13
|Урал
|20
|4
|7
|9
|13-21
|19
|
14
|Ростов
|19
|4
|6
|9
|30-36
|18
|
15
|Уфа
|20
|3
|7
|10
|18-30
|16
|
16
|Химки
|20
|2
|8
|10
|18-37
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7