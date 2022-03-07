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7 марта, 23:30

ФИФА разрешила иностранцам приостанавливать контракты с клубами из России. Что это значит

ФИФА разрешила игрокам клубов РПЛ покинуть Россию и остановить действие контрактов
Отдел футбола «СЭ»
Футболисты «Краснодара».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Разбираем ситуацию.

Что случилось

В понедельник вечером ФИФА после «согласования с УЕФА и консультаций с различными заинтересованными сторонами» приняла решение временно изменить свой «Регламент по статусу и трансферу футболистов» для обеспечения правовой определенности и ясности по ряду вопросов.

Главное в решении, что касается российских клубов, — иностранным игрокам и тренерам разрешено приостанавливать действие своих контрактов. Вот что говорится в релизе на официальном сайте ФИФА:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)

«В целях облегчения отъезда иностранных игроков и тренеров из России в случае, если клубы не достигнут взаимного соглашения со своими иностранными игроками и тренерами до 10 марта 2022 года включительно и если иное не согласовано в письменной форме, иностранные игроки и тренеры будут иметь право в одностороннем порядке приостановить действие своих трудовых договоров с клубами, аффилированными с РФС, до конца сезона в России (30 июня 2022 года).

Приостановление действия контракта в соответствии с пунктами выше будет означать, что игроки и тренеры будут считаться «без контракта» до 30 июня 2022 года и, следовательно, смогут подписать договор с другим клубом без каких-либо последствий».

Срок, до которого иностранный футболист или тренер могут приостановить действие контракта с российским клубом, 7 апреля.

 
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Как это работает

Если раньше иностранный игрок или тренер хотел уехать из России, но не мог договориться о разрыве договора со своим клубом, то после 10 марта это возможно сделать на основании поправки, принятой ФИФА, — его трудовое соглашение станет считаться приостановленным в одностороннем порядке.

При этом важно помнить, что действие контракта может быть приостановлено только до конца сезона в России — 30 июня 2022 года. Начиная же с 1 июля все возвращается на свои места: трудовой договор снова считается действительным. Если, конечно, к тому времени ФИФА не примет какие-то новые решения.

На практике это может выглядеть так: футболист Х решил приостановить свое соглашение с российским клубом, заключил договор до конца сезона с командой Y из другой страны, а по окончании сезона вернулся обратно. Получается как бы аренда на два — два с половиной месяца.

 
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Прецеденты

3 марта «Краснодар» на своем официальном сайте объявил, что «по просьбе игроков приостановил действие контрактов следующих футболистов: Вандерсон Масиэл, Кайо, Эрик Бутхейм, Кристиан Рамирес, Хуниор Алонсо, Джон Кордоба, Виктор Классон и Реми Кабелла». В заявлении подчеркивалось, что «игроки покинули расположение клуба и будут тренироваться самостоятельно, при этом их контракты будут действительны».

А позднее «Краснодар» объявил о расторжении договора с Классоном.

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Кто уже уехал из РПЛ и кто остался

Подробнее об этом можно прочитать тут. Массового исхода легионеров из России не случилось. Посмотрим, как станет развиваться ситуация в дальнейшем.

Виктор Классон
Кристиан Рамирес
Реми Кабелла
РПЛ
РФС
ФК Краснодар
УЕФА
ФИФА
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82
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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Н. Новгород – Урал
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Химки – Динамо
 0 : 3
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Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
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 3 : 2
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Краснодар

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Артем Дзюба

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 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
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