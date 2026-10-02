ISU предоставил нейтральный статус российским фигуристам Савосину и Самсонову
Международный союз конькобежцев (ISU) предоставил нейтральные статусы российским фигуристам Роману Савосину и Даниилу Самсонову.
Соответствующая информация появилась на официальном сайте ISU.
Оба российских фигуриста выступают в одиночном катании. Они тренируются в группе Светланы Соколовской.
26-летний Савосин — серебряный призер чемпионата мира среди юниоров 2019 года.
21-летний Самсонов — бронзовый призер юношеской Олимпиады-2020 и финала Гран-при среди юниоров 2019 года.
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