Лыжи
Олимпиада Кубок мира Чемпионат мира Кубок России Чемпионат России
Новости
Уведомления
Главная
Лыжные гонки
Cавелий Коростелев уверен, что получит нейтральный статус

Коростелев: «На 99,9 процента уверен, что получу нейтральный статус. Возможно, они потеряли мою заявку»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российский лыжник Савелий Коростелев выразил уверенность, что получит нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

1 октября FIS предоставила нейтральный статус 19 российским спортсменам. В списке не оказалось Коростелева.

Дарья Непряева.Есть Непряева и Волков, но нет Коростелева. FIS опубликовала список лыжников с нейтральным статусом

«Я уверен на 99,9 процента, что получу нейтральный статус. Возможно, это просто небольшая бюрократическая заминка. Они [FIS] получили много заявок на нейтральный статус. Может быть, после того как СМИ обратили на это внимание, процесс пойдет быстрее.

Критерии для российских спортсменов стали более мягкими, поэтому я уверен, что одобрят еще больше человек. Мы уже видели два новых имени — спортсменов, которым в прошлом году отказали, а теперь допустили.

Я поговорил со своим тренером, и мы просто сказали, что все нормально. Возможно, они потеряли мою заявку или еще не увидели мое письмо«, — приводит слова Коростелева шведское издание SVT.

В прошедшем сезоне из российских лыжников нейтральный статус получили только Коростелев и Дарья Непряева. Они приняли участие в зимних Олимпийских играх и нескольких этапах Кубка мира.

Коростелев занял третье место на этапе Кубка мира в Финляндии в гонке с раздельным стартом. На Олимпиаде он занял четвертое место в скиатлоне.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Савелий Коростелев
Читайте также
У звездного соперника Большунова обнаружили рак. Недавно у него родился третий ребенок
Расплата за психический срыв. Медведев теряет 200 тысяч долларов и рискует не попасть на итоговый турнир: что грозит российскому теннисисту
Олег Романцев: «Дзюбы будет не хватать. Но мне кажется, он еще не сказал последнего слова»
Популярное видео
Синицина и Кацалапов — в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ»
Синицина и Кацалапов — в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ»
ЦСКА не остановить. Зачем Гусеву «Сочи». Кузнецов покинул «Сибирь»
ЦСКА не остановить. Зачем Гусеву «Сочи». Кузнецов покинул «Сибирь»
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Франция — Бельгия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Франция — Бельгия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Италия — Турция: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Италия — Турция: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Каменев поехал в ECHL. Русские новички в Америке
Каменев поехал в ECHL. Русские новички в Америке
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
Португалия — Норвегия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Португалия — Норвегия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Сербия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Сербия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Дания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Дания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Греция — Германия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Греция — Германия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Волга»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Волга»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ
«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Испания — Чехия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Испания — Чехия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Англия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Англия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Гусев в «Сочи». Кризис «Спартака»
Гусев в «Сочи». Кризис «Спартака»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Франция — Италия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Франция — Италия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Турция: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Турция: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: вопрос снятия международных санкций, возвращение флага и гимна РФ в Европе и всем мире
Вяльбе заявила, что не будет подавать документы на нейтральный статус
Коростелев получил нейтральный статус
CAS не получил апелляцию от Валиевой по истечении срока подачи на отзыв нейтрального статуса
Глава Всероссийской федерации волейбола: «Говорить о потерянном поколении я бы все-таки не стал»
Станислав Шевченко: «Сборная России должна ехать на Лигу наций основным составом»
Станислав Шевченко: «Все эти годы мы готовились к возвращению и просто продолжали работать»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

У трехкратного олимпийского чемпиона Нисканена обнаружили рак кожи

Свищев о финансовых проблемах FIS: «От ее политики зависит развитие целого ряда видов спорта»
Новости
RSS RSS
Все новости