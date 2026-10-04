Коростелев: «На 99,9 процента уверен, что получу нейтральный статус. Возможно, они потеряли мою заявку»

Российский лыжник Савелий Коростелев выразил уверенность, что получит нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

1 октября FIS предоставила нейтральный статус 19 российским спортсменам. В списке не оказалось Коростелева.

«Я уверен на 99,9 процента, что получу нейтральный статус. Возможно, это просто небольшая бюрократическая заминка. Они [FIS] получили много заявок на нейтральный статус. Может быть, после того как СМИ обратили на это внимание, процесс пойдет быстрее.

Критерии для российских спортсменов стали более мягкими, поэтому я уверен, что одобрят еще больше человек. Мы уже видели два новых имени — спортсменов, которым в прошлом году отказали, а теперь допустили.

Я поговорил со своим тренером, и мы просто сказали, что все нормально. Возможно, они потеряли мою заявку или еще не увидели мое письмо«, — приводит слова Коростелева шведское издание SVT.

В прошедшем сезоне из российских лыжников нейтральный статус получили только Коростелев и Дарья Непряева. Они приняли участие в зимних Олимпийских играх и нескольких этапах Кубка мира.

Коростелев занял третье место на этапе Кубка мира в Финляндии в гонке с раздельным стартом. На Олимпиаде он занял четвертое место в скиатлоне.

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