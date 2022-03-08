ФИФА ввела санкции против российского футбола. Но они вряд ли сработают
Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке приостанавливать контракты с российскими клубами и подписывать соглашения сроком до 30 июня 2022 года с зарубежными командами, сообщается на официальном сайте организации.
Отмечается, что иностранные коллективы имеют право до 7 апреля включить в заявку футболистов, выступающих в РФ. Один клуб не сможет заключить краткосрочные договоры более чем с двумя такими игроками.
Казалось бы, очередной мощный удар по РПЛ, но на самом деле все не так страшно. Дело в формулировке о приостановке контрактов, а не об их разрыве. Ведь ранее много говорилось о худшем варианте — одностороннем прекращении трудовых отношений по инициативе футболистов и тренеров. Якобы его лоббирует Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro), а хорватское издание Jutarnij list утверждало, что именно такое решение и последует.
Это был бы мощный удар по российскому футболу. Представьте, что участники РПЛ платили бы немалые суммы за Малкома, Вендела, Клаудиньо, Шиманьски, Промеса и Эджуке, а потом в одночасье лишались бы своих активов без всякой компенсации. Под такое крайне сложно было бы подвести правовую основу.
ФИФА не пошла на поводу ни у кого. Вообще, есть ощущение, что эта организация симпатизирует России. Да, объявлено об отстранении от международных матчей «до дальнейших уведомлений». Поляки, шведы и чехи уже заявили, что не станут проводить в марте стыковые матчи ЧМ-2022 с нашей сборной. Но решения участникам ФИФА до сих пор не разослала. «Дальнейшие уведомления» могут последовать в любой момент, а в польских СМИ появились публикации о том, что стыки могут перенести на июнь. При этом важно, что есть именно отстранение, а не исключение из членов ФИФА.
С контрактами тоже обошлось без худшего сценария. С одной стороны, ФИФА есть что ответить Западу — желающие могут бесплатно переходить из российских клубов в зарубежные, выступать за них до конца сезона-2021/22. С другой, 30 июня действие контрактов с нашими командами возобновляется.
Так есть ли смысл портить отношения с нынешним работодателем, бросать тренера и партнеров в разгар чемпионата, чтобы спустя три месяца вернуться назад? Уверен, что это не станет популярным решением среди легионеров РПЛ. Тем более в более сильных лигах большинство вакансий в клубах занято, спрос на иностранцев из российской премьер-лиги не самый высокий. Особенно когда речь пойдет об аренде на десять или чуть более туров. А более слабые турниры не столь привлекательны с футбольной точки зрения для самих игроков.
Сомневаюсь, что новых уехавших окажется более четверти от оставшихся легионеров. Посмотрим, как станет развиваться ситуация.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|13
|5
|2
|49-22
|44
|
2
|Динамо
|20
|12
|3
|5
|36-22
|39
|
3
|Сочи
|20
|12
|1
|7
|33-21
|37
|
4
|ЦСКА
|20
|11
|3
|6
|24-16
|36
|
5
|Краснодар
|19
|9
|5
|5
|31-19
|32
|
6
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|27-21
|31
|
7
|Ахмат
|20
|10
|0
|10
|27-27
|30
|
8
|Кр. Советов
|19
|8
|4
|7
|24-20
|28
|
9
|Спартак
|20
|7
|5
|8
|22-28
|26
|
10
|Рубин
|20
|7
|4
|9
|27-31
|25
|
11
|Н. Новгород
|20
|6
|4
|10
|19-31
|22
|
12
|Арсенал
|20
|5
|5
|10
|23-39
|20
|
13
|Урал
|20
|4
|7
|9
|13-21
|19
|
14
|Ростов
|19
|4
|6
|9
|30-36
|18
|
15
|Уфа
|20
|3
|7
|10
|18-30
|16
|
16
|Химки
|20
|2
|8
|10
|18-37
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7