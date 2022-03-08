ФИФА ввела санкции против российского футбола. Но они вряд ли сработают

Объясняем почему.

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке приостанавливать контракты с российскими клубами и подписывать соглашения сроком до 30 июня 2022 года с зарубежными командами, сообщается на официальном сайте организации.

Отмечается, что иностранные коллективы имеют право до 7 апреля включить в заявку футболистов, выступающих в РФ. Один клуб не сможет заключить краткосрочные договоры более чем с двумя такими игроками.

Казалось бы, очередной мощный удар по РПЛ, но на самом деле все не так страшно. Дело в формулировке о приостановке контрактов, а не об их разрыве. Ведь ранее много говорилось о худшем варианте — одностороннем прекращении трудовых отношений по инициативе футболистов и тренеров. Якобы его лоббирует Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro), а хорватское издание Jutarnij list утверждало, что именно такое решение и последует.

Это был бы мощный удар по российскому футболу. Представьте, что участники РПЛ платили бы немалые суммы за Малкома, Вендела, Клаудиньо, Шиманьски, Промеса и Эджуке, а потом в одночасье лишались бы своих активов без всякой компенсации. Под такое крайне сложно было бы подвести правовую основу.

ФИФА не пошла на поводу ни у кого. Вообще, есть ощущение, что эта организация симпатизирует России. Да, объявлено об отстранении от международных матчей «до дальнейших уведомлений». Поляки, шведы и чехи уже заявили, что не станут проводить в марте стыковые матчи ЧМ-2022 с нашей сборной. Но решения участникам ФИФА до сих пор не разослала. «Дальнейшие уведомления» могут последовать в любой момент, а в польских СМИ появились публикации о том, что стыки могут перенести на июнь. При этом важно, что есть именно отстранение, а не исключение из членов ФИФА.

С контрактами тоже обошлось без худшего сценария. С одной стороны, ФИФА есть что ответить Западу — желающие могут бесплатно переходить из российских клубов в зарубежные, выступать за них до конца сезона-2021/22. С другой, 30 июня действие контрактов с нашими командами возобновляется.

Так есть ли смысл портить отношения с нынешним работодателем, бросать тренера и партнеров в разгар чемпионата, чтобы спустя три месяца вернуться назад? Уверен, что это не станет популярным решением среди легионеров РПЛ. Тем более в более сильных лигах большинство вакансий в клубах занято, спрос на иностранцев из российской премьер-лиги не самый высокий. Особенно когда речь пойдет об аренде на десять или чуть более туров. А более слабые турниры не столь привлекательны с футбольной точки зрения для самих игроков.

Сомневаюсь, что новых уехавших окажется более четверти от оставшихся легионеров. Посмотрим, как станет развиваться ситуация.