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ФИФА ввела санкции против российского футбола. Но они вряд ли сработают

ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить действие контрактов с клубами
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Малком.
Фото Global Look Press
Объясняем почему.

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке приостанавливать контракты с российскими клубами и подписывать соглашения сроком до 30 июня 2022 года с зарубежными командами, сообщается на официальном сайте организации.

Отмечается, что иностранные коллективы имеют право до 7 апреля включить в заявку футболистов, выступающих в РФ. Один клуб не сможет заключить краткосрочные договоры более чем с двумя такими игроками.

Футболисты &laquo;Краснодара&raquo;. ФИФА разрешила иностранцам приостанавливать контракты с клубами из России. Что это значит

Казалось бы, очередной мощный удар по РПЛ, но на самом деле все не так страшно. Дело в формулировке о приостановке контрактов, а не об их разрыве. Ведь ранее много говорилось о худшем варианте — одностороннем прекращении трудовых отношений по инициативе футболистов и тренеров. Якобы его лоббирует Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro), а хорватское издание Jutarnij list утверждало, что именно такое решение и последует.

Это был бы мощный удар по российскому футболу. Представьте, что участники РПЛ платили бы немалые суммы за Малкома, Вендела, Клаудиньо, Шиманьски, Промеса и Эджуке, а потом в одночасье лишались бы своих активов без всякой компенсации. Под такое крайне сложно было бы подвести правовую основу.

ФИФА не пошла на поводу ни у кого. Вообще, есть ощущение, что эта организация симпатизирует России. Да, объявлено об отстранении от международных матчей «до дальнейших уведомлений». Поляки, шведы и чехи уже заявили, что не станут проводить в марте стыковые матчи ЧМ-2022 с нашей сборной. Но решения участникам ФИФА до сих пор не разослала. «Дальнейшие уведомления» могут последовать в любой момент, а в польских СМИ появились публикации о том, что стыки могут перенести на июнь. При этом важно, что есть именно отстранение, а не исключение из членов ФИФА.

С контрактами тоже обошлось без худшего сценария. С одной стороны, ФИФА есть что ответить Западу — желающие могут бесплатно переходить из российских клубов в зарубежные, выступать за них до конца сезона-2021/22. С другой, 30 июня действие контрактов с нашими командами возобновляется.

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Так есть ли смысл портить отношения с нынешним работодателем, бросать тренера и партнеров в разгар чемпионата, чтобы спустя три месяца вернуться назад? Уверен, что это не станет популярным решением среди легионеров РПЛ. Тем более в более сильных лигах большинство вакансий в клубах занято, спрос на иностранцев из российской премьер-лиги не самый высокий. Особенно когда речь пойдет об аренде на десять или чуть более туров. А более слабые турниры не столь привлекательны с футбольной точки зрения для самих игроков.

Сомневаюсь, что новых уехавших окажется более четверти от оставшихся легионеров. Посмотрим, как станет развиваться ситуация.

Квинси Промес
Себастьян Шиманьски
Футбол
РПЛ
ФИФА
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ФИФА разрешила иностранцам приостанавливать контракты с клубами из России. Что это значит

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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