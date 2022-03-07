Уткин — лучший в Европе по голам со штрафных! Он тренирует удары с 15 лет и равняется на Месси
В матче с «Рубином» Даниил Уткин снова отличился со стандарта: на 3-й минуте хавбек «Ахмата» идеально перекинул стенку и попал в девятку. Это четвертый гол Уткина прямым ударом со штрафного в сезоне РПЛ. И второй — в ворота «Рубина».
В первом круге в Казани Даниил забил примерно той же точки, но в ближний угол. В этот раз полузащитник ударил в дальний, запутав Юрия Дюпина. Голкипер сделал шаг в сторону, ожидая удар в правый от себя угол. Уткин пробил впротивоход.
Важный момент: обзор вратарю перекрывала дополнительная стенка из трех игроков «Ахмата». Дюпин не видел момент удара — это помешало ему среагировать на мяч и правильно выбрать позицию.
Помимо «Ахмата» и «Рубина», Уткин в этом сезоне поражал ворота «Динамо» (2:1) и «Локомотива» (2:1). Четыре гола со штрафных — лучший результат в топ-15 лиг Европы. Ближайшие преследователи Даниила — Бираги («Фиорентина»), Саванье («Монпелье»), Грюлля («Рапид»), Куртич (ПАОК) и Кингсли («Хартс»). У всех по 3 мяча.
Всего у Уткина 7 голов за «Ахмат» — при 36 ударах по воротам. Процент попадания со штрафных впечатляет: 4 результативных удара из 9 попыток.
В феврале 22-летний полузащитник рассказывал, что удары со штрафных тренирует с 15 лет и заметно прибавил благодаря работе с Мурадом Мусаевым. «Два раза в неделю после тренировок мы оставались, ставили манекены и по 30 раз били, меняя точки. За год на тренировках могли набить больше трех тысяч ударов. Лет с 18 удары стали красиво лететь на сборах, но на дебютный гол в РПЛ ушло пять лет. Мой лучший удар — с подъема, внутренней частью стопы. В общем, для хорошего штрафного надо учитывать три фактора: разбег, постановку стопы и то, по какой части мяча бьешь», — рассказывал Даниил «Чемпионату».
Ориентир для Уткина по исполнению штрафных — Лео Месси: «С любой дистанции колотит внутренней стороной стопы — такое очень тяжело исполнить с похожей силой и точностью». В этом сезоне Даниил превосходит аргентинца и по голам со штрафных, и по забитым мячам вообще.
Уткин перешел в «Ахмат» в аренду из «Краснодара» — грозненцы могут выкупить его за 3 миллиона евро, если договорятся с клубом Сергея Галицкого. Но с такой игрой и статистикой «быки» вряд ли расстанутся со своим воспитанником.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|13
|5
|2
|49-22
|44
|
2
|Динамо
|20
|12
|3
|5
|36-22
|39
|
3
|Сочи
|20
|12
|1
|7
|33-21
|37
|
4
|ЦСКА
|20
|11
|3
|6
|24-16
|36
|
5
|Краснодар
|19
|9
|5
|5
|31-19
|32
|
6
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|27-21
|31
|
7
|Ахмат
|20
|10
|0
|10
|27-27
|30
|
8
|Кр. Советов
|19
|8
|4
|7
|24-20
|28
|
9
|Спартак
|20
|7
|5
|8
|22-28
|26
|
10
|Рубин
|20
|7
|4
|9
|27-31
|25
|
11
|Н. Новгород
|20
|6
|4
|10
|19-31
|22
|
12
|Арсенал
|20
|5
|5
|10
|23-39
|20
|
13
|Урал
|20
|4
|7
|9
|13-21
|19
|
14
|Ростов
|19
|4
|6
|9
|30-36
|18
|
15
|Уфа
|20
|3
|7
|10
|18-30
|16
|
16
|Химки
|20
|2
|8
|10
|18-37
|14
|5.03
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|1 : 0
|6.03
|14:00
|
Кр. Советов – Арсенал
|2 : 2
|6.03
|14:00
|
Локомотив – Химки
|3 : 2
|6.03
|19:00
|
Динамо – Спартак
|0 : 2
|7.03
|14:00
|
Краснодар – Урал
|2 : 1
|7.03
|16:30
|
Зенит – Уфа
|2 : 0
|7.03
|16:30
|
Ростов – Сочи
|0 : 1
|7.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|1 : 2
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7