Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 21:10

Уткин — лучший в Европе по голам со штрафных! Он тренирует удары с 15 лет и равняется на Месси

Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин забил четвертый гол ударом со штрафного в сезоне
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Даниил Уткин (второй слева) принимает поздравления после забитого штрафного.
Фото ФК «Ахмат»
Снова обманул Дюпина.
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 20-й тур
07 мар, 19:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
1:2
Рубин
Голы
Уткин, 3 (1:0), Лисакович, 50 (1:1), Дрейер, 90+1 (1:2)
Ахмат
Шелия Тодорович Богосавац Нижич Быстров Бериша (Умаев, 77) Коновалов Уткин (Швец, 87) Харин (Карапузов, 55) Тимофеев Конате (Себай, 55, Архипов, 87)
Рубин
Дюпин Бегич Уремович Тальби Ломовицкий Дрейер Кварацхелия (Бакаев, 71) Зуев Самошников (Зотов, 46) Лисакович (Онугха, 90+4) Хакшабанович
Предупреждения
Тимофеев 21’, Себай 63’, Архипов 88’  -  Самошников 43’, Уремович 51’, Бегич 85’
Судьи
Москалев (Воронеж) Лунев (Новосибирск) Стипиди (Краснодар)
ВАР
Чистяков (Азов) Елеференко (Москва)

В матче с «Рубином» Даниил Уткин снова отличился со стандарта: на 3-й минуте хавбек «Ахмата» идеально перекинул стенку и попал в девятку. Это четвертый гол Уткина прямым ударом со штрафного в сезоне РПЛ. И второй — в ворота «Рубина».

В первом круге в Казани Даниил забил примерно той же точки, но в ближний угол. В этот раз полузащитник ударил в дальний, запутав Юрия Дюпина. Голкипер сделал шаг в сторону, ожидая удар в правый от себя угол. Уткин пробил впротивоход.

«Ахмат» — «Рубин». Гол Даниила Уткина. Фото Скриншот трансляции.
«Ахмат» — «Рубин». Гол Даниила Уткина.
Скриншот трансляции.

Важный момент: обзор вратарю перекрывала дополнительная стенка из трех игроков «Ахмата». Дюпин не видел момент удара — это помешало ему среагировать на мяч и правильно выбрать позицию.

Помимо «Ахмата» и «Рубина», Уткин в этом сезоне поражал ворота «Динамо» (2:1) и «Локомотива» (2:1). Четыре гола со штрафных — лучший результат в топ-15 лиг Европы. Ближайшие преследователи Даниила — Бираги («Фиорентина»), Саванье («Монпелье»), Грюлля («Рапид»), Куртич (ПАОК) и Кингсли («Хартс»). У всех по 3 мяча.

Всего у Уткина 7 голов за «Ахмат» — при 36 ударах по воротам. Процент попадания со штрафных впечатляет: 4 результативных удара из 9 попыток.

В феврале 22-летний полузащитник рассказывал, что удары со штрафных тренирует с 15 лет и заметно прибавил благодаря работе с Мурадом Мусаевым. «Два раза в неделю после тренировок мы оставались, ставили манекены и по 30 раз били, меняя точки. За год на тренировках могли набить больше трех тысяч ударов. Лет с 18 удары стали красиво лететь на сборах, но на дебютный гол в РПЛ ушло пять лет. Мой лучший удар — с подъема, внутренней частью стопы. В общем, для хорошего штрафного надо учитывать три фактора: разбег, постановку стопы и то, по какой части мяча бьешь», — рассказывал Даниил «Чемпионату».

Сергей Галицкий. «Мы не в казино, чтобы давать шанс тренеру. Клуб — это не базар». Галицкий — о Фарке, трансферах и стратегии «Краснодара»

Ориентир для Уткина по исполнению штрафных — Лео Месси: «С любой дистанции колотит внутренней стороной стопы — такое очень тяжело исполнить с похожей силой и точностью». В этом сезоне Даниил превосходит аргентинца и по голам со штрафных, и по забитым мячам вообще.

Уткин перешел в «Ахмат» в аренду из «Краснодара» — грозненцы могут выкупить его за 3 миллиона евро, если договорятся с клубом Сергея Галицкого. Но с такой игрой и статистикой «быки» вряд ли расстанутся со своим воспитанником.

Даниил Уткин
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Рубин (Казань)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Я собираюсь стать номером один». Овечкин идет за рекордом Ягра
Александре Трусовой нашли партнера в парном катании: болельщики не сомневаются, что «Русская ракета» легко покорит новые вершины
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 20-й тур: «Динамо» — «Спартак» и другие матчи
ФИФА разрешила легионерам РПЛ доиграть сезон в зарубежных клубах
ФИФА разрешила иностранным игрокам РПЛ приостановить действие контрактов с клубами
В КДК рассказали об условиях рассмотрения протеста «Химок»
Глава департамента судейства РФС продолжит работать удаленно из Португалии
«Химки» подали протест в КДК РФС на результат матча с «Локомотивом»
Слуцкий: «В третьей игре подряд пропустили первыми и очень легко»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит»: огромный шаг к титулу. После победы над «Уфой» в Питере — «плюс 5»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
5.03 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 1 : 0
6.03 14:00
Кр. Советов – Арсенал
 2 : 2
6.03 14:00
Локомотив – Химки
 3 : 2
6.03 19:00
Динамо – Спартак
 0 : 2
7.03 14:00
Краснодар – Урал
 2 : 1
7.03 16:30
Зенит – Уфа
 2 : 0
7.03 16:30
Ростов – Сочи
 0 : 1
7.03 19:00
Ахмат – Рубин
 1 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости