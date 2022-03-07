Снова обманул Дюпина.

В матче с «Рубином» Даниил Уткин снова отличился со стандарта: на 3-й минуте хавбек «Ахмата» идеально перекинул стенку и попал в девятку. Это четвертый гол Уткина прямым ударом со штрафного в сезоне РПЛ. И второй — в ворота «Рубина».

В первом круге в Казани Даниил забил примерно той же точки, но в ближний угол. В этот раз полузащитник ударил в дальний, запутав Юрия Дюпина. Голкипер сделал шаг в сторону, ожидая удар в правый от себя угол. Уткин пробил впротивоход.

«Ахмат» — «Рубин». Гол Даниила Уткина. Скриншот трансляции.

Важный момент: обзор вратарю перекрывала дополнительная стенка из трех игроков «Ахмата». Дюпин не видел момент удара — это помешало ему среагировать на мяч и правильно выбрать позицию.

Помимо «Ахмата» и «Рубина», Уткин в этом сезоне поражал ворота «Динамо» (2:1) и «Локомотива» (2:1). Четыре гола со штрафных — лучший результат в топ-15 лиг Европы. Ближайшие преследователи Даниила — Бираги («Фиорентина»), Саванье («Монпелье»), Грюлля («Рапид»), Куртич (ПАОК) и Кингсли («Хартс»). У всех по 3 мяча.

Всего у Уткина 7 голов за «Ахмат» — при 36 ударах по воротам. Процент попадания со штрафных впечатляет: 4 результативных удара из 9 попыток.

В феврале 22-летний полузащитник рассказывал, что удары со штрафных тренирует с 15 лет и заметно прибавил благодаря работе с Мурадом Мусаевым. «Два раза в неделю после тренировок мы оставались, ставили манекены и по 30 раз били, меняя точки. За год на тренировках могли набить больше трех тысяч ударов. Лет с 18 удары стали красиво лететь на сборах, но на дебютный гол в РПЛ ушло пять лет. Мой лучший удар — с подъема, внутренней частью стопы. В общем, для хорошего штрафного надо учитывать три фактора: разбег, постановку стопы и то, по какой части мяча бьешь», — рассказывал Даниил «Чемпионату».

Ориентир для Уткина по исполнению штрафных — Лео Месси: «С любой дистанции колотит внутренней стороной стопы — такое очень тяжело исполнить с похожей силой и точностью». В этом сезоне Даниил превосходит аргентинца и по голам со штрафных, и по забитым мячам вообще.

Уткин перешел в «Ахмат» в аренду из «Краснодара» — грозненцы могут выкупить его за 3 миллиона евро, если договорятся с клубом Сергея Галицкого. Но с такой игрой и статистикой «быки» вряд ли расстанутся со своим воспитанником.