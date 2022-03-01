У сборной России пропали краткосрочные цели. Что делать с контрактом тренера? С кем играть?

Обозреватель «СЭ» предлагает свои варианты.

Россию лишили права борьбы за выход на ЧМ-2022. Нельзя исключать, что наша национальная команда останется и без Лиги наций-2022/23. Жеребьевка отборочного турнира Евро-2024 намечена на октябрь этого года, есть риск пропуска и этих соревнований. Но как бы то ни было, хочется, чтобы сборная продолжала существовать — собиралась, тренировалась.

После неудачи на Евро-2020 президент РФС Александр Дюков говорил, что нужно сформулировать философию и принципы для всех национальных команд — от юношеских до главной. Это позволит футболистам быстро адаптироваться при переходе на новую ступень. Под эту концепцию хотели заключить контракт с немцем Штефаном Кунцем в качестве главного тренера первой сборной и одним из его соотечественников в роли координатора всей пирамиды. Однако Кунц отправился в Турцию.

Сейчас можно попробовать выстроить систему своими силами. Надо работать и думать о будущем в любой ситуации. Кто будет выстраивать скелет сборных? Есть ли в России такой специалист? Способен ли на это Валерий Карпин?

Его договор с РФС действует до конца марта. Готов ли Валерий работать без задач? Есть ли у него другие варианты? Вопросов немало, но ответы на них нужны.

А вот на такой: «С кем играть сборной?» — ответ есть. С клубами. Это кажется странным только на первый взгляд — если не учитывать положение вещей. Инфраструктура в РФ есть отличная, нужно ездить по регионам.

В понедельник ФИФА и УЕФА заявили, что «все российские команды, будь то национальные сборные или клубы, будут отстранены от участия во всех международных турнирах до дальнейшего уведомления». То есть на неопределенный срок. И надо в любой момент быть готовыми к возвращению в международные соревнования.