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Сегодня, 17:05

«Не буду делать календарь «Зениту», если позвонят из «Газпрома». Алаев — о целях на посту босса РПЛ

Севастиан Терлецкий
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Владимир Пушкарев
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Артем Бухаев
Читать «СЭ» в
Александр Алаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
И. о. президента лиги ответил на главные вопросы.

7 июля Александр Алаев объявил об уходе с поста президента ФНЛ для работы в качестве исполняющего обязанности президента РПЛ. После чего ответил на вопросы журналистов — о работе над Кубком РПЛ, целях на посту президента премьер-лиги и возможной реформе БЕТСИТИ Кубка России.

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Об уходе из ФНЛ

— Как вы знаете, некоторое время назад клубы РПЛ поддержали мою кандидатуру на позицию исполняющего обязанности. Сегодня было важно подвести итоги моего президентства. У меня было много сомнений накануне выборов в ФНЛ, я сомневался в правильности этого решения. Не все удалось, но я доволен проделанной работой. Я со спокойной душой покидаю данную позицию. Я вижу единую команду. Прошу поддержать мое решение о сложении полномочий. Согласно уставу, исполняющим обязанности становится Наиль Измайлов. Я уверен, направление выбрано правильно. Я буду стараться максимально помогать лиге во всех ее начинаниях. Я чувствую свою сопричастность.

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О целях на посту президента РПЛ

— Главная задача для меня сейчас — решить вопросы по Кубку РПЛ и БЕТСИТИ Кубку России. Я пока не знаком с коллективом, не до конца знаком с контрактами, стратегией. Я бы отметил две вещи, которые нужно изменить.

Во-первых, важно найти баланс между лигой и РФС. Ваши коллеги иногда называют РПЛ «лига приколов». Главной задачей является снять вопросы с решений по календарю, КДК, местам проведений определенных матчей. Мне бы хотелось, чтобы все решения были для всех прозрачны. Чтобы не было ощущения, что решения принимаются в пользу определенных клубов. Хотелось бы, чтобы мы перестали считать нашу лигу «лигой приколов». Моя задача — уйти от этого, навести порядок.

Вторая задача — развивать коммерческий потенциал лиги. РПЛ — главное спортивное мероприятие в стране. Почему не получилось у Ашота Хачатурянца? Ашот Рафаилович просто не успел навести порядок. У него бы получилось. Ему просто не хватило времени. Результаты в судейской сфере говорят сами за себя. Но на все нужно время.

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О составлении календаря

— Мне бы хотелось, чтобы через год мы не обсуждали вопросы календаря вообще. Хочется, чтобы таких вопросов не возникало. В этом я вижу главную задачу. Нужно сделать механизм принятия решений предельно понятным. Я знаю, как работает РФС. Я готов к диалогу. Чем больше у вас будет возможностей задать мне вопрос, тем больше болельщики будут понимать, что все действительно проходит открыто.

Не буду делать календарь «Зениту», если позвонят из «Газпрома». Я ни разу не общался с Алексеем Борисовичем Миллером. Я буду действовать в интересах всех 16 клубов. Если я пойму, что не справляюсь, я первым встану и покину пост. Это может быть и завтра, и через год. Я не вцепился в это кресло.

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О Кубке РПЛ

— Я точно не буду против Кубка РПЛ. Высказывал свою позицию не раз. Любой формат, который принесет клубам дополнительную игровую практику и финансирование, я только поддержу. На вчерашнем собрании клубов я присутствовал как генеральный секретарь РФС. Говорить о том, что я против Кубка РПЛ, — неправильно. У любого проекта есть сложности. Это и спортивная составляющая — все ли смогут выдержать такой график, не превратится ли Кубок в молодежное первенство.

Финансовые моменты тоже не обговорены до конца. Также вызывает вопросы согласование этого турнира с органами государственной власти. Вопрос с Fan ID никто не отменял. Если данный турнир будет проводиться с Fan ID, то надо будет согласовать этот турнир с министерством спорта. Обо всех этих сложностях мы говорили. Изначально оговаривалось, что к 15 июля будут готовы регламент, календарь турнира, проект договора между РФС и РПЛ. Работа проделана огромная, но пока не на все вопросы есть ответы.

С завтрашнего дня я совместно с коллегами из рабочей группы должен ответить на эти вопросы. Основная тема — отношение действующих партнеров к новому турниру. Вы знаете, что нам были адресованы два письма. У партнеров есть вопросы к данному турниру. Параллельно начали обсуждать вариант с новым форматом БЕТСИТИ Кубка России. Вчера впервые был обсужден этот вопрос.

У нас не так много времени. Решающее слово будет за клубами. Нужно постараться обеспечить их дополнительными доходами и дополнительными матчами.

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О реформе БЕТСИТИ Кубка России

— Я не видел, какой новый формат БЕТСИТИ Кубка России был в СМИ. В РФС рассматривается несколько вариантов изменения формата турнира. Один из вариантов — аналог Кубка РПЛ. Коллег заинтересовал данный формат. Логичный вопрос: сможет ли он принести дополнительное финансирование для клубов? Вы знаете, что у Кубка есть действующие партнеры. Любое изменение формата должно обсуждаться с ними.

Никакого голосования по этому вопросу не было. Каждый клуб высказывал свою позицию. В целом все поддерживают идею, что нужно дополнительно играть и привлекать финансы. Я думаю, что если у команд будет 36-38 игр в сезоне, то это будет оптимальная нагрузка.

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— Я никогда не буду комментировать геополитику. Альтернативы ситуации, что РФС — член УЕФА, а клубы РПЛ играют в Лиге чемпионов и Лиге Европы, я не вижу. Ситуация с УЕФА тяжелая. Как мне кажется, решения, которые принимают другие федерации, дают определенную долю оптимизма. Отношение у ФИФА и УЕФА к российскому футболу положительное. Я остаюсь оптимистом.

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— Я пока не оформлял паспорт болельщика. Вчера на собрании ряд клубов поднимали эту тему. На этой неделе будет запланирован круглый стол с участием представителей клубов и министерства цифрового развития. Мы дадим возможность обсудить этот вопрос. Многим сотрудникам клубов пришли отказы в получении, мы поэтому и собираемся. Клубы меня выдвинули, за что я им благодарен. Я сегодня покинул пост президента ФНЛ и пост генерального секретаря РФС. Это говорит о том, что я готов работать в РПЛ.

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— Итоговое решение принимают клубы. Они отказались от предложенных форматов реформирования чемпионата. Тема закрыта. Я был сторонником реформы чемпионата. Но клубы приняли другое решение, мы его уважаем. Наверное, авторы реформы не достучались до клубов. Я уверен, что эту работу можно было бы сделать лучше.

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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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