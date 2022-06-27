Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 14:25

Александр Алаев: «Готов 24 на 7 быть сосредоточенным на РПЛ»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в
Александр Алаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Избранный временно исполняющим обязанности президента Российской премьер-лиги Александр Алаев в интервью «СЭ» рассказал о своих планах в новой должности, а также заверил, что ФНЛ, главой которой он является, не перестанет развиваться в случае его ухода.

— Как вы восприняли уход Ашота Хачатурянца с поста президента лиги?

— Все случившееся было неожиданно. Пусть тема и обсуждалась давно, я искренне надеялся, что Ашот Рафаилович останется на своем посту. В РПЛ он был на своем месте, о чем говорит проведенная им работа. Но он принял такое решение — его нужно уважать. Клубы поддержали меня как врио президента РПЛ. Сейчас начинается процесс подготовки к выборам. Есть срок выдвижения. Если клубы поддержат мою кандидатуру, я готов 24 на 7 быть полностью сосредоточенным на РПЛ. Понятно, что это подразумевает оставление других постов. Но это не проблема, главное — делать все возможное для развития нашего футбола.

&laquo;Открытие Арена&raquo;. Календарь матчей РПЛ-2022/23: полное расписание игр и ключевые даты

— Не жалко оставлять пост главы ФНЛ, где у вас также много работы?

— Нет, не жалко. Во-первых, в РФС сформирована отличная управленческая команда. Поэтому все те задачи, которые заложены в «Стратегии-2030», будут планомерно реализовываться. Что касается ФНЛ, не мне давать оценку, но, мне кажется, мы движемся в правильном направлении. За последний год удалось достичь определенных результатов: как с партнерами, так и в плане реформ — объединения двух лиг. Дальше одно из самых главных — определиться со спортивным форматом второй лиги. В ближайшее время мы эту работу продолжим. Уверен: кого бы клубы ни выбрали в случае моего ухода с поста главы ФНЛ, эта работа будет продолжена и завершена. Так что сожаления нет. Все равно мы остаемся в одном периметре, работаем вместе. Так или иначе, общая наша цель — развитие футбола. Каждый будет это делать на своем посту.

— Работа по реформированию всех уровней российского футбола ведется давно. Когда она будет завершена?

— Есть несколько сценариев, которые будут обсуждаться с клубами. Уже 7 июля начнется планомерное масштабное обсуждение на общем собрании ФНЛ. Каждый из сценариев подразумевает различные временные горизонты реализации. Надеюсь, в следующем году мы закончим эту работу. Наша задача — связать весь футбол в одну пирамиду. К сожалению, сейчас, поскольку верхние эшелоны нашего футбола играют по системе «осень-весна», у нас нет замкнутой и полноценной структуры. Мы же хотим, чтобы система российского футбола была ступенчатой и единой.

Александр Дюков. Дюков — о будущем российского футбола: «Уверен, что до исключения из ФИФА не дойдет»

— Вы сказали, что Ашот Хачатурянц провел большую работу. В чем вы как кандидат на пост главы РПЛ видите дальнейшее развитие?

— Не хочу вдаваться в детали. Вы знаете, что была подготовлена стратегия развития РПЛ — это большая объемная работа. Сейчас нужно актуализировать положения этой стратегии. Напомню, ее поддержали единогласно — лига выбрала вектор своего развития, и менять его нет смысла. Поэтому сейчас с каждым из руководителей клубов будем индивидуально обсуждать дальнейшие шаги, чтобы совместно утвердить их и приступить к выполнению.

Футбол
РПЛ
ФНЛ
Александр Алаев
Ашот Хачатурянц
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Дыхательные упражнения и гимнастика для расслабления: пять техник из йоги
Исчез из России во время спецоперации, якобы обещал клубам мораторий, подставил Дюкова. Почему Ашот Хачатурянц покинул пост президента Премьер-лиги
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Полузащитник ЦСКА Эджуке не планирует прерывать контракт с московским клубом
Экс-тренер сборной России Игнатьев не считает отличной работу Хачатурянца на посту главы РПЛ
Самедов считает, что Кудряшов не завершил бы карьеру в сборной, если бы не отстранение России
Кудряшов о Дзюбе: «В Турции он станет суперзвездой!»
Президент «Ростова»: «Сожалею о решении Хачатурянца покинуть пост президента РПЛ»
В «Оренбурге» заявили, что клубы не просили Хачатурянца остаться на посту президента РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Со сборной России я закончил...» Откровенный Федор Кудряшов
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости