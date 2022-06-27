Александр Алаев: «Готов 24 на 7 быть сосредоточенным на РПЛ»

Избранный временно исполняющим обязанности президента Российской премьер-лиги Александр Алаев в интервью «СЭ» рассказал о своих планах в новой должности, а также заверил, что ФНЛ, главой которой он является, не перестанет развиваться в случае его ухода.

— Как вы восприняли уход Ашота Хачатурянца с поста президента лиги?

— Все случившееся было неожиданно. Пусть тема и обсуждалась давно, я искренне надеялся, что Ашот Рафаилович останется на своем посту. В РПЛ он был на своем месте, о чем говорит проведенная им работа. Но он принял такое решение — его нужно уважать. Клубы поддержали меня как врио президента РПЛ. Сейчас начинается процесс подготовки к выборам. Есть срок выдвижения. Если клубы поддержат мою кандидатуру, я готов 24 на 7 быть полностью сосредоточенным на РПЛ. Понятно, что это подразумевает оставление других постов. Но это не проблема, главное — делать все возможное для развития нашего футбола.

— Не жалко оставлять пост главы ФНЛ, где у вас также много работы?

— Нет, не жалко. Во-первых, в РФС сформирована отличная управленческая команда. Поэтому все те задачи, которые заложены в «Стратегии-2030», будут планомерно реализовываться. Что касается ФНЛ, не мне давать оценку, но, мне кажется, мы движемся в правильном направлении. За последний год удалось достичь определенных результатов: как с партнерами, так и в плане реформ — объединения двух лиг. Дальше одно из самых главных — определиться со спортивным форматом второй лиги. В ближайшее время мы эту работу продолжим. Уверен: кого бы клубы ни выбрали в случае моего ухода с поста главы ФНЛ, эта работа будет продолжена и завершена. Так что сожаления нет. Все равно мы остаемся в одном периметре, работаем вместе. Так или иначе, общая наша цель — развитие футбола. Каждый будет это делать на своем посту.

— Работа по реформированию всех уровней российского футбола ведется давно. Когда она будет завершена?

— Есть несколько сценариев, которые будут обсуждаться с клубами. Уже 7 июля начнется планомерное масштабное обсуждение на общем собрании ФНЛ. Каждый из сценариев подразумевает различные временные горизонты реализации. Надеюсь, в следующем году мы закончим эту работу. Наша задача — связать весь футбол в одну пирамиду. К сожалению, сейчас, поскольку верхние эшелоны нашего футбола играют по системе «осень-весна», у нас нет замкнутой и полноценной структуры. Мы же хотим, чтобы система российского футбола была ступенчатой и единой.

— Вы сказали, что Ашот Хачатурянц провел большую работу. В чем вы как кандидат на пост главы РПЛ видите дальнейшее развитие?

— Не хочу вдаваться в детали. Вы знаете, что была подготовлена стратегия развития РПЛ — это большая объемная работа. Сейчас нужно актуализировать положения этой стратегии. Напомню, ее поддержали единогласно — лига выбрала вектор своего развития, и менять его нет смысла. Поэтому сейчас с каждым из руководителей клубов будем индивидуально обсуждать дальнейшие шаги, чтобы совместно утвердить их и приступить к выполнению.