Fan ID: основная информация о паспорте болельщика. Где и когда можно будет его оформить?

Ответы на вопросы о карте болельщика.

Fan ID: что это и зачем нужен паспорт болельщика

Fan ID (паспорт болельщика) — это персональный документ, который позволяет приобретать билет и посещать крупные спортивные соревнования в России. Данная карта болельщика будет выпускаться в электронном виде на сайте Госуслуг. Заявление на ее получение также можно будет подать в МФЦ.

Предполагается, что паспорт болельщика повысит безопасность проведения спортивных турниров. При входе на стадионы их будут проверять вместе с билетами.

С 1 июня 2022 года после вступления в силу поправок в закон «О физической культуре и спорте в РФ» Fan ID стал необходимым условием для посещения спортивных мероприятий. На Госуслугах приведены следующие пункты, объясняющие, зачем нужен паспорт болельщика:

· для покупки билетов — номер карты потребуется при покупке. К билетам будет быстрый доступ в личном кабинете на Госуслугах;

· для посещения соревнований — к электронной карте болельщика будут привязаны уникальный номер, билет на соревнование, аккредитация или абонемент;

· для повышения уровня безопасности — карта способствует улучшению системы безопасности на стадионах и спортивных объектах. Система просто не позволит выдать карту человеку, который, например, раньше был замечен в беспорядках во время соревнований.

В законе паспорт болельщика (Fan ID) называется «персонифицированная карта». Она оформляется на каждого человека отдельно.

Fan ID уже использовался в России — на матчах Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и чемпионата Европы-2020.

Зачем нужен Fan ID. Госуслуги

Кому нужно получить паспорт болельщика и в каких городах будет действовать Fan ID

Паспорт болельщика (Fan ID) должны иметь все, кто посетят стадион в день матча, а именно:

· болельщики;

· участники соревнований;

· организаторы;

· сотрудники СМИ.

На данный момент неизвестно, в каких городах будет действовать Fan ID. Список находится в стадии разработки. Сперва карта болельщика будет опробована в нескольких городах. Более точная информация появится ближе к старту сезона-2022/23 в РПЛ.

В каких городах будет действовать Fan ID. Госуслуги

По информации ИА «НьюсНН», паспорта болельщиков введут на следующих стадионах: «Нижний Новгород», «Фишт» (Сочи), «Ростов Арена», «Ак Барс Арена» (Казань), «Самара Арена» и «Екатеринбург Арена».

Где и когда можно получить паспорт болельщика Fan ID: как подать заявление и какие документы нужны

Паспорт болельщика (Fan ID) можно будет получить в МФЦ и в специальных центрах выдачи карт зрителей. Для этого с 4 июля 2022 года на Госуслугах появится возможность оформить карту. Для заявления потребуется заполнить анкету. Примерный список того, что нужно будет внести в нее:

· ФИО;

· дата рождения;

· пол;

· данные паспорта или документа, удостоверяющего личность (вид документа, серия, номер и т. д.);

· гражданство;

· номер мобильного телефона;

· адрес электронной почты;

· адрес для доставки паспорта болельщика (для иностранцев и лиц без гражданства).

Информация о получении паспорта болельщика или отказ в выдаче придет на вашу электронную почту. Решение об отказе выдать карту болельщика можно будет обжаловать в суде.

Что пишут на сайте Госуслуг по запросу «паспорт болельщика». Госуслуги

На каких турнирах нужен Fan ID

Официальной информации о том, где будет использоваться карта болельщика, на данный момент нет. Министр спорта РФ Олег Матыцин ранее заявил, что система идентификации Fan ID будет действовать на матчах чемпионата России по футболу сезона-2022/23.

Как выглядела раньше карта болельщика. Алексей Иванов, Фото «СЭ»

Почему могут не выдать Fan ID: из-за чего его могут приостановить

Согласно закону «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» может быть принято решение об отказе в выдаче карты болельщика или приостановлении ее действия:

1. У болельщика есть нарушения общественного порядка на спортивных соревнованиях (даже за пределами РФ).

2. Существует информация, что болельщик «намерен совершить противоправные деяния».

3. Действие административного запрета на посещение соревнований.

Болельщики. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Какие бонусы от карты болельщика Fan ID

Пока нет информации о том, какие льготы будут от использования карты болельщика (Fan ID).

При этом во время Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 обладатели Fan ID имели возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом в дни матчей и ездить между городами на поездах.

Оператором информационной системы идентификации болельщиков станет Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.