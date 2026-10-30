Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ
Локомотив — Спартак, Динамо — Ахмат, Родина — Краснодар, Крылья Советов — Зенит: интриги и анонс 13 тура РПЛ

Дерби после неудач, черная серия «Краснодара» и новый лидер. Главные интриги 13-го тура РПЛ

Роман Градов
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
«Спартак», «Краснодар» и «Динамо» попытаются реабилитироваться, ЦСКА ждет непростой выезд, а у «Зенита» шанс закрепиться на вершине.

«Локомотив» — «Спартак». Кто в чемпионате Москвы худший?

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
01 ноября, 19:45. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Спартак

Главный матч тура пройдет в Черкизове. Причем к турнирной интриге добавилась необходимость реабилитироваться.

Оба соперника проиграли в предыдущем туре. «Локомотив» уступил «Ростову» — 0:2, «Спартак» — ЦСКА с тем же счетом. И если железнодорожники неприятно удивили своей беспомощностью, то красно-белые в очередной раз заставили задуматься, какой же «Спартак» настоящий.

Команда, способная великолепно сыграть с «Зенитом», разгромить «Рубин», или та, что оказывается бессильной против хорошо организованных соперников? Из топов обыграны только питерцы, а от «Краснодара», «Динамо» и ЦСКА — поражения.

Михаил Галактионов.«Локомотив» в зоне стыков. Уход Галактионова — лучшее решение для клуба и тренера?

Но и к «Локо» вопросы, конечно, накопились. Еще недавно трудно было представить, что к московскому дерби «Локомотив» подойдет на 13-м месте, в зоне стыковых матчей. Но именно такова реальность. После 12 туров у железнодорожников всего две победы и 11 очков. Худший старт в истории клуба!

Причем проблемы начались не вчера. Уход Батракова, Карпукаса, Воробьева и других важных футболистов заметно ослабил команду. Михаил Галактионов пытается перестроить игру, но пока получается плохо. А в последнем туре «Локо» без особых шансов уступил «Ростову» — 0:2.

В московских дерби у «Локомотива», как и у «Спартака», пока по два поражения — от «Динамо» и ЦСКА.

Сандро Шварц.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Динамо» — «Ахмат». Что случилось с экс-лидером?

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
31 октября, 17:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Ахмат

Еще недавно казалось, что «Динамо» невозможно остановить. Семь побед подряд в чемпионате, девять во всех турнирах, единоличное лидерство. Болельщики бело-голубых наверняка уже начали осторожно мечтать о том, о чем обычно предпочитают не говорить вслух.

И вдруг 1:3 от «Акрона».

Причем поражение от тольяттинцев особенно неожиданно после победы над ЦСКА. Только что команда Сандро Шварца выдержала серьезнейший экзамен в дерби, продемонстрировав характер, глубину состава и хорошую организацию обороны. А через неделю пропустила три мяча от соперника, которого должна была обыгрывать. Плюс во вторник и в матче на Кубок поражение в Краснодаре.

Бителло.Герой РПЛ, о котором незаслуженно мало говорят. Чем так хорош Бителло?

Что это было? Обычная осечка после длительной победной серии или сигнал о том, что у бело-голубых далеко не все проблемы решены?

Матч с «Ахматом» должен помочь разобраться. «Динамо» важно не просто взять три очка, но и вернуть ту надежность, которая стала главным отличием нынешней команды Шварца от его первого московского проекта.

Тем более что после потери лидерства цена новых ошибок возрастает.

Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Крылья Советов» — «Зенит». Чемпион снова наверху

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
02 ноября, 18:00. Солидарность Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Зенит

Пока конкуренты теряют очки, «Зенит» делает то, к чему все привыкли за последние годы, — побеждает.

Петербуржцы обыграли махачкалинское «Динамо» (2:0) и вышли на первое место. Еще недавно после неудачного старта сезона возникали вопросы к Сергею Семаку и перспективам команды, а теперь действующий чемпион вновь возглавляет таблицу.

Впрочем, отрыв пока невелик — всего два очка от «Динамо» и ЦСКА. Поэтому расслабляться рано.

&laquo;Зенит&raquo; обыграл махачкалинское &laquo;Динамо&raquo; и&nbsp;вышел на&nbsp;первое место в&nbsp;турнирной таблице РПЛ.«Зенит» — лидер РПЛ. Два пенальти с махачкалинским «Динамо» вернули чемпионов России на первое место

В Самаре «Зениту» предстоит проверить, насколько уверенно он способен справляться с командами, которые прежде всего рассчитывают на дисциплину и самоотдачу. «Крылья» в прошлом туре обыграли «Рубин» на выезде (2:0), так что недооценивать соперника точно не стоит.

Для петербуржцев это возможность укрепить лидерство. И еще раз напомнить конкурентам: пока одни только учатся бороться за чемпионство, другие прекрасно знают, как это делается.

Дмитрий Игдисамов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Оренбург» — ЦСКА. Армейцы возвращаются в гонку?

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
01 ноября, 13:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
ЦСКА

Пожалуй, главное достоинство нынешнего ЦСКА — умение не зацикливаться на неудачах. После первого поражения в чемпионате от «Динамо» команда Дмитрия Игдисамова попала под серьезное давление. Тем более что впереди начиналась серия матчей с главными конкурентами.

И армейцы ответили убедительной победой над «Спартаком» — 2:0.

ЦСКА всухую обыграл &laquo;Спартак&raquo; в&nbsp;матче 12-го тура РПЛ.ЦСКА забил на 34-й секунде, а «Спартак» оказался не готов к дерби. Игдисамов переиграл Карседо

Особенно важно, что ЦСКА не просто воспользовался ошибками соперника, а вновь показал организованный футбол, благодаря которому первые десять туров обходился без поражений. Получилось доказать: неудача с «Динамо» вовсе не означает, что молодой тренер и его команда достигли потолка.

Теперь другой экзамен. «Оренбург» не относится к главным претендентам на медали, но в последнее время набирает очки. Ильдар Ахметзянов здорово освоился на новом месте, а его команда уже шестая и не проигрывала с начала сентября.

У ЦСКА есть хорошая возможность продолжить победную серию и сохранить место в группе лидеров. Но и недооценивать хозяев было бы опасно.

Мурад Мусаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Родина» — «Краснодар». Когда закончится черная серия?

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
31 октября, 19:45. Арена Химки (Химки)
Родина
Краснодар

Мы уже подробно разбирали причины кризиса «Краснодара». Уход Сперцяна, травма Кривцова, спад Кордобы, проблемы с организацией атак. Все это никуда не исчезло.

А черная серия прервалась только в Кубке, а в чемпионате продолжается.

И если раньше можно было объяснять неудачи стечением обстоятельств, то теперь становится все очевиднее: у Мурада Мусаева действительно серьезные проблемы — шесть туров без побед.

&laquo;Краснодар&raquo; обыграл &laquo;Динамо&raquo; благодаря дублю Дмитрия Воробьева.«Краснодар» выиграл впервые с августа. «Быки» разобрались с «Динамо» и обеспечили выход в плей-офф Пути РПЛ Кубка

При этом «Краснодар» сохраняет хорошие турнирные позиции. Несмотря на затянувшийся спад, отставание от лидирующего «Зенита» составляет всего четыре очка. Плотность наверху настолько высока, что одна-две победы способны изменить положение.

Но сначала нужно начать побеждать.

И матч с «Родиной» вроде бы подходящая возможность. Дебютант РПЛ находится в зоне вылета, хотя в предыдущем туре сумел обыграть «Факел». Сможет ли Мусаев наконец найти решение в атаке без двух главных созидателей? Или кризис, который поначалу казался временным, затянется еще сильнее?

Олег Кузьмин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Рубин» — «Факел». Первый экзамен Кузьмина

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
31 октября, 15:15. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Факел

В Казани начинается новая история. После увольнения Франка Артиги «Рубин» доверили Олегу Кузьмину.

Испанца приглашали ради более яркого футбола и прогресса команды, но в итоге казанцы оказались в нижней части таблицы. Теперь исправлять положение предстоит специалисту, прекрасно знакомому с клубом.

У Кузьмина нет серьезного самостоятельного тренерского опыта. Но есть знание коллектива, понимание внутренних процессов и возможность встряхнуть команду после затяжного кризиса.

Франк Артига и&nbsp;Хуан Диас.Испанский провал в РПЛ. Почему клубы охотнее экспериментируют с иностранцами, чем с россиянами?

Соперник, казалось бы, подходящий: «Факел» занимает последнее место. Правда, для дебюта нового тренера такие встречи бывают едва ли не сложнее матчей с фаворитами. От «Рубина» ждут исключительно победы, а любая потеря очков только усугубит ситуацию.

Получится ли у российского специалиста то, чего не смог добиться испанец? Очень любопытно посмотреть.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
«Барса» запросила информацию по Батракову, «Ливерпуль» — ложу для слежки за Алексеем. Как в Европе сходят с ума по россиянину
Гимнаст Данила Лейкин хочет перейти из сборной США в сборную России
Успеет ли Роналду дойти до отметки в 1000 голов в этом сезоне? Считаем примерные сроки
Популярное видео
ЦСКА — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Родина»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Родина»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
ЦСКА обыграл «Спартак», «Зенит» победил «Динамо» Мх: видео
ЦСКА обыграл «Спартак», «Зенит» победил «Динамо» Мх: видео
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ленинградец»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ленинградец»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Велес»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Велес»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Акрон» обыграл «Динамо», ничья «Краснодара» и «Балтики»: видео
«Акрон» обыграл «Динамо», ничья «Краснодара» и «Балтики»: видео
«Текстильщик» — «Сочи»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Сочи»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: «Локомотив» — «Спартак», «Крылья» — «Зенит» и другие матчи
«Динамо» разгромит «Ахмат», а «Спартак» проиграет «Локомотиву». Прогнозы на 13-й тур РПЛ
«Спартак» провалил два дерби. Поражение в третьем от «Локомотива» станет для Карседо катастрофой
Игрок «Ахмата» Сидибе о конфликте с Соболевым: «На поле я настоящий воин. Вне его — скромный парень»
«Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей по итогам матча с ЦСКА
«РБ Спорт»: Сторожук может возглавить «Краснодар» в случае отставки Мусаева
Герой РПЛ, о котором незаслуженно мало говорят. Чем так хорош Бителло?
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Спартак» провалил два дерби. Поражение в третьем от «Локомотива» станет для Карседо катастрофой

«Динамо» разгромит «Ахмат», а «Спартак» проиграет «Локомотиву». Прогнозы на 13-й тур РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости