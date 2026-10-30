Дерби после неудач, черная серия «Краснодара» и новый лидер. Главные интриги 13-го тура РПЛ
«Локомотив» — «Спартак». Кто в чемпионате Москвы худший?
Главный матч тура пройдет в Черкизове. Причем к турнирной интриге добавилась необходимость реабилитироваться.
Оба соперника проиграли в предыдущем туре. «Локомотив» уступил «Ростову» — 0:2, «Спартак» — ЦСКА с тем же счетом. И если железнодорожники неприятно удивили своей беспомощностью, то красно-белые в очередной раз заставили задуматься, какой же «Спартак» настоящий.
Команда, способная великолепно сыграть с «Зенитом», разгромить «Рубин», или та, что оказывается бессильной против хорошо организованных соперников? Из топов обыграны только питерцы, а от «Краснодара», «Динамо» и ЦСКА — поражения.
Но и к «Локо» вопросы, конечно, накопились. Еще недавно трудно было представить, что к московскому дерби «Локомотив» подойдет на 13-м месте, в зоне стыковых матчей. Но именно такова реальность. После 12 туров у железнодорожников всего две победы и 11 очков. Худший старт в истории клуба!
Причем проблемы начались не вчера. Уход Батракова, Карпукаса, Воробьева и других важных футболистов заметно ослабил команду. Михаил Галактионов пытается перестроить игру, но пока получается плохо. А в последнем туре «Локо» без особых шансов уступил «Ростову» — 0:2.
В московских дерби у «Локомотива», как и у «Спартака», пока по два поражения — от «Динамо» и ЦСКА.
«Динамо» — «Ахмат». Что случилось с экс-лидером?
Еще недавно казалось, что «Динамо» невозможно остановить. Семь побед подряд в чемпионате, девять во всех турнирах, единоличное лидерство. Болельщики бело-голубых наверняка уже начали осторожно мечтать о том, о чем обычно предпочитают не говорить вслух.
Причем поражение от тольяттинцев особенно неожиданно после победы над ЦСКА. Только что команда Сандро Шварца выдержала серьезнейший экзамен в дерби, продемонстрировав характер, глубину состава и хорошую организацию обороны. А через неделю пропустила три мяча от соперника, которого должна была обыгрывать. Плюс во вторник и в матче на Кубок поражение в Краснодаре.
Что это было? Обычная осечка после длительной победной серии или сигнал о том, что у бело-голубых далеко не все проблемы решены?
Матч с «Ахматом» должен помочь разобраться. «Динамо» важно не просто взять три очка, но и вернуть ту надежность, которая стала главным отличием нынешней команды Шварца от его первого московского проекта.
Тем более что после потери лидерства цена новых ошибок возрастает.
«Крылья Советов» — «Зенит». Чемпион снова наверху
Пока конкуренты теряют очки, «Зенит» делает то, к чему все привыкли за последние годы, — побеждает.
Петербуржцы обыграли махачкалинское «Динамо» (2:0) и вышли на первое место. Еще недавно после неудачного старта сезона возникали вопросы к Сергею Семаку и перспективам команды, а теперь действующий чемпион вновь возглавляет таблицу.
Впрочем, отрыв пока невелик — всего два очка от «Динамо» и ЦСКА. Поэтому расслабляться рано.
В Самаре «Зениту» предстоит проверить, насколько уверенно он способен справляться с командами, которые прежде всего рассчитывают на дисциплину и самоотдачу. «Крылья» в прошлом туре обыграли «Рубин» на выезде (2:0), так что недооценивать соперника точно не стоит.
Для петербуржцев это возможность укрепить лидерство. И еще раз напомнить конкурентам: пока одни только учатся бороться за чемпионство, другие прекрасно знают, как это делается.
«Оренбург» — ЦСКА. Армейцы возвращаются в гонку?
Пожалуй, главное достоинство нынешнего ЦСКА — умение не зацикливаться на неудачах. После первого поражения в чемпионате от «Динамо» команда Дмитрия Игдисамова попала под серьезное давление. Тем более что впереди начиналась серия матчей с главными конкурентами.
И армейцы ответили убедительной победой над «Спартаком» — 2:0.
Особенно важно, что ЦСКА не просто воспользовался ошибками соперника, а вновь показал организованный футбол, благодаря которому первые десять туров обходился без поражений. Получилось доказать: неудача с «Динамо» вовсе не означает, что молодой тренер и его команда достигли потолка.
Теперь другой экзамен. «Оренбург» не относится к главным претендентам на медали, но в последнее время набирает очки. Ильдар Ахметзянов здорово освоился на новом месте, а его команда уже шестая и не проигрывала с начала сентября.
У ЦСКА есть хорошая возможность продолжить победную серию и сохранить место в группе лидеров. Но и недооценивать хозяев было бы опасно.
«Родина» — «Краснодар». Когда закончится черная серия?
Мы уже подробно разбирали причины кризиса «Краснодара». Уход Сперцяна, травма Кривцова, спад Кордобы, проблемы с организацией атак. Все это никуда не исчезло.
А черная серия прервалась только в Кубке, а в чемпионате продолжается.
И если раньше можно было объяснять неудачи стечением обстоятельств, то теперь становится все очевиднее: у Мурада Мусаева действительно серьезные проблемы — шесть туров без побед.
При этом «Краснодар» сохраняет хорошие турнирные позиции. Несмотря на затянувшийся спад, отставание от лидирующего «Зенита» составляет всего четыре очка. Плотность наверху настолько высока, что одна-две победы способны изменить положение.
Но сначала нужно начать побеждать.
И матч с «Родиной» вроде бы подходящая возможность. Дебютант РПЛ находится в зоне вылета, хотя в предыдущем туре сумел обыграть «Факел». Сможет ли Мусаев наконец найти решение в атаке без двух главных созидателей? Или кризис, который поначалу казался временным, затянется еще сильнее?
«Рубин» — «Факел». Первый экзамен Кузьмина
В Казани начинается новая история. После увольнения Франка Артиги «Рубин» доверили Олегу Кузьмину.
Испанца приглашали ради более яркого футбола и прогресса команды, но в итоге казанцы оказались в нижней части таблицы. Теперь исправлять положение предстоит специалисту, прекрасно знакомому с клубом.
У Кузьмина нет серьезного самостоятельного тренерского опыта. Но есть знание коллектива, понимание внутренних процессов и возможность встряхнуть команду после затяжного кризиса.
Соперник, казалось бы, подходящий: «Факел» занимает последнее место. Правда, для дебюта нового тренера такие встречи бывают едва ли не сложнее матчей с фаворитами. От «Рубина» ждут исключительно победы, а любая потеря очков только усугубит ситуацию.
Получится ли у российского специалиста то, чего не смог добиться испанец? Очень любопытно посмотреть.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
2
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
10
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
|
11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|- : -
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|- : -
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|- : -
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1