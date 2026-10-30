Дерби после неудач, черная серия «Краснодара» и новый лидер. Главные интриги 13-го тура РПЛ

«Спартак», «Краснодар» и «Динамо» попытаются реабилитироваться, ЦСКА ждет непростой выезд, а у «Зенит а » шанс закрепиться на вершине.

«Локомотив» — «Спартак». Кто в чемпионате Москвы худший?

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

01 ноября, 19:45. РЖД Арена (Москва)

Главный матч тура пройдет в Черкизове. Причем к турнирной интриге добавилась необходимость реабилитироваться.

Оба соперника проиграли в предыдущем туре. «Локомотив» уступил «Ростову» — 0:2, «Спартак» — ЦСКА с тем же счетом. И если железнодорожники неприятно удивили своей беспомощностью, то красно-белые в очередной раз заставили задуматься, какой же «Спартак» настоящий.

Команда, способная великолепно сыграть с «Зенитом», разгромить «Рубин», или та, что оказывается бессильной против хорошо организованных соперников? Из топов обыграны только питерцы, а от «Краснодара», «Динамо» и ЦСКА — поражения.

Но и к «Локо» вопросы, конечно, накопились. Еще недавно трудно было представить, что к московскому дерби «Локомотив» подойдет на 13-м месте, в зоне стыковых матчей. Но именно такова реальность. После 12 туров у железнодорожников всего две победы и 11 очков. Худший старт в истории клуба!

Причем проблемы начались не вчера. Уход Батракова, Карпукаса, Воробьева и других важных футболистов заметно ослабил команду. Михаил Галактионов пытается перестроить игру, но пока получается плохо. А в последнем туре «Локо» без особых шансов уступил «Ростову» — 0:2.

В московских дерби у «Локомотива», как и у «Спартака», пока по два поражения — от «Динамо» и ЦСКА.

Сандро Шварц. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Динамо» — «Ахмат». Что случилось с экс-лидером?

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

31 октября, 17:30. ВТБ Арена (Москва)

Еще недавно казалось, что «Динамо» невозможно остановить. Семь побед подряд в чемпионате, девять во всех турнирах, единоличное лидерство. Болельщики бело-голубых наверняка уже начали осторожно мечтать о том, о чем обычно предпочитают не говорить вслух.

И вдруг 1:3 от «Акрона».

Причем поражение от тольяттинцев особенно неожиданно после победы над ЦСКА. Только что команда Сандро Шварца выдержала серьезнейший экзамен в дерби, продемонстрировав характер, глубину состава и хорошую организацию обороны. А через неделю пропустила три мяча от соперника, которого должна была обыгрывать. Плюс во вторник и в матче на Кубок поражение в Краснодаре.

Что это было? Обычная осечка после длительной победной серии или сигнал о том, что у бело-голубых далеко не все проблемы решены?

Матч с «Ахматом» должен помочь разобраться. «Динамо» важно не просто взять три очка, но и вернуть ту надежность, которая стала главным отличием нынешней команды Шварца от его первого московского проекта.

Тем более что после потери лидерства цена новых ошибок возрастает.

Сергей Семак. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Крылья Советов» — «Зенит». Чемпион снова наверху

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

02 ноября, 18:00. Солидарность Самара Арена (Самара)

Пока конкуренты теряют очки, «Зенит» делает то, к чему все привыкли за последние годы, — побеждает.

Петербуржцы обыграли махачкалинское «Динамо» (2:0) и вышли на первое место. Еще недавно после неудачного старта сезона возникали вопросы к Сергею Семаку и перспективам команды, а теперь действующий чемпион вновь возглавляет таблицу.

Впрочем, отрыв пока невелик — всего два очка от «Динамо» и ЦСКА. Поэтому расслабляться рано.

В Самаре «Зениту» предстоит проверить, насколько уверенно он способен справляться с командами, которые прежде всего рассчитывают на дисциплину и самоотдачу. «Крылья» в прошлом туре обыграли «Рубин» на выезде (2:0), так что недооценивать соперника точно не стоит.

Для петербуржцев это возможность укрепить лидерство. И еще раз напомнить конкурентам: пока одни только учатся бороться за чемпионство, другие прекрасно знают, как это делается.

Дмитрий Игдисамов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Оренбург» — ЦСКА. Армейцы возвращаются в гонку?

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

01 ноября, 13:00. Газовик (Оренбург)

Пожалуй, главное достоинство нынешнего ЦСКА — умение не зацикливаться на неудачах. После первого поражения в чемпионате от «Динамо» команда Дмитрия Игдисамова попала под серьезное давление. Тем более что впереди начиналась серия матчей с главными конкурентами.

И армейцы ответили убедительной победой над «Спартаком» — 2:0.

Особенно важно, что ЦСКА не просто воспользовался ошибками соперника, а вновь показал организованный футбол, благодаря которому первые десять туров обходился без поражений. Получилось доказать: неудача с «Динамо» вовсе не означает, что молодой тренер и его команда достигли потолка.

Теперь другой экзамен. «Оренбург» не относится к главным претендентам на медали, но в последнее время набирает очки. Ильдар Ахметзянов здорово освоился на новом месте, а его команда уже шестая и не проигрывала с начала сентября.

У ЦСКА есть хорошая возможность продолжить победную серию и сохранить место в группе лидеров. Но и недооценивать хозяев было бы опасно.

Мурад Мусаев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Родина» — «Краснодар». Когда закончится черная серия?

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

31 октября, 19:45. Арена Химки (Химки)

Мы уже подробно разбирали причины кризиса «Краснодара». Уход Сперцяна, травма Кривцова, спад Кордобы, проблемы с организацией атак. Все это никуда не исчезло.

А черная серия прервалась только в Кубке, а в чемпионате продолжается.

И если раньше можно было объяснять неудачи стечением обстоятельств, то теперь становится все очевиднее: у Мурада Мусаева действительно серьезные проблемы — шесть туров без побед.

При этом «Краснодар» сохраняет хорошие турнирные позиции. Несмотря на затянувшийся спад, отставание от лидирующего «Зенита» составляет всего четыре очка. Плотность наверху настолько высока, что одна-две победы способны изменить положение.

Но сначала нужно начать побеждать.

И матч с «Родиной» вроде бы подходящая возможность. Дебютант РПЛ находится в зоне вылета, хотя в предыдущем туре сумел обыграть «Факел». Сможет ли Мусаев наконец найти решение в атаке без двух главных созидателей? Или кризис, который поначалу казался временным, затянется еще сильнее?

Олег Кузьмин. Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Рубин» — «Факел». Первый экзамен Кузьмина

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

31 октября, 15:15. Ак Барс Арена (Казань)

В Казани начинается новая история. После увольнения Франка Артиги «Рубин» доверили Олегу Кузьмину.

Испанца приглашали ради более яркого футбола и прогресса команды, но в итоге казанцы оказались в нижней части таблицы. Теперь исправлять положение предстоит специалисту, прекрасно знакомому с клубом.

У Кузьмина нет серьезного самостоятельного тренерского опыта. Но есть знание коллектива, понимание внутренних процессов и возможность встряхнуть команду после затяжного кризиса.

Соперник, казалось бы, подходящий: «Факел» занимает последнее место. Правда, для дебюта нового тренера такие встречи бывают едва ли не сложнее матчей с фаворитами. От «Рубина» ждут исключительно победы, а любая потеря очков только усугубит ситуацию.

Получится ли у российского специалиста то, чего не смог добиться испанец? Очень любопытно посмотреть.