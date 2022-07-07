Кто руководит российским судейством? И почему УЕФА и ФИФА могут наложить санкции?

Острый взгляд эксперта «СЭ» на ситуацию в нашем судействе.

Каманцев

В этом году все три органа управления российскими арбитрами возглавил профессиональный юрист Павел Каманцев. Весной он заменил Витора Мануэла Мелу Перейру в роли руководителя департамента судейства (ДС), а летом вместо Ашота Хачатурянца стал председателем судейского комитета (СК).

Кроме того, Каманцев придет на место Хачатурянца в экспертно-судейской комиссии (ЭСК), куда сегодня входят Сергей Зуев, Александр Гвардис, Николай Иванов, Эдуард Малый, Сергей Фурса и Николай Левников. Предполагается, что в таком составе она продолжит работу в новом сезоне.

Ашот Хачатурянц и Павел Каманцев. РФС

По данным «СЭ», происходящее вызывает серьезную обеспокоенность со стороны ФИФА и УЕФА. Дело в том, что назначение адвоката из Самары Каманцева председателем СК противоречит регламенту Международной федерации футбола, определяющему правила организации судейства в ассоциациях, входящих в ФИФА. В нем говорится, что главой комитета должен быть бывший судья, ассистент или видеоассистент, работавший на высшем уровне — в чемпионате страны.

А судейская конвенция УЕФА прямым текстом запрещает совмещение должностей в судейском департаменте и судейском комитете.

Санкции

Несоблюдение положений этих документов и установленных правил может грозить санкциями со стороны двух руководящих организаций. Есть риск, что российских арбитров оставят без финансовой поддержки, которую ежегодно оказывает УЕФА. Он выделяет 100 тысяч евро тем, кто подписал конвенцию и выполняет ее требования.

Есть и более серьезная угроза — а именно приостановление членства российской футбольной ассоциации, то есть РФС, в УЕФА или ФИФА, либо в обеих организациях. Несмотря на то что сегодня наш футбол оказался под санкциями, а клубы и сборные отстранены на неопределенный срок от участия в любых международных турнирах, как я понимаю, руководство РФС не стремится к полному разрыву отношений. Но последние кадровые решения могут привести именно к этому.

Можно было бы сказать, что невыполнение требований УЕФА и ФИФА — это наш ответ западноевропейским чиновникам на их беззаконие. Но дело в том, что «отвечать» мы начали давно. Пребывание Хачатурянца во главе судейского комитета противоречило регламенту ФИФА с 17 сентября 2020 года, когда этот документ вступил в силу. И тем более он не мог руководить СК и ЭСК, когда осенью стал президентом РПЛ.

Руководитель

В такой ситуации наш судейский корпус еще не оказывался. Кто хозяин в судействе? Вы можете назвать его фамилию — фамилию опытного и авторитетного руководителя?

Задавал такой вопрос самим арбитрам — они после паузы говорили о Каманцеве. Но насколько его оценка сложных судейских нюансов профессиональна? Разве он может рассказать, какое решение нужно принять в том или ином эпизоде игры, как повести себя на поле, какую позицию занять? Какие у него инструменты для защиты судей?

После таких уточняющих вопросов пауза у арбитров переходила в долгое молчание...

Павел Юрьевич и сам признался на последнем сборе, что он тут больше для поиска финансирования и создания благополучных условий функционирования всей судейской махины. Кстати, на сборе он пробыл совсем недолго — приехал минут на 30 в прошлую пятницу и чуть дольше задержался в понедельник.

Ашот Хачатурянц. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Так кто тогда главный в судействе — заместитель Каманцева в ДС Николай Иванов? Или национальный инструктор Николай Левников? Пожалуй, нет. Они готовили и читали лекции, давали разъяснения по правилам. Но они точно не главные. Хотя Иванов и играет не последнюю роль в важном деле — назначении рефери на игры чемпионата России.

Хачатурянц? Но он ушел из всех органов и структур. Де-факто и де-юре. Оставил, впрочем, своего человека. Но физически сам уже нигде не присутствует.

Так с кого спрашивать? Кто теперь ответственен за качество судейства и подготовку арбитров? При всем уважении, но на сегодня не вижу в этой роли Каманцева. И не только я. Он, возможно, хороший менеджер и организатор, но не погруженный в специфику этого весьма непростого мира.

Мажич и Иванов

По моим данным, российский судейский корпус был готов возглавить 49-летний серб Милорад Мажич. Его кандидатура появлялась и раньше, когда год назад стало ясно, что ставка на венгра Виктора Кашшаи себя не оправдала. Мажич начал подтягивать русский язык, чтобы избежать трудностей в общении с российскими арбитрами.

В этот раз ему было сделано предварительное предложение, и даже обсуждались условия его работы. Но то ли сказалась повышенная требовательность серба, который, естественно, хотел бы большей самостоятельности. То ли сыграло роль то, что Хачатурянц ушел из российского футбола, покинув посты в РПЛ и РФС.

В итоге Мажич продолжит работу с судьями на Кипре.

Серб в недавнем прошлом — один из ведущих судей Европы. Он 10 раз подряд становился лучшим в своей стране, работал на двух чемпионатах мира (в Бразилии и России), а также на Евро-2016 во Франции, судил матч за Суперкубок УЕФА-2017, финал Кубка конфедераций-2017 и финал Лиги чемпионов-2018.

Есть и у нас бывший арбитр с набором регалий. Пока он работает на ФИФА и готовит судей к чемпионату мира в Катаре. Речь о Валентине Иванове, первом лауреате конкурса «СЭ» «Золотая мантия». Слухи уже не раз возвращали его в российский футбол. Но не находили подтверждения. Вот и сейчас его называют потенциальным новым руководителем. Однако, уверен, Иванов потребует еще большую самостоятельность, чем Мажич. В противном случае нет смысла подставляться.

Финансы

Я упомянул поиск денег Каманцевым... Заявлялось, что судьям значительно улучшат финансовые условия. Впервые за долгое время в РПЛ пообещали увеличить размеры вознаграждений за матч. Сегодня гонорар судьи за игру чемпионата России составляет 115 тысяч рублей, ассистента — 55 тысяч, резервного — 8,7 тысячи, видеоарбитра — 57,5 тысячи, ассистента видеоарбитра — 28,75 тысячи.

Предполагалось, что вознаграждение за одну игру, например, у арбитра возрастет до 200 тысяч, у помощника — до 100 тысяч (до уплаты налогов). И речь шла о сезоне-2022/23.

Соответственно, создалось впечатление (не у меня — у судей), что гонорары увеличатся уже в июле. Однако главного изменения финансовых условий пока не случится. Арбитрам сообщили, что судейские гонорары вырастут не с начала сезона-2022/23, а только весной 2023 года. То есть почти двукратное увеличение, о котором было заявлено в середине июня, может произойти примерно в марте.

При этом, по данным «СЭ», арбитрам РПЛ объявили, что в ближайшее время им увеличат размеры месячной зарплаты. Ранее судьи, допущенные к работе в чемпионате России, получали каждый месяц по 30 тысяч рублей (до уплаты налогов). С июля или августа эта сумма возрастет до 50 тысяч рублей.

На всякий случай уточню, что все вышесказанное относится к судьям РПЛ и не затрагивает ФНЛ, а также инспекторов.

Премии

РФС сообщил, что «в ближайшее время 12 лучших по итогам предыдущего сезона арбитров, 22 ассистента и 4 инспектора получат премию за качественную работу в размере от 100 тысяч до 2 миллионов рублей».

Это действительно здорово. Хорошо, что помимо метода кнута начинает применяться и метод пряника. Но есть нюансы.

Во-первых, судей напрягло то, что на сборе им не объявили список премированных. Сказали, что при желании могут спросить друг друга и выяснить, кому же в итоге на карту перечислят круглую сумму.

Во-вторых, в мотивационной системе, частью которой помимо ежемесячных зарплат и гонораров за матчи стали и премии, есть недостатки.

Объясню, что имею в виду. Как я понимаю, отстранение судьи от работы (на долгий срок или до конца сезона) никак не сказывается на его премировании, если он отсудил за сезон определенное число матчей и получил определенную среднюю оценку.

По моим данным, если ничего не изменилось, на вознаграждение может претендовать тот арбитр, кто судил не менее 10 матчей чемпионата России. Второе условие — средний балл должен быть не ниже 8,0.

Владислав Безбородов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Требование по числу игр выполнили 12 рефери — Кирилл Левников, Владислав Безбородов, Виталий Мешков, Сергей Карасев, Сергей Иванов, Павел Кукуян, Евгений Кукуляк, Владимир Москалев, Алексей Сухой, Павел Шадыханов, Василий Казарцев и Артем Любимов. Но кто-то из них мог не набрать минимальный средний балл. У Алексея Амелина и Алексея Матюнина по девять игр.

Получается, что при определенных условиях (10 матчах и среднем балле не ниже 8,0) жестко наказанный Матюнин, который теперь не рекомендован к работе ни в одной из трех лиг, мог бы получить премию. Это не шутка. Ведь бонус, так складывается, заплатят Сухому и Любимову, отстраненным весной до конца сезона. Помните матч «Краснодар» — «Динамо» (0:1) и странный пенальти?

Для информации еще сообщу размеры премий, которые обсуждались прошлым летом перед началом сезона:

серия из трех матчей с оценкой 8,3 и более — 100 тысяч рублей;

средняя оценка за сезон не ниже 8,0 — 500 тысяч;

средняя оценка за сезон не ниже 8,1 — 1 миллион;

средняя оценка за сезон не ниже 8,2 — 2 миллиона;

средняя оценка за сезон не ниже 8,3 — 3 миллиона.

Последняя высота, видимо, не покорилась никому, раз размер максимальной премии составил два, а не три миллиона.

Хорошо бы, конечно, перед стартом сезона увидеть среди прочих документов на сайте РФС утвержденный документ о принципах и критериях премирования. У нас же декларировалась открытость в судействе.

Рейтинги

Не раз и не два судейские руководители в качестве одного из главных принципов выбора судей при назначении на очередной тур называли качество их работы в туре предыдущем. Судишь хорошо — продолжаешь работать, нет — пропускаешь следующие один, два, три (и так далее) тура.

Исходя из такой логики, можно предположить, что к концу чемпионата наибольшее число игр накопили те, кто судил качественно и тем самым заслужил такое количество назначений. Разве не так?

Но вот какая таблица получилась у меня после объявления официального рейтинга судей.

Рейтинг российских судей.

В первой пятерке рейтинга РФС нет Левникова, который в чемпионате-2021/22 получил больше всех назначений как арбитр и в сумме как судья и видеоарбитр.

Если он судил хуже тех, кто занял более высокое место, почему он получал намного больше назначений? Что-то не так с выбором Левникова на матчи в ходе сезона или что-то не так с итоговым рейтингом?

То же самое можно сказать о Мешкове (его вообще нет в первой десятке) и Иванове (он только восьмой).

Почему так взлетели в рейтинге Шадыханов (проходил по делу Матюнина, который с подачи Павла назначил 11-метровый удар), Сиденков (из-за травмы спины он немалую часть сезона мог работать только видеоассистентом) и Москалев?

И что же за рейтинг был объявлен в передаче «Правила игры», где пятерку лучших по версии РФС составили Безбородов, Москалев, Карасев, Кукуляк и Левников?

Интересно, какие итоги будем наблюдать через год...

Суперкубок

Рейтинг РФС, похоже, учтен при составлении судейской бригады на матч за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком». Правда, побоялись назначить Безбородова, лучшего рефери-2021/22, самого опытного и самого быстрого арбитра РПЛ. Придется Владиславу утешиться денежной премией за прошлый сезон и посмотреть, как справится с игрой номер два рейтинга — Москалев.

У воронежского судьи был неудачный опыт работы на встречах этих команд. В чемпионате-2018/19. Оба раза зенитовцы и спартаковцы сыграли тогда вничью (0:0 и 1:1), а Москалев получил неудовлетворительные оценки.

В сентябре 2018-го он не назначил по одному 11-метровому удару в ворота каждой из команд и не удалил спартаковца Николая Рассказова.

«Неуд» ждал арбитра и весной 2019-го, когда он ошибочно не наказал красно-белых пенальти за фол Ильи Кутепова на Артеме Дзюбе.

Офсайдные линии

ФИФА объявила о начале использования полуавтоматической системы определения офсайдов, которая значительно облегчит работу судьям и сократит время вынесения окончательного решения о положении «вне игры». Ее применят на чемпионате мира в Катаре. Огромный шаг вперед, хотя и дорогостоящий.

А вот в российском футболе после смены провайдера технологии ВАР этого не произойдет. Американская компания, обладающая лицензией ФИФА (эту фирму называют российской, хотя лицензия все-таки у юридического лица из США), предоставляет ограниченный набор услуг. У нее в отличие от Hawk-Eye Innovations нет офсайдных линий.

То есть у видеоассистентов при возникновении спорной ситуации не будет возможности во время игры начертить все нужные линии, с помощью которых раньше с высокой долей точности подтверждалось положение «вне игры».

В очевидных ситуациях придется действовать на глазок, в менее очевидных — прикладывать к экрану лист бумаги или линейку (помните, как сравнительно недавно мы смеялись над поступавшими так китайцами?).

Система ВАР. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Так будет, возможно, весь следующий сезон. Или его часть, если удастся договориться с одним из тех провайдеров, кто уполномочен ФИФА предоставлять технологию виртуальных офсайдных линий (ВОЛ). Таких сегодня всего лишь пять в мире.

Это все та же британская Hawk-Eye Innovations, прекратившая сотрудничество с РФС, забравшая свои технологии, оборудование и сотрудников. Помимо нее есть бельгийские Deltacast и EVS Broadcast Equipment, американская SportsMEDIA Technology Corporation и германская Vieww. Захотят ли они работать с Россией и обеспечить нас ВОЛ?

Впрочем, есть и более оптимистичные прогнозы — нужно подождать четыре-пять туров, а дальше что-то придумают. Будем верить, что так и случится.

Но вот только о целостности турнира говорить уже не придется. Она может существовать, когда все играют по одним и тем же правилам в одних и тех же условиях. А если у одних на матче будет работать видеоарбитр, а у других — нет, какая же это целостность? То же самое можно сказать и о ВОЛ.

ВАР

Хачатурянц, будучи президентом РПЛ, как-то заявил, что в августе еще четыре арбитра получат лицензию ВАР. Этого теперь точно не случится. Новых видеоассистентов готовят по полгода. То есть их обучение, включающее в себя лекционные и практические занятия, следовало начать не позже февраля. Не начали.

Теперь право работать на матчах с применением ВАР можно получить, наверное, только к марту 2023-го — ко второй части сезона. До этого использование Романа Галимова, Романа Сафьяна, Артура Федорова, Сергея Чебана и Рафаэля Шафеева, пятерки введенных в РПЛ судей без лицензий, может быть очень ограниченным.

Проблемы такого рода (обучение, лицензирование) связаны не в последнюю очередь с тем, что у нас нет своего ВАР-инструктора. Сотрудничество с Леонидом Калошиным прекратилось больше года назад.

Кирилл Верхолетов, пришедший после него на должность руководителя проекта ВАР, не инструктор. Он в большей степени менеджер, организатор. Но не специалист по видеоарбитрам. Для обучения время от времени нужно приглашать людей со стороны — иностранцев. Либо нанимать иностранца на постоянной основе.

Такого, для постоянной основы, не нашли. В итоге: ни новых обладателей лицензий, дающих право работать с ВАР, ни ясности в вопросе их применения в матчах чемпионата России. Есть риски, что снова не будет четкого понимания, почему тут ВАР вмешался и позвал судью, а в другом эпизоде — нет.

Помимо технических сложностей, которые могут возникнуть из-за смены провайдера, не исключены сложности теоретические. Такой неприятный вывод можно сделать по итогам сбора. Ни судьи, ни их помощники, ни ВАР, ни АВАР, ни инспекторы пока в полной мере не понимают, как работать видеоассистентам в новом сезоне.