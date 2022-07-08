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«Зенит» скупает лучших в лиге. Родригао посадит на лавку Ловрена, но он — не замена Ракицкому

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Родригао.
Фото ФК «Сочи»
Защитник Родригао против Артема Дзюбы в матче «Сочи» — «Зенит».
Фото ФК «Сочи»
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Чемпионы России усилили оборону покупкой 26-летнего бразильца, который минувший сезон провел в «Сочи».

Брешь в защите

Поиск центрального защитника изначально для «Зенита» был целью номер один на лето. Уход Артема Дзюбы и Юри Алберто сделал уязвимой и позицию нападающего, но укрепление обороны оставалось приоритетным направлением. Еще в марте невский клуб покинул Ярослав Ракицкий, а Деян Ловрен из-за травмы пропустил всю весну целиком. Из-за этого оборона «Зенита» во второй части сезона была экспериментальной. Хорошо еще, что сине-бело-голубые взяли в аренду Нуралы Алипа, который неплохо проявил себя на финише чемпионата. Если бы казахского защитника решили не брать после просмотра, то штабу Сергея Семака пришлось бы сложнее.

В июнь «Зенит» входил с тремя номинальными центральными защитниками: Алипом, Дмитрием Чистяковым и Деяном Ловреном, чье будущее из-за нововведений ФИФА не было ясно. Да, еще есть Арсен Адамов и Дуглас Сантос, но оба — в большей степени фланговые футболисты, хоть и способные сыграть в центре обороны.

И вот — долгожданная покупка. 26-летний Родригао подписал контракт с «Зенитом» по схеме «3+1». Он, как и Матео Кассьерра, переходит в петербургский клуб из «Сочи» после одного, но успешного сезона. Родригао был безусловным лидером обороны команды Владимира Федотова и вошел в число лучших защитников чемпионата по многим ключевым показателям: выигранным единоборствам, выносам, заблокированным ударам, подборам, перехватам. По меркам российской премьер-лиги Родригао — полноценная звезда. Так что «Зенит» должен быть рад успешной сделке. Однако есть одно «но»: Родригао — правоногий.

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Еще один правша

Когда ушел Ракицкий, в «Зените» остался только один центральный защитник-левша — Алип. Казах трудолюбив, но по индивидуальным показателям не очень силен, поэтому зачастую в центр обороны смещался более опытный Дуглас Сантос. И «Зенит» с самого начала лета искал конкретно левого центрального защитника. Почему же тогда пришел Родригао?

После победы в товарищеской встрече над «Црвеной Звездой» Семака спросили о том, зачем команде правша Родригао. Главный тренер ответил: «У нас одна вакантная позиция на место центрального защитника с учетом ухода Ярослава Ракицкого. Есть сложности с нехваткой именно левоногого защитника, но они не критичны. Главное — хотя бы одного защитника взять». То есть Семак смирился с тем, что в левше нет острой необходимости, но нужен качественный новичок. Тогда все совпадает: Родригао по уровню и нынешней форме точно не уступает Ловрену.

Защитник Родригао против Артема Дзюбы в матче "Сочи" - "Зенит". Фото ФК "Сочи"
Защитник Родригао против Артема Дзюбы в матче «Сочи» — «Зенит».
ФК «Сочи»

Высокая конкуренция

Если совсем упрощать, то Родригао — прямой конкурент Чистякова. Дмитрий вырос в «Зените» в одного из лучших центральных защитников России и прекрасно освоился в роли страхующего в тройке. Но Родригао в «Сочи» у Федотова всегда играл в самом центре блока 3-Х-Х, это его идеальная позиция. Если в предыдущих клубах бразильца иногда ставили направо в тройке или налево в двойке защитников, то в «Сочи» Родригао закрепился в роли страхующего.

На этом месте он органичен, потому что медлителен. Пожалуй, это главный минус новичка «Зенита»: он высок (191 сантиметр), но при этом тяжеловат и неповоротлив. Нехватку скорости и резкости Родригао компенсирует отличным чтением игры: он выдергивается со своей позиции только в нужный момент. При этом сам без подстраховки Родригао действует хуже — отсюда вывод, что бразильцу гораздо удобнее действовать в тройке.

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Ждем левшу?

Совместить на поле Чистякова и Родригао — основная задача штаба Семака. Оба входят в число лучших центральных защитников лиги и обязаны быть в стартовом составе «Зенита» как в двойке, так и в тройке. Если Семак будет выбирать блок 4-Х-Х и ставить в пару Родригао с Чистяковым, то «Зенит» окажется более уязвимым при высоком прессинге, но такой вариант все равно реален: многие команды играют только с правшами в обороне. Если «Зенит» будет выходить в тройке, то очень интересно, кого именно Семак поставит страхующим. Скорее всего, Родригао, а Чистяков будет правее.

Вообще трансфер бразильца — плохая новость для Ловрена. Хорват и так не был стабилен, а после травмы его форма остается загадкой. Все-таки Ловрену уже 33. Едва ли Семак посадит на скамейку Чистякова и Родригао, каждый из которых намного моложе хорвата и провел мощный сезон.

Качественно и количественно «Зенит» укрепился, но вопрос по левоногому центральному защитнику остается открытым. С одним Алипом входить в сезон рискованно, как и выставлять в основе трех правшей (Родригао, Ловрена и Чистякова). И «Зенит» явно ищет профильное усиление: в последние недели постоянно мелькает в новостных лентах фамилия Маркао из «Галатасарая», да и вернувшийся в «Ростов» Данила Прохин уже выглядит состоявшимся футболистом (у «Зенита» есть приоритетное право выкупа воспитанника). А гендиректор клуба Александр Медведев еще на прошлой неделе подчеркнул: «Мы настроены найти левоногого футболиста на замену Ракицкому — чтобы его левая нога была такой же волшебной, как у Ярослава».

Судя по всему, трансферная кампания «Зенита» еще не окончена.

Родригао (Родриго де Соуза Прадо)
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