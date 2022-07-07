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Сегодня, 15:55

Победитель медиалиги и «Амкал» могут получить уайлд-кард на участие в БЕТСИТИ Кубке России

Севастиан Терлецкий
,  
Владимир Пушкарев
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Исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что победитель медиалиги и «Амкал» могут получить уайлд-кард на участие в БЕТСИТИ Кубке России.

«Рассматриваем такой вариант, что победитель медийной футбольной лиги и «Амкал» смогут получить уайлд-кард на участие в Кубке России», — сказал Алаев.

Напомним, что 27 июня Ашот Хачатурянц покинул должность президента РПЛ. Его сменил 42-летний Алаев, который будет исполнять обязанности главы лиги.

Футбол
РПЛ
РФС
Александр Алаев
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