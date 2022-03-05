«Динамо» хочет видеть аншлаг на матче со «Спартаком». 10 причин, почему это удастся

«Динамо» может собрать полные трибуны на дерби против «Спартака» в 20-м туре РПЛ

Центральный матч 20-го тура РПЛ «Динамо» — «Спартак» пройдет на «ВТБ Арене».

В воскресенье в Петровском парке нас ждет дерби «Динамо» — «Спартак». На котором, вполне возможно, случится аншлаг. По крайней мере, темпы реализации билетов очень высокие.

Для столь высокой явки есть сразу 10 причин:

1. Поход на футбол в сегодняшней ситуации — отдушина и один из отличных способов переключить мозги.

2. Матчи между «Динамо» и «Спартаком» всегда носят принципиальный характер, какие бы места в таблице команды ни занимали. За победу в дерби болельщики могут многое простить любимой команде. А значит, будет масса эмоций.

3. Match Day — традиционная развлекательная программа перед игрой. «Динамо» не первый год задает высокие стандарты по работе с болельщиками, а теперь к теплой атмосфере на домашних играх динамовцев добавились и прекрасные результаты команды. В этот раз клуб ещё и пускает бесплатно детей до 13 лет вместе с родителями — им будут доступны билеты на центральные секторы на сайте tickets.fcdm.ru. К тому же в преддверии 8 Марта «Динамо» наверняка придумает, как поздравить пришедших на игру девушек.

4. Футбольный стадион — одно из самых красивых мест для встречи с семьей и друзьями. Вместе болеть на фанатской трибуне или устраивать жаркие споры на нейтральных секторах — что может быть лучше?

5. Отлучение от международных матчей со стороны ФИФА и УЕФА прилично бьет по настроению и амбициям футболистов. Сейчас как никогда им нужна поддержка со стороны болельщиков.

6. Обе команды смогли сохранить боевой состав — ни один из иностранных футболистов «Динамо» и «Спартака» не покинул свою команду, а значит, игра должна получиться максимально качественной и интересной. «Динамо» и вовсе сейчас показывает лучший футбол в этом веке, претендует на чемпионство, поклонникам команды это нужно видеть своими глазами.

7. Воскресный матч будет редкой в наших новых условиях игрой двух иностранных тренеров. «Динамо» во главе с Сандро Шварцем влюбило в себя болельщиков всех клубов РПЛ, стабильно радуя атакующим футболом и высоким прессингом. Спартаковцы, хоть и идут на 9-м месте, будут мотивированы, пытаясь как можно лучше проявить себя на глазах у нового тренера Паоло Ваноли.

8. На неделе обе команды здорово сыграли в Кубке России, разгромив своих соперников, не потратив много сил перед воскресным матчем и подняв себе настроение.

9. Наконец-то начал отступать COVID-19, и мэр Москвы Сергей Собянин отменил ограничение на посещение спортивных мероприятий. А атмосфера при полных трибунах куда веселее, чем при рассадке через одно кресло.

06.03.2022 | Динамо — Спартак

10. Отменены и QR-коды, а значит, лишний барьер для покупки билета. «Динамо» и в период ограничений в нынешнем сезоне было самым посещаемым из московских клубов, теперь у болельщиков бело-голубых есть шанс упрочить преимущество.

Как бы там ни было, дерби позволит всем нам хотя бы на пару часов погрузиться в мир спорта, ощутить командный дух. Грех не использовать такой шанс.

Александр Еланский