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5 марта, 12:00

«Динамо» хочет видеть аншлаг на матче со «Спартаком». 10 причин, почему это удастся

«Динамо» может собрать полные трибуны на дерби против «Спартака» в 20-м туре РПЛ
Стадион «ВТБ Арена».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Сергей Паршивлюк и Айртон.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Центральный матч 20-го тура РПЛ «Динамо» — «Спартак» пройдет на «ВТБ Арене».

В воскресенье в Петровском парке нас ждет дерби «Динамо» — «Спартак». На котором, вполне возможно, случится аншлаг. По крайней мере, темпы реализации билетов очень высокие.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 20-й тур
06 мар, 19:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
0:2
Спартак
Голы
Николсон, 26 (0:1), Промес, 37 (0:2)
Динамо
Шунин Варела Бальбуэна Скопинцев Сазонов Моро (Макаров, 81) Грулев (Нжи, 65) Захарян Шиманьски Фомин (Паршивлюк, 46) Смолов (Тюкавин, 58)
Спартак
Селихов Кофрие (Литвинов, 46) Жиго Айртон Джикия Мозес Бакаев (Ларссон, 67) Мартинс (Зобнин, 79) Умяров Николсон Промес
Предупреждения
Грулев 3’, Варела 42’, Захарян 66’  -  Кофрие 1’, Айртон 40’, Мартинс 72’, Умяров 86’
Удаления
Варела 45+3’ (вторая ж.к)
Судьи
Карасев (Москва) Демешко (Химки) Гаврилин (Владимир)
ВАР
Левников (Санкт-Петербург) Богданов (Верея) Хатуев (Грозный)

Для столь высокой явки есть сразу 10 причин:

1. Поход на футбол в сегодняшней ситуации — отдушина и один из отличных способов переключить мозги.

2. Матчи между «Динамо» и «Спартаком» всегда носят принципиальный характер, какие бы места в таблице команды ни занимали. За победу в дерби болельщики могут многое простить любимой команде. А значит, будет масса эмоций.

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3. Match Day — традиционная развлекательная программа перед игрой. «Динамо» не первый год задает высокие стандарты по работе с болельщиками, а теперь к теплой атмосфере на домашних играх динамовцев добавились и прекрасные результаты команды. В этот раз клуб ещё и пускает бесплатно детей до 13 лет вместе с родителями — им будут доступны билеты на центральные секторы на сайте tickets.fcdm.ru. К тому же в преддверии 8 Марта «Динамо» наверняка придумает, как поздравить пришедших на игру девушек.

4. Футбольный стадион — одно из самых красивых мест для встречи с семьей и друзьями. Вместе болеть на фанатской трибуне или устраивать жаркие споры на нейтральных секторах — что может быть лучше?

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5. Отлучение от международных матчей со стороны ФИФА и УЕФА прилично бьет по настроению и амбициям футболистов. Сейчас как никогда им нужна поддержка со стороны болельщиков.

6. Обе команды смогли сохранить боевой состав — ни один из иностранных футболистов «Динамо» и «Спартака» не покинул свою команду, а значит, игра должна получиться максимально качественной и интересной. «Динамо» и вовсе сейчас показывает лучший футбол в этом веке, претендует на чемпионство, поклонникам команды это нужно видеть своими глазами.

7. Воскресный матч будет редкой в наших новых условиях игрой двух иностранных тренеров. «Динамо» во главе с Сандро Шварцем влюбило в себя болельщиков всех клубов РПЛ, стабильно радуя атакующим футболом и высоким прессингом. Спартаковцы, хоть и идут на 9-м месте, будут мотивированы, пытаясь как можно лучше проявить себя на глазах у нового тренера Паоло Ваноли.

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8. На неделе обе команды здорово сыграли в Кубке России, разгромив своих соперников, не потратив много сил перед воскресным матчем и подняв себе настроение.

9. Наконец-то начал отступать COVID-19, и мэр Москвы Сергей Собянин отменил ограничение на посещение спортивных мероприятий. А атмосфера при полных трибунах куда веселее, чем при рассадке через одно кресло.

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10. Отменены и QR-коды, а значит, лишний барьер для покупки билета. «Динамо» и в период ограничений в нынешнем сезоне было самым посещаемым из московских клубов, теперь у болельщиков бело-голубых есть шанс упрочить преимущество.

Как бы там ни было, дерби позволит всем нам хотя бы на пару часов погрузиться в мир спорта, ощутить командный дух. Грех не использовать такой шанс.

Александр Еланский

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.86
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 0
Спартак 2
Матч завершен

ТБ 2.5

23%

1.98

Ф1 (0)

19%

1.46

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 4
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
15
21
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
4
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
5
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
6
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
7
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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30 тур
5.03 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 1 : 0
6.03 14:00
Кр. Советов – Арсенал
 2 : 2
6.03 14:00
Локомотив – Химки
 3 : 2
6.03 19:00
Динамо – Спартак
 0 : 2
7.03 14:00
Краснодар – Урал
 - : -
7.03 16:30
Зенит – Уфа
 - : -
7.03 16:30
Ростов – Сочи
 - : -
7.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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