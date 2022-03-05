«Динамо» хочет видеть аншлаг на матче со «Спартаком». 10 причин, почему это удастся
В воскресенье в Петровском парке нас ждет дерби «Динамо» — «Спартак». На котором, вполне возможно, случится аншлаг. По крайней мере, темпы реализации билетов очень высокие.
Для столь высокой явки есть сразу 10 причин:
1. Поход на футбол в сегодняшней ситуации — отдушина и один из отличных способов переключить мозги.
2. Матчи между «Динамо» и «Спартаком» всегда носят принципиальный характер, какие бы места в таблице команды ни занимали. За победу в дерби болельщики могут многое простить любимой команде. А значит, будет масса эмоций.
3. Match Day — традиционная развлекательная программа перед игрой. «Динамо» не первый год задает высокие стандарты по работе с болельщиками, а теперь к теплой атмосфере на домашних играх динамовцев добавились и прекрасные результаты команды. В этот раз клуб ещё и пускает бесплатно детей до 13 лет вместе с родителями — им будут доступны билеты на центральные секторы на сайте tickets.fcdm.ru. К тому же в преддверии 8 Марта «Динамо» наверняка придумает, как поздравить пришедших на игру девушек.
4. Футбольный стадион — одно из самых красивых мест для встречи с семьей и друзьями. Вместе болеть на фанатской трибуне или устраивать жаркие споры на нейтральных секторах — что может быть лучше?
5. Отлучение от международных матчей со стороны ФИФА и УЕФА прилично бьет по настроению и амбициям футболистов. Сейчас как никогда им нужна поддержка со стороны болельщиков.
6. Обе команды смогли сохранить боевой состав — ни один из иностранных футболистов «Динамо» и «Спартака» не покинул свою команду, а значит, игра должна получиться максимально качественной и интересной. «Динамо» и вовсе сейчас показывает лучший футбол в этом веке, претендует на чемпионство, поклонникам команды это нужно видеть своими глазами.
7. Воскресный матч будет редкой в наших новых условиях игрой двух иностранных тренеров. «Динамо» во главе с Сандро Шварцем влюбило в себя болельщиков всех клубов РПЛ, стабильно радуя атакующим футболом и высоким прессингом. Спартаковцы, хоть и идут на 9-м месте, будут мотивированы, пытаясь как можно лучше проявить себя на глазах у нового тренера Паоло Ваноли.
8. На неделе обе команды здорово сыграли в Кубке России, разгромив своих соперников, не потратив много сил перед воскресным матчем и подняв себе настроение.
9. Наконец-то начал отступать COVID-19, и мэр Москвы Сергей Собянин отменил ограничение на посещение спортивных мероприятий. А атмосфера при полных трибунах куда веселее, чем при рассадке через одно кресло.
10. Отменены и QR-коды, а значит, лишний барьер для покупки билета. «Динамо» и в период ограничений в нынешнем сезоне было самым посещаемым из московских клубов, теперь у болельщиков бело-голубых есть шанс упрочить преимущество.
Как бы там ни было, дерби позволит всем нам хотя бы на пару часов погрузиться в мир спорта, ощутить командный дух. Грех не использовать такой шанс.
Александр Еланский
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|12
|5
|2
|47-22
|41
|
2
|Динамо
|20
|12
|3
|5
|36-22
|39
|
3
|ЦСКА
|20
|11
|3
|6
|24-16
|36
|
4
|Сочи
|19
|11
|1
|7
|32-21
|34
|
5
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|27-21
|31
|
6
|Ахмат
|19
|10
|0
|9
|26-25
|30
|
7
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
8
|Кр. Советов
|19
|8
|4
|7
|24-20
|28
|
9
|Спартак
|20
|7
|5
|8
|22-28
|26
|
10
|Рубин
|19
|6
|4
|9
|25-30
|22
|
11
|Н. Новгород
|20
|6
|4
|10
|19-31
|22
|
12
|Арсенал
|20
|5
|5
|10
|23-39
|20
|
13
|Урал
|19
|4
|7
|8
|12-19
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|19
|3
|7
|9
|18-28
|16
|
16
|Химки
|20
|2
|8
|10
|18-37
|14
|5.03
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|1 : 0
|6.03
|14:00
|
Кр. Советов – Арсенал
|2 : 2
|6.03
|14:00
|
Локомотив – Химки
|3 : 2
|6.03
|19:00
|
Динамо – Спартак
|0 : 2
|7.03
|14:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|7.03
|16:30
|
Зенит – Уфа
|- : -
|7.03
|16:30
|
Ростов – Сочи
|- : -
|7.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7