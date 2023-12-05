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«Антигерои тура — Бериша, Абаскаль и Кержаков». Мор — о стычке в Грозном, поражении «Зенита» и словах Карпина

Александр Кружков
Обозреватель
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Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Экс-защитник «Спартака», двукратный чемпион России Эдуард Мор рецензирует главные события 17-го тура РПЛ.

Пиняеву — железная красная! Клаудиньо вылетел с поля, как пассажир из забитой в час пик электрички

— Назовите трех героев тура со знаком «плюс».

— Чалов и весь ЦСКА. Глушенков. Гарре.

— Почему именно в такой последовательности?

— Мне очень понравилась армейская атака. В тяжелейших погодных условиях парни не просто бились — они играли в футбол! Конечно, лучшим был Чалов, который сначала уверенно реализовал пенальти, а потом ассистировал Мендесу. Но еще надо отметить Облякова. Он здорово работал с мячом, раздавал прекрасные передачи.

— Это правда.

— Иван выглядел так, словно под ногами нормальный газон, а не заснеженная скользкая поляна. Сохранял мяч, точно играл низом, не боялся импровизировать. То же самое относится к Файзуллаеву. А знаете, что самое удивительное?

— Что?

— Все говорили, что на таком поле играть невозможно. Что ЦСКА придется безумно сложно без Заболотного, поскольку футбол сведется к банальным забросам в штрафную. И вообще будет сплошной «бей-беги». Но ничего подобного мы не увидели. Армейцы неплохо катали мяч, комбинировали. Так и создавали моменты.

Радость Виктора Мендеса и&nbsp;Федора Чалова, Валерий Карпин предъявляет претензии судье. ЦСКА в снежном футболе побил «Ростов». Карпину грозит дисквалификация за оскорбление?

— Идем дальше. Глушенков.

— Два мяча в ворота «Зенита» дорогого стоят. Хотя в первом случае помогла ошибка Кержакова. Зато второй гол — на загляденье!

— А что скажете о Гарре?

— Он в полном порядке, провел очередной яркий матч. Забил, правда, только с пенальти. Но не будем забывать, что именно аргентинец выдал классный пас Шитову, которого Заика и снес в своей штрафной.

— Теперь о трех героях тура со знаком «минус».

— Бериша. Абаскаль. Кержаков.

— Жду объяснений.

— Бериша — провокатор! Вот зачем он после гола «Ахмата» понесся к спартаковской скамейке, прыгнул с двух ног в полуметре от Абаскаля? Так себя вести нельзя! Но и реакция тренера, который набросился на игрока, абсолютно недопустима!

Гильермо Абаскаль. Абаскаль повел себя как пацан, но главное — результат и игра. Эпизод с Беришей может стать последней каплей для руководства

— Бериша тоже заслуживал удаления?

— По понятиям — сто процентов! А по букве закона... На этот вопрос может ответить лишь тот, кто четко знает правила и их трактовку. Допустим, в ситуации с фолом Пиняева на Клаудиньо для меня все очевидно.

— Красная?

— Железная! Пиняев безрассудно летел в подкате, не было даже попытки сыграть в мяч. Странно, что не вмешался ВАР.

— Да уж.

— Вот кого мне жаль, так это Клаудиньо. Второй матч подряд против него играют так, что бразилец вылетает с поля, как бедолага-пассажир из забитой в час пик электрички.

— Какой образ!

— Ни динамовцы в Кубке, ни железнодорожники с парнем не церемонились. Просто выносили! Ну и как при таких фолах Клаудиньо может себя проявить? Слава богу, хоть без серьезных травм обошлось... А «Локомотиву» повезло. Если бы Пиняева удалили, еще не факт, что удалось бы довести матч до победы.

— Осталось обсудить «привоз» Кержакова.

— Здесь он ошибся дважды. Почему игроки «Зенита» были расставлены так, что передача низом от углового флажка обернулась ударом в створ? Если бы в районе ближней штанги стоял защитник, он бы спокойно вынес мяч.

— Это вопрос к Кержакову?

— Безусловно. За расстановку игроков при стандартах отвечает не только тренерский штаб, но и вратарь. На нем точечный подсказ. В этой зоне находился Круговой. Крикнул бы ему Кержаков, что надо сделать два шага правее — и нет проблем. Ну а дальше был уже технический брак. Все-таки зимние мячи отличаются от стандартных.

— Чем?

— Их же не просто взяли и покрасили. Они сделаны из специального морозоустойчивого материала. Поэтому нетяжелые. Но очень скользкие. Будь это обычный мяч — уверен, Кержаков бы справился и курьезного гола не случилось бы.

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин.
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Карпин не прав, мы же не в Испании живем

— Карпин в воскресенье бушевал: «Надо быть дебилом, чтобы играть в такую погоду! То, что мы сегодня видели — убийство футбола!» Прав Валерий Георгиевич?

— Нет. Хотя его эмоции объяснимы. Он много работал над тем, чтобы «Ростов» научился выходить низом из обороны, аккуратно разыгрывая мяч. А при потере должен сразу включаться активный прессинг. На «ВЭБ Арене» в такой футбол играть было сложно. Но мы же не в Испании живем. Нужно учитывать наши реалии. Это во-первых.

— Что во-вторых?

— Я понимаю, играть в снегопад не очень приятно. Но есть регламент, календарь утвержден. Какие основания для переноса? Разве температура опустилась до минус 15?

— В воскресенье в Москве было минус 6.

— В том-то и дело! Если «ВЭБ Арену» прилично замело, то в Черкизове к качеству поля вообще никаких вопросов. Были бы это еврокубки, ни тренеры, ни футболисты даже не заикнулись бы о переносе. Не смутила бы их ни стужа, ни заснеженное поле. Преспокойно бы вышли и отыграли. Как в 1990-м, когда «Спартак» победил «Наполи» во главе с Марадоной. Помните?

— Разумеется.

— В той игре сам Карпин участвовал. Тогда из-за снегопада поляна тоже была в ужасном состоянии. И ничего, никто не говорит, что «Спартак» прошел в следующий раунд исключительно из-за погоды. Или возьмем еще один эпохальный матч.

— Это какой же?

— 2001-й, Лига чемпионов, адский холод — и «Спартак» разносит «Арсенал» 4:1! Да много таких примеров... Кстати, в 15-градусный мороз риск получить травму действительно возрастает. Но сейчас в распоряжении футболистов качественное термобелье, согревающие мази. Уже не околеешь. Вот раньше приходилось тяжелее — не было ни того ни другого. При этом я остаюсь сторонником системы «осень-весна». Не только из-за нашего климата.

Валерий Карпин, уборка снега на&nbsp;поле. Матч ЦСКА — «Ростов» чуть не перенесли из-за мощного снегопада. Карпин предупредил, что это будет не футбол

— Еще почему?

— Сегодня клубам, которые поднимаются в премьер-лигу, элементарно не хватает времени на подготовку. Летняя пауза очень короткая, а менять надо все, в том числе бюджет и состав. Посмотрите на «Балтику» с «Рубином». Новички к ним подъехали, когда прошло уже семь туров. Вдобавок теперь каждый стадион, принимающий матчи РПЛ, необходимо оборудовать пропускной системой с учетом Fan ID. А это еще дополнительные вложения. Огромные!

— Не то слово.

— Таким командам зимний перерыв значительно облегчит жизнь. Что касается полей, то в декабре нужно играть в южных городах и в Петербурге, где на стадионе есть крыша. И все будут в комфортных условиях.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартаку» все время чего-то не хватает, игра не сбалансирована

— Давайте о другом. Почему проиграл «Зенит»?

— Ключевой фактор — запредельная самоотдача «Локомотива». Важно, что соперника он не боялся. В похожем стиле против «Зенита» на прошлой неделе действовало «Динамо» — и тоже добилось победы. Причем по делу.

— Как и «Локо»?

— Да! Ребята играли смело, агрессивно, отчаянно вступали в единоборства. Вот в этом сверхжелании петербуржцев и превзошли. При счете 1:1 «Зенит» имел несколько хороших моментов. Но «Локомотив» не дрогнул, забил еще два и, в отличие от предыдущих матчей, обошелся без нервной концовки. Так родилась главная сенсация тура.

— Именно там? Не в Грозном?

— Совершенно верно. Я ведь как накануне рассуждал? «Локо» слишком нестабилен, яркие отрезки чередует с провальными. «Зенит», наоборот, в последних матчах раскочегарился, вернулся на первое место. Казалось, команда на подъеме. А «Спартак»... Конечно, я надеялся, что он как минимум не проиграет. «Ахмат» — то пока не впечатляет. Но это с одной стороны.

— А с другой?

— В нынешнем сезоне красно-белые крайне неудачно играют на выезде. Всего две победы! На старте сезона одолели «Рубин», который только-только осваивался в премьер-лиге. Ну и в прошлом туре в калининградских сугробах перебороли «Балтику». Так что поражение в Грозном сенсацией не назовешь.

— «Ахмат» заслужил три очка?

— Да. «Спартак» в конце матча поддавил, но хозяева благодаря невероятной самоотверженности удержали победный счет.

Нападающий &laquo;Ахмата&raquo; Светослав Ковачев в&nbsp;атаке в&nbsp;матче против &laquo;Спартака&raquo;. «Спартак» проиграл одной из худших команд лиги. Абаскаль повелся на провокацию и получил красную

— Главная проблема «Спартака»?

— Игра не сбалансирована. Никакой стабильности. То команда выглядит здорово, то мало что получается. Как в том же Грозном. Все время чего-то не хватает...

— А как «Краснодар» смотрелся в атаке без Кордобы?

— Команде было очень тяжело. Кокшаров старался, с горящими глазами носился по всему полю. Бегал, прыгал, цеплялся, но КПД, мягко говоря, оставлял желать лучшего. По уровню мастерства с колумбийским форвардом — небо и земля.

— Это ясно.

— Зато «Оренбург» мне понравился. Играл абсолютно без боязни, фактически первым номером. Поначалу вообще прижал «Краснодар» к воротам Сафонова! Но хозяева перетерпели, а потом провели две хорошие атаки и вырвали три очка. Типичная победа команды Ивича.

Джон Кордоба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Краснодару» нужен сильный форвард под Кордобу, но и Кокшарова нельзя закапывать

— Виктор Булатов неделю назад заявил мне, что в чемпионской гонке интрига умерла. Скажите честно — вы в тот момент думали так же?

— Нет. Понятно, «Зенит» — фаворит. Но уже не такой безоговорочный, как раньше. Периодически спотыкается, теряет очки. Вот если бы он в холодную погоду все матчи проводил на идеальном газоне под крышей «Газпром Арены» — у соперников бы точно не было шансов. А так они есть, потому что бразильцы на наших морозных полях сразу начинают хандрить.

— Какие позиции зимой надо укрепить «Краснодару», чтобы интрига в чемпионате сохранилась до последнего тура?

— На первый взгляд, нужен классный форвард. Но как его уместить на поле с Кордобой, который весной из-за дисквалификации пропустит всего один матч? Поменять тактику и играть в два нападающих?

— Как вариант.

— Рискованно. Если схему не трогать, возникает другой вопрос. Где найти сильного форварда, который захочет сидеть под Кордобой? А если такой и отыщется, как тогда быть с Кокшаровым? Мальчишка-то талантливый, с хорошими задатками. Нельзя его закопать!

— Дилемма...

— У «Краснодара» и в обороне не все безоблачно. Пока лечится Кайо, в центре нет альтернативы Алонсо и Тормене. Похожая картина и на флангах. Волкова может заменить Петров, но он частенько травмирован, а Эктов увяз в глухом запасе. С «Оренбургом» сломался Оласа, вышел 19-летний Арутюнян. Однако, как и в предыдущей встрече с «Уралом», надежностью не блеснул. Как раз от него ускользнул Оганесян и сравнял счет.

Ильзат Ахметов и&nbsp;Александр Кокшаров. «Краснодар» снова чуть не потерял очки. Натужную победу над «Оренбургом» принес нестандартный гол Ахметова

— В воскресенье «Сочи» объявил об уходе Точилина. Удивились, что его убрали именно сейчас — за тур до зимнего перерыва?

— Естественно. Но надо понимать, что решения в этом клубе принимает один человек — Борис Ротенберг. Он приехал на игру с «Крыльями», увидел бесславное поражение своей команды, ну и рассудил, что перед паузой в чемпионате футболистам нужна встряска.

— Верите, что «Сочи» еще может спастись от вылета?

— Почему нет? Ситуация небезнадежная, конкуренты не успели уйти в большой отрыв. Если владелец клуба выделит деньги, пригласит опытного тренера и пять качественных новичков, «Сочи» спокойно удержится в РПЛ.

Бернард Бериша
Валерий Карпин
Михаил Кержаков
Эдуард Мор
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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29 тур
30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 3 : 1
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 2 : 1
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
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